Тур: 16. Стадион: Ред Булл Арена.
2:2
Конец матча
0'
0:0
27' Не забитый пенальтиГлух Оскар
1:0
34' ГолКапальдо Николас
1:1
48' ГолАуэр Йонас
2:1
56' ГолДоргелес Нене
2:2
74' ГолЯнссон Исак
90' Желтая карточкаДагим Адам
90'+6
Ход матча
27'
0:0
34'
48'
1:1
56'
2:1
61'
74'
2:2
90'
23
Гаду
Джоан
29
Гиндо
Дауда
30
Глух
Оскар
21
Ратков
Петар
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
21
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гаду ДжоанЗащитник
- Защитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ратков ПетарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
-
10 Кларк БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дагим АдамНападающий
-
Главный тренер: Лейндерс Пеп
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Янссон ИсакНападающий
-
27 Бишоф НойНападающий
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена
49 матчей
79.6%
20.4%
7.105427357601E-15%
39 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.2%
24.5%
16.3%
29 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.2%
26.5%
14.3%
29 побед 13 ничьих 0 побед
20 матчей
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
100%
0 побед 20 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 19 побед
69 матчей
56.5%
24.6%
18.9%
39 побед 17 ничьих 13 побед
Первый тайм
42%
46.4%
11.6%
29 побед 32 ничьи 8 побед
Второй тайм
42%
30.4%
27.6%
29 побед 21 ничья 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
65
65
Голов в среднем за матч
1.91
1.86
Среднее время на гол
47
48
Всего голов
48
40
Голов в среднем за матч
1.37
1.18
Среднее время на гол
65
76
Всего голов
113
105
Голов в среднем за матч
1.64
1.52
Тотал матчей
2.5
66
Больше 96%
Меньше 4%
3
58
Больше 84%
Меньше 16%
11
38
Больше 55%
Меньше 45%
31
20
Больше 29%
Меньше 71%
49
15
Больше 22%
Меньше 78%
54
11
Больше 16%
Меньше 84%
58
5
Больше 7%
Меньше 93%
64
3
Больше 4%
Меньше 96%
66
2
Больше 3%
Меньше 97%
67
Среднее время на гол
54
59
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глух Оскар
|6 (1)
|0.4
|Капальдо Николас
|4
|0.27
|Доргелес Нене
|3
|0.2
|Йео Кунфоло Мусса
|3
|0.2
|Конате Карим
|2 (1)
|0.13
|Ратков Петар
|1
|0.07
|Бидструп Мадс
|1
|0.07
|Дагим Адам
|1
|0.07
|Edmund Baidoo
|1
|0.07
|Дедич Амар
|0
|0
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельо Дион Дрене
|7 (2)
|0.44
|Янссон Исак
|3
|0.19
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0.13
|Ауэр Йонас
|2
|0.13
|Шауб Луис
|1
|0.06
|Бишоф Ной
|1
|0.06
|Зайдль Маттиас
|1
|0.06
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0.06
|Освальд Мориц
|1
|0.06
|Вурмбранд Николаус
|1
|0.06
|Гргич Лукас
|0
|0
|Сангаре Мамаду
|0
|0
|Ланг Кристоф
|0
|0
|Болла Бендегуз
|0
|0
|Бёкле Бенжамин
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гурна-Дуат Люка
|4
|0
|Байчетич Стефан
|3
|0
|Йео Кунфоло Мусса
|3
|0
|Гаду Джоан
|1
|1
|Капальдо Николас
|2
|0
|Пёнтковски Камиль
|2
|0
|Бидструп Мадс
|2
|0
|Диамбу Мамади
|2
|0
|Дагим Адам
|2
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Гиндо Дауда
|1
|0
|Доргелес Нене
|1
|0
|Байду Самсон
|1
|0
|Кларк Бобби
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Мамаду
|4
|1
|Бургшталлер Гвидо
|5
|0
|Болла Бендегуз
|4
|0
|Ауэр Йонас
|3
|0
|Бишоф Ной
|3
|0
|Бельо Дион Дрене
|3
|0
|Гргич Лукас
|2
|0
|Бёкле Бенжамин
|2
|0
|Кайгин Деннис
|2
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Цветкович Ненад
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0
|Robert Klauss
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Рапид Вена
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
6
Ред Булл Зальцбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
4
13
Ред Булл Зальцбург
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Рапид Вена
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
8
19
Голы по времени матча
Забито
17
7
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
12%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
4
24%
1
14%
31-45
2
12%
1
14%
46-60
5
29%
29%
1
14%
61-75
4
24%
2
29%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
40%
3
33%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Забито
6
13
5 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
33%
2
15%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
3
50%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
21%
1
17%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
4
29%
2
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Забито
23
20
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
4
17%
2
10%
1-15
0
0%
7
35%
16-30
7
30%
3
15%
31-45
2
9%
3
15%
46-60
6
26%
2
10%
61-75
4
17%
3
15%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
4
21%
2
13%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
6
32%
5
33%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
2
11%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 4:0 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Байер Л - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:2
Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 2:0 Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Рапид Вена - Шемрок Роверс 1:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:0 Рапид Вена - Флоридсдорфер 1:2
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:0 Петрокуб - Рапид Вена 0:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штрипфинг - Рапид Вена 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ноа Ереван 1:0 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хорн 2:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
52
53
25
17
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
133
78
610
312
115
213
114
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|11 (4)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|9 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Аустрия Вена
|Мэлоун Морис
|6 (3)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (3)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|7
|Гразер
|Филипович Петар
|2 3
|Сваровски Тироль
|Устюндаг Джем
|2 3
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Альтах
|Инголич Сандро
|6