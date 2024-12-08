Тур: 15. Стадион: Фолькспаркштадион.
Ход матча
10'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
28
Мухайм
Миро
20
Рихтер
Марко
17
Карабец
Адам
17
Kai
Klefisch
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
20 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Карабец АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
-
24 Перрен ЛюкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
-
45 Fabio Balde
-
49 Otto Stange
-
Главный тренер: Merlin Polzin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
Гамбург
Дармштадт
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
116.7%
66.7%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
14 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
1.29
2.14
Среднее время на гол
70
42
Всего голов
6
14
Голов в среднем за матч
0.86
2
Среднее время на гол
105
45
Всего голов
15
29
Голов в среднем за матч
1.07
2.07
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
84
43
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|7
|0.47
|Зельке Дейви
|7
|0.47
|Глацель Роберт
|7 (1)
|0.47
|Жан-Люк Домпе
|5
|0.33
|Эльфадли Даниэль
|2
|0.13
|Каттербах Ноа
|1
|0.07
|Рихтер Марко
|1
|0.07
|Хайер Моритц
|1
|0.07
|Пореба Лукаш
|1
|0.07
|Мухайм Миро
|0
|0
|Карабец Адам
|0
|0
|Fabio Balde
|0
|0
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Джатта Бейкери
|0
|0
|Ферай Иммануэль
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лидберг Исак
|9
|0.6
|Фёрстер Филипп
|4
|0.27
|Хорнби Фрэйзер
|4 (1)
|0.27
|Лопес Серхио
|3
|0.2
|Вукотич Александар
|2
|0.13
|Лакенмахер Финн-Лука
|1
|0.07
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.07
|Kai Klefisch
|1
|0.07
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.07
|Корредо Килиан
|1
|0.07
|Мюллер Андреас
|1
|0.07
|Кемпе Тобиас
|0
|0
|Марсейлер Лука
|0
|0
|Ридель Клеменс
|0
|0
|Буэно Гильермо
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|4
|2
|Зельке Дейви
|4
|0
|Стеффен Баумгарт
|3
|0
|Хефти Сильван
|3
|0
|Мухайм Миро
|3
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|0
|Мефферт Йонас
|1
|1
|Рейс Людовит
|2
|0
|Каттербах Ноа
|2
|0
|Карабец Адам
|2
|0
|Эльфадли Даниэль
|2
|0
|Fabio Balde
|2
|0
|Жан-Люк Домпе
|1
|0
|Хайер Моритц
|1
|0
|Сахити Эмир
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Микельбрансис Вильям
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|6
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|4
|0
|Kai Klefisch
|4
|0
|Кемпе Тобиас
|2
|0
|Лопес Серхио
|2
|0
|Фёрстер Филипп
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Корредо Килиан
|2
|0
|Мюллер Андреас
|2
|0
|Othmane El Idrissi
|0
|1
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Гьясула Клаус
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Марсейлер Лука
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Папела Мервиль
|1
|0
|Лакенмахер Финн-Лука
|1
|0
|Маглица Матей
|1
|0
|Буэно Гильермо
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Дармштадт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
6
4
Гамбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Дармштадт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
10
11
Гамбург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Дармштадт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
16
15
Голы по времени матча
Забито
18
16
12 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
6
33%
2
13%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
3
17%
4
25%
76-90
Пропущено
8
15
0 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
50%
2
13%
46-60
3
38%
2
13%
61-75
1
13%
4
27%
76-90
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
3
23%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
5
38%
2
15%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
4
33%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
2
17%
2
25%
76-90
Забито
31
29
17 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
1 Не забивали 2
9
29%
29%
4
14%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
4
13%
5
17%
31-45
3
10%
5
17%
46-60
3
10%
5
17%
61-75
8
26%
6
21%
76-90
Пропущено
20
23
4 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 13
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
8
40%
3
13%
46-60
5
25%
3
13%
61-75
3
15%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Гамбург 1:3 Гамбург - Шальке 04 2:2 Гамбург - Твенте 2:4 Айнтрахт Бр - Гамбург 3:1
Гамбург - Нюрнберг 1:1 Фрайбург - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 3:1 Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гамбург - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0
Дармштадт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Пройссен Мюнстер 0:0 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Герта 3:1
Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5 Динамо Дрезден - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Дармштадт - Кёльн 5:1 Дармштадт - Барокштадт 1:0 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0
Результаты матчей
Гамбург
Дармштадт
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
5
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
26
34
26
25
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
52
42
25
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
104
68
59
59
212
311
113
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|6
|2
|27 - 21
|27
|2.
|15
|8
|2
|5
|22 - 16
|26
|3.
|1:0
|15
|7
|5
|3
|32 - 20
|26
|4.
|15
|7
|5
|3
|29 - 21
|26
|5.
|15
|7
|4
|4
|27 - 18
|25
|6.
|3:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|7.
|15
|6
|6
|3
|24 - 21
|24
|8.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|27 - 22
|23
|9.
|15
|6
|5
|4
|28 - 28
|23
|10.
|15
|6
|3
|6
|26 - 25
|21
|11.
|0:1
|15
|5
|5
|5
|28 - 25
|20
|12.
|15
|5
|4
|6
|29 - 27
|19
|13.
|15
|4
|5
|6
|23 - 28
|17
|14.
|15
|4
|4
|7
|27 - 31
|16
|15.
|0:3
|15
|3
|4
|8
|16 - 30
|13
|16.
|15
|2
|6
|7
|15 - 19
|12
|17.
|15
|2
|6
|7
|16 - 22
|12
|18.
|0:0
|15
|2
|3
|10
|5 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|15 - 6
|21
|2.
|8
|5
|1
|2
|18 - 12
|16
|3.
|1:0
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|18 - 13
|12
|6.
|0:3
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|16 - 14
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|14 - 14
|11
|9.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|17 - 12
|11
|10.
|0:1
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|11.
|3:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|13.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|2 - 11
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|16 - 18
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|16.
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|17.
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|18.
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|2.
|3:0
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|17 - 13
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|5.
|8
|3
|4
|1
|14 - 13
|13
|6.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 10
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|14 - 14
|12
|8.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|9.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|16 - 16
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|9 - 6
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|8
|2
|2
|4
|13 - 13
|8
|14.
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|15.
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|17.
|0:3
|8
|0
|2
|6
|6 - 23
|2
|18.
|0:0
|7
|0
|1
|6
|3 - 22
|1
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|9 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|9 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|7
|Герта
|Дардаи Мартон
|7