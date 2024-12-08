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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Наполи
0:0
Первый тайм: 14'
Лацио
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 133
Наполи 84.2% (112)
X 7.5% (10)
Лацио 8.3% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
4
Буонджорно
Алессандро
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
8
Мактоминай
Скотт
21
Политано
Маттео
11
Лукаку
Ромелу
77
Кварацхелия
Хвича
94
Проведель
Иван
77
Марушич
Адам
34
Хила
Марио
13
Романьоли
Алессио
30
Тавареш
Нуну
8
Гендузи
Маттео
7
Деле-Баширу
Фисайо
18
Исаксен
Густав
19
Диа
Булайе
10
Дзакканьи
Маттиа
11
Кастельянос
Валентин
Наполи
4-3-3
