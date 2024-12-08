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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко
Фиорентина
1:0
Конец матча
Кальяри
0'
1:0
24' Гол
Катальди Данило
30' Желтая карточка
Комуццо Пьетро
35' Желтая карточка
Мина Йерри
58' Желтая карточка
Додо Домилсон
75' Желтая карточка
Госенс Робин
83' Желтая карточка
Давиде Никола
88' Желтая карточка
Лувумбу Зиту
90'+6

Ход матча

24'
Катальди Данило
(Бельтран Лукас)
1:0
30'
Комуццо Пьетро
 
35'
 
Мина Йерри
46'
 
Гаэтано Джанлука
Виола Николас
56'
Кольпани Андреа
Иконе Жонатан
 
56'
Кин Мойзе
Куаме Кристиан
 
57'
 
Лувумбу Зиту
Оберт Адам
58'
Додо Домилсон
 
67'
Гудмундссон Альберт
Соттиль Риккардо
 
67'
Ричардсон Амир
Адли Ясин
 
72'
 
Адопо Ндари
Марин Рэзван
73'
 
Феличи Маттиа
Цортеа Надир
75'
Госенс Робин
 
83'
 
Давиде Никола
83'
 
Паволетти Леонардо
Макумбу Антуан
83'
Паризи Фабьяно
Бельтран Лукас
 
88'
 
Лувумбу Зиту

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 429 Количество передач 436
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 119
Фиорентина 96.6% (115)
X 3.4% (4)
Кальяри 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
43
Де
Хеа
Давид
2
Додо
Домилсон
15
Комуццо
Пьетро
6
Раньери
Лука
21
Госенс
Робин
32
Катальди
Данило
29
Адли
Ясин
11
Иконе
Жонатан
9
Бельтран
Лукас
7
Соттиль
Риккардо
99
Куаме
Кристиан
71
Шерри
Ален
28
Дзаппа
Габриэле
26
Мина
Йерри
6
Луперто
Себастьяно
33
Оберт
Адам
18
Марин
Рэзван
29
Макумбу
Антуан
19
Цортеа
Надир
10
Виола
Николас
3
Ауджелло
Томмазо
91
Пикколи
Роберто
Фиорентина
4-2-3-1
Кальяри
4-2-3-1

История личных встреч

Фиорентина
Кальяри

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.9%
55.6%
5.5%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 3 победы

30 матчей

46.7%
26.7%
26.6%
14 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
12 побед 15 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:5
СA
1:3
СA
0:4
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
5:1

Голы

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.6
1.53

Среднее время на гол

56
58

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

1.47
0.6

Среднее время на гол

61
150

Всего голов

46
32

Голов в среднем за матч

1.53
1.07

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

58
84

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кин Мойзе 9 0.64
Катальди Данило 3 0.21
Гудмундссон Альберт 3 (2) 0.21
Бельтран Лукас 2 (1) 0.14
Адли Ясин 2 0.14
Госенс Робин 2 0.14
Кольпани Андреа 2 0.14
Бове Эдоардо 1 0.07
Бираги Кристиано 1 0.07
Паризи Фабьяно 1 0.07
Мартинес Куарта Лукас 1 0.07
Раньери Лука 0 0
Де Хеа Давид 0 0
Соттиль Риккардо 0 0
Куаме Кристиан 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пикколи Роберто 4 (1) 0.27
Марин Рэзван 3 (2) 0.2
Дзаппа Габриэле 2 0.13
Цортеа Надир 2 0.13
Лувумбу Зиту 1 0.07
Виола Николас 1 0.07
Паломино Хосе 1 0.07
Луперто Себастьяно 0 0
Ауджелло Томмазо 0 0
Макумбу Антуан 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Феличи Маттиа 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Додо Домилсон 4 0
Госенс Робин 3 0
Мандрагора Роландо 3 0
Бове Эдоардо 3 0
Ричардсон Амир 3 0
Понграчич Марин 1 1
Кин Мойзе 2 0
Раньери Лука 2 0
Комуццо Пьетро 2 0
Палладино Раффаэле 0 1
Бираги Кристиано 1 0
Адли Ясин 1 0
Кольпани Андреа 1 0
Бельтран Лукас 1 0
Мартинес Куарта Лукас 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мина Йерри 4 1
Марин Рэзван 4 0
Адопо Ндари 2 1
Дзаппа Габриэле 3 0
Макумбу Антуан 1 1
Дейола Алессандро 2 0
Дентелло Пауло 2 0
Лувумбу Зиту 2 0
Виола Николас 1 0
Давиде Никола 1 0
Паломино Хосе 1 0
Паволетти Леонардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Луперто Себастьяно 1 0
Пикколи Роберто 1 0
Оберт Адам 1 0
Прати Маттео 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Кальяри
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
4
Фиорентина
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Кальяри
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

11
7
Фиорентина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Кальяри
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

