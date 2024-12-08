  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Венеция
2:2
Конец матча
Комо
0'
1:0
16' Гол
Николусси Кавилья Ханс
39' Желтая карточка
Николусси Кавилья Ханс
1:1
49' Гол в свои ворота
Кандела Антонио
51' Желтая карточка
Фабрегас Сеск
1:2
56' Гол
Белотти Андреа
2:2
69' Гол
Ористанио Гаэтано
75' Желтая карточка
Сала Марко
87' Undefined phrase: football_event_
Николусси Кавилья Ханс
90'+5

Ход матча

16'
Николусси Кавилья Ханс
(Дзампано Франческо)
1:0
39'
Николусси Кавилья Ханс
 
49'
1:1
Кандела Антонио
51'
 
Фабрегас Сеск
56'
1:2
Белотти Андреа
(Ван дер Бремпт Игнасе)
64'
Сверко Марин
Альтаре Джорджо
 
64'
Эллертссон Микаэль-Эгиль
Кандела Антонио
 
64'
Андерсен Магнус
Думбия Исса
 
67'
 
Маццителли Лука
Фадера Алию
69'
Ористанио Гаэтано
2:2
75'
 
Сала Марко
76'
 
Кутроне Патрик
Белотти Андреа
76'
 
Иовин Алессио
Сала Марко
84'
Чрнигой Домен
Бузио Джанлука
 
84'
Йебоа Джон
Ористанио Гаэтано
 
85'
 
Габриеллони Алессандро
Стрефецца Габриэль
85'
 
Верди Симоне
Да Кунья Лукас
87'
Николусси Кавилья Ханс
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 9
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 232 Количество передач 457
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 115
Венеция 46.1% (53)
X 44.3% (51)
Комо 9.6% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Станкович
Филип
4
Идзес
Джей
30
Свобода
Михаэль
15
Альтаре
Джорджо
27
Кандела
Антонио
7
Дзампано
Франческо
97
Думбия
Исса
14
Николусси
Кавилья
Ханс
11
Ористанио
Гаэтано
6
Бузио
Джанлука
20
Похьянпало
Йоэль
25
Рейна
Пепе
77
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
5
Гольданига
Эдоардо
2
Кемпф
Марк-Оливер
3
Сала
Марко
33
Да
Кунья
Лукас
26
Энгельхардт
Янник
7
Стрефецца
Габриэль
79
Пас
Николас
16
Фадера
Алию
11
Белотти
Андреа
Венеция
3-4-2-1
Комо
4-2-3-1

История личных встреч

Венеция
Комо

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

СB
2:1
СB
3:0
СB
3:2
СB
1:0
ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛП
3:0
ППД
2:2
ППД
2:0

Голы

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

1.6
0.25

Среднее время на гол

56
360

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.78
0.56

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
162

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 4 (2) 0.27
Николусси Кавилья Ханс 3 0.2
Ористанио Гаэтано 2 0.13
Андерсен Магнус II 1 0.07
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.07
Бузио Джанлука 1 0.07
Свобода Михаэль 1 0.07
Дзампано Франческо 0 0
Кандела Антонио 0 0
Йебоа Джон 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 4 0.27
Стрефецца Габриэль 2 0.13
Белотти Андреа 2 0.13
Пас Николас 1 0.07
Фадера Алию 1 0.07
Маццителли Лука 1 0.07
Да Кунья Лукас 1 0.07
Энгельхардт Янник 1 0.07
Роберто Серхи 0 0
Доссена Альберто 0 0
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Перроне Максимо 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николусси Кавилья Ханс 3 1
Дзампано Франческо 3 0
Бузио Джанлука 3 0
Хапс Ридгесиано 2 0
Йебоа Джон 2 0
Ористанио Гаэтано 2 0
Дункан Альфред 1 0
Сверко Марин 1 0
Андерсен Магнус II 1 0
Кандела Антонио 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Идзес Джей 1 0
Свобода Михаэль 1 0
Eusebio Di Francesco 1 0
Шингтьен Йоэль 1 0
Саградо Ричи 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Альберто 4 0
Браунёдер Маттиас 2 1
Роберто Серхи 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Сала Марко 3 0
Пас Николас 3 0
Доссена Альберто 1 1
Иовин Алессио 2 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Фабрегас Сеск 1 0
Верди Симоне 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 0
Энгельхардт Янник 1 0
Перроне Максимо 1 0

Результаты матчей

Венеция
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Комо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
4
Венеция
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Комо
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

2
6
Венеция
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Комо
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
4
67%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
1
11%
1
6%
1-15
3
33%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
22%
4
24%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
1
11%
4
24%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

15
14
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
20%
1
7%
1-15
5
33%
3
21%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
1
7%
5
36%
76-90

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
19%
4
31%
31-45
2
13%
6
46%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
1
8%
76-90

Пропущено

24
31
14 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
4
17%
2
6%
1-15
8
33%
6
19%
16-30
2
8%
4
13%
31-45
2
8%
6
19%
46-60
6
25%
4
13%
61-75
2
8%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Болонья - Венеция 3:0 Венеция - Лечче 0:1 Венеция - Парма 1:2 Интер Милан - Венеция 1:0
Венеция - Удинезе 3:2 Монца - Венеция 2:2 Венеция - Аталанта 0:2 Верона - Венеция 2:1 Рома - Венеция 2:1 Венеция - Дженоа 2:0 Милан - Венеция 4:0 Венеция - Торино 0:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3
Комо
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Комо - Монца 1:1 Комо - Фиорентина 0:2 Дженоа - Комо 1:1 Эмполи - Комо 1:0
Комо - Лацио 1:5 Торино - Комо 1:0 Комо - Парма 1:1 Наполи - Комо 3:1 Комо - Верона 3:2 Аталанта - Комо 2:3 Комо - Болонья 2:2 Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1

Результаты матчей

Венеция
Комо

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Венеция
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
4
1
7
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
4
11
1
14
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 15 11 1 3 38 - 17 34
2.
Наполи
 0:0 Заявка 15 10 3 2 21 - 9 33
3.
Фиорентина
 Заявка 14 9 4 1 28 - 10 31
4.
Интер Милан
 Заявка 14 9 4 1 34 - 15 31
5.
Лацио
 0:0 Заявка 15 9 2 4 29 - 17 29
6.
Ювентус
 Заявка 15 6 9 0 24 - 10 27
7.
Милан
 Заявка 14 6 4 4 24 - 16 22
8.
Болонья
 Заявка 14 5 7 2 20 - 18 22
9.
Эмполи
 Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
10.
Удинезе
 Заявка 14 5 2 7 16 - 21 17
11.
Рома
 Заявка 15 4 4 7 18 - 21 16
12.
Торино
 Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
13.
Парма
 Заявка 15 3 6 6 21 - 25 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 6 6 13 - 24 15
15.
Кальяри
 Заявка 15 3 5 7 15 - 25 14
16.
Лечче
 Заявка 15 3 4 8 8 - 26 13
17.
Верона
 Заявка 15 4 0 11 18 - 37 12
18.
Комо
 Заявка 15 2 6 7 16 - 28 12
19.
Монца
 Заявка 14 1 7 6 12 - 17 10
20.
Венеция
 Заявка 15 2 3 10 13 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 0:0 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Наполи
 0:0 Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
3.
Аталанта
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
4.
Фиорентина
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
5.
Интер Милан
 Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
6.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
7.
Ювентус
 Заявка 8 3 5 0 11 - 5 14
8.
Удинезе
 Заявка 7 4 0 3 8 - 8 12
9.
Рома
 Заявка 8 4 0 4 13 - 10 12
10.
Болонья
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
11.
Лечче
 Заявка 7 2 3 2 6 - 14 9
12.
Верона
 Заявка 8 3 0 5 11 - 21 9
13.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 14 9
14.
Торино
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Парма
 Заявка 8 2 2 4 12 - 14 8
16.
Венеция
 Заявка 7 2 1 4 8 - 10 7
17.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
18.
Комо
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
19.
Дженоа
 Заявка 9 0 6 3 8 - 14 6
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 8 16
2.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
4.
Наполи
 0:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 13 - 5 13
6.
Эмполи
 Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7.
Болонья
 Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
8.
Лацио
 0:0 Заявка 8 3 1 4 12 - 11 10
9.
Дженоа
 Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
10.
Милан
 Заявка 7 2 2 3 11 - 12 8
11.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Парма
 Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
13.
Монца
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Комо
 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
15.
Кальяри
 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
16.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
17.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
18.
Лечче
 Заявка 8 1 1 6 2 - 12 4
19.
Верона
 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
20.
Венеция
 Заявка 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 8 (4)
Лацио Кастельянос Валентин 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Кальяри Мина Йерри 1 4
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Парма Кейта Мандела 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 92'
    Похьянпало Йоэль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 92'
    Венеция пытается что-то создать.
  • 92'
    Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Похьянпало Йоэль из команды Венеция в офсайде
  • 91'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Венеция отменен из-за положения "вне игры".
  • 89'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Венеция.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Венеция 46.1% (53)
    X 44.3% (51)
    Комо 9.6% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Венеция 2:2 Комо онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Венеция 2:2 Комо

    Исход игры
    Венеция
    46.1% (53)
    Ничья
    44.3% (51)
    Комо
    9.6% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.66% (29)
    Меньше
    74.34% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    64.6% (73)
    Нет
    35.4% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.3% (44)
    1:0 Венеция
    20.9% (24)
    2:1 Венеция
    18.3% (21)
    0:1 Комо
    6.1% (7)
    0:0 Ничья
    4.3% (5)
    1:2 Комо
    3.5% (4)
    2:0 Венеция
    3.5% (4)
    3:1 Венеция
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный