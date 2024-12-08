Тур: 15. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Ди Бельо Марко
0'
12' Желтая карточкаСилва Даниэл
0:1
16' ГолЭспозито Себастьяно
0:2
19' ГолЭспозито Себастьяно
0:3
32' ГолКэкачей Либерато
1:3
35' ГолТенгстедт Каспер
40' Желтая карточкаДаниэле Гиларди
1:4
42' ГолКоломбо Лоренцо
Ход матча
12'
16'
19'
32'
0:3
35'
40'
42'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Силва
Даниэл
31
Суслов
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Силва ДаниэлПолузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сишуба АяндаПолузащитник
-
18 Арруи АбдуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
23 Васкес ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
93 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Верона
Эмполи
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
13.3%
73.3%
13.4%
2 победы 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.71
1.13
Среднее время на гол
126
80
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1
1.07
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
90
84
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тенгстедт Каспер
|5 (1)
|0.33
|Москера Даниэль
|3
|0.2
|Лазович Дарко
|1 (1)
|0.07
|Тчатчуа Джексон
|1
|0.07
|Кастанос Григорис
|1
|0.07
|Ливраменто Дейлон
|1
|0.07
|Сердар Суат
|1
|0.07
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0.07
|Арруи Абду
|1
|0.07
|Сарр Амин
|1
|0.07
|Ламбурд Матис
|1
|0.07
|Дуда Ондрей
|0
|0
|Белахьяне Реда
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспозито Себастьяно
|4
|0.27
|Коломбо Лоренцо
|3 (1)
|0.2
|Пеллегри Пьетро
|3
|0.2
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.13
|Кэкачей Либерато
|1
|0.07
|Анджорин Фаустино
|0
|0
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Мале Юссеф
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белахьяне Реда
|5
|1
|Тчатчуа Джексон
|4
|1
|Дуда Ондрей
|5
|0
|Коппола Диего
|5
|0
|Суслов Томаш
|3
|1
|Давидович Павел
|2
|1
|Ливраменто Дейлон
|1
|1
|Сердар Суат
|2
|0
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|Брадарич Домагой
|2
|0
|Тенгстедт Каспер
|2
|0
|Даниэле Гиларди
|2
|0
|Занетти Паоло
|1
|0
|Кастанос Григорис
|1
|0
|Арруи Абду
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Москера Даниэль
|1
|0
|Ламбурд Матис
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хендерсон Лиам
|4
|0
|Кэкачей Либерато
|4
|0
|Грасси Альберто
|3
|0
|Пеллегри Пьетро
|3
|0
|Гьяси Эммануэль
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Анджорин Фаустино
|2
|0
|Коломбо Лоренцо
|2
|0
|Васкес Дэвис
|2
|0
|Гогличидзе Саба
|0
|1
|Хаас Николас
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Эконг Эммануэль
|1
|0
|Фаццини Якопо
|1
|0
Результаты матчей
Верона
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Эмполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
3
Верона
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Эмполи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
2
2
Верона
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Эмполи
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
20
5
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
33%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
18
10
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
17%
1
10%
1-15
5
28%
1
10%
16-30
4
22%
3
30%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
3
17%
4
40%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
16
5
9 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
5
31%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
1
20%
46-60
2
13%
2
40%
61-75
2
13%
2
40%
76-90
Забито
16
9
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
4
25%
2
22%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
34
15
21 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
8
24%
1
7%
1-15
7
21%
1
7%
16-30
6
18%
3
20%
31-45
5
15%
1
7%
46-60
3
9%
3
20%
61-75
5
15%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Кальяри - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 0:5 Фиорентина - Верона 3:1 Верона - Рома 3:2
Лечче - Верона 1:0 Аталанта - Верона 6:1 Верона - Монца 0:3 Верона - Венеция 2:1 Комо - Верона 3:2 Верона - Торино 2:3 Лацио - Верона 2:1 Дженоа - Верона 0:2 Верона - Ювентус 0:3 Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0
Эмполи
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Эмполи 2:2 Милан - Эмполи 3:0 Эмполи - Удинезе 1:1 Лечче - Эмполи 1:1
Эмполи - Комо 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Парма - Эмполи 1:1 Эмполи - Наполи 0:1 Лацио - Эмполи 2:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Торино - Эмполи 1:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0
Результаты матчей
Верона
Эмполи
Точный счет
0:3
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Верона
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
43
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
86
68
212
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|38 - 17
|34
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|21 - 9
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 10
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 15
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|29 - 17
|28
|6.
|Заявка
|15
|6
|9
|0
|24 - 10
|27
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 16
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|20 - 18
|22
|9.
|4:1 Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 15
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 21
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 21
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 25
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 24
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 25
|14
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 26
|13
|17.
|1:4 Заявка
|15
|4
|0
|11
|18 - 37
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 26
|11
|19.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 17
|10
|20.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 9
|18
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 5
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 5
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 8
|12
|9.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|13 - 10
|12
|10.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 14
|9
|12.
|1:4 Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 21
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 14
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|16.
|4:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|2 - 5
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 14
|6
|19.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|13 - 5
|13
|6.
|4:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 15
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|2 - 12
|4
|19.
|1:4 Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|12 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|10 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|9 (1)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|8 (4)
|Лацио
|Кастельянос Валентин
|6 (1)
|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Кальяри
|Мина Йерри
|1 4
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Парма
|Кейта Мандела
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Верона 1:4 Эмполи
Исход игры
Верона
47% (55)
Ничья
42.7% (50)
Эмполи
10.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
28.32% (32)
Меньше
71.68% (81)
Обе команды забьют
Да
67.26% (76)
Нет
32.74% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.6% (44)
2:1 Верона
21.4% (25)
1:0 Верона
19.7% (23)
0:1 Эмполи
5.1% (6)
2:0 Верона
4.3% (5)
1:2 Эмполи
4.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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