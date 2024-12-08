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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Верона
1:4
Конец матча
Эмполи
0'
12' Желтая карточка
Силва Даниэл
0:1
16' Гол
Эспозито Себастьяно
0:2
19' Гол
Эспозито Себастьяно
0:3
32' Гол
Кэкачей Либерато
1:3
35' Гол
Тенгстедт Каспер
40' Желтая карточка
Даниэле Гиларди
1:4
42' Гол
Коломбо Лоренцо
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Монтипо Лоренцо
74' Желтая карточка
Мале Юссеф
90' Желтая карточка
Хендерсон Лиам
90'+4

Ход матча

11'
 
Коломбо Лоренцо
Пеллегри Пьетро
12'
Силва Даниэл
 
16'
0:1
Эспозито Себастьяно
19'
0:2
Эспозито Себастьяно
(Анджорин Фаустино)
32'
0:3
Кэкачей Либерато
(Мале Юссеф)
34'
Даниэле Гиларди
Брадарич Домагой
 
35'
Тенгстедт Каспер
(Тчатчуа Джексон)
1:3
40'
Даниэле Гиларди
 
42'
1:4
Коломбо Лоренцо
45'
Монтипо Лоренцо
 
46'
Арруи Абду
Ливраменто Дейлон
 
59'
Москера Даниэль
Суслов Томаш
 
60'
Кастанос Григорис
Силва Даниэл
 
69'
 
Хендерсон Лиам
Анджорин Фаустино
69'
 
Эконг Эммануэль
Пеццелла Джузеппе
74'
 
Мале Юссеф
80'
Сарр Амин
Тенгстедт Каспер
 
82'
 
Сольбаккен Ола
Мале Юссеф
82'
 
Мариануччи Лука
Эспозито Себастьяно
90'
 
Хендерсон Лиам

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 8 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 438 Количество передач 441
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 117
Верона 47% (55)
X 42.7% (50)
Эмполи 10.3% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
23
Маньяни
Джанджакомо
27
Давидович
Павел
12
Брадарич
Домагой
6
Белахьяне
Реда
21
Силва
Даниэл
31
Суслов
Томаш
14
Ливраменто
Дейлон
8
Лазович
Дарко
11
Тенгстедт
Каспер
23
Васкес
Дэвис
2
Гогличидзе
Саба
34
Исмайли
Ардиан
21
Вити
Маттиа
11
Гьяси
Эммануэль
3
Пеццелла
Джузеппе
8
Анджорин
Фаустино
93
Мале
Юссеф
99
Эспозито
Себастьяно
13
Кэкачей
Либерато
9
Пеллегри
Пьетро
Верона
4-2-3-1
Эмполи
3-4-2-1

История личных встреч

Верона
Эмполи

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

13.3%
73.3%
13.4%
2 победы 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
К
3:4
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
1:3

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.71
1.13

Среднее время на гол

126
80

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1
1.07

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

90
84

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тенгстедт Каспер 5 (1) 0.33
Москера Даниэль 3 0.2
Лазович Дарко 1 (1) 0.07
Тчатчуа Джексон 1 0.07
Кастанос Григорис 1 0.07
Ливраменто Дейлон 1 0.07
Сердар Суат 1 0.07
Маньяни Джанджакомо 1 0.07
Арруи Абду 1 0.07
Сарр Амин 1 0.07
Ламбурд Матис 1 0.07
Дуда Ондрей 0 0
Белахьяне Реда 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспозито Себастьяно 4 0.27
Коломбо Лоренцо 3 (1) 0.2
Пеллегри Пьетро 3 0.2
Гьяси Эммануэль 2 0.13
Кэкачей Либерато 1 0.07
Анджорин Фаустино 0 0
Пеццелла Джузеппе 0 0
Мале Юссеф 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белахьяне Реда 5 1
Тчатчуа Джексон 4 1
Дуда Ондрей 5 0
Коппола Диего 5 0
Суслов Томаш 3 1
Давидович Павел 2 1
Ливраменто Дейлон 1 1
Сердар Суат 2 0
Маньяни Джанджакомо 2 0
Брадарич Домагой 2 0
Тенгстедт Каспер 2 0
Даниэле Гиларди 2 0
Занетти Паоло 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Арруи Абду 1 0
Силва Даниэл 1 0
Москера Даниэль 1 0
Ламбурд Матис 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хендерсон Лиам 5 0
Кэкачей Либерато 4 0
Грасси Альберто 3 0
Пеллегри Пьетро 3 0
Гьяси Эммануэль 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Мале Юссеф 2 0
Анджорин Фаустино 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Васкес Дэвис 2 0
Гогличидзе Саба 0 1
Хаас Николас 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Эконг Эммануэль 1 0
Фаццини Якопо 1 0

Результаты матчей

Верона
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Эмполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
3
Верона
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Эмполи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

2
2
Верона
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Эмполи
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
3
30%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
20%
5
45%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

