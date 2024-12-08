Тур: 15. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Коломбо Андреа
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
77
Марушич
Адам
34
Хила
Марио
30
Тавареш
Нуну
19
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диа БулайеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чауна ЛумНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Наполи
Лацио
25 матчей
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
41 матч
48.8%
22%
29.2%
20 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
24.4%
51.2%
24.4%
10 побед 21 ничья 10 побед
Второй тайм
46.3%
26.8%
26.9%
19 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
28
Голов в среднем за матч
2.05
1.4
Среднее время на гол
43
64
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1.2
1.14
Среднее время на гол
75
78
Всего голов
67
52
Голов в среднем за матч
1.63
1.27
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
31
Больше 76%
Меньше 24%
10
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
55
70
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|5 (1)
|0.33
|Кварацхелия Хвича
|5 (1)
|0.33
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0.2
|Мактоминай Скотт
|3
|0.2
|Нерес Давид
|1
|0.07
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.07
|Политано Маттео
|1
|0.07
|Симеоне Джованни
|1
|0.07
|Буонджорно Алессандро
|1
|0.07
|Ррахмани Амир
|0
|0
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|6 (1)
|0.4
|Дзакканьи Маттиа
|5 (2)
|0.33
|Диа Булайе
|4
|0.27
|Педро Родригес
|3
|0.2
|Нослин Тиджани
|2
|0.13
|Исаксен Густав
|1
|0.07
|Весино Матиас
|1
|0.07
|Гендузи Маттео
|1
|0.07
|Патрик
|1
|0.07
|Жиго Самуэль
|1
|0.07
|Хила Марио
|1
|0.07
|Деле-Баширу Фисайо
|1
|0.07
|Чауна Лум
|1
|0.07
|Тавареш Нуну
|0
|0
|Лаццари Мануэль
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|3
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|Нгонж Сириль
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Антонио Конте
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ровелла Николо
|5
|0
|Кастельянос Валентин
|4
|0
|Исаксен Густав
|4
|0
|Хила Марио
|4
|0
|Тавареш Нуну
|2
|1
|Романьоли Алессио
|1
|1
|Патрик
|2
|0
|Весино Матиас
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Нослин Тиджани
|2
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Марушич Адам
|1
|0
|Жиго Самуэль
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|Пеллегрини Лука
|1
|0
|Чауна Лум
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Лацио
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
4
Наполи
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Лацио
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
16
Наполи
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Лацио
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
9
20
Голы по времени матча
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
4
33%
6
46%
76-90
Пропущено
5
10
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
20%
2
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Забито
9
16
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
11%
3
19%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
4
25%
61-75
1
11%
5
31%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
4
57%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
21
29
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 0
2
10%
4
14%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
4
19%
5
17%
31-45
2
10%
1
3%
46-60
5
24%
5
17%
61-75
5
24%
11
38%
76-90
Пропущено
9
17
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 10
1
11%
6
35%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
6%
31-45
1
11%
4
24%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
2
22%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лацио - Наполи 3:1 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Рома 1:0 Интер Милан - Наполи 1:1
Наполи - Аталанта 0:3 Милан - Наполи 0:2 Наполи - Лечче 1:0 Эмполи - Наполи 0:1 Наполи - Комо 3:1 Наполи - Монца 2:0 Наполи - Палермо 5:0 Ювентус - Наполи 0:0 Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0
Лацио
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лацио - Наполи 3:1 Парма - Лацио 3:1 Лацио - Лудогорец 0:0 Лацио - Болонья 3:0
Монца - Лацио 0:1 Лацио - Порту 2:1 Лацио - Кальяри 2:1 Комо - Лацио 1:5 Лацио - Дженоа 3:0 Твенте - Лацио 0:2 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1
Результаты матчей
Наполи
Лацио
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
4 раза 57%
3
3 раза 43%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
5 раз 36%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Наполи
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
25
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
68
95
311
59
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|38 - 17
|34
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|21 - 9
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 10
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 15
|31
|5.
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|29 - 17
|29
|6.
|Заявка
|15
|6
|9
|0
|24 - 10
|27
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 16
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|20 - 18
|22
|9.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 15
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 21
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 21
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 25
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 24
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 25
|14
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 26
|13
|17.
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|18 - 37
|12
|18.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 28
|12
|19.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 17
|10
|20.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|13 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|2.
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 9
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 5
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 8
|12
|9.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|13 - 10
|12
|10.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 14
|9
|12.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 21
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 14
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|2 - 5
|7
|18.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|19.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 14
|6
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|4.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|13 - 5
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 15
|12
|8.
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|2 - 12
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|12 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|10 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|9 (1)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|8 (4)
|Лацио
|Кастельянос Валентин
|6 (1)
|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Кальяри
|Мина Йерри
|1 4
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Парма
|Кейта Мандела
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Наполи 0:0 Лацио
Исход игры
Наполи
84.2% (112)
Ничья
7.5% (10)
Лацио
8.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
65.79% (75)
Меньше
34.21% (39)
Обе команды забьют
Да
71.05% (81)
Нет
28.95% (33)
Популярный счёт
2:1 Наполи
48.9% (65)
1:0 Наполи
15% (20)
2:0 Наполи
8.3% (11)
1:1 Ничья
6% (8)
3:2 Наполи
2.3% (3)
3:1 Наполи
2.3% (3)
3:0 Наполи
1.5% (2)
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