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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко
Фиорентина
1:0
Второй тайм: 67'
Кальяри
0'
1:0
24' Гол
Катальди Данило
30' Желтая карточка
Комуццо Пьетро
35' Желтая карточка
Мина Йерри
58' Желтая карточка
Додо Домилсон

Ход матча

24'
Катальди Данило
(Бельтран Лукас)
1:0
30'
Комуццо Пьетро
 
35'
 
Мина Йерри
46'
 
Гаэтано Джанлука
Виола Николас
56'
Кольпани Андреа
Иконе Жонатан
 
56'
Кин Мойзе
Куаме Кристиан
 
57'
 
Лувумбу Зиту
Оберт Адам
58'
Додо Домилсон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 270 Количество передач 197
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 119
Фиорентина 96.6% (115)
X 3.4% (4)
Кальяри 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фиорентина
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
43
Де
Хеа
Давид
2
Додо
Домилсон
15
Комуццо
Пьетро
6
Раньери
Лука
21
Госенс
Робин
32
Катальди
Данило
29
Адли
Ясин
11
Иконе
Жонатан
9
Бельтран
Лукас
7
Соттиль
Риккардо
99
Куаме
Кристиан
71
Шерри
Ален
28
Дзаппа
Габриэле
26
Мина
Йерри
6
Луперто
Себастьяно
33
Оберт
Адам
18
Марин
Рэзван
29
Макумбу
Антуан
19
Цортеа
Надир
10
Виола
Николас
3
Ауджелло
Томмазо
91
Пикколи
Роберто
Фиорентина
4-2-3-1
Кальяри
4-2-3-1

История личных встреч

Фиорентина
Кальяри

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.9%
55.6%
5.5%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 3 победы

30 матчей

46.7%
26.7%
26.6%
14 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
12 побед 15 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:5
СA
1:3
СA
0:4
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
5:1

Голы

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.6
1.53

Среднее время на гол

56
58

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

1.47
0.6

Среднее время на гол

61
150

Всего голов

46
32

Голов в среднем за матч

1.53
1.07

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

58
84

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кин Мойзе 9 0.64
Катальди Данило 3 0.21
Гудмундссон Альберт 3 (2) 0.21
Бельтран Лукас 2 (1) 0.14
Адли Ясин 2 0.14
Госенс Робин 2 0.14
Кольпани Андреа 2 0.14
Бове Эдоардо 1 0.07
Бираги Кристиано 1 0.07
Паризи Фабьяно 1 0.07
Мартинес Куарта Лукас 1 0.07
Раньери Лука 0 0
Де Хеа Давид 0 0
Соттиль Риккардо 0 0
Куаме Кристиан 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пикколи Роберто 4 (1) 0.27
Марин Рэзван 3 (2) 0.2
Дзаппа Габриэле 2 0.13
Цортеа Надир 2 0.13
Лувумбу Зиту 1 0.07
Виола Николас 1 0.07
Паломино Хосе 1 0.07
Луперто Себастьяно 0 0
Ауджелло Томмазо 0 0
Макумбу Антуан 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Феличи Маттиа 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандрагора Роландо 3 0
Додо Домилсон 3 0
Бове Эдоардо 3 0
Ричардсон Амир 3 0
Понграчич Марин 1 1
Госенс Робин 2 0
Кин Мойзе 2 0
Раньери Лука 2 0
Комуццо Пьетро 2 0
Палладино Раффаэле 0 1
Бираги Кристиано 1 0
Адли Ясин 1 0
Кольпани Андреа 1 0
Бельтран Лукас 1 0
Мартинес Куарта Лукас 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мина Йерри 4 1
Марин Рэзван 4 0
Адопо Ндари 2 1
Дзаппа Габриэле 3 0
Макумбу Антуан 1 1
Дейола Алессандро 2 0
Дентелло Пауло 2 0
Виола Николас 1 0
Паломино Хосе 1 0
Паволетти Леонардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Луперто Себастьяно 1 0
Пикколи Роберто 1 0
Лувумбу Зиту 1 0
Оберт Адам 1 0
Прати Маттео 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Кальяри
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
4
Фиорентина
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Кальяри
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

11
7
Фиорентина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Кальяри
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

13
11

Голы по времени матча

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
15%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
23%
3
43%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
3
43%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 10
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
5
38%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
15
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
50%
1
7%
16-30
2
50%
4
27%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

26
14
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
3
12%
2
14%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
7
27%
4
29%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
6
23%
3
21%
61-75
3
12%
4
29%
76-90

