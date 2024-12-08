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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Гамбург
1:0
Первый тайм: 29'
Дармштадт

Ход матча

10'
Кёнигсдёрффер Рансфорд
(Жан-Люк Домпе)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
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Гамбург
Ничья
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Все Коэффициенты
1
Фернандеш
Даниэль
2
Микельбрансис
Вильям
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
20
Рихтер
Марко
8
Эльфадли
Даниэль
17
Карабец
Адам
18
Джатта
Бейкери
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
7
Жан-Люк
Домпе
1
Шуэн
Марсель
2
Лопес
Серхио
38
Ридель
Клеменс
20
Вукотич
Александар
15
Нюрнбергер
Фабиан
18
Фёрстер
Филипп
17
Kai
Klefisch
16
Мюллер
Андреас
34
Корредо
Килиан
7
Лидберг
Исак
9
Хорнби
Фрэйзер
Гамбург
4-3-3
Дармштадт
4-4-2

История личных встреч

Гамбург
Дармштадт

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

116.7%
66.7%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
0:5
Б2
2:2
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
2:3
Б2
1:2
Б
1:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:1

Голы

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

1.29
2.14

Среднее время на гол

70
42

Всего голов

6
14

Голов в среднем за матч

0.86
2

Среднее время на гол

105
45

Всего голов

15
29

Голов в среднем за матч

1.07
2.07

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

84
43

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кёнигсдёрффер Рансфорд 7 0.47
Зельке Дейви 7 0.47
Глацель Роберт 7 (1) 0.47
Жан-Люк Домпе 5 0.33
Эльфадли Даниэль 2 0.13
Каттербах Ноа 1 0.07
Рихтер Марко 1 0.07
Хайер Моритц 1 0.07
Пореба Лукаш 1 0.07
Мухайм Миро 0 0
Карабец Адам 0 0
Fabio Balde 0 0
Мефферт Йонас 0 0
Джатта Бейкери 0 0
Ферай Иммануэль 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лидберг Исак 9 0.6
Фёрстер Филипп 4 0.27
Хорнби Фрэйзер 4 (1) 0.27
Лопес Серхио 3 0.2
Вукотич Александар 2 0.13
Лакенмахер Финн-Лука 1 0.07
Нюрнбергер Фабиан 1 0.07
Kai Klefisch 1 0.07
Вильхельмссон Оскар 1 0.07
Корредо Килиан 1 0.07
Мюллер Андреас 1 0.07
Кемпе Тобиас 0 0
Марсейлер Лука 0 0
Ридель Клеменс 0 0
Буэно Гильермо 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 4 2
Зельке Дейви 4 0
Стеффен Баумгарт 3 0
Хефти Сильван 3 0
Мухайм Миро 3 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0
Мефферт Йонас 1 1
Рейс Людовит 2 0
Каттербах Ноа 2 0
Карабец Адам 2 0
Эльфадли Даниэль 2 0
Fabio Balde 2 0
Жан-Люк Домпе 1 0
Хайер Моритц 1 0
Сахити Эмир 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Микельбрансис Вильям 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 6 0
Нюрнбергер Фабиан 4 0
Kai Klefisch 4 0
Кемпе Тобиас 2 0
Лопес Серхио 2 0
Фёрстер Филипп 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Корредо Килиан 2 0
Мюллер Андреас 2 0
Othmane El Idrissi 0 1
Бадер Маттиас 1 0
Гьясула Клаус 1 0
Лидберг Исак 1 0
Марсейлер Лука 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Папела Мервиль 1 0
Лакенмахер Финн-Лука 1 0
Маглица Матей 1 0
Буэно Гильермо 1 0
Флориан Кофельдт 1 0

Результаты матчей

Гамбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Дармштадт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

6
4
Гамбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Дармштадт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

10
11
Гамбург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Дармштадт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

16
15

Голы по времени матча

Забито

18
16
12 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
6
33%
2
13%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
3
17%
4
25%
76-90

Пропущено

8
15
0 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
50%
2
13%
46-60
3
38%
2
13%
61-75
1
13%
4
27%
76-90

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
3
23%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
5
38%
2
15%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
4
33%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Забито

31
29
17 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
1 Не забивали 2
9
29%
29%
4
14%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
4
13%
5
17%
31-45
3
10%
5
17%
46-60
3
10%
5
17%
61-75
8
26%
6
21%
76-90

