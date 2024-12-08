  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Ян
0:0
Первый тайм: 29'
Кёльн
0'
0:0
19' Не забитый пенальти
Любичич Деян
21' Желтая карточка
Хайнц Доминик

Ход матча

19'
0:0
Любичич Деян
21'
 
Хайнц Доминик

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
Ян
Ничья
Кёльн
6.65
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4.60
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Все Коэффициенты
1
Гебхардт
Феликс
14
Цигеле
Робин
37
Leopold
Wurm
16
Louis
Breunig
11
Nico
Ochojski
3
Bryan
Hein
10
Вит
Кристиан
5
Булик
Расим
33
Прёгер
Кай
27
Котер
Доминик
30
Кюльветтер
Кристиан
1
Швебе
Марвин
4
Хюберс
Тимо
6
Мартель
Эрик
3
Хайнц
Доминик
29
Тилманн
Ян
17
Пакарада
Леарт
7
Любичич
Деян
8
Хусейнбашич
Денис
11
Кайнц
Флориан
37
Майна
Линтон
19
Лемперте
Тим
Ян
3-4-2-1
Кёльн
3-4-2-1

История личных встреч

Ян
Кёльн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
2:2
К
2:2
Б2
3:5
Б2
1:3
Б2
2:1
Б2
2:3

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
3

Среднее время на гол

51
30

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Среднее время на гол

36
36

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

2
2.67

Тотал матчей

3.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
33

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котер Доминик 1 0.07
Вит Кристиан 1 (1) 0.07
Прёгер Кай 1 0.07
Eric Hottmann 1 0.07
Ганаус Ноа 1 0.07
Bryan Hein 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лемперте Тим 7 0.47
Доунс Дамион 6 0.4
Майна Линтон 3 0.2
Вальдшмидт Лука 3 0.2
Хюберс Тимо 3 0.2
Любичич Деян 2 0.13
Тилманн Ян 1 0.07
Хусейнбашич Денис 1 0.07
Мартель Эрик 1 0.07
Пакарада Леарт 0 0
Кайнц Флориан 0 0
Хайнц Доминик 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leopold Wurm 4 1
Гейпль Андреас 5 0
Прёгер Кай 4 0
Баллас Флориан 3 0
Nico Ochojski 3 0
Bryan Hein 1 1
Эрнст Себастьян 2 0
Вит Кристиан 2 0
Булик Расим 2 0
Шенфельдер Оскар 2 0
Гебхардт Феликс 2 0
Гальен Деян 0 1
Mansour Ouro-Tagba 0 1
Биттрофф Александер 1 0
Саллер Бенедикт 1 0
Кюльветтер Кристиан 1 0
Eric Hottmann 1 0
Котер Доминик 1 0
Louis Breunig 1 0
Ганаус Ноа 1 0
Jonas Bauer 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайнц Доминик 3 0
Вальдшмидт Лука 3 0
Пакарада Леарт 3 0
Тилманн Ян 3 0
Мартель Эрик 3 0
Julian Pauli 3 0
Хюберс Тимо 2 0
Любичич Деян 2 0
Лемперте Тим 2 0
Кайнц Флориан 1 0
Швебе Марвин 1 0
Карстенсен Расмус 1 0
Gerhard Struber 1 0
Доунс Дамион 1 0
Бакатуканда Элиас 1 0
Финкгрефе Макс 1 0

Результаты матчей

Ян
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Кёльн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
5
Ян
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Кёльн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

0
15
Ян
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Кёльн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

0
20

Голы по времени матча

Забито

2
10
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
3
30%
16-30
1
50%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
4
36%
2
20%
76-90

Забито

5
18
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 6
12 Не забивали 6
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
40%
2
11%
31-45
1
20%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
40%
5
28%
76-90

Пропущено

20
11
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
20%
1
9%
1-15
4
20%
3
27%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
7
35%
3
27%
76-90

Забито

7
28
4 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 11
10 Не забивали 0
0
0%
4
14%
1-15
1
14%
4
14%
16-30
3
43%
5
18%
31-45
1
14%
6
21%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
2
29%
6
21%
76-90

