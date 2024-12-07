  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
0:0
Первый тайм: 31'
Рапид Вена
0'
0:0
27' Не забитый пенальти
Глух Оскар

Ход матча

27'
Глух Оскар
0:0
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Рапид Вена
2.25
Реклама, pari.ru
3.60
Реклама, pari.ru
3.40
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
24
Шлагер
Александер
7
Капальдо
Николас
23
Гаду
Джоан
6
Байду
Самсон
29
Гиндо
Дауда
30
Глух
Оскар
8
Байчетич
Стефан
18
Бидструп
Мадс
49
Йео
Кунфоло
Мусса
21
Ратков
Петар
45
Доргелес
Нене
45
Хедль
Никлас
77
Болла
Бендегуз
55
Цветкович
Ненад
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
23
Ауэр
Йонас
17
Сангаре
Мамаду
8
Гргич
Лукас
21
Шауб
Луис
18
Зайдль
Маттиас
7
Бельо
Дион
Дрене
48
Вурмбранд
Николаус
Ред Булл Зальцбург
4-3-3
Рапид Вена
4-2-2-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена

49 матчей

79.6%
20.4%
7.105427357601E-15%
39 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.2%
24.5%
16.3%
29 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.2%
26.5%
14.3%
29 побед 13 ничьих 0 побед

20 матчей

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

100%
0 побед 20 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 19 побед

69 матчей

56.5%
24.6%
18.9%
39 побед 17 ничьих 13 побед

Первый тайм

42%
46.4%
11.6%
29 побед 32 ничьи 8 побед

Второй тайм

42%
30.4%
27.6%
29 побед 21 ничья 19 побед

История матчей

Б
3:2
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:4
Б
1:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:3
Б
4:2
К
6:2
Б
1:1
Б
2:7
Б
2:0
Б
3:2
К
1:2
Б
0:2
К
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:4
Б
1:0
Б
2:3
Б
2:2
К
1:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:2
Б
6:1
Б
2:1
Б
6:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
3:3
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:1
Б(M
4:2
Б(M
0:0
Б(M
1:2
Б(M
1:1
Б(M
1:1
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
0:1
Б(M
0:0
Б(M
2:2
Б(M
4:2
Б(M
2:1
Б(M
1:0
Б(M
2:2
Б(M
0:7
Б(M
1:3
Б(M
2:1

Голы

Всего голов

65
65

Голов в среднем за матч

1.91
1.86

Среднее время на гол

47
48

Всего голов

48
40

Голов в среднем за матч

1.37
1.18

Среднее время на гол

65
76

Всего голов

113
105

Голов в среднем за матч

1.64
1.52

Тотал матчей

2.5
66
Больше 96%
Меньше 4%
3
58
Больше 84%
Меньше 16%
11
38
Больше 55%
Меньше 45%
31
20
Больше 29%
Меньше 71%
49
15
Больше 22%
Меньше 78%
54
11
Больше 16%
Меньше 84%
58
5
Больше 7%
Меньше 93%
64
3
Больше 4%
Меньше 96%
66
2
Больше 3%
Меньше 97%
67

Среднее время на гол

54
59

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 6 (1) 0.4
Йео Кунфоло Мусса 3 0.2
Капальдо Николас 3 0.2
Доргелес Нене 2 0.13
Конате Карим 2 (1) 0.13
Ратков Петар 1 0.07
Бидструп Мадс 1 0.07
Дагим Адам 1 0.07
Edmund Baidoo 1 0.07
Дедич Амар 0 0
Кьергаард Мауриц 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельо Дион Дрене 7 (2) 0.44
Бургшталлер Гвидо 2 0.13
Янссон Исак 2 0.13
Шауб Луис 1 0.06
Ауэр Йонас 1 0.06
Бишоф Ной 1 0.06
Зайдль Маттиас 1 0.06
Ро Яо Серж-Филипп 1 0.06
Освальд Мориц 1 0.06
Вурмбранд Николаус 1 0.06
Ланг Кристоф 0 0
Гргич Лукас 0 0
Сангаре Мамаду 0 0
Болла Бендегуз 0 0
Бёкле Бенжамин 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гурна-Дуат Люка 4 0
Байчетич Стефан 3 0
Йео Кунфоло Мусса 3 0
Гаду Джоан 1 1
Капальдо Николас 2 0
Пёнтковски Камиль 2 0
Бидструп Мадс 2 0
Диамбу Мамади 2 0
Дедич Амар 1 0
Гиндо Дауда 1 0
Доргелес Нене 1 0
Байду Самсон 1 0
Дагим Адам 1 0
Кларк Бобби 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Мамаду 4 1
Бургшталлер Гвидо 5 0
Болла Бендегуз 4 0
Ауэр Йонас 3 0
Бишоф Ной 3 0
Бельо Дион Дрене 3 0
Гргич Лукас 2 0
Бёкле Бенжамин 2 0
Кайгин Деннис 2 0
Шауб Луис 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Цветкович Ненад 1 0
Янссон Исак 1 0
Ро Яо Серж-Филипп 1 0
Robert Klauss 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Рапид Вена
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Ред Булл Зальцбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

