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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Фортуна
3:0
Первый тайм: 29'
Айнтрахт Бр

Ход матча

5'
Ковнацки Давид
(Ийоха Эммануэль)
1:0
9'
Йоханнессон Исак-Бергманн
(Аппелькамп Синта)
2:0
11'
Ковнацки Давид
(Зоботка Марсель)
3:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Айнтрахт Бр
1.80
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Все Коэффициенты
33
Кастенмайер
Флориан
15
Обердорф
Тим
3
Хоффманн
Андре
20
Сиберт
Джамиль
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
6
Хааг
Джованни
19
Ийоха
Эммануэль
31
Зоботка
Марсель
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
24
Ковнацки
Давид
23
Аппелькамп
Синта
12
Юханссон
Марко
3
Еккель
Пауль
6
Бичакчич
Эрмин
21
Элерс
Кевин
7
Кауфманн
Фабио
19
Белль-Белль
Леон
39
Краусе
Робин
27
Кёлер
Свен
10
Ул-Шик
Валид
9
Филипп
Райан
44
Johan
Gomez
Фортуна
3-3-2-2
Айнтрахт Бр
3-4-1-2

История личных встреч

Фортуна
Айнтрахт Бр

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

21 матч

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
2:0
Б2
1:4
ТМК
0:1
Б2
3:1
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
0:1
Б2
2:2
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
1:1
Б3
5:5
Б3
2:1
РЛС
1:1
РЛС
1:1

Голы

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.7
1.73

Среднее время на гол

52
52

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.27
1.2

Среднее время на гол

70
75

Всего голов

31
31

Голов в среднем за матч

1.48
1.48

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханнессон Исак-Бергманн 4 (3) 0.27
Ковнацки Давид 4 0.27
Нимиц Йона 2 0.13
Danny Schmidt 2 0.13
Россманн Тим 1 0.07
Ийоха Эммануэль 1 0.07
Ван Бредероде Мирон 1 0.07
Вермейж Винсент 1 (1) 0.07
Клаус Феликс 1 0.07
Хааг Джованни 1 0.07
Обердорф Тим 1 0.07
Пейчинович Дженан 1 0.07
Аппелькамп Синта 0 0
Циммерман Маттиас 0 0
Николя Гавори 0 0
Зоботка Марсель 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Райан 9 (2) 0.6
Сабо Левенте 3 0.2
Бичакчич Эрмин 1 0.07
Кауфманн Фабио 1 0.07
Фабио Ди-Мичели 1 0.07
Элерс Кевин 1 0.07
Полтер Себастьян 0 0
Кёлер Свен 0 0
Johan Gomez 0 0
Еккель Пауль 0 0
Иванов Роберт 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоффманн Андре 6 0
Клаус Феликс 4 0
Циммерман Маттиас 3 0
Зоботка Марсель 3 0
Аппелькамп Синта 3 0
Хааг Джованни 1 1
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
Обердорф Тим 2 0
Нимиц Йона 2 0
Daniel Thioune 1 0
Ковнацки Давид 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Сиберт Джамиль 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Мбамба Ноа 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Danny Schmidt 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кауфманн Фабио 5 0
Кёлер Свен 3 1
Даниэль Шернинг 2 1
Краусе Робин 3 0
Иванов Роберт 3 0
Белль-Белль Леон 3 0
Элерс Кевин 3 0
Еккель Пауль 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Филипп Райан 2 0
Тауэр Никлас 2 0
Ул-Шик Валид 2 0
Грилль Леннарт 0 1
Бичакчич Эрмин 1 0
Николау Яннис 1 0
Конте Кристиан 1 0
Сабо Левенте 1 0
Фабио Ди-Мичели 1 0
Max Marie 1 0

Результаты матчей

Фортуна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Айнтрахт Бр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
6
Фортуна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

11
8
Фортуна
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Айнтрахт Бр
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

17
14

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
50%
76-90

Пропущено

12
20
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
17%
2
10%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
4
33%
3
15%
61-75
3
25%
5
25%
76-90

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
9%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
6
55%
1
10%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Забито

18
16
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
17%
5
31%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
8
44%
4
25%
76-90

