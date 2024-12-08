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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Ян
0:1
Конец матча
Кёльн
0'
0:0
19' Не забитый пенальти
Любичич Деян
21' Желтая карточка
Хайнц Доминик
0:1
33' Гол
Лемперте Тим
58' Желтая карточка
Котер Доминик
73' Желтая карточка
Хусейнбашич Денис
86' Желтая карточка
Мартель Эрик
90'+7

Ход матча

19'
0:0
Любичич Деян
21'
 
Хайнц Доминик
33'
0:1
Лемперте Тим
(Кайнц Флориан)
34'
 
Доунс Дамион
Лемперте Тим
58'
Котер Доминик
 
65'
Eric Hottmann
Котер Доминик
 
65'
Mansour Ouro-Tagba
Nico Ochojski
 
71'
 
Ут Марк
Кайнц Флориан
71'
 
Обуз Марвин
Тилманн Ян
73'
 
Хусейнбашич Денис
80'
Ганаус Ноа
Кюльветтер Кристиан
 
83'
 
Олесен Матиас
Любичич Деян
83'
 
Финкгрефе Макс
Хайнц Доминик
86'
 
Мартель Эрик
88'
Elias Huth III
Прёгер Кай
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 235 Количество передач 369
  • 46 Владение мячом, % 54
1
Гебхардт
Феликс
14
Цигеле
Робин
37
Leopold
Wurm
16
Louis
Breunig
11
Nico
Ochojski
3
Bryan
Hein
10
Вит
Кристиан
5
Булик
Расим
33
Прёгер
Кай
27
Котер
Доминик
30
Кюльветтер
Кристиан
1
Швебе
Марвин
4
Хюберс
Тимо
6
Мартель
Эрик
3
Хайнц
Доминик
29
Тилманн
Ян
17
Пакарада
Леарт
7
Любичич
Деян
8
Хусейнбашич
Денис
11
Кайнц
Флориан
37
Майна
Линтон
19
Лемперте
Тим
Ян
3-4-2-1
Кёльн
3-4-2-1

История личных встреч

Ян
Кёльн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
2:2
К
2:2
Б2
3:5
Б2
1:3
Б2
2:1
Б2
2:3

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
3

Среднее время на гол

51
30

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Среднее время на гол

36
36

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

2
2.67

Тотал матчей

3.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
33

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котер Доминик 1 0.07
Вит Кристиан 1 (1) 0.07
Прёгер Кай 1 0.07
Eric Hottmann 1 0.07
Ганаус Ноа 1 0.07
Bryan Hein 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лемперте Тим 8 0.53
Доунс Дамион 6 0.4
Майна Линтон 3 0.2
Вальдшмидт Лука 3 0.2
Хюберс Тимо 3 0.2
Любичич Деян 2 0.13
Тилманн Ян 1 0.07
Хусейнбашич Денис 1 0.07
Мартель Эрик 1 0.07
Пакарада Леарт 0 0
Кайнц Флориан 0 0
Хайнц Доминик 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leopold Wurm 4 1
Гейпль Андреас 5 0
Прёгер Кай 4 0
Баллас Флориан 3 0
Nico Ochojski 3 0
Bryan Hein 1 1
Эрнст Себастьян 2 0
Вит Кристиан 2 0
Котер Доминик 2 0
Булик Расим 2 0
Шенфельдер Оскар 2 0
Гебхардт Феликс 2 0
Гальен Деян 0 1
Mansour Ouro-Tagba 0 1
Биттрофф Александер 1 0
Саллер Бенедикт 1 0
Кюльветтер Кристиан 1 0
Eric Hottmann 1 0
Louis Breunig 1 0
Ганаус Ноа 1 0
Jonas Bauer 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайнц Доминик 4 0
Мартель Эрик 4 0
Вальдшмидт Лука 3 0
Пакарада Леарт 3 0
Тилманн Ян 3 0
Julian Pauli 3 0
Хюберс Тимо 2 0
Любичич Деян 2 0
Лемперте Тим 2 0
Кайнц Флориан 1 0
Швебе Марвин 1 0
Карстенсен Расмус 1 0
Gerhard Struber 1 0
Хусейнбашич Денис 1 0
Доунс Дамион 1 0
Бакатуканда Элиас 1 0
Финкгрефе Макс 1 0

Результаты матчей

Ян
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Кёльн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
5
Ян
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Кёльн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

0
15
Ян
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Кёльн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

0
20

Голы по времени матча

Забито

2
11
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
3
27%
16-30
1
50%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
4
33%
2
20%
76-90

Забито

5
18
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 7
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
40%
2
11%
31-45
1
20%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
40%
5
28%
76-90

Пропущено

20
11
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
20%
1
9%
1-15
4
20%
3
27%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
7
35%
3
27%
76-90

