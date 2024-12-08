Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

81' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Комо

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Сала Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Сала Марко получил желтую карточку от судьи

75' Сала Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Комо совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Стрефецца Габриэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Отличная индивидуальная работа от Ористанио Гаэтано , гол забит с изяществом.

69' Г О О О О Л - Ористанио Гаэтано забивает ударом с правой ноги!

69' Николусси Кавилья Ханс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Удар от ворот произведет Комо

68' Матч возобновлен

67' Фадера Алию на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Фадера Алию пробует нанести удар издали, но Филип Станкович держит все под контролем

61' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Комо совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Комо совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Венеция

58' Пас Николас не смог попасть в створ ударом издали

57' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Г О О О О Л - Белотти Андреа забивает с правой ноги!

54' Удар от ворот произведет Комо

54' Николусси Кавилья Ханс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Хорошую попытку сделал Похьянпало Йоэль . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Удар от ворот произведет Венеция

53' Стрефецца Габриэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Николусси Кавилья Ханс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Рефери не любит споров - именно за это Фабрегас Сеск сейчас получил желтую

49' Г О О О О Л - Кандела Антонио уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

49' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Кандела Антонио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника