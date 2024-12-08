Тур: 15. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Пиччинини Марко
1:0
Второй тайм: 67'
0'
1:0
24' ГолКатальди Данило
30' Желтая карточкаКомуццо Пьетро
35' Желтая карточкаМина Йерри
58' Желтая карточкаДодо Домилсон
Ход матча
24'
30'
35'
58'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
270 Количество передач 197
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
43
Де
Хеа
Давид
21
Госенс
Робин
29
Адли
Ясин
71
Шерри
Ален
26
Мина
Йерри
33
Оберт
Адам
18
Марин
Рэзван
19
Цортеа
Надир
- Основной состав
-
43 Де Хеа ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Госенс РобинЗащитник
- Полузащитник
-
29 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
71 Шерри АленВратарь
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Цортеа НадирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбу ЗитуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Фиорентина
Кальяри
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.9%
55.6%
5.5%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 3 победы
30 матчей
46.7%
26.7%
26.6%
14 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
12 побед 15 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.6
1.53
Среднее время на гол
56
58
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
1.47
0.6
Среднее время на гол
61
150
Всего голов
46
32
Голов в среднем за матч
1.53
1.07
Тотал матчей
2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
58
84
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кин Мойзе
|9
|0.64
|Катальди Данило
|3
|0.21
|Гудмундссон Альберт
|3 (2)
|0.21
|Бельтран Лукас
|2 (1)
|0.14
|Адли Ясин
|2
|0.14
|Госенс Робин
|2
|0.14
|Кольпани Андреа
|2
|0.14
|Бове Эдоардо
|1
|0.07
|Бираги Кристиано
|1
|0.07
|Паризи Фабьяно
|1
|0.07
|Мартинес Куарта Лукас
|1
|0.07
|Раньери Лука
|0
|0
|Де Хеа Давид
|0
|0
|Соттиль Риккардо
|0
|0
|Куаме Кристиан
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пикколи Роберто
|4 (1)
|0.27
|Марин Рэзван
|3 (2)
|0.2
|Дзаппа Габриэле
|2
|0.13
|Цортеа Надир
|2
|0.13
|Лувумбу Зиту
|1
|0.07
|Виола Николас
|1
|0.07
|Паломино Хосе
|1
|0.07
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
|Макумбу Антуан
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
|Феличи Маттиа
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Додо Домилсон
|3
|0
|Бове Эдоардо
|3
|0
|Ричардсон Амир
|3
|0
|Понграчич Марин
|1
|1
|Госенс Робин
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Раньери Лука
|2
|0
|Комуццо Пьетро
|2
|0
|Палладино Раффаэле
|0
|1
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Кольпани Андреа
|1
|0
|Бельтран Лукас
|1
|0
|Мартинес Куарта Лукас
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мина Йерри
|4
|1
|Марин Рэзван
|4
|0
|Адопо Ндари
|2
|1
|Дзаппа Габриэле
|3
|0
|Макумбу Антуан
|1
|1
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Дентелло Пауло
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Паломино Хосе
|1
|0
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Луперто Себастьяно
|1
|0
|Пикколи Роберто
|1
|0
|Лувумбу Зиту
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
|Прати Маттео
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Кальяри
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
4
Фиорентина
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Кальяри
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
11
7
Фиорентина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Кальяри
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
13
11
Голы по времени матча
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
15%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
23%
3
43%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
3
43%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 10
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
5
38%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
15
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
50%
1
7%
16-30
2
50%
4
27%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
26
14
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
3
12%
2
14%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
7
27%
4
29%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
6
23%
3
21%
61-75
3
12%
4
29%
76-90
Пропущено
11
25
9 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
0
0%
4
16%
1-15
4
36%
2
8%
16-30
5
45%
5
20%
31-45
1
9%
5
20%
46-60
1
9%
4
16%
61-75
0
0%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фиорентина - Эмполи 2:2 Фиорентина - Пафос 3:2 Комо - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Верона 3:1
АПОЭЛ - Фиорентина 2:1 Торино - Фиорентина 0:1 Дженоа - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Рома 5:1 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Лечче - Фиорентина 0:6 Фиорентина - Милан 2:1 Фиорентина - ТНС 2:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1
Кальяри
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кальяри - Верона 1:0 Дженоа - Кальяри 2:2 Кальяри - Милан 3:3 Лацио - Кальяри 2:1
Кальяри - Болонья 0:2 Удинезе - Кальяри 2:0 Кальяри - Торино 3:2 Ювентус - Кальяри 1:1 Парма - Кальяри 2:3 Кальяри - Кремонезе 1:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Кальяри - Наполи 0:4 Лечче - Кальяри 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3
Результаты матчей
Фиорентина
Кальяри
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
44
51
26
24
26
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
34
24
16
15
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
86
85
410
310
311
211
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|38 - 17
|34
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|21 - 9
|32
|3.
|1:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 10
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 15
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|29 - 17
|28
|6.
|Заявка
|15
|6
|9
|0
|24 - 10
|27
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 16
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|20 - 18
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 21
|17
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 14
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 21
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 25
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 24
|15
|15.
|0:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 25
|14
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 26
|13
|17.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|17 - 33
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 26
|11
|19.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 17
|10
|20.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 9
|18
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 5
|18
|4.
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 5
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 8
|12
|9.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|13 - 10
|12
|10.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|11.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 17
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 14
|9
|13.
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 14
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|2 - 5
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 14
|6
|19.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|2.
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|13 - 5
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 15
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|14.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|2 - 12
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|12 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|10 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|9 (1)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|8 (4)
|Лацио
|Кастельянос Валентин
|6 (1)
|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Кальяри
|Мина Йерри
|1 4
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Парма
|Кейта Мандела
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Кальяри
Исход игры
Фиорентина
96.6% (115)
Ничья
3.4% (4)
Кальяри
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.53% (69)
Меньше
39.47% (45)
Обе команды забьют
Да
59.65% (68)
Нет
40.35% (46)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
42.9% (51)
2:0 Фиорентина
24.4% (29)
1:0 Фиорентина
11.8% (14)
3:1 Фиорентина
9.2% (11)
1:1 Ничья
1.7% (2)
3:0 Фиорентина
1.7% (2)
3:2 Фиорентина
1.7% (2)
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