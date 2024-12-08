Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Пьетро Комуццо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Луперто Себастьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Луперто Себастьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Раньери Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Катальди Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Додо Домилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Катальди Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Мина Йерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Иконе Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Удар от ворот произведет Кальяри

39' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Шерри Ален взял и забрал мяч на выходе

37' Удар от ворот произведет Кальяри

37' Адли Ясин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

35' Мина Йерри получил желтую карточку от судьи

35' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

35' Матч возобновится спорным мячом

34' Пьетро Комуццо ослабляет давление, выбив мяч.

33' Удар от ворот произведет Кальяри

32' Адли Ясин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удар от ворот произведет Фиорентина

31' Марин Рэзван из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Пьетро Комуццо получил желтую карточку от судьи

28' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч возобновлен

28' Луперто Себастьяно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Оберт Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Фиорентина

26' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Г О О О О Л - Катальди Данило из команды Фиорентина правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

22' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Луперто Себастьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Кальяри

13' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Оооо... вот это был удар! Пикколи Роберто должен был забить с этой позиции.

11' Хорошую попытку сделал Пикколи Роберто . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Цортеа Надир из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Цортеа Надир из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Цортеа Надир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Луперто Себастьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Пьетро Комуццо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Кальяри

8' Додо Домилсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Соттиль Риккардо пробует нанести удар издали, но Alen Sherri держит все под контролем

5' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Кальяри

3' Додо Домилсон из команды Фиорентина наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

3' Адли Ясин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Адли Ясин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Удар от ворот произведет Кальяри

1' Сильный ветер сегодня будет мешать командам.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Фиорентина начинает с центра поля