Пропущено

19
27
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
16%
3
11%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
3
16%
4
15%
46-60
4
21%
5
19%
61-75
5
26%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нюрнберг - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 0:2 Фортуна - Падерборн 1:1 Пройссен Мюнстер - Фортуна 1:0
Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4 Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Хераклес 0:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Фортуна - Кёльн 2:2 Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Бр - Ян 0:0 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 3:1
Падерборн - Айнтрахт Бр 0:0 Айнтрахт Бр - Пройссен Мюнстер 1:1 Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1

Результаты матчей

Фортуна
Айнтрахт Бр

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
6
1
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
8
6
1.5
4
10
2
12
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 15 7 6 2 27 - 21 27
2.
Ганновер 96
 15 8 2 5 22 - 16 26
3.
Гамбург
 1:0 15 7 5 3 32 - 20 26
4.
Кайзерслаутерн
 15 7 5 3 29 - 21 26
5.
Эльвeрсберг
 15 7 4 4 27 - 18 25
6.
Фортуна
 3:0 15 7 4 4 23 - 17 25
7.
Магдебург
 15 6 6 3 24 - 21 24
8.
Кёльн
 0:0 15 6 5 4 27 - 22 23
9.
Карлсруэ
 15 6 5 4 28 - 28 23
10.
Герта
 15 6 3 6 26 - 25 21
11.
Дармштадт
 0:1 15 5 5 5 28 - 25 20
12.
Нюрнберг
 15 5 4 6 29 - 27 19
13.
Гройтер Фюрт
 15 4 5 6 23 - 28 17
14.
Шальке 04
 15 4 4 7 27 - 31 16
15.
Айнтрахт Бр
 0:3 15 3 4 8 16 - 30 13
16.
Ульм 1846
 15 2 6 7 15 - 19 12
17.
Пройссен Мюнстер
 15 2 6 7 16 - 22 12
18.
Ян
 0:0 15 2 3 10 5 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 8 7 0 1 15 - 6 21
2.
Эльвeрсберг
 8 5 1 2 18 - 12 16
3.
Гамбург
 1:0 8 4 4 0 19 - 8 16
4.
Падерборн
 7 4 2 1 13 - 8 14
5.
Кайзерслаутерн
 7 3 3 1 18 - 13 12
6.
Айнтрахт Бр
 0:3 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Нюрнберг
 7 3 2 2 16 - 14 11
8.
Карлсруэ
 7 3 2 2 14 - 14 11
9.
Кёльн
 0:0 8 3 2 3 17 - 12 11
10.
Дармштадт
 0:1 8 2 4 2 12 - 9 10
11.
Фортуна
 3:0 8 2 3 3 10 - 12 9
12.
Гройтер Фюрт
 8 2 2 4 10 - 17 8
13.
Ян
 0:0 8 2 2 4 2 - 11 8
14.
Шальке 04
 7 2 1 4 16 - 18 7
15.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
16.
Пройссен Мюнстер
 8 1 3 4 7 - 10 6
17.
Ульм 1846
 7 1 2 4 7 - 9 5
18.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 8 6 1 1 17 - 9 19
2.
Фортуна
 3:0 7 5 1 1 13 - 5 16
3.
Герта
 8 4 2 2 17 - 13 14
4.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 11 - 8 14
5.
Падерборн
 8 3 4 1 14 - 13 13
6.
Кёльн
 0:0 7 3 3 1 10 - 10 12
7.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 14 12
8.
Гамбург
 1:0 7 3 1 3 13 - 12 10
9.
Дармштадт
 0:1 7 3 1 3 16 - 16 10
10.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 13 - 11 9
12.
Шальке 04
 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Нюрнберг
 8 2 2 4 13 - 13 8
14.
Ульм 1846
 8 1 4 3 8 - 10 7
15.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 9 - 12 6
16.
Ганновер 96
 7 1 2 4 7 - 10 5
17.
Айнтрахт Бр
 0:3 8 0 2 6 6 - 23 2
18.
Ян
 0:0 7 0 1 6 3 - 22 1
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
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Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Карлсруэ Рапп Николай 7
Герта Дардаи Мартон 7
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Айнтрахт Бр
1.80
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3.80
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4.70
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Где смотреть матч Фортуна 3:0 Айнтрахт Бр онлайн

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