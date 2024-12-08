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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Венеция
1:0
Перерыв
Комо
0'
1:0
16' Гол
Похьянпало Йоэль
39' Желтая карточка
Николусси Кавилья Ханс

Ход матча

16'
Похьянпало Йоэль
(Николусси Кавилья Ханс)
1:0
39'
Николусси Кавилья Ханс
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 133 Количество передач 236
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 115
Венеция 46.1% (53)
X 44.3% (51)
Комо 9.6% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Венеция
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35
Станкович
Филип
4
Идзес
Джей
30
Свобода
Михаэль
15
Альтаре
Джорджо
27
Кандела
Антонио
7
Дзампано
Франческо
97
Думбия
Исса
14
Николусси
Кавилья
Ханс
11
Ористанио
Гаэтано
6
Бузио
Джанлука
20
Похьянпало
Йоэль
25
Рейна
Пепе
77
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
5
Гольданига
Эдоардо
2
Кемпф
Марк-Оливер
3
Сала
Марко
33
Да
Кунья
Лукас
26
Энгельхардт
Янник
7
Стрефецца
Габриэль
79
Пас
Николас
16
Фадера
Алию
11
Белотти
Андреа
Венеция
3-4-2-1
Комо
4-2-3-1

История личных встреч

Венеция
Комо

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

СB
2:1
СB
3:0
СB
3:2
СB
1:0
ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛП
3:0
ППД
2:2
ППД
2:0

Голы

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

1.6
0.25

Среднее время на гол

56
360

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.78
0.56

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
162

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 5 (2) 0.33
Николусси Кавилья Ханс 2 0.13
Ористанио Гаэтано 1 0.07
Андерсен Магнус II 1 0.07
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.07
Бузио Джанлука 1 0.07
Свобода Михаэль 1 0.07
Кандела Антонио 0 0
Йебоа Джон 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 4 0.27
Стрефецца Габриэль 2 0.13
Пас Николас 1 0.07
Фадера Алию 1 0.07
Маццителли Лука 1 0.07
Белотти Андреа 1 0.07
Да Кунья Лукас 1 0.07
Энгельхардт Янник 1 0.07
Роберто Серхи 0 0
Доссена Альберто 0 0
Перроне Максимо 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николусси Кавилья Ханс 3 1
Дзампано Франческо 3 0
Бузио Джанлука 3 0
Хапс Ридгесиано 2 0
Йебоа Джон 2 0
Ористанио Гаэтано 2 0
Дункан Альфред 1 0
Сверко Марин 1 0
Андерсен Магнус II 1 0
Кандела Антонио 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Идзес Джей 1 0
Свобода Михаэль 1 0
Eusebio Di Francesco 1 0
Шингтьен Йоэль 1 0
Саградо Ричи 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Альберто 4 0
Браунёдер Маттиас 2 1
Роберто Серхи 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Пас Николас 3 0
Доссена Альберто 1 1
Иовин Алессио 2 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Сала Марко 2 0
Верди Симоне 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 0
Энгельхардт Янник 1 0
Перроне Максимо 1 0

Результаты матчей

Венеция
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Комо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
3
Венеция
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Комо
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

2
6
Венеция
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Комо
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
3
60%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
13%
1
7%
1-15
3
38%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
1
13%
4
29%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

15
14
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
20%
1
7%
1-15
5
33%
3
21%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
1
7%
5
36%
76-90

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
4
31%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
23%
4
33%
31-45
1
8%
5
42%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
1
8%
76-90

Пропущено

23
28
14 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
4
17%
2
7%
1-15
8
35%
5
18%
16-30
2
9%
4
14%
31-45
1
4%
5
18%
46-60
6
26%
3
11%
61-75
2
9%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Болонья - Венеция 3:0 Венеция - Лечче 0:1 Венеция - Парма 1:2 Интер Милан - Венеция 1:0
Венеция - Удинезе 3:2 Монца - Венеция 2:2 Венеция - Аталанта 0:2 Верона - Венеция 2:1 Рома - Венеция 2:1 Венеция - Дженоа 2:0 Милан - Венеция 4:0 Венеция - Торино 0:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3
Комо
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Комо - Монца 1:1 Комо - Фиорентина 0:2 Дженоа - Комо 1:1 Эмполи - Комо 1:0
Комо - Лацио 1:5 Торино - Комо 1:0 Комо - Парма 1:1 Наполи - Комо 3:1 Комо - Верона 3:2 Аталанта - Комо 2:3 Комо - Болонья 2:2 Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1