Пропущено

31
21
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
6
19%
2
10%
1-15
5
16%
4
19%
16-30
2
6%
2
10%
31-45
4
13%
4
19%
46-60
3
10%
4
19%
61-75
11
35%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ян - Штутгарт 0:3 Айнтрахт Бр - Ян 0:0 Ян - Магдебург 0:1 Шальке 04 - Ян 2:0
Ян - Эльвeрсберг 1:0 Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Нюрнберг - Ян 8:3 Ян - Фортуна 0:3 Аугсбург - Ян 1:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2
Кёльн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кёльн - Герта 2:1 Кёльн - Ганновер 96 2:2 Пройссен Мюнстер - Кёльн 0:1 Кёльн - Гронинген 1:1
Кёльн - Гройтер Фюрт 1:0 Герта - Кёльн 0:1 Кёльн - Хольштайн Киль 3:0 Кёльн - Падерборн 1:2 Дармштадт - Кёльн 5:1 Кёльн - Бохум 3:2 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Фортуна - Кёльн 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3

Результаты матчей

Ян
Кёльн

Точный счет

0:3
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
8:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
8:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
11 раз 79%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ян
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
3
3
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
11
0.5
Больше Меньше
1
13
1.5
7
7
1
13
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 15 7 6 2 27 - 21 27
2.
Ганновер 96
 15 8 2 5 22 - 16 26
3.
Гамбург
 1:0 15 7 5 3 32 - 20 26
4.
Кайзерслаутерн
 15 7 5 3 29 - 21 26
5.
Эльвeрсберг
 15 7 4 4 27 - 18 25
6.
Фортуна
 3:0 15 7 4 4 23 - 17 25
7.
Магдебург
 15 6 6 3 24 - 21 24
8.
Кёльн
 0:0 15 6 5 4 27 - 22 23
9.
Карлсруэ
 15 6 5 4 28 - 28 23
10.
Герта
 15 6 3 6 26 - 25 21
11.
Дармштадт
 0:1 15 5 5 5 28 - 25 20
12.
Нюрнберг
 15 5 4 6 29 - 27 19
13.
Гройтер Фюрт
 15 4 5 6 23 - 28 17
14.
Шальке 04
 15 4 4 7 27 - 31 16
15.
Айнтрахт Бр
 0:3 15 3 4 8 16 - 30 13
16.
Ульм 1846
 15 2 6 7 15 - 19 12
17.
Пройссен Мюнстер
 15 2 6 7 16 - 22 12
18.
Ян
 0:0 15 2 3 10 5 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 8 7 0 1 15 - 6 21
2.
Эльвeрсберг
 8 5 1 2 18 - 12 16
3.
Гамбург
 1:0 8 4 4 0 19 - 8 16
4.
Падерборн
 7 4 2 1 13 - 8 14
5.
Кайзерслаутерн
 7 3 3 1 18 - 13 12
6.
Айнтрахт Бр
 0:3 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Нюрнберг
 7 3 2 2 16 - 14 11
8.
Карлсруэ
 7 3 2 2 14 - 14 11
9.
Кёльн
 0:0 8 3 2 3 17 - 12 11
10.
Дармштадт
 0:1 8 2 4 2 12 - 9 10
11.
Фортуна
 3:0 8 2 3 3 10 - 12 9
12.
Гройтер Фюрт
 8 2 2 4 10 - 17 8
13.
Ян
 0:0 8 2 2 4 2 - 11 8
14.
Шальке 04
 7 2 1 4 16 - 18 7
15.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
16.
Пройссен Мюнстер
 8 1 3 4 7 - 10 6
17.
Ульм 1846
 7 1 2 4 7 - 9 5
18.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 8 6 1 1 17 - 9 19
2.
Фортуна
 3:0 7 5 1 1 13 - 5 16
3.
Герта
 8 4 2 2 17 - 13 14
4.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 11 - 8 14
5.
Падерборн
 8 3 4 1 14 - 13 13
6.
Кёльн
 0:0 7 3 3 1 10 - 10 12
7.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 14 12
8.
Гамбург
 1:0 7 3 1 3 13 - 12 10
9.
Дармштадт
 0:1 7 3 1 3 16 - 16 10
10.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 13 - 11 9
12.
Шальке 04
 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Нюрнберг
 8 2 2 4 13 - 13 8
14.
Ульм 1846
 8 1 4 3 8 - 10 7
15.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 9 - 12 6
16.
Ганновер 96
 7 1 2 4 7 - 10 5
17.
Айнтрахт Бр
 0:3 8 0 2 6 6 - 23 2
18.
Ян
 0:0 7 0 1 6 3 - 22 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Карлсруэ Рапп Николай 7
Герта Дардаи Мартон 7
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  • Первый тайм
  • 21'
    Хайнц Доминик получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Любичич Деян пробил пенальти, но не смог забить!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ян
Ничья
Кёльн
6.65
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4.60
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4.60
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Ян
Кёльн
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