22
11
16 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
14%
1
9%
1-15
7
32%
1
9%
16-30
6
27%
4
36%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
3
14%
4
36%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

16
5
9 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
5
31%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
1
20%
46-60
2
13%
2
40%
61-75
2
13%
2
40%
76-90

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
4
24%
2
15%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
3
18%
5
38%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Пропущено

38
16
25 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
8
21%
1
6%
1-15
9
24%
1
6%
16-30
8
21%
4
25%
31-45
5
13%
1
6%
46-60
3
8%
3
19%
61-75
5
13%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Кальяри - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 0:5 Фиорентина - Верона 3:1 Верона - Рома 3:2
Лечче - Верона 1:0 Аталанта - Верона 6:1 Верона - Монца 0:3 Верона - Венеция 2:1 Комо - Верона 3:2 Верона - Торино 2:3 Лацио - Верона 2:1 Дженоа - Верона 0:2 Верона - Ювентус 0:3 Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0
Эмполи
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Эмполи 2:2 Милан - Эмполи 3:0 Эмполи - Удинезе 1:1 Лечче - Эмполи 1:1
Эмполи - Комо 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Парма - Эмполи 1:1 Эмполи - Наполи 0:1 Лацио - Эмполи 2:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Торино - Эмполи 1:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0

Результаты матчей

Верона
Эмполи

Точный счет

0:3
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Верона
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
5
4
4
1.5
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
6
9
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 15 11 1 3 38 - 17 34
2.
Наполи
 Заявка 14 10 2 2 21 - 9 32
3.
Фиорентина
 Заявка 14 9 4 1 28 - 10 31
4.
Интер Милан
 Заявка 14 9 4 1 34 - 15 31
5.
Лацио
 Заявка 14 9 1 4 29 - 17 28
6.
Ювентус
 Заявка 15 6 9 0 24 - 10 27
7.
Милан
 Заявка 14 6 4 4 24 - 16 22
8.
Болонья
 Заявка 14 5 7 2 20 - 18 22
9.
Эмполи
 Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
10.
Удинезе
 Заявка 14 5 2 7 16 - 21 17
11.
Рома
 Заявка 15 4 4 7 18 - 21 16
12.
Торино
 Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
13.
Парма
 Заявка 15 3 6 6 21 - 25 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 6 6 13 - 24 15
15.
Кальяри
 Заявка 15 3 5 7 15 - 25 14
16.
Лечче
 Заявка 15 3 4 8 8 - 26 13
17.
Верона
 Заявка 15 4 0 11 18 - 37 12
18.
Комо
 Заявка 14 2 5 7 14 - 26 11
19.
Монца
 Заявка 14 1 7 6 12 - 17 10
20.
Венеция
 Заявка 14 2 2 10 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Аталанта
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
3.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
4.
Фиорентина
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
5.
Интер Милан
 Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
6.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
7.
Ювентус
 Заявка 8 3 5 0 11 - 5 14
8.
Удинезе
 Заявка 7 4 0 3 8 - 8 12
9.
Рома
 Заявка 8 4 0 4 13 - 10 12
10.
Болонья
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
11.
Лечче
 Заявка 7 2 3 2 6 - 14 9
12.
Верона
 Заявка 8 3 0 5 11 - 21 9
13.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 14 9
14.
Торино
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Парма
 Заявка 8 2 2 4 12 - 14 8
16.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
17.
Комо
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
18.
Дженоа
 Заявка 9 0 6 3 8 - 14 6
19.
Венеция
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 8 16
2.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
4.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 13 - 5 13
6.
Эмполи
 Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7.
Болонья
 Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
8.
Лацио
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
9.
Дженоа
 Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
10.
Милан
 Заявка 7 2 2 3 11 - 12 8
11.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Парма
 Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
13.
Монца
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Кальяри
 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
16.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
17.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
18.
Лечче
 Заявка 8 1 1 6 2 - 12 4
19.
Верона
 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
20.
Венеция
 Заявка 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 8 (4)
Лацио Кастельянос Валентин 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Кальяри Мина Йерри 1 4
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Парма Кейта Мандела 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Эмполи заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Верона: 50%, Эмполи: 50%.
  • 94'
    Васкес Дэвис из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Хендерсон Лиам получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 92'
    Маньяни Джанджакомо из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Хендерсон Лиам из команды Эмполи разыграл угловой с левого угла.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Удар от ворот произведет Верона
  • 91'
    Коломбо Лоренцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 91'
    Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Коломбо Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Верона 47% (55)
    X 42.7% (50)
    Эмполи 10.3% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 1:4 Эмполи

    Исход игры
    Верона
    47% (55)
    Ничья
    42.7% (50)
    Эмполи
    10.3% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.32% (32)
    Меньше
    71.68% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    67.26% (76)
    Нет
    32.74% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.6% (44)
    2:1 Верона
    21.4% (25)
    1:0 Верона
    19.7% (23)
    0:1 Эмполи
    5.1% (6)
    2:0 Верона
    4.3% (5)
    1:2 Эмполи
    4.3% (5)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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