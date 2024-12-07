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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 13.
Омония Никосия
2:2
Второй тайм: 69'
АПОЭЛ
0'
1:0
11' Гол
Лойзу Лойзос
2:0
16' Гол
Йоветич Стеван
2:1
33' Гол
Дражич Стефан
39' Желтая карточка
Техера Серхио
45' Желтая карточка
Петрович Радосав
2:2
61' Гол
Дражич Стефан

Ход матча

11'
Лойзу Лойзос
1:0
16'
Йоветич Стеван
2:0
29'
 
Ндонгаля Дьемерси
Маркиньос
33'
2:1
Дражич Стефан
39'
 
Техера Серхио
45'
 
Петрович Радосав
46'
 
Каттиртзис Панайотис
Пицци Луиш
61'
2:2
Дражич Стефан
63'
Какулис Андроникос
Эвандро Коста
 
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Омония Никосия
АПОЭЛ

История личных встреч

Омония Никосия
АПОЭЛ

24 матча

58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.8%
79.2%
11 побед 19 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
66.7%
14 побед 16 ничьих 0 побед

44 матча

13.6%
86.4%
0 побед 6 ничьих 38 побед

Первый тайм

29.5%
70.5%
0 побед 13 ничьих 25 побед

Второй тайм

29.5%
70.5%
0 побед 13 ничьих 25 побед

68 матчей

20.6%
23.5%
55.9%
14 побед 16 ничьих 38 побед

Первый тайм

16.2%
47.1%
36.7%
11 побед 32 ничьи 25 побед

Второй тайм

20.6%
42.6%
36.8%
14 побед 29 ничьих 25 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:1
К
0:2
ПД
0:2
К
1:2
ПД
4:0
ПД
2:4
ПД
4:2
К
0:1
К
1:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
4:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
1:4
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
3:2
К
0:0
К
3:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
4:3
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:3
С
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
3:2
К
2:0
ПД
2:2
К
2:1
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

30
30

Голов в среднем за матч

0.88
0.88

Среднее время на гол

102
102

Всего голов

60
45

Голов в среднем за матч

1.76
1.32

Среднее время на гол

51
68

Всего голов

90
75

Голов в среднем за матч

1.32
1.1

Тотал матчей

2.5
61
Больше 90%
Меньше 10%
7
48
Больше 71%
Меньше 29%
20
32
Больше 47%
Меньше 53%
36
13
Больше 19%
Меньше 81%
55
7
Больше 10%
Меньше 90%
61
3
Больше 4%
Меньше 96%
65
1
Больше 1%
Меньше 99%
67

Среднее время на гол

68
81

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 6 0.46
Саиду Алиу 5 0.38
Какулис Андроникос 3 0.23
Йоветич Стеван 3 (1) 0.23
Эвандро Коста 2 0.15
Семедо Вилли 2 0.15
Кулибали Сену 2 0.15
Кусулос Янис 1 0.08
Лойзу Лойзос 1 0.08
Харалампус Харалампос 1 0.08
Мусяловски Матеуш 1 0.08
Эракович Новица 1 (1) 0.08
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 5 (1) 0.38
Маркиньос XXIII 4 0.31
Дражич Стефан 4 (1) 0.31
Пицци Луиш 3 (1) 0.23
Шебаке Иссам 2 0.15
Корбу Мариус 2 0.15
Техера Серхио 1 0.08
Лайфис Константинос 1 0.08
Донис Анастасиос 1 0.08
Сарфо Кингсли 1 0.08
Кинтилья Хави 1 0.08

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кусулос Янис 4 0
Лойзу Лойзос 2 1
Дионку Альфа 3 0
Масурас Яннис 2 0
Марич Матео 2 0
Кулибали Сену 2 0
Стемпиньски Мариуш 0 1
Симич Велько 1 0
Эвандро Коста 1 0
Ацили Омер 1 0
Хаммас Амин 1 0
Семедо Вилли 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Панайоту Николас 1 0
Эракович Новица 1 0
Харалампус Харалампос 1 0
Кицос Фотис 1 0
Мусяловски Матеуш 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 4 0
Петрович Радосав 1 1
Пицци Луиш 2 0
Костадинов Георги 2 0
Лайфис Константинос 2 0
Маркиньос XXIII 2 0
Абанья Дэвид 2 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Сушич Матео 1 0
Двали Лаша 1 0
Дражич Стефан 1 0
Донис Анастасиос 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Шебаке Иссам 1 0
Кинтилья Хави 1 0
Сациас Яннис 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
АПОЭЛ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Омония Никосия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
АПОЭЛ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

