Тур: 15. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо. Главный судья: Довери Даниэле
0'
1:0
16' ГолНиколусси Кавилья Ханс
39' Желтая карточкаНиколусси Кавилья Ханс
1:1
49' Гол в свои воротаКандела Антонио
51' Желтая карточкаФабрегас Сеск
1:2
56' ГолБелотти Андреа
2:2
69' ГолОристанио Гаэтано
75' Желтая карточкаСала Марко
87' Undefined phrase: football_event_Николусси Кавилья Ханс
90'+5
Ход матча
16'
49'
1:1
51'
56'
69'
75'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 9
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
232 Количество передач 457
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
97
Думбия
Исса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Думбия ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
-
10 Йебоа ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Пас НиколасПолузащитник
-
16 Фадера АлиюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Джек ФеллипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Джассим АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеск Фабрегас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Венеция
Комо
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
1.6
0.25
Среднее время на гол
56
360
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
1.78
0.56
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
162
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|4 (2)
|0.27
|Николусси Кавилья Ханс
|3
|0.2
|Ористанио Гаэтано
|2
|0.13
|Андерсен Магнус II
|1
|0.07
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.07
|Бузио Джанлука
|1
|0.07
|Свобода Михаэль
|1
|0.07
|Дзампано Франческо
|0
|0
|Кандела Антонио
|0
|0
|Йебоа Джон
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|4
|0.27
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.13
|Белотти Андреа
|2
|0.13
|Пас Николас
|1
|0.07
|Фадера Алию
|1
|0.07
|Маццителли Лука
|1
|0.07
|Да Кунья Лукас
|1
|0.07
|Энгельхардт Янник
|1
|0.07
|Роберто Серхи
|0
|0
|Доссена Альберто
|0
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
|Перроне Максимо
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николусси Кавилья Ханс
|3
|1
|Дзампано Франческо
|3
|0
|Бузио Джанлука
|3
|0
|Хапс Ридгесиано
|2
|0
|Йебоа Джон
|2
|0
|Ористанио Гаэтано
|2
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Альтаре Джорджо
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Свобода Михаэль
|1
|0
|Eusebio Di Francesco
|1
|0
|Шингтьен Йоэль
|1
|0
|Саградо Ричи
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морено Альберто
|4
|0
|Браунёдер Маттиас
|2
|1
|Роберто Серхи
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Сала Марко
|3
|0
|Пас Николас
|3
|0
|Доссена Альберто
|1
|1
|Иовин Алессио
|2
|0
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|Фабрегас Сеск
|1
|0
|Верди Симоне
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|0
|Энгельхардт Янник
|1
|0
|Перроне Максимо
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Комо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
4
Венеция
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Комо
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
2
6
Венеция
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Комо
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
4
67%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
1
11%
1
6%
1-15
3
33%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
22%
4
24%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
1
11%
4
24%
76-90
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
15
14
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
20%
1
7%
1-15
5
33%
3
21%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
1
7%
5
36%
76-90
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
19%
4
31%
31-45
2
13%
6
46%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
1
8%
76-90
Пропущено
24
31
14 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
4
17%
2
6%
1-15
8
33%
6
19%
16-30
2
8%
4
13%
31-45
2
8%
6
19%
46-60
6
25%
4
13%
61-75
2
8%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Болонья - Венеция 3:0 Венеция - Лечче 0:1 Венеция - Парма 1:2 Интер Милан - Венеция 1:0
Венеция - Удинезе 3:2 Монца - Венеция 2:2 Венеция - Аталанта 0:2 Верона - Венеция 2:1 Рома - Венеция 2:1 Венеция - Дженоа 2:0 Милан - Венеция 4:0 Венеция - Торино 0:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3
Комо
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Комо - Монца 1:1 Комо - Фиорентина 0:2 Дженоа - Комо 1:1 Эмполи - Комо 1:0
Комо - Лацио 1:5 Торино - Комо 1:0 Комо - Парма 1:1 Наполи - Комо 3:1 Комо - Верона 3:2 Аталанта - Комо 2:3 Комо - Болонья 2:2 Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1
Результаты матчей
Венеция
Комо
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Венеция
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
34
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
54
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
105
411
411
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|38 - 17
|34
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|21 - 9
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 10
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 15
|31
|5.
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|29 - 17
|29
|6.
|Заявка
|15
|6
|9
|0
|24 - 10
|27
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 16
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|20 - 18
|22
|9.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 15
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 21
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 21
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 25
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 24
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 25
|14
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 26
|13
|17.
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|18 - 37
|12
|18.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 28
|12
|19.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 17
|10
|20.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|13 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|2.
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 9
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 5
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 8
|12
|9.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|13 - 10
|12
|10.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 14
|9
|12.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 21
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 14
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|2 - 5
|7
|18.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|19.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 14
|6
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|4.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|13 - 5
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 15
|12
|8.
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|2 - 12
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|12 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|10 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|9 (1)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|8 (4)
|Лацио
|Кастельянос Валентин
|6 (1)
|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Кальяри
|Мина Йерри
|1 4
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Парма
|Кейта Мандела
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Венеция 2:2 Комо
Исход игры
Венеция
46.1% (53)
Ничья
44.3% (51)
Комо
9.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
25.66% (29)
Меньше
74.34% (84)
Обе команды забьют
Да
64.6% (73)
Нет
35.4% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.3% (44)
1:0 Венеция
20.9% (24)
2:1 Венеция
18.3% (21)
0:1 Комо
6.1% (7)
0:0 Ничья
4.3% (5)
1:2 Комо
3.5% (4)
2:0 Венеция
3.5% (4)
3:1 Венеция
1.7% (2)
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