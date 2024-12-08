Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Фаустино Анджорин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Фаустино Анджорин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

50' Команда Эмполи играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Верона

49' Фаустино Анджорин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

48' После проверки VAR рефери поменял решение - Эмполи не будет бить пенальти!

48' Удар от ворот произведет Эмполи

46' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Эмполи

45' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Удар от ворот произведет Эмполи

43' Удар от ворот произведет Эмполи

43' Лазович Дарко из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Г О О О О Л - Коломбо Лоренцо из команды Эмполи левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

42' Эспозито Себастьяно пробил со штрафного прямо в стенку

40' Даниэле Гиларди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

40' Удар от ворот произведет Эмполи

40' Тчатчуа Джексон из команды Верона наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

40' Даниэль Силва навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Суслов Томаш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Хорошую попытку сделал Суслов Томаш . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Тчатчуа Джексон из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Фаустино Анджорин из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Забив гол, Верона сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

35' Г О О О О Л - Тенгстедт Каспер забивает с правой ноги!

35' Тчатчуа Джексон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Фаустино Анджорин сделал ключевой пас для гола!

33' Отличный командный гол!

32' Г О О О О Л - Кэкачей Либерато забивает с левой ноги!

32' Мале Юссеф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

25' Удар от ворот произведет Верона

25' Фаустино Анджорин из команды Эмполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

23' Эмполи нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

23' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Суслов Томаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Отличный командный гол!

19' Фаустино Анджорин сделал результативную передачу.

19' Г О О О О Л - Эспозито Себастьяно забивает с правой ноги!

19' Фаустино Анджорин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Команда Эмполи забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

16' Г О О О О Л - Эспозито Себастьяно из команды Эмполи забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

16' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Фаустино Анджорин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

14' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

13' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Верона

12' Даниэль Силва получил желтую карточку от судьи

10' Ох, нехорошо это выглядит. Пеллегри Пьетро получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Верона

7' Фаустино Анджорин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Пеццелла Джузеппе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Фаустино Анджорин из команды Эмполи разыграл угловой с левого угла.

3' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Удар от ворот произведет Верона

2' Пеццелла Джузеппе не смог попасть в створ ударом издали

1' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Верона начинает с центра поля