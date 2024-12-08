Тур: 15. Стадион: Jahnstadion Regensburg.
Ход матча
19'
0:0
21'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
14
Цигеле
Робин
37
Leopold
Wurm
10
Вит
Кристиан
33
Прёгер
Кай
29
Тилманн
Ян
37
Майна
Линтон
19
Лемперте
Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Цигеле РобинЗащитник
-
37 Leopold WurmЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Вит КристианПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Прёгер КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ганаус НоаНападающий
-
-
25 Jonas Bauer
-
-
-
Главный тренер: Andreas Patz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тилманн ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Обуз МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
-
42 Доунс ДамионПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Ян
Кёльн
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
3
Среднее время на гол
51
30
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
2.5
2.5
Среднее время на гол
36
36
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
2
2.67
Тотал матчей
3.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
33
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Котер Доминик
|1
|0.07
|Вит Кристиан
|1 (1)
|0.07
|Прёгер Кай
|1
|0.07
|Eric Hottmann
|1
|0.07
|Ганаус Ноа
|1
|0.07
|Bryan Hein
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лемперте Тим
|7
|0.47
|Доунс Дамион
|6
|0.4
|Майна Линтон
|3
|0.2
|Вальдшмидт Лука
|3
|0.2
|Хюберс Тимо
|3
|0.2
|Любичич Деян
|2
|0.13
|Тилманн Ян
|1
|0.07
|Хусейнбашич Денис
|1
|0.07
|Мартель Эрик
|1
|0.07
|Пакарада Леарт
|0
|0
|Кайнц Флориан
|0
|0
|Хайнц Доминик
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leopold Wurm
|4
|1
|Гейпль Андреас
|5
|0
|Прёгер Кай
|4
|0
|Баллас Флориан
|3
|0
|Nico Ochojski
|3
|0
|Bryan Hein
|1
|1
|Эрнст Себастьян
|2
|0
|Вит Кристиан
|2
|0
|Булик Расим
|2
|0
|Шенфельдер Оскар
|2
|0
|Гебхардт Феликс
|2
|0
|Гальен Деян
|0
|1
|Mansour Ouro-Tagba
|0
|1
|Биттрофф Александер
|1
|0
|Саллер Бенедикт
|1
|0
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0
|Eric Hottmann
|1
|0
|Котер Доминик
|1
|0
|Louis Breunig
|1
|0
|Ганаус Ноа
|1
|0
|Jonas Bauer
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайнц Доминик
|3
|0
|Вальдшмидт Лука
|3
|0
|Пакарада Леарт
|3
|0
|Тилманн Ян
|3
|0
|Мартель Эрик
|3
|0
|Julian Pauli
|3
|0
|Хюберс Тимо
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Лемперте Тим
|2
|0
|Кайнц Флориан
|1
|0
|Швебе Марвин
|1
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|0
|Gerhard Struber
|1
|0
|Доунс Дамион
|1
|0
|Бакатуканда Элиас
|1
|0
|Финкгрефе Макс
|1
|0
Результаты матчей
Ян
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Кёльн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
5
Ян
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Кёльн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
0
15
Ян
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Кёльн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
20
7
Упущенные победы
0
20
Голы по времени матча
Забито
2
10
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
3
30%
16-30
1
50%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
4
36%
2
20%
76-90
Забито
5
18
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 6
12 Не забивали 6
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
40%
2
11%
31-45
1
20%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
40%
5
28%
76-90
Пропущено
20
11
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
20%
1
9%
1-15
4
20%
3
27%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
7
35%
3
27%
76-90
Забито
7
28
4 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 11
10 Не забивали 0
0
0%
4
14%
1-15
1
14%
4
14%
16-30
3
43%
5
18%
31-45
1
14%
6
21%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
2
29%
6
21%
76-90
Пропущено
31
21
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
6
19%
2
10%
1-15
5
16%
4
19%
16-30
2
6%
2
10%
31-45
4
13%
4
19%
46-60
3
10%
4
19%
61-75
11
35%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ян - Штутгарт 0:3 Айнтрахт Бр - Ян 0:0 Ян - Магдебург 0:1 Шальке 04 - Ян 2:0
Ян - Эльвeрсберг 1:0 Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Нюрнберг - Ян 8:3 Ян - Фортуна 0:3 Аугсбург - Ян 1:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2
Кёльн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кёльн - Герта 2:1 Кёльн - Ганновер 96 2:2 Пройссен Мюнстер - Кёльн 0:1 Кёльн - Гронинген 1:1
Кёльн - Гройтер Фюрт 1:0 Герта - Кёльн 0:1 Кёльн - Хольштайн Киль 3:0 Кёльн - Падерборн 1:2 Дармштадт - Кёльн 5:1 Кёльн - Бохум 3:2 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Фортуна - Кёльн 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3
Результаты матчей
Ян
Кёльн
Точный счет
0:3
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
8:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
6 раз 86%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
8:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
11 раз 79%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ян
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
16
33
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
311
Больше Меньше
113
77
113
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|6
|2
|27 - 21
|27
|2.
|15
|8
|2
|5
|22 - 16
|26
|3.
|1:0
|15
|7
|5
|3
|32 - 20
|26
|4.
|15
|7
|5
|3
|29 - 21
|26
|5.
|15
|7
|4
|4
|27 - 18
|25
|6.
|3:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|7.
|15
|6
|6
|3
|24 - 21
|24
|8.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|27 - 22
|23
|9.
|15
|6
|5
|4
|28 - 28
|23
|10.
|15
|6
|3
|6
|26 - 25
|21
|11.
|0:1
|15
|5
|5
|5
|28 - 25
|20
|12.
|15
|5
|4
|6
|29 - 27
|19
|13.
|15
|4
|5
|6
|23 - 28
|17
|14.
|15
|4
|4
|7
|27 - 31
|16
|15.
|0:3
|15
|3
|4
|8
|16 - 30
|13
|16.
|15
|2
|6
|7
|15 - 19
|12
|17.
|15
|2
|6
|7
|16 - 22
|12
|18.
|0:0
|15
|2
|3
|10
|5 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|15 - 6
|21
|2.
|8
|5
|1
|2
|18 - 12
|16
|3.
|1:0
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|18 - 13
|12
|6.
|0:3
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|16 - 14
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|14 - 14
|11
|9.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|17 - 12
|11
|10.
|0:1
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|11.
|3:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|13.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|2 - 11
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|16 - 18
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|16.
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|17.
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|18.
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|2.
|3:0
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|17 - 13
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|5.
|8
|3
|4
|1
|14 - 13
|13
|6.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 10
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|14 - 14
|12
|8.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|9.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|16 - 16
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|9 - 6
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|8
|2
|2
|4
|13 - 13
|8
|14.
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|15.
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|17.
|0:3
|8
|0
|2
|6
|6 - 23
|2
|18.
|0:0
|7
|0
|1
|6
|3 - 22
|1
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|9 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|9 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|7
|Герта
|Дардаи Мартон
|7