Пропущено

11
25
9 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
0
0%
4
16%
1-15
4
36%
2
8%
16-30
5
45%
5
20%
31-45
1
9%
5
20%
46-60
1
9%
4
16%
61-75
0
0%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фиорентина - Эмполи 2:2 Фиорентина - Пафос 3:2 Комо - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Верона 3:1
АПОЭЛ - Фиорентина 2:1 Торино - Фиорентина 0:1 Дженоа - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Рома 5:1 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Лечче - Фиорентина 0:6 Фиорентина - Милан 2:1 Фиорентина - ТНС 2:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1
Кальяри
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кальяри - Верона 1:0 Дженоа - Кальяри 2:2 Кальяри - Милан 3:3 Лацио - Кальяри 2:1
Кальяри - Болонья 0:2 Удинезе - Кальяри 2:0 Кальяри - Торино 3:2 Ювентус - Кальяри 1:1 Парма - Кальяри 2:3 Кальяри - Кремонезе 1:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Кальяри - Наполи 0:4 Лечче - Кальяри 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3

Результаты матчей

Фиорентина
Кальяри

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
4
5
1
1.5
2
6
2
4
2.5
2
6
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
6
8
5
1.5
4
10
3
10
2.5
3
11
2
11
3.5
2
11
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 15 11 1 3 38 - 17 34
2.
Наполи
 Заявка 14 10 2 2 21 - 9 32
3.
Фиорентина
 1:0 Заявка 14 9 4 1 28 - 10 31
4.
Интер Милан
 Заявка 14 9 4 1 34 - 15 31
5.
Лацио
 Заявка 14 9 1 4 29 - 17 28
6.
Ювентус
 Заявка 15 6 9 0 24 - 10 27
7.
Милан
 Заявка 14 6 4 4 24 - 16 22
8.
Болонья
 Заявка 14 5 7 2 20 - 18 22
9.
Удинезе
 Заявка 14 5 2 7 16 - 21 17
10.
Эмполи
 Заявка 14 3 7 4 10 - 14 16
11.
Рома
 Заявка 15 4 4 7 18 - 21 16
12.
Торино
 Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
13.
Парма
 Заявка 15 3 6 6 21 - 25 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 6 6 13 - 24 15
15.
Кальяри
 0:1 Заявка 15 3 5 7 15 - 25 14
16.
Лечче
 Заявка 15 3 4 8 8 - 26 13
17.
Верона
 Заявка 14 4 0 10 17 - 33 12
18.
Комо
 Заявка 14 2 5 7 14 - 26 11
19.
Монца
 Заявка 14 1 7 6 12 - 17 10
20.
Венеция
 Заявка 14 2 2 10 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Аталанта
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
3.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
4.
Фиорентина
 1:0 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
5.
Интер Милан
 Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
6.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
7.
Ювентус
 Заявка 8 3 5 0 11 - 5 14
8.
Удинезе
 Заявка 7 4 0 3 8 - 8 12
9.
Рома
 Заявка 8 4 0 4 13 - 10 12
10.
Болонья
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
11.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
12.
Лечче
 Заявка 7 2 3 2 6 - 14 9
13.
Кальяри
 0:1 Заявка 8 2 3 3 8 - 14 9
14.
Торино
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Парма
 Заявка 8 2 2 4 12 - 14 8
16.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
17.
Комо
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
18.
Дженоа
 Заявка 9 0 6 3 8 - 14 6
19.
Венеция
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 8 16
2.
Фиорентина
 1:0 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
4.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 13 - 5 13
6.
Болонья
 Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
7.
Лацио
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
8.
Дженоа
 Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
9.
Эмполи
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
10.
Милан
 Заявка 7 2 2 3 11 - 12 8
11.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Парма
 Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
13.
Монца
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Кальяри
 0:1 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
16.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
17.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
18.
Лечче
 Заявка 8 1 1 6 2 - 12 4
19.
Верона
 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
20.
Венеция
 Заявка 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 8 (4)
Лацио Кастельянос Валентин 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Кальяри Мина Йерри 1 4
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Парма Кейта Мандела 1 4
Весь список
  • 63'
    Лувумбу Зиту нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 63'
    Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 63'
    Мина Йерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 63'
    Фиорентина начинает контратаку
  • 63'
    Пьетро Комуццо успешно блокирует удар.
  • 62'
    Пикколи Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 62'
    Цортеа Надир из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 62'
    Кальяри начинает контратаку
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 42.9% пользователей.
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    Прогнозы 119
    Фиорентина 96.6% (115)
    X 3.4% (4)
    Кальяри 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Кальяри
    1.55
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    6.30
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    6.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Кальяри

    Исход игры
    Фиорентина
    96.6% (115)
    Ничья
    3.4% (4)
    Кальяри
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.53% (69)
    Меньше
    39.47% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    59.65% (68)
    Нет
    40.35% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    42.9% (51)
    2:0 Фиорентина
    24.4% (29)
    1:0 Фиорентина
    11.8% (14)
    3:1 Фиорентина
    9.2% (11)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    3:0 Фиорентина
    1.7% (2)
    3:2 Фиорентина
    1.7% (2)
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