Забито

7
29
4 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 12
11 Не забивали 0
0
0%
4
14%
1-15
1
14%
4
14%
16-30
3
43%
6
21%
31-45
1
14%
6
21%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
2
29%
6
21%
76-90

Пропущено

32
21
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
6
19%
2
10%
1-15
5
16%
4
19%
16-30
3
9%
2
10%
31-45
4
13%
4
19%
46-60
3
9%
4
19%
61-75
11
34%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ян - Штутгарт 0:3 Айнтрахт Бр - Ян 0:0 Ян - Магдебург 0:1 Шальке 04 - Ян 2:0
Ян - Эльвeрсберг 1:0 Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Нюрнберг - Ян 8:3 Ян - Фортуна 0:3 Аугсбург - Ян 1:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2
Кёльн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кёльн - Герта 2:1 Кёльн - Ганновер 96 2:2 Пройссен Мюнстер - Кёльн 0:1 Кёльн - Гронинген 1:1
Кёльн - Гройтер Фюрт 1:0 Герта - Кёльн 0:1 Кёльн - Хольштайн Киль 3:0 Кёльн - Падерборн 1:2 Дармштадт - Кёльн 5:1 Кёльн - Бохум 3:2 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Фортуна - Кёльн 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3

Результаты матчей

Ян
Кёльн

Точный счет

0:3
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
8:3
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
8:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
12 раз 80%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ян
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
12
0.5
Больше Меньше
1
14
1.5
7
8
1
14
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 15 7 6 2 27 - 21 27
2.
Ганновер 96
 15 8 2 5 22 - 16 26
3.
Кайзерслаутерн
 15 7 5 3 29 - 21 26
4.
Эльвeрсберг
 15 7 4 4 27 - 18 25
5.
Фортуна
 15 7 4 4 25 - 17 25
6.
Кёльн
 15 7 4 4 28 - 22 25
7.
Гамбург
 15 6 6 3 33 - 22 24
8.
Магдебург
 15 6 6 3 24 - 21 24
9.
Карлсруэ
 15 6 5 4 28 - 28 23
10.
Герта
 15 6 3 6 26 - 25 21
11.
Дармштадт
 15 5 6 4 30 - 26 21
12.
Нюрнберг
 15 5 4 6 29 - 27 19
13.
Гройтер Фюрт
 15 4 5 6 23 - 28 17
14.
Шальке 04
 15 4 4 7 27 - 31 16
15.
Айнтрахт Бр
 15 3 4 8 16 - 32 13
16.
Ульм 1846
 15 2 6 7 15 - 19 12
17.
Пройссен Мюнстер
 15 2 6 7 16 - 22 12
18.
Ян
 15 2 2 11 5 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 8 7 0 1 15 - 6 21
2.
Эльвeрсберг
 8 5 1 2 18 - 12 16
3.
Падерборн
 7 4 2 1 13 - 8 14
4.
Гамбург
 8 3 5 0 20 - 10 14
5.
Кайзерслаутерн
 7 3 3 1 18 - 13 12
6.
Айнтрахт Бр
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Нюрнберг
 7 3 2 2 16 - 14 11
8.
Карлсруэ
 7 3 2 2 14 - 14 11
9.
Кёльн
 8 3 2 3 17 - 12 11
10.
Дармштадт
 8 2 4 2 12 - 9 10
11.
Фортуна
 8 2 3 3 12 - 12 9
12.
Гройтер Фюрт
 8 2 2 4 10 - 17 8
13.
Шальке 04
 7 2 1 4 16 - 18 7
14.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
15.
Ян
 8 2 1 5 2 - 12 7
16.
Пройссен Мюнстер
 8 1 3 4 7 - 10 6
17.
Ульм 1846
 7 1 2 4 7 - 9 5
18.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 8 6 1 1 17 - 9 19
2.
Фортуна
 7 5 1 1 13 - 5 16
3.
Кёльн
 7 4 2 1 11 - 10 14
4.
Герта
 8 4 2 2 17 - 13 14
5.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 11 - 8 14
6.
Падерборн
 8 3 4 1 14 - 13 13
7.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 14 12
8.
Дармштадт
 7 3 2 2 18 - 17 11
9.
Гамбург
 7 3 1 3 13 - 12 10
10.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 13 - 11 9
12.
Шальке 04
 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Нюрнберг
 8 2 2 4 13 - 13 8
14.
Ульм 1846
 8 1 4 3 8 - 10 7
15.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 9 - 12 6
16.
Ганновер 96
 7 1 2 4 7 - 10 5
17.
Айнтрахт Бр
 8 0 2 6 6 - 25 2
18.
Ян
 7 0 1 6 3 - 22 1
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
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Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Карлсруэ Рапп Николай 7
Дармштадт Вукотич Александар 7
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