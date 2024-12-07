Тур: 13.
2:0
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаAdamos Andreou
8' Желтая карточкаКаргас Яннис
19' Желтая карточкаАртиматас Костакис
1:0
26' ГолКонсейсау Сержиу
34' Желтая карточкаТруич Никола
45' Желтая карточкаJay Enem
2:0
73' ГолЛопеш Рафаэл
90'+10
Ход матча
8'
26'
1:0
34'
45'
73'
2:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Мугаби БевисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мауро Каморанези
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Труич НиколаНападающий
- Нападающий
-
-
47 Jay Enem
-
- Запасные игроки
-
23 Бролль КевинВратарь
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
-
-
-
-
-
-
10 Fabinho IV
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
История личных встреч
Анортосис
Омония 29-го Мая
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопеш Рафаэл
|7 (1)
|0.54
|Консейсау Сержиу
|2
|0.15
|Хрисостому Андреас
|2
|0.15
|Дьюрчо Адам
|1
|0.08
|Артиматас Костакис
|1
|0.08
|Теодору Димитрис
|1
|0.08
|Хрисопулос Константинос
|1
|0.08
Омония 29-го Мая
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труич Никола
|5 (3)
|0.38
|Iasonas Pikis
|1
|0.08
|Фернандес Рашаан
|1
|0.08
|Шабанаджович Анел
|1
|0.08
|Jay Enem
|1
|0.08
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артиматас Костакис
|6
|0
|Крыховяк Гжегож
|3
|0
|Хрисостому Андреас
|3
|0
|Хрисопулос Константинос
|3
|0
|Danil Paroutis
|1
|1
|Илиев Атанас
|2
|0
|Иоанну Михалис
|2
|0
|Мугаби Бевис
|2
|0
|Консейсау Сержиу
|0
|1
|Живкович Живко
|1
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Каргас Яннис
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0
|Stefanos Charalambous
|1
|0
|Стамулис Костас
|1
|0
|Младжович Боян
|1
|0
Омония 29-го Мая
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Труич Никола
|5
|0
|Факундо Гарсия
|4
|0
|Sotiris Fiakas
|4
|0
|Карп Кэтэлин
|3
|0
|Adamos Andreou
|2
|0
|Хейлен Майкл
|2
|0
|Вилер Христос
|2
|0
|Десланд Сильвен
|2
|0
|Iasonas Pikis
|2
|0
|Фернандес Рашаан
|2
|0
|Рамос Да Пенья
|2
|0
|Кономис Пантелис
|1
|0
|Timotheus Pavlou
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Шабанаджович Анел
|1
|0
|Andreas Artemiou
|1
|0
|Фернандес Альберто
|1
|0
|Lefteris Alambritis
|1
|0
|Constantinos Pattichis
|1
|0
|Jay Enem
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Омония 29-го Мая
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Анортосис
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Омония 29-го Мая
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
16
Упущенные победы
3
0
Анортосис
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
77% (10)
8% (1)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Омония 29-го Мая
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
16
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
67%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
12
16
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
25%
3
19%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
3
25%
3
19%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
2
17%
3
19%
76-90
Забито
15
9
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
27%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
4
27%
2
22%
61-75
4
27%
1
11%
76-90
Пропущено
17
23
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
18%
3
13%
1-15
2
12%
6
26%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
2
12%
2
9%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
3
18%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кармиотисса - Анортосис 1:1 Анортосис - Эносис 3:2 Арис Лимасол - Анортосис 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0
АПОЭЛ - Анортосис 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Неа Саламина 3:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:4 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Пафос - Анортосис 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1
Омония 29-го Мая
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Омония 29-го Мая - АЕК Ларнака 1:5 Неа Саламина - Омония 29-го Мая 0:1 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:2 Омония Никосия - Омония 29-го Мая 1:1
Омония 29-го Мая - Пафос 1:2 Халканорас Идалиу1 - Омония 29-го Мая 0:1 Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4
Результаты матчей
Анортосис
Омония 29-го Мая
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Анортосис
Омония 29-го Мая
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
33
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
49
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|24 - 8
|32
|2.
|11
|9
|1
|1
|26 - 7
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|20 - 9
|27
|4.
|13
|8
|2
|3
|28 - 16
|26
|5.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|26 - 11
|21
|6.
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|7.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|15 - 19
|14
|9.
|12
|3
|5
|4
|20 - 26
|14
|10.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|11.
|12
|2
|4
|6
|13 - 26
|10
|12.
|13
|2
|3
|8
|8 - 19
|9
|13.
|12
|2
|1
|9
|12 - 26
|7
|14.
|13
|1
|3
|9
|9 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|6.
|0:0
|6
|3
|0
|3
|11 - 7
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|12.
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|13.
|7
|0
|3
|4
|2 - 10
|3
|14.
|7
|0
|1
|6
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|6
|4
|0
|2
|15 - 10
|12
|5.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|15 - 4
|12
|6.
|7
|2
|3
|2
|12 - 15
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|14.
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|7
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|7
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 5
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|1 5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Анортосис
|Артиматас Костакис
|6
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|6