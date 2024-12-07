  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 13.
Анортосис
1:0
Второй тайм: 63'
Омония 29-го Мая
0'
4' Желтая карточка
Adamos Andreou
8' Желтая карточка
Каргас Яннис
19' Желтая карточка
Артиматас Костакис
1:0
26' Гол
Консейсау Сержиу
34' Желтая карточка
Труич Никола
45' Желтая карточка
Jay Enem

Ход матча

4'
 
Adamos Andreou
8'
Каргас Яннис
 
19'
Артиматас Костакис
 
26'
Консейсау Сержиу
1:0
30'
Стамулис Костас
Кику Франсишку
 
34'
 
Труич Никола
45'
 
Jay Enem
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
Омония 29-го Мая
1.57
Реклама, pari.ru
6.00
Реклама, fon.bet
6.60
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Анортосис
Омония 29-го Мая

История личных встреч

Анортосис
Омония 29-го Мая

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопеш Рафаэл 6 (1) 0.46
Консейсау Сержиу 2 0.15
Хрисостому Андреас 2 0.15
Дьюрчо Адам 1 0.08
Артиматас Костакис 1 0.08
Теодору Димитрис 1 0.08
Хрисопулос Константинос 1 0.08
Омония 29-го Мая
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труич Никола 5 (3) 0.38
Iasonas Pikis 1 0.08
Фернандес Рашаан 1 0.08
Шабанаджович Анел 1 0.08
Jay Enem 1 0.08

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артиматас Костакис 6 0
Крыховяк Гжегож 3 0
Хрисостому Андреас 3 0
Хрисопулос Константинос 3 0
Danil Paroutis 1 1
Илиев Атанас 2 0
Иоанну Михалис 2 0
Мугаби Бевис 2 0
Консейсау Сержиу 0 1
Живкович Живко 1 0
Кику Франсишку 1 0
Каргас Яннис 1 0
Шполярич Матья 1 0
Andre Ferreira Teixeira 1 0
Stefanos Charalambous 1 0
Стамулис Костас 1 0
Младжович Боян 1 0
Омония 29-го Мая
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Труич Никола 5 0
Факундо Гарсия 4 0
Sotiris Fiakas 4 0
Карп Кэтэлин 3 0
Adamos Andreou 2 0
Хейлен Майкл 2 0
Вилер Христос 2 0
Десланд Сильвен 2 0
Iasonas Pikis 2 0
Фернандес Рашаан 2 0
Рамос Да Пенья 2 0
Кономис Пантелис 1 0
Timotheus Pavlou 1 0
Псалтис Парис 1 0
Шабанаджович Анел 1 0
Andreas Artemiou 1 0
Фернандес Альберто 1 0
Lefteris Alambritis 1 0
Constantinos Pattichis 1 0
Jay Enem 1 0

Результаты матчей

Анортосис
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Омония 29-го Мая
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Анортосис
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Омония 29-го Мая
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
16

Упущенные победы

3
0
Анортосис
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Омония 29-го Мая
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
16

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
67%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

12
16
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
25%
3
19%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
3
25%
3
19%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
2
17%
3
19%
76-90

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
4
31%
1
11%
76-90

Пропущено

17
21
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
18%
3
14%
1-15
2
12%
5
24%
16-30
4
24%
4
19%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
3
18%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кармиотисса - Анортосис 1:1 Анортосис - Эносис 3:2 Арис Лимасол - Анортосис 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0
АПОЭЛ - Анортосис 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Неа Саламина 3:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:4 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Пафос - Анортосис 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1
Омония 29-го Мая
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Омония 29-го Мая - АЕК Ларнака 1:5 Неа Саламина - Омония 29-го Мая 0:1 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:2 Омония Никосия - Омония 29-го Мая 1:1
Омония 29-го Мая - Пафос 1:2 Халканорас Идалиу1 - Омония 29-го Мая 0:1 Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4

Результаты матчей

Анортосис
Омония 29-го Мая

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
3
2 раза 40%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Анортосис
Омония 29-го Мая

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
6
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
2
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
1
11
2
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 13 10 2 1 24 - 8 32
2.
Пафос
 11 9 1 1 26 - 7 28
3.
АЕК Ларнака
 13 8 3 2 20 - 9 27
4.
Омония Никосия
 13 8 2 3 28 - 16 26
5.
АПОЭЛ
 0:0 13 6 3 4 26 - 11 21
6.
Анортосис
 1:0 13 5 3 5 14 - 17 18
7.
Аполлон
 0:0 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
АЕЛ Лимасол
 11 4 2 5 15 - 19 14
9.
Этникос Ахна
 12 3 5 4 20 - 26 14
10.
Омония Арадиппу
 12 3 3 6 9 - 18 12
11.
Кармиотисса
 12 2 4 6 13 - 26 10
12.
Эносис
 13 2 3 8 8 - 19 9
13.
Неа Саламина
 12 2 1 9 12 - 26 7
14.
Омония 29-го Мая
 0:1 13 1 3 9 9 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 6 5 1 0 10 - 2 16
2.
Анортосис
 1:0 6 5 0 1 10 - 5 15
3.
Омония Никосия
 7 4 2 1 13 - 6 14
4.
Пафос
 6 4 1 1 14 - 4 13
5.
АЕК Ларнака
 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 0 3 11 - 7 9
7.
Аполлон
 0:0 6 2 2 2 8 - 6 8
8.
АЕЛ Лимасол
 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Кармиотисса
 7 1 3 3 9 - 16 6
10.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 11 5
11.
Омония Арадиппу
 7 1 2 4 5 - 15 5
12.
Неа Саламина
 5 1 0 4 4 - 9 3
13.
Эносис
 7 0 3 4 2 - 10 3
14.
Омония 29-го Мая
 0:1 7 0 1 6 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 14 - 6 16
2.
Пафос
 5 5 0 0 12 - 3 15
3.
АЕК Ларнака
 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Омония Никосия
 6 4 0 2 15 - 10 12
5.
АПОЭЛ
 0:0 7 3 3 1 15 - 4 12
6.
Этникос Ахна
 7 2 3 2 12 - 15 9
7.
Омония Арадиппу
 5 2 1 2 4 - 3 7
8.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
АЕЛ Лимасол
 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Эносис
 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Омония 29-го Мая
 0:1 6 1 2 3 3 - 6 5
12.
Кармиотисса
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Неа Саламина
 7 1 1 5 8 - 17 4
14.
Анортосис
 1:0 7 0 3 4 4 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 6
Анортосис Лопеш Рафаэл 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Весь список

Топ нарушителей
Этникос Ахна Офори Ричард 1 5
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Анортосис Артиматас Костакис 6
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 8'
    Каргас Яннис получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Adamos Andreou получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
Омония 29-го Мая
1.57
Реклама, pari.ru
6.00
Реклама, fon.bet
6.60
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Анортосис 1:0 Омония 29-го Мая онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Анортосис
Омония 29-го Мая
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный