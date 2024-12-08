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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Верона
1:4
Первый тайм: 45+'
Эмполи
0'
12' Желтая карточка
Силва Даниэл
0:1
16' Гол
Эспозито Себастьяно
0:2
19' Гол
Эспозито Себастьяно
0:3
32' Гол
Кэкачей Либерато
1:3
35' Гол
Тенгстедт Каспер
40' Желтая карточка
Даниэле Гиларди
1:4
42' Гол
Коломбо Лоренцо

Ход матча

11'
 
Коломбо Лоренцо
Пеллегри Пьетро
12'
Силва Даниэл
 
16'
0:1
Эспозито Себастьяно
19'
0:2
Эспозито Себастьяно
(Анджорин Фаустино)
32'
0:3
Кэкачей Либерато
(Мале Юссеф)
34'
Даниэле Гиларди
Брадарич Домагой
 
35'
Тенгстедт Каспер
(Тчатчуа Джексон)
1:3
40'
Даниэле Гиларди
 
42'
1:4
Коломбо Лоренцо

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 117
Верона 47% (55)
X 42.7% (50)
Эмполи 10.3% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Верона
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
23
Маньяни
Джанджакомо
27
Давидович
Павел
12
Брадарич
Домагой
6
Белахьяне
Реда
21
Силва
Даниэл
31
Суслов
Томаш
14
Ливраменто
Дейлон
8
Лазович
Дарко
11
Тенгстедт
Каспер
23
Васкес
Дэвис
2
Гогличидзе
Саба
34
Исмайли
Ардиан
21
Вити
Маттиа
11
Гьяси
Эммануэль
3
Пеццелла
Джузеппе
8
Анджорин
Фаустино
93
Мале
Юссеф
99
Эспозито
Себастьяно
13
Кэкачей
Либерато
9
Пеллегри
Пьетро
Верона
4-2-3-1
Эмполи
3-4-2-1

История личных встреч

Верона
Эмполи

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

13.3%
73.3%
13.4%
2 победы 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
К
3:4
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
1:3

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.71
1.13

Среднее время на гол

126
80

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1
1.07

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

90
84

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тенгстедт Каспер 5 (1) 0.33
Москера Даниэль 3 0.2
Лазович Дарко 1 (1) 0.07
Тчатчуа Джексон 1 0.07
Кастанос Григорис 1 0.07
Ливраменто Дейлон 1 0.07
Сердар Суат 1 0.07
Маньяни Джанджакомо 1 0.07
Арруи Абду 1 0.07
Сарр Амин 1 0.07
Ламбурд Матис 1 0.07
Дуда Ондрей 0 0
Белахьяне Реда 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспозито Себастьяно 4 0.27
Коломбо Лоренцо 3 (1) 0.2
Пеллегри Пьетро 3 0.2
Гьяси Эммануэль 2 0.13
Кэкачей Либерато 1 0.07
Анджорин Фаустино 0 0
Пеццелла Джузеппе 0 0
Мале Юссеф 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белахьяне Реда 5 1
Тчатчуа Джексон 4 1
Дуда Ондрей 5 0
Коппола Диего 5 0
Суслов Томаш 3 1
Давидович Павел 2 1
Ливраменто Дейлон 1 1
Сердар Суат 2 0
Маньяни Джанджакомо 2 0
Брадарич Домагой 2 0
Тенгстедт Каспер 2 0
Даниэле Гиларди 2 0
Занетти Паоло 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Арруи Абду 1 0
Силва Даниэл 1 0
Москера Даниэль 1 0
Ламбурд Матис 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хендерсон Лиам 4 0
Кэкачей Либерато 4 0
Грасси Альберто 3 0
Пеллегри Пьетро 3 0
Гьяси Эммануэль 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Анджорин Фаустино 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Васкес Дэвис 2 0
Гогличидзе Саба 0 1
Хаас Николас 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Мале Юссеф 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Эконг Эммануэль 1 0
Фаццини Якопо 1 0

Результаты матчей

Верона
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Эмполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
3
Верона
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Эмполи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

2
2
Верона
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Эмполи
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

20
5

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
33%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

18
10
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
17%
1
10%
1-15
5
28%
1
10%
16-30
4
22%
3
30%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
3
17%
4
40%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

16
5
9 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
5
31%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
1
20%
46-60
2
13%
2
40%
61-75
2
13%
2
40%
76-90

Забито

16
9
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
4
25%
2
22%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

34
15
21 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
8
24%
1
7%
1-15
7
21%
1
7%
16-30
6
18%
3
20%
31-45
5
15%
1
7%
46-60
3
9%
3
20%
61-75
5
15%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Кальяри - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 0:5 Фиорентина - Верона 3:1 Верона - Рома 3:2
Лечче - Верона 1:0 Аталанта - Верона 6:1 Верона - Монца 0:3 Верона - Венеция 2:1 Комо - Верона 3:2 Верона - Торино 2:3 Лацио - Верона 2:1 Дженоа - Верона 0:2 Верона - Ювентус 0:3 Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0
Эмполи
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Эмполи 2:2 Милан - Эмполи 3:0 Эмполи - Удинезе 1:1 Лечче - Эмполи 1:1
Эмполи - Комо 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Парма - Эмполи 1:1 Эмполи - Наполи 0:1 Лацио - Эмполи 2:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Торино - Эмполи 1:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0

Результаты матчей

Верона
Эмполи

Точный счет

0:3
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Верона
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
4
3
1.5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
6
8
1.5
2
12
2
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 15 11 1 3 38 - 17 34
2.
Наполи
 Заявка 14 10 2 2 21 - 9 32
3.
Фиорентина
 Заявка 14 9 4 1 28 - 10 31
4.
Интер Милан
 Заявка 14 9 4 1 34 - 15 31
5.
Лацио
 Заявка 14 9 1 4 29 - 17 28
6.
Ювентус
 Заявка 15 6 9 0 24 - 10 27
7.
Милан
 Заявка 14 6 4 4 24 - 16 22
8.
Болонья
 Заявка 14 5 7 2 20 - 18 22
9.
Эмполи
 4:1 Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
10.
Удинезе
 Заявка 14 5 2 7 16 - 21 17
11.
Рома
 Заявка 15 4 4 7 18 - 21 16
12.
Торино
 Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
13.
Парма
 Заявка 15 3 6 6 21 - 25 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 6 6 13 - 24 15
15.
Кальяри
 Заявка 15 3 5 7 15 - 25 14
16.
Лечче
 Заявка 15 3 4 8 8 - 26 13
17.
Верона
 1:4 Заявка 15 4 0 11 18 - 37 12
18.
Комо
 Заявка 14 2 5 7 14 - 26 11
19.
Монца
 Заявка 14 1 7 6 12 - 17 10
20.
Венеция
 Заявка 14 2 2 10 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Аталанта
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
3.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
4.
Фиорентина
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
5.
Интер Милан
 Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
6.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
7.
Ювентус
 Заявка 8 3 5 0 11 - 5 14
8.
Удинезе
 Заявка 7 4 0 3 8 - 8 12
9.
Рома
 Заявка 8 4 0 4 13 - 10 12
10.
Болонья
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
11.
Лечче
 Заявка 7 2 3 2 6 - 14 9
12.
Верона
 1:4 Заявка 8 3 0 5 11 - 21 9
13.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 14 9
14.
Торино
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Парма
 Заявка 8 2 2 4 12 - 14 8
16.
Эмполи
 4:1 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
17.
Комо
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
18.
Дженоа
 Заявка 9 0 6 3 8 - 14 6
19.
Венеция
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 8 16
2.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
4.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 13 - 5 13
6.
Эмполи
 4:1 Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7.
Болонья
 Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
8.
Лацио
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
9.
Дженоа
 Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
10.
Милан
 Заявка 7 2 2 3 11 - 12 8
11.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Парма
 Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
13.
Монца
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Кальяри
 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
16.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
17.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
18.
Лечче
 Заявка 8 1 1 6 2 - 12 4
19.
Верона
 1:4 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
20.
Венеция
 Заявка 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 8 (4)
Лацио Кастельянос Валентин 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Кальяри Мина Йерри 1 4
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Парма Кейта Мандела 1 4
Весь список
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    Прогнозы 117
    Верона 47% (55)
    X 42.7% (50)
    Эмполи 10.3% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Эмполи
    69.00
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    9.90
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    3.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 1:4 Эмполи

    Исход игры
    Верона
    47% (55)
    Ничья
    42.7% (50)
    Эмполи
    10.3% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.32% (32)
    Меньше
    71.68% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    67.26% (76)
    Нет
    32.74% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.6% (44)
    2:1 Верона
    21.4% (25)
    1:0 Верона
    19.7% (23)
    0:1 Эмполи
    5.1% (6)
    2:0 Верона
    4.3% (5)
    1:2 Эмполи
    4.3% (5)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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