Результаты матчей

Венеция
Комо

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Венеция
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
3
11
1
13
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 15 11 1 3 38 - 17 34
2.
Наполи
 Заявка 14 10 2 2 21 - 9 32
3.
Фиорентина
 Заявка 14 9 4 1 28 - 10 31
4.
Интер Милан
 Заявка 14 9 4 1 34 - 15 31
5.
Лацио
 Заявка 14 9 1 4 29 - 17 28
6.
Ювентус
 Заявка 15 6 9 0 24 - 10 27
7.
Милан
 Заявка 14 6 4 4 24 - 16 22
8.
Болонья
 Заявка 14 5 7 2 20 - 18 22
9.
Эмполи
 Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
10.
Удинезе
 Заявка 14 5 2 7 16 - 21 17
11.
Рома
 Заявка 15 4 4 7 18 - 21 16
12.
Торино
 Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
13.
Парма
 Заявка 15 3 6 6 21 - 25 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 6 6 13 - 24 15
15.
Кальяри
 Заявка 15 3 5 7 15 - 25 14
16.
Лечче
 Заявка 15 3 4 8 8 - 26 13
17.
Верона
 Заявка 15 4 0 11 18 - 37 12
18.
Комо
 0:1 Заявка 15 2 5 8 14 - 27 11
19.
Венеция
 1:0 Заявка 15 3 2 10 12 - 25 11
20.
Монца
 Заявка 14 1 7 6 12 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Аталанта
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
3.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
4.
Фиорентина
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
5.
Интер Милан
 Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
6.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
7.
Ювентус
 Заявка 8 3 5 0 11 - 5 14
8.
Удинезе
 Заявка 7 4 0 3 8 - 8 12
9.
Рома
 Заявка 8 4 0 4 13 - 10 12
10.
Болонья
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
11.
Лечче
 Заявка 7 2 3 2 6 - 14 9
12.
Верона
 Заявка 8 3 0 5 11 - 21 9
13.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 14 9
14.
Венеция
 1:0 Заявка 7 3 0 4 7 - 8 9
15.
Торино
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
16.
Парма
 Заявка 8 2 2 4 12 - 14 8
17.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
18.
Комо
 0:1 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
19.
Дженоа
 Заявка 9 0 6 3 8 - 14 6
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 8 16
2.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
4.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 13 - 5 13
6.
Эмполи
 Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7.
Болонья
 Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
8.
Лацио
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
9.
Дженоа
 Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
10.
Милан
 Заявка 7 2 2 3 11 - 12 8
11.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Парма
 Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
13.
Монца
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Кальяри
 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
16.
Комо
 0:1 Заявка 9 1 2 6 6 - 14 5
17.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
18.
Лечче
 Заявка 8 1 1 6 2 - 12 4
19.
Верона
 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
20.
Венеция
 1:0 Заявка 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 8 (4)
Лацио Кастельянос Валентин 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Кальяри Мина Йерри 1 4
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Парма Кейта Мандела 1 4
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  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: Венеция: 33%, Комо: 67%.
  • 47'
    Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Комо совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Удар от ворот произведет Венеция
  • 45'
    Комо пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 38.3% пользователей.
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    Прогнозы 115
    Венеция 46.1% (53)
    X 44.3% (51)
    Комо 9.6% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Венеция
    Ничья
    Комо
    2.75
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    3.50
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    6.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Венеция 1:0 Комо

    Исход игры
    Венеция
    46.1% (53)
    Ничья
    44.3% (51)
    Комо
    9.6% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.66% (29)
    Меньше
    74.34% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    64.6% (73)
    Нет
    35.4% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.3% (44)
    1:0 Венеция
    20.9% (24)
    2:1 Венеция
    18.3% (21)
    0:1 Комо
    6.1% (7)
    0:0 Ничья
    4.3% (5)
    1:2 Комо
    3.5% (4)
    2:0 Венеция
    3.5% (4)
    3:1 Венеция
    1.7% (2)
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