4
13
Ред Булл Зальцбург
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Рапид Вена
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

6
17

Голы по времени матча

Забито

15
5
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
4
27%
2
40%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

6
13
5 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
2
33%
2
15%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
3
50%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
21%
1
17%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
4
29%
2
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Забито

21
18
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
4
19%
2
11%
1-15
0
0%
7
39%
16-30
6
29%
3
17%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
6
29%
1
6%
61-75
4
19%
3
17%
76-90

Пропущено

17
13
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
4
24%
2
15%
1-15
3
18%
3
23%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
5
29%
29%
4
31%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
2
12%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 4:0 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Байер Л - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:2
Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 2:0 Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Рапид Вена - Шемрок Роверс 1:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:0 Рапид Вена - Флоридсдорфер 1:2
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:0 Петрокуб - Рапид Вена 0:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штрипфинг - Рапид Вена 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ноа Ереван 1:0 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хорн 2:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
2
1.5
5
3
2
4
2.5
1
7
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
3
6
8
1.5
5
10
3
11
2.5
1
14
2
12
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 1:0 16 11 3 2 38 - 16 36
2.
Аустрия Вена
 15 9 3 3 23 - 14 30
3.
Рапид Вена
 0:0 16 7 7 2 18 - 13 28
4.
Вольфсбергер
 0:0 16 7 3 6 29 - 22 24
5.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 15 6 5 4 21 - 17 23
6.
ЛАСК
 0:0 16 6 3 7 23 - 24 21
7.
Блау-Вайсс Линц
 15 6 2 7 18 - 20 20
8.
Хартберг
 15 4 5 6 17 - 22 17
9.
Сваровски Тироль
 0:1 16 4 4 8 14 - 19 16
10.
Аустрия Клагенфурт
 14 4 3 7 13 - 30 15
11.
Гразер
 15 2 6 7 21 - 30 12
12.
Альтах
 15 2 4 9 13 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Штурм Грац
 1:0 8 6 1 1 26 - 9 19
3.
Рапид Вена
 0:0 8 6 1 1 13 - 6 19
4.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 7 4 2 1 14 - 4 14
5.
Блау-Вайсс Линц
 7 4 0 3 9 - 5 12
6.
Хартберг
 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Вольфсбергер
 0:0 9 3 3 3 14 - 11 12
8.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 2 3 8 - 11 8
9.
ЛАСК
 0:0 8 2 1 5 13 - 16 7
10.
Сваровски Тироль
 0:1 8 1 4 3 3 - 5 7
11.
Гразер
 7 1 3 3 11 - 13 6
12.
Альтах
 8 1 3 4 8 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 1:0 8 5 2 1 12 - 7 17
2.
ЛАСК
 0:0 8 4 2 2 10 - 8 14
3.
Вольфсбергер
 0:0 7 4 0 3 15 - 11 12
4.
Аустрия Вена
 8 3 2 3 8 - 8 11
5.
Сваровски Тироль
 0:1 8 3 0 5 11 - 14 9
6.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 8 2 3 3 7 - 13 9
7.
Рапид Вена
 0:0 8 1 6 1 5 - 7 9
8.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 2 4 9 - 15 8
9.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 1 4 5 - 19 7
10.
Гразер
 8 1 3 4 10 - 17 6
11.
Хартберг
 7 1 2 4 7 - 14 5
12.
Альтах
 7 1 1 5 5 - 11 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 11 (3)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 9 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Аустрия Вена Мэлоун Морис 6 (3)
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гразер Филипович Петар 2 3
Аустрия Вена Галвао Лукас 6
Альтах Инголич Сандро 6
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 6
Штурм Грац Газибегович Юсуф 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Глух Оскар пробил пенальти, но не смог забить!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Рапид Вена
2.25
Реклама, pari.ru
3.60
Реклама, pari.ru
3.40
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 0:0 Рапид Вена онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный