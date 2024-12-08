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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Фортуна
5:0
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
1:0
5' Гол
Ковнацки Давид
2:0
9' Гол
Йоханнессон Исак-Бергманн
3:0
11' Гол
Ковнацки Давид
36' Желтая карточка
Йоханнессон Исак-Бергманн
60' Желтая карточка
Полтер Себастьян
4:0
70' Гол
Йоханнессон Исак-Бергманн
82' Желтая карточка
Белль-Белль Леон
86' Желтая карточка
Элерс Кевин
5:0
88' Гол
Пейчинович Дженан
90' Желтая карточка
Краусе Робин
90'+3

Ход матча

5'
Ковнацки Давид
(Ийоха Эммануэль)
1:0
9'
Йоханнессон Исак-Бергманн
(Аппелькамп Синта)
2:0
11'
Ковнацки Давид
(Зоботка Марсель)
3:0
36'
Йоханнессон Исак-Бергманн
 
46'
 
Полтер Себастьян
Johan Gomez
46'
 
Max Marie
Бичакчич Эрмин
46'
 
Иванов Роберт
Еккель Пауль
60'
 
Полтер Себастьян
64'
Куарши Джошуа
Сиберт Джамиль
 
64'
Вермейж Винсент
Ковнацки Давид
 
70'
Йоханнессон Исак-Бергманн
(Аппелькамп Синта)
4:0
72'
 
Ба Сануссу
Ул-Шик Валид
77'
Пейчинович Дженан
Йоханнессон Исак-Бергманн
 
77'
Клаус Феликс
Аппелькамп Синта
 
80'
 
Николау Яннис
Кёлер Свен
81'
Ван Бредероде Мирон
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
 
82'
 
Белль-Белль Леон
86'
 
Элерс Кевин
88'
Пейчинович Дженан
(Ван Бредероде Мирон)
5:0
90'
 
Краусе Робин

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 594 Количество передач 382
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
33
Кастенмайер
Флориан
15
Обердорф
Тим
3
Хоффманн
Андре
20
Сиберт
Джамиль
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
6
Хааг
Джованни
19
Ийоха
Эммануэль
31
Зоботка
Марсель
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
24
Ковнацки
Давид
23
Аппелькамп
Синта
12
Юханссон
Марко
3
Еккель
Пауль
6
Бичакчич
Эрмин
21
Элерс
Кевин
7
Кауфманн
Фабио
19
Белль-Белль
Леон
39
Краусе
Робин
27
Кёлер
Свен
10
Ул-Шик
Валид
9
Филипп
Райан
44
Johan
Gomez
Фортуна
3-3-2-2
Айнтрахт Бр
3-4-1-2

История личных встреч

Фортуна
Айнтрахт Бр

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

21 матч

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
2:0
Б2
1:4
ТМК
0:1
Б2
3:1
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
0:1
Б2
2:2
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
1:1
Б3
5:5
Б3
2:1
РЛС
1:1
РЛС
1:1

Голы

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.7
1.73

Среднее время на гол

52
52

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.27
1.2

Среднее время на гол

70
75

Всего голов

31
31

Голов в среднем за матч

1.48
1.48

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханнессон Исак-Бергманн 5 (3) 0.33
Ковнацки Давид 4 0.27
Нимиц Йона 2 0.13
Пейчинович Дженан 2 0.13
Danny Schmidt 2 0.13
Ван Бредероде Мирон 1 0.07
Россманн Тим 1 0.07
Ийоха Эммануэль 1 0.07
Вермейж Винсент 1 (1) 0.07
Клаус Феликс 1 0.07
Хааг Джованни 1 0.07
Обердорф Тим 1 0.07
Аппелькамп Синта 0 0
Циммерман Маттиас 0 0
Николя Гавори 0 0
Зоботка Марсель 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Райан 9 (2) 0.6
Сабо Левенте 3 0.2
Бичакчич Эрмин 1 0.07
Кауфманн Фабио 1 0.07
Фабио Ди-Мичели 1 0.07
Элерс Кевин 1 0.07
Полтер Себастьян 0 0
Кёлер Свен 0 0
Johan Gomez 0 0
Еккель Пауль 0 0
Иванов Роберт 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоффманн Андре 6 0
Клаус Феликс 4 0
Циммерман Маттиас 3 0
Зоботка Марсель 3 0
Аппелькамп Синта 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Хааг Джованни 1 1
Обердорф Тим 2 0
Нимиц Йона 2 0
Daniel Thioune 1 0
Ковнацки Давид 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Сиберт Джамиль 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Мбамба Ноа 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Danny Schmidt 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кауфманн Фабио 5 0
Кёлер Свен 3 1
Краусе Робин 4 0
Белль-Белль Леон 4 0
Элерс Кевин 4 0
Даниэль Шернинг 2 1
Иванов Роберт 3 0
Еккель Пауль 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Филипп Райан 2 0
Тауэр Никлас 2 0
Ул-Шик Валид 2 0
Грилль Леннарт 0 1
Полтер Себастьян 1 0
Бичакчич Эрмин 1 0
Николау Яннис 1 0
Конте Кристиан 1 0
Сабо Левенте 1 0
Фабио Ди-Мичели 1 0
Max Marie 1 0

Результаты матчей

Фортуна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Айнтрахт Бр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
6
Фортуна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

11
8
Фортуна
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Айнтрахт Бр
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

17
14

Голы по времени матча

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
50%
76-90

Пропущено

12
25
3 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
17%
5
20%
1-15
1
8%
4
16%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
2
17%
2
8%
46-60
4
33%
4
16%
61-75
3
25%
6
24%
76-90

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
9%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
6
55%
1
10%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Забито

23
16
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
4
17%
2
13%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
3
13%
5
31%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
9
39%
4
25%
76-90

Пропущено

19
32
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
16%
6
19%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
3
16%
4
13%
46-60
4
21%
6
19%
61-75
5
26%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нюрнберг - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 0:2 Фортуна - Падерборн 1:1 Пройссен Мюнстер - Фортуна 1:0
Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4 Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Хераклес 0:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Фортуна - Кёльн 2:2 Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Бр - Ян 0:0 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 3:1
Падерборн - Айнтрахт Бр 0:0 Айнтрахт Бр - Пройссен Мюнстер 1:1 Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1

Результаты матчей

Фортуна
Айнтрахт Бр

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
3
4
2
6
2.5
1
6
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
6
1
1.5
1
7
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
9
6
1.5
4
11
3
12
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 15 7 6 2 27 - 21 27
2.
Ганновер 96
 15 8 2 5 22 - 16 26
3.
Кайзерслаутерн
 15 7 5 3 29 - 21 26
4.
Эльвeрсберг
 15 7 4 4 27 - 18 25
5.
Фортуна
 15 7 4 4 25 - 17 25
6.
Кёльн
 15 7 4 4 28 - 22 25
7.
Гамбург
 15 6 6 3 33 - 22 24
8.
Магдебург
 15 6 6 3 24 - 21 24
9.
Карлсруэ
 15 6 5 4 28 - 28 23
10.
Герта
 15 6 3 6 26 - 25 21
11.
Дармштадт
 15 5 6 4 30 - 26 21
12.
Нюрнберг
 15 5 4 6 29 - 27 19
13.
Гройтер Фюрт
 15 4 5 6 23 - 28 17
14.
Шальке 04
 15 4 4 7 27 - 31 16
15.
Айнтрахт Бр
 15 3 4 8 16 - 32 13
16.
Ульм 1846
 15 2 6 7 15 - 19 12
17.
Пройссен Мюнстер
 15 2 6 7 16 - 22 12
18.
Ян
 15 2 2 11 5 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 8 7 0 1 15 - 6 21
2.
Эльвeрсберг
 8 5 1 2 18 - 12 16
3.
Падерборн
 7 4 2 1 13 - 8 14
4.
Гамбург
 8 3 5 0 20 - 10 14
5.
Кайзерслаутерн
 7 3 3 1 18 - 13 12
6.
Айнтрахт Бр
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Нюрнберг
 7 3 2 2 16 - 14 11
8.
Карлсруэ
 7 3 2 2 14 - 14 11
9.
Кёльн
 8 3 2 3 17 - 12 11
10.
Дармштадт
 8 2 4 2 12 - 9 10
11.
Фортуна
 8 2 3 3 12 - 12 9
12.
Гройтер Фюрт
 8 2 2 4 10 - 17 8
13.
Шальке 04
 7 2 1 4 16 - 18 7
14.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
15.
Ян
 8 2 1 5 2 - 12 7
16.
Пройссен Мюнстер
 8 1 3 4 7 - 10 6
17.
Ульм 1846
 7 1 2 4 7 - 9 5
18.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 8 6 1 1 17 - 9 19
2.
Фортуна
 7 5 1 1 13 - 5 16
3.
Кёльн
 7 4 2 1 11 - 10 14
4.
Герта
 8 4 2 2 17 - 13 14
5.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 11 - 8 14
6.
Падерборн
 8 3 4 1 14 - 13 13
7.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 14 12
8.
Дармштадт
 7 3 2 2 18 - 17 11
9.
Гамбург
 7 3 1 3 13 - 12 10
10.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 13 - 11 9
12.
Шальке 04
 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Нюрнберг
 8 2 2 4 13 - 13 8
14.
Ульм 1846
 8 1 4 3 8 - 10 7
15.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 9 - 12 6
16.
Ганновер 96
 7 1 2 4 7 - 10 5
17.
Айнтрахт Бр
 8 0 2 6 6 - 25 2
18.
Ян
 7 0 1 6 3 - 22 1
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Карлсруэ Рапп Николай 7
Дармштадт Вукотич Александар 7
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