Тур: 13.
2:2
Второй тайм: 69'
0'
1:0
11' ГолЛойзу Лойзос
2:0
16' ГолЙоветич Стеван
2:1
33' ГолДражич Стефан
39' Желтая карточкаТехера Серхио
45' Желтая карточкаПетрович Радосав
2:2
61' ГолДражич Стефан
Ход матча
11'
1:0
16'
2:0
33'
2:1
39'
45'
61'
2:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Марич МатеоПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Лойзу ЛойзосПолузащитник
-
21 Симич ВелькоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Саиду АлиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ацили ОмерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Абанья ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ЧиприаноЗащитник
- Защитник
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
- Полузащитник
-
12 Ба АльгассимПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Корбу МариусПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хименес Маноло
История личных встреч
Омония Никосия
АПОЭЛ
24 матча
58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.8%
79.2%
11 побед 19 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
66.7%
14 побед 16 ничьих 0 побед
44 матча
13.6%
86.4%
0 побед 6 ничьих 38 побед
Первый тайм
29.5%
70.5%
0 побед 13 ничьих 25 побед
Второй тайм
29.5%
70.5%
0 побед 13 ничьих 25 побед
68 матчей
20.6%
23.5%
55.9%
14 побед 16 ничьих 38 побед
Первый тайм
16.2%
47.1%
36.7%
11 побед 32 ничьи 25 побед
Второй тайм
20.6%
42.6%
36.8%
14 побед 29 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
30
Голов в среднем за матч
0.88
0.88
Среднее время на гол
102
102
Всего голов
60
45
Голов в среднем за матч
1.76
1.32
Среднее время на гол
51
68
Всего голов
90
75
Голов в среднем за матч
1.32
1.1
Тотал матчей
2.5
61
Больше 90%
Меньше 10%
7
48
Больше 71%
Меньше 29%
20
32
Больше 47%
Меньше 53%
36
13
Больше 19%
Меньше 81%
55
7
Больше 10%
Меньше 90%
61
3
Больше 4%
Меньше 96%
65
1
Больше 1%
Меньше 99%
67
Среднее время на гол
68
81
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|6
|0.46
|Саиду Алиу
|5
|0.38
|Какулис Андроникос
|3
|0.23
|Йоветич Стеван
|3 (1)
|0.23
|Эвандро Коста
|2
|0.15
|Семедо Вилли
|2
|0.15
|Кулибали Сену
|2
|0.15
|Кусулос Янис
|1
|0.08
|Лойзу Лойзос
|1
|0.08
|Харалампус Харалампос
|1
|0.08
|Мусяловски Матеуш
|1
|0.08
|Эракович Новица
|1 (1)
|0.08
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|5 (1)
|0.38
|Маркиньос XXIII
|4
|0.31
|Дражич Стефан
|4 (1)
|0.31
|Пицци Луиш
|3 (1)
|0.23
|Шебаке Иссам
|2
|0.15
|Корбу Мариус
|2
|0.15
|Техера Серхио
|1
|0.08
|Лайфис Константинос
|1
|0.08
|Донис Анастасиос
|1
|0.08
|Сарфо Кингсли
|1
|0.08
|Кинтилья Хави
|1
|0.08
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кусулос Янис
|4
|0
|Лойзу Лойзос
|2
|1
|Дионку Альфа
|3
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Марич Матео
|2
|0
|Кулибали Сену
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|0
|1
|Симич Велько
|1
|0
|Эвандро Коста
|1
|0
|Ацили Омер
|1
|0
|Хаммас Амин
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Эракович Новица
|1
|0
|Харалампус Харалампос
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Мусяловски Матеуш
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|4
|0
|Петрович Радосав
|1
|1
|Пицци Луиш
|2
|0
|Костадинов Георги
|2
|0
|Лайфис Константинос
|2
|0
|Маркиньос XXIII
|2
|0
|Абанья Дэвид
|2
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Дражич Стефан
|1
|0
|Донис Анастасиос
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Шебаке Иссам
|1
|0
|Кинтилья Хави
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
АПОЭЛ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Омония Никосия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
АПОЭЛ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
15
9
Омония Никосия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
АПОЭЛ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
16
10
Голы по времени матча
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
3
27%
4
31%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
7%
1
9%
1-15
5
33%
3
27%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
6
40%
2
18%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
4
40%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Забито
26
24
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
4%
1
4%
1-15
6
23%
4
17%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
4
15%
5
21%
61-75
9
35%
6
25%
76-90
Пропущено
14
9
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
1
7%
1
11%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
3
21%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Легия 0:3 Омония Никосия - Аполлон 3:1 Омония Арадиппу - Омония Никосия 3:5
Гент - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Омония 29-го Мая 1:1 Кармиотисса - Омония Никосия 2:6 Хартс - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:2 Мольде - АПОЭЛ 0:1 Пафос - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 4:0
АПОЭЛ - Фиорентина 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 2:0 АПОЭЛ - Борац Баня-Лука 0:1 Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0
Результаты матчей
Омония Никосия
АПОЭЛ
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
33
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
33
32
33
32
24
23
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
92
66
65
66
56
210
38
210
110
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|24 - 8
|32
|2.
|11
|9
|1
|1
|24 - 7
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|20 - 9
|27
|4.
|2:2
|13
|8
|2
|3
|28 - 16
|26
|5.
|2:2
|13
|6
|3
|4
|26 - 11
|21
|6.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|15 - 19
|14
|9.
|12
|3
|5
|4
|20 - 24
|14
|10.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|11.
|12
|2
|4
|6
|13 - 26
|10
|12.
|13
|2
|3
|8
|8 - 19
|9
|13.
|12
|2
|1
|9
|12 - 26
|7
|14.
|12
|1
|3
|8
|9 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|2:2
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|2:2
|6
|3
|0
|3
|11 - 7
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|12.
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|13.
|7
|0
|3
|4
|2 - 10
|3
|14.
|7
|0
|1
|6
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|2:2
|6
|4
|0
|2
|15 - 10
|12
|5.
|2:2
|7
|3
|3
|1
|15 - 4
|12
|6.
|7
|2
|3
|2
|12 - 15
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|14.
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 5
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|1 5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|6
|Кармиотисса
|Думбия Абубакар
|6