13
11

Голы по времени матча

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
29%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
3
21%
3
43%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
3
43%
1
9%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
5
38%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
15
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
50%
1
7%
16-30
2
50%
4
27%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

27
14
14 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
3
11%
2
14%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
7
26%
4
29%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
6
22%
3
21%
61-75
3
11%
4
29%
76-90

Пропущено

11
26
9 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
0
0%
4
15%
1-15
4
36%
3
12%
16-30
5
45%
5
19%
31-45
1
9%
5
19%
46-60
1
9%
4
15%
61-75
0
0%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фиорентина - Эмполи 2:2 Фиорентина - Пафос 3:2 Комо - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Верона 3:1
АПОЭЛ - Фиорентина 2:1 Торино - Фиорентина 0:1 Дженоа - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Рома 5:1 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Лечче - Фиорентина 0:6 Фиорентина - Милан 2:1 Фиорентина - ТНС 2:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1
Кальяри
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кальяри - Верона 1:0 Дженоа - Кальяри 2:2 Кальяри - Милан 3:3 Лацио - Кальяри 2:1
Кальяри - Болонья 0:2 Удинезе - Кальяри 2:0 Кальяри - Торино 3:2 Ювентус - Кальяри 1:1 Парма - Кальяри 2:3 Кальяри - Кремонезе 1:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Кальяри - Наполи 0:4 Лечче - Кальяри 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3

Результаты матчей

Фиорентина
Кальяри

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
5
2
1.5
2
6
2
5
2.5
2
6
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
7
8
6
1.5
4
11
3
11
2.5
3
12
2
12
3.5
2
12
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 15 11 1 3 38 - 17 34
2.
Наполи
 Заявка 14 10 2 2 21 - 9 32
3.
Фиорентина
 Заявка 14 9 4 1 28 - 10 31
4.
Интер Милан
 Заявка 14 9 4 1 34 - 15 31
5.
Лацио
 Заявка 14 9 1 4 29 - 17 28
6.
Ювентус
 Заявка 15 6 9 0 24 - 10 27
7.
Милан
 Заявка 14 6 4 4 24 - 16 22
8.
Болонья
 Заявка 14 5 7 2 20 - 18 22
9.
Эмполи
 4:1 Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
10.
Удинезе
 Заявка 14 5 2 7 16 - 21 17
11.
Рома
 Заявка 15 4 4 7 18 - 21 16
12.
Торино
 Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
13.
Парма
 Заявка 15 3 6 6 21 - 25 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 6 6 13 - 24 15
15.
Кальяри
 Заявка 15 3 5 7 15 - 25 14
16.
Лечче
 Заявка 15 3 4 8 8 - 26 13
17.
Верона
 1:4 Заявка 15 4 0 11 18 - 37 12
18.
Комо
 Заявка 14 2 5 7 14 - 26 11
19.
Монца
 Заявка 14 1 7 6 12 - 17 10
20.
Венеция
 Заявка 14 2 2 10 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Аталанта
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
3.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
4.
Фиорентина
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
5.
Интер Милан
 Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
6.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
7.
Ювентус
 Заявка 8 3 5 0 11 - 5 14
8.
Удинезе
 Заявка 7 4 0 3 8 - 8 12
9.
Рома
 Заявка 8 4 0 4 13 - 10 12
10.
Болонья
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
11.
Лечче
 Заявка 7 2 3 2 6 - 14 9
12.
Верона
 1:4 Заявка 8 3 0 5 11 - 21 9
13.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 14 9
14.
Торино
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Парма
 Заявка 8 2 2 4 12 - 14 8
16.
Эмполи
 4:1 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
17.
Комо
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
18.
Дженоа
 Заявка 9 0 6 3 8 - 14 6
19.
Венеция
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 8 16
2.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
4.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 13 - 5 13
6.
Эмполи
 4:1 Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7.
Болонья
 Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
8.
Лацио
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
9.
Дженоа
 Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
10.
Милан
 Заявка 7 2 2 3 11 - 12 8
11.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Парма
 Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
13.
Монца
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Кальяри
 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
16.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
17.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
18.
Лечче
 Заявка 8 1 1 6 2 - 12 4
19.
Верона
 1:4 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
20.
Венеция
 Заявка 8 0 2 6 5 - 17 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 8 (4)
Лацио Кастельянос Валентин 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Кальяри Мина Йерри 1 4
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Парма Кейта Мандела 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 119
    Фиорентина 96.6% (115)
    X 3.4% (4)
    Кальяри 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Кальяри

    Исход игры
    Фиорентина
    96.6% (115)
    Ничья
    3.4% (4)
    Кальяри
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.53% (69)
    Меньше
    39.47% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    59.65% (68)
    Нет
    40.35% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    42.9% (51)
    2:0 Фиорентина
    24.4% (29)
    1:0 Фиорентина
    11.8% (14)
    3:1 Фиорентина
    9.2% (11)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    3:0 Фиорентина
    1.7% (2)
    3:2 Фиорентина
    1.7% (2)
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