Пропущено

20
23
4 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 13
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
8
40%
3
13%
46-60
5
25%
3
13%
61-75
3
15%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Гамбург 1:3 Гамбург - Шальке 04 2:2 Гамбург - Твенте 2:4 Айнтрахт Бр - Гамбург 3:1
Гамбург - Нюрнберг 1:1 Фрайбург - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 3:1 Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гамбург - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0
Дармштадт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Пройссен Мюнстер 0:0 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Герта 3:1
Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5 Динамо Дрезден - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Дармштадт - Кёльн 5:1 Дармштадт - Барокштадт 1:0 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0

Результаты матчей

Гамбург
Дармштадт

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
5
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
6
3
4
2.5
2
6
2
5
3.5
1
7
1
6
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
2
1.5
4
2
2
5
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
10
4
1.5
6
8
5
9
2.5
5
9
2
12
3.5
3
11
1
13
4.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 15 7 6 2 27 - 21 27
2.
Ганновер 96
 15 8 2 5 22 - 16 26
3.
Гамбург
 1:0 15 7 5 3 32 - 20 26
4.
Кайзерслаутерн
 15 7 5 3 29 - 21 26
5.
Эльвeрсберг
 15 7 4 4 27 - 18 25
6.
Фортуна
 3:0 15 7 4 4 23 - 17 25
7.
Магдебург
 15 6 6 3 24 - 21 24
8.
Кёльн
 0:0 15 6 5 4 27 - 22 23
9.
Карлсруэ
 15 6 5 4 28 - 28 23
10.
Герта
 15 6 3 6 26 - 25 21
11.
Дармштадт
 0:1 15 5 5 5 28 - 25 20
12.
Нюрнберг
 15 5 4 6 29 - 27 19
13.
Гройтер Фюрт
 15 4 5 6 23 - 28 17
14.
Шальке 04
 15 4 4 7 27 - 31 16
15.
Айнтрахт Бр
 0:3 15 3 4 8 16 - 30 13
16.
Ульм 1846
 15 2 6 7 15 - 19 12
17.
Пройссен Мюнстер
 15 2 6 7 16 - 22 12
18.
Ян
 0:0 15 2 3 10 5 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 8 7 0 1 15 - 6 21
2.
Эльвeрсберг
 8 5 1 2 18 - 12 16
3.
Гамбург
 1:0 8 4 4 0 19 - 8 16
4.
Падерборн
 7 4 2 1 13 - 8 14
5.
Кайзерслаутерн
 7 3 3 1 18 - 13 12
6.
Айнтрахт Бр
 0:3 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Нюрнберг
 7 3 2 2 16 - 14 11
8.
Карлсруэ
 7 3 2 2 14 - 14 11
9.
Кёльн
 0:0 8 3 2 3 17 - 12 11
10.
Дармштадт
 0:1 8 2 4 2 12 - 9 10
11.
Фортуна
 3:0 8 2 3 3 10 - 12 9
12.
Гройтер Фюрт
 8 2 2 4 10 - 17 8
13.
Ян
 0:0 8 2 2 4 2 - 11 8
14.
Шальке 04
 7 2 1 4 16 - 18 7
15.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
16.
Пройссен Мюнстер
 8 1 3 4 7 - 10 6
17.
Ульм 1846
 7 1 2 4 7 - 9 5
18.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 8 6 1 1 17 - 9 19
2.
Фортуна
 3:0 7 5 1 1 13 - 5 16
3.
Герта
 8 4 2 2 17 - 13 14
4.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 11 - 8 14
5.
Падерборн
 8 3 4 1 14 - 13 13
6.
Кёльн
 0:0 7 3 3 1 10 - 10 12
7.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 14 12
8.
Гамбург
 1:0 7 3 1 3 13 - 12 10
9.
Дармштадт
 0:1 7 3 1 3 16 - 16 10
10.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 13 - 11 9
12.
Шальке 04
 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Нюрнберг
 8 2 2 4 13 - 13 8
14.
Ульм 1846
 8 1 4 3 8 - 10 7
15.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 9 - 12 6
16.
Ганновер 96
 7 1 2 4 7 - 10 5
17.
Айнтрахт Бр
 0:3 8 0 2 6 6 - 23 2
18.
Ян
 0:0 7 0 1 6 3 - 22 1
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
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Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Карлсруэ Рапп Николай 7
Герта Дардаи Мартон 7
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Дармштадт
3.90
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4.15
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3.70
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