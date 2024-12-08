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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Гамбург
2:2
Конец матча
Дармштадт
0'
1:0
10' Гол
Кёнигсдёрффер Рансфорд
31' Желтая карточка
Фёрстер Филипп
1:1
33' Гол
Вукотич Александар
2:1
45' Гол
Карабец Адам
45' Желтая карточка
Хорнби Фрэйзер
45' Желтая карточка
Вукотич Александар
2:2
63' Гол
Корредо Килиан
81' Желтая карточка
Пореба Лукаш
88' Желтая карточка
Эльфадли Даниэль
89' Желтая карточка
Марсейлер Лука
90'+5

Ход матча

10'
Кёнигсдёрффер Рансфорд
(Жан-Люк Домпе)
1:0
31'
 
Фёрстер Филипп
33'
1:1
Вукотич Александар
(Корредо Килиан)
45'
Карабец Адам
(Эльфадли Даниэль)
2:1
45'
 
Хорнби Фрэйзер
45'
 
Вукотич Александар
63'
2:2
Корредо Килиан
(Лопес Серхио)
65'
Зельке Дейви
Кёнигсдёрффер Рансфорд
 
65'
Fabio Balde
Джатта Бейкери
 
72'
 
Вильхельмссон Оскар
Хорнби Фрэйзер
72'
Пореба Лукаш
Рихтер Марко
 
72'
Ферай Иммануэль
Карабец Адам
 
78'
 
Марсейлер Лука
Фёрстер Филипп
78'
 
Тиеде Марко
Лопес Серхио
81'
Пореба Лукаш
 
87'
 
Папела Мервиль
Корредо Килиан
88'
Эльфадли Даниэль
 
89'
 
Марсейлер Лука
90'
Otto Stange
Жан-Люк Домпе
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 13
  • 7 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 420 Количество передач 509
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
1
Фернандеш
Даниэль
2
Микельбрансис
Вильям
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
20
Рихтер
Марко
8
Эльфадли
Даниэль
17
Карабец
Адам
18
Джатта
Бейкери
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
7
Жан-Люк
Домпе
1
Шуэн
Марсель
2
Лопес
Серхио
38
Ридель
Клеменс
20
Вукотич
Александар
15
Нюрнбергер
Фабиан
18
Фёрстер
Филипп
17
Kai
Klefisch
16
Мюллер
Андреас
34
Корредо
Килиан
7
Лидберг
Исак
9
Хорнби
Фрэйзер
Гамбург
4-3-3
Дармштадт
4-4-2

История личных встреч

Гамбург
Дармштадт

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

116.7%
66.7%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
0:5
Б2
2:2
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
2:3
Б2
1:2
Б
1:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:1

Голы

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

1.29
2.14

Среднее время на гол

70
42

Всего голов

6
14

Голов в среднем за матч

0.86
2

Среднее время на гол

105
45

Всего голов

15
29

Голов в среднем за матч

1.07
2.07

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

84
43

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кёнигсдёрффер Рансфорд 7 0.47
Зельке Дейви 7 0.47
Глацель Роберт 7 (1) 0.47
Жан-Люк Домпе 5 0.33
Эльфадли Даниэль 2 0.13
Карабец Адам 1 0.07
Каттербах Ноа 1 0.07
Рихтер Марко 1 0.07
Хайер Моритц 1 0.07
Пореба Лукаш 1 0.07
Мухайм Миро 0 0
Fabio Balde 0 0
Мефферт Йонас 0 0
Джатта Бейкери 0 0
Ферай Иммануэль 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лидберг Исак 9 0.6
Фёрстер Филипп 4 0.27
Хорнби Фрэйзер 4 (1) 0.27
Лопес Серхио 3 0.2
Вукотич Александар 3 0.2
Корредо Килиан 2 0.13
Лакенмахер Финн-Лука 1 0.07
Нюрнбергер Фабиан 1 0.07
Kai Klefisch 1 0.07
Вильхельмссон Оскар 1 0.07
Мюллер Андреас 1 0.07
Кемпе Тобиас 0 0
Марсейлер Лука 0 0
Ридель Клеменс 0 0
Буэно Гильермо 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 4 2
Зельке Дейви 4 0
Стеффен Баумгарт 3 0
Хефти Сильван 3 0
Мухайм Миро 3 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0
Эльфадли Даниэль 3 0
Мефферт Йонас 1 1
Рейс Людовит 2 0
Пореба Лукаш 2 0
Каттербах Ноа 2 0
Карабец Адам 2 0
Fabio Balde 2 0
Жан-Люк Домпе 1 0
Хайер Моритц 1 0
Сахити Эмир 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Микельбрансис Вильям 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 7 0
Нюрнбергер Фабиан 4 0
Kai Klefisch 4 0
Фёрстер Филипп 3 0
Кемпе Тобиас 2 0
Лопес Серхио 2 0
Марсейлер Лука 2 0
Хорнби Фрэйзер 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Корредо Килиан 2 0
Мюллер Андреас 2 0
Othmane El Idrissi 0 1
Бадер Маттиас 1 0
Гьясула Клаус 1 0
Лидберг Исак 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Папела Мервиль 1 0
Лакенмахер Финн-Лука 1 0
Маглица Матей 1 0
Буэно Гильермо 1 0
Флориан Кофельдт 1 0

Результаты матчей

Гамбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Дармштадт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

8
6
Гамбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Дармштадт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

10
11
Гамбург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Дармштадт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

18
17

Голы по времени матча

Забито

20
18
14 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
7
35%
2
11%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
3
15%
4
22%
76-90

Пропущено

10
17
1 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
4
40%
2
12%
46-60
4
40%
2
12%
61-75
1
10%
4
24%
76-90

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
3
23%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
5
38%
2
15%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
4
33%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Забито

33
31
19 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 9
1 Не забивали 2
10
30%
4
13%
1-15
4
12%
4
13%
16-30
5
15%
6
19%
31-45
3
9%
5
16%
46-60
3
9%
6
19%
61-75
8
24%
6
19%
76-90

Пропущено

22
25
5 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 14
0
0%
4
16%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
5
23%
4
16%
31-45
8
36%
3
12%
46-60
6
27%
3
12%
61-75
3
14%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Гамбург 1:3 Гамбург - Шальке 04 2:2 Гамбург - Твенте 2:4 Айнтрахт Бр - Гамбург 3:1
Гамбург - Нюрнберг 1:1 Фрайбург - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 3:1 Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гамбург - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0
Дармштадт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Пройссен Мюнстер 0:0 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Герта 3:1
Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5 Динамо Дрезден - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Дармштадт - Кёльн 5:1 Дармштадт - Барокштадт 1:0 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0

Результаты матчей

Гамбург
Дармштадт

Точный счет

2:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
5
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
2
6
3
5
2.5
2
6
2
6
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
5
2
2
5
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
11
4
1.5
7
8
5
10
2.5
5
10
2
13
3.5
3
12
1
14
4.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 15 7 6 2 27 - 21 27
2.
Ганновер 96
 15 8 2 5 22 - 16 26
3.
Кайзерслаутерн
 15 7 5 3 29 - 21 26
4.
Эльвeрсберг
 15 7 4 4 27 - 18 25
5.
Фортуна
 15 7 4 4 25 - 17 25
6.
Кёльн
 15 7 4 4 28 - 22 25
7.
Гамбург
 15 6 6 3 33 - 22 24
8.
Магдебург
 15 6 6 3 24 - 21 24
9.
Карлсруэ
 15 6 5 4 28 - 28 23
10.
Герта
 15 6 3 6 26 - 25 21
11.
Дармштадт
 15 5 6 4 30 - 26 21
12.
Нюрнберг
 15 5 4 6 29 - 27 19
13.
Гройтер Фюрт
 15 4 5 6 23 - 28 17
14.
Шальке 04
 15 4 4 7 27 - 31 16
15.
Айнтрахт Бр
 15 3 4 8 16 - 32 13
16.
Ульм 1846
 15 2 6 7 15 - 19 12
17.
Пройссен Мюнстер
 15 2 6 7 16 - 22 12
18.
Ян
 15 2 2 11 5 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 8 7 0 1 15 - 6 21
2.
Эльвeрсберг
 8 5 1 2 18 - 12 16
3.
Падерборн
 7 4 2 1 13 - 8 14
4.
Гамбург
 8 3 5 0 20 - 10 14
5.
Кайзерслаутерн
 7 3 3 1 18 - 13 12
6.
Айнтрахт Бр
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Нюрнберг
 7 3 2 2 16 - 14 11
8.
Карлсруэ
 7 3 2 2 14 - 14 11
9.
Кёльн
 8 3 2 3 17 - 12 11
10.
Дармштадт
 8 2 4 2 12 - 9 10
11.
Фортуна
 8 2 3 3 12 - 12 9
12.
Гройтер Фюрт
 8 2 2 4 10 - 17 8
13.
Шальке 04
 7 2 1 4 16 - 18 7
14.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
15.
Ян
 8 2 1 5 2 - 12 7
16.
Пройссен Мюнстер
 8 1 3 4 7 - 10 6
17.
Ульм 1846
 7 1 2 4 7 - 9 5
18.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 8 6 1 1 17 - 9 19
2.
Фортуна
 7 5 1 1 13 - 5 16
3.
Кёльн
 7 4 2 1 11 - 10 14
4.
Герта
 8 4 2 2 17 - 13 14
5.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 11 - 8 14
6.
Падерборн
 8 3 4 1 14 - 13 13
7.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 14 12
8.
Дармштадт
 7 3 2 2 18 - 17 11
9.
Гамбург
 7 3 1 3 13 - 12 10
10.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 13 - 11 9
12.
Шальке 04
 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Нюрнберг
 8 2 2 4 13 - 13 8
14.
Ульм 1846
 8 1 4 3 8 - 10 7
15.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 9 - 12 6
16.
Ганновер 96
 7 1 2 4 7 - 10 5
17.
Айнтрахт Бр
 8 0 2 6 6 - 25 2
18.
Ян
 7 0 1 6 3 - 22 1
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
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Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Карлсруэ Рапп Николай 7
Дармштадт Вукотич Александар 7
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