15
9
Омония Никосия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
АПОЭЛ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

16
10

Голы по времени матча

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
3
27%
4
31%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
7%
1
9%
1-15
5
33%
3
27%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
6
40%
2
18%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
4
40%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Забито

26
24
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
4%
1
4%
1-15
6
23%
4
17%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
4
15%
5
21%
61-75
9
35%
6
25%
76-90

Пропущено

14
9
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
1
7%
1
11%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
3
21%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Легия 0:3 Омония Никосия - Аполлон 3:1 Омония Арадиппу - Омония Никосия 3:5
Гент - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Омония 29-го Мая 1:1 Кармиотисса - Омония Никосия 2:6 Хартс - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:2 Мольде - АПОЭЛ 0:1 Пафос - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 4:0
АПОЭЛ - Фиорентина 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 2:0 АПОЭЛ - Борац Баня-Лука 0:1 Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0

Результаты матчей

Омония Никосия
АПОЭЛ

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3
3
3
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
3
2
3
3
2.5
3
2
2
4
3.5
2
3
2
4
4.5
1
4
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
2
6
6
1.5
6
5
6
6
2.5
5
6
2
10
3.5
3
8
2
10
4.5
1
10
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 13 10 2 1 24 - 8 32
2.
Пафос
 11 9 1 1 24 - 7 28
3.
АЕК Ларнака
 13 8 3 2 20 - 9 27
4.
Омония Никосия
 2:2 13 8 2 3 28 - 16 26
5.
АПОЭЛ
 2:2 13 6 3 4 26 - 11 21
6.
Аполлон
 0:0 11 4 3 4 12 - 12 15
7.
Анортосис
 12 4 3 5 13 - 17 15
8.
АЕЛ Лимасол
 11 4 2 5 15 - 19 14
9.
Этникос Ахна
 12 3 5 4 20 - 24 14
10.
Омония Арадиппу
 12 3 3 6 9 - 18 12
11.
Кармиотисса
 12 2 4 6 13 - 26 10
12.
Эносис
 13 2 3 8 8 - 19 9
13.
Неа Саламина
 12 2 1 9 12 - 26 7
14.
Омония 29-го Мая
 12 1 3 8 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 6 5 1 0 10 - 2 16
2.
Омония Никосия
 2:2 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Пафос
 6 4 1 1 14 - 4 13
4.
АЕК Ларнака
 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Анортосис
 5 4 0 1 9 - 5 12
6.
АПОЭЛ
 2:2 6 3 0 3 11 - 7 9
7.
Аполлон
 0:0 6 2 2 2 8 - 6 8
8.
АЕЛ Лимасол
 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Кармиотисса
 7 1 3 3 9 - 16 6
10.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 9 5
11.
Омония Арадиппу
 7 1 2 4 5 - 15 5
12.
Неа Саламина
 5 1 0 4 4 - 9 3
13.
Эносис
 7 0 3 4 2 - 10 3
14.
Омония 29-го Мая
 7 0 1 6 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 14 - 6 16
2.
Пафос
 5 5 0 0 10 - 3 15
3.
АЕК Ларнака
 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Омония Никосия
 2:2 6 4 0 2 15 - 10 12
5.
АПОЭЛ
 2:2 7 3 3 1 15 - 4 12
6.
Этникос Ахна
 7 2 3 2 12 - 15 9
7.
Омония Арадиппу
 5 2 1 2 4 - 3 7
8.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
АЕЛ Лимасол
 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Эносис
 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Омония 29-го Мая
 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Кармиотисса
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Неа Саламина
 7 1 1 5 8 - 17 4
14.
Анортосис
 7 0 3 4 4 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 6
Пафос Жайро 6
Анортосис Лопеш Рафаэл 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Весь список

Топ нарушителей
Этникос Ахна Офори Ричард 1 5
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 6
Кармиотисса Думбия Абубакар 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Петрович Радосав получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Техера Серхио получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Омония Никосия
Ничья
АПОЭЛ
3.80
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3.67
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