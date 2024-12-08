Тур: 15. Стадион: Меркур-Арена.
5:0
Конец матча
0'
1:0
5' ГолКовнацки Давид
2:0
9' ГолЙоханнессон Исак-Бергманн
3:0
11' ГолКовнацки Давид
36' Желтая карточкаЙоханнессон Исак-Бергманн
60' Желтая карточкаПолтер Себастьян
4:0
70' ГолЙоханнессон Исак-Бергманн
82' Желтая карточкаБелль-Белль Леон
86' Желтая карточкаЭлерс Кевин
5:0
88' ГолПейчинович Дженан
90' Желтая карточкаКраусе Робин
90'+3
Ход матча
5'
11'
60'
70'
82'
86'
88'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 5
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
594 Количество передач 382
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
15
Обердорф
Тим
21
Элерс
Кевин
39
Краусе
Робин
27
Кёлер
Свен
10
Ул-Шик
Валид
44
Johan
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
-
21 Россманн ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Элерс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
-
27 Кёлер СвенПолузащитник
-
10 Ул-Шик ВалидПолузащитник
- Нападающий
-
44 Johan GomezНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
15 Max Marie
-
28 Jona Borsum
-
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
История личных встреч
Фортуна
Айнтрахт Бр
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
21 матч
38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы
Первый тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.7
1.73
Среднее время на гол
52
52
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.27
1.2
Среднее время на гол
70
75
Всего голов
31
31
Голов в среднем за матч
1.48
1.48
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|5 (3)
|0.33
|Ковнацки Давид
|4
|0.27
|Нимиц Йона
|2
|0.13
|Пейчинович Дженан
|2
|0.13
|Danny Schmidt
|2
|0.13
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.07
|Россманн Тим
|1
|0.07
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.07
|Вермейж Винсент
|1 (1)
|0.07
|Клаус Феликс
|1
|0.07
|Хааг Джованни
|1
|0.07
|Обердорф Тим
|1
|0.07
|Аппелькамп Синта
|0
|0
|Циммерман Маттиас
|0
|0
|Николя Гавори
|0
|0
|Зоботка Марсель
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филипп Райан
|9 (2)
|0.6
|Сабо Левенте
|3
|0.2
|Бичакчич Эрмин
|1
|0.07
|Кауфманн Фабио
|1
|0.07
|Фабио Ди-Мичели
|1
|0.07
|Элерс Кевин
|1
|0.07
|Полтер Себастьян
|0
|0
|Кёлер Свен
|0
|0
|Johan Gomez
|0
|0
|Еккель Пауль
|0
|0
|Иванов Роберт
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоффманн Андре
|6
|0
|Клаус Феликс
|4
|0
|Циммерман Маттиас
|3
|0
|Зоботка Марсель
|3
|0
|Аппелькамп Синта
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Хааг Джованни
|1
|1
|Обердорф Тим
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Ковнацки Давид
|1
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|1
|0
|Сиберт Джамиль
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Мбамба Ноа
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
|Danny Schmidt
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кауфманн Фабио
|5
|0
|Кёлер Свен
|3
|1
|Краусе Робин
|4
|0
|Белль-Белль Леон
|4
|0
|Элерс Кевин
|4
|0
|Даниэль Шернинг
|2
|1
|Иванов Роберт
|3
|0
|Еккель Пауль
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Филипп Райан
|2
|0
|Тауэр Никлас
|2
|0
|Ул-Шик Валид
|2
|0
|Грилль Леннарт
|0
|1
|Полтер Себастьян
|1
|0
|Бичакчич Эрмин
|1
|0
|Николау Яннис
|1
|0
|Конте Кристиан
|1
|0
|Сабо Левенте
|1
|0
|Фабио Ди-Мичели
|1
|0
|Max Marie
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Айнтрахт Бр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
6
Фортуна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
11
8
Фортуна
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Айнтрахт Бр
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
17
14
Голы по времени матча
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
50%
76-90
Пропущено
12
25
3 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
17%
5
20%
1-15
1
8%
4
16%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
2
17%
2
8%
46-60
4
33%
4
16%
61-75
3
25%
6
24%
76-90
Забито
11
10
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
9%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
6
55%
1
10%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Забито
23
16
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
4
17%
2
13%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
3
13%
5
31%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
9
39%
4
25%
76-90
Пропущено
19
32
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
16%
6
19%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
3
16%
4
13%
46-60
4
21%
6
19%
61-75
5
26%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нюрнберг - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 0:2 Фортуна - Падерборн 1:1 Пройссен Мюнстер - Фортуна 1:0
Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4 Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Хераклес 0:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Фортуна - Кёльн 2:2 Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Бр - Ян 0:0 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 3:1
Падерборн - Айнтрахт Бр 0:0 Айнтрахт Бр - Пройссен Мюнстер 1:1 Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1
Результаты матчей
Фортуна
Айнтрахт Бр
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
35
34
26
16
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
61
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
96
411
312
114
114
114
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|9 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|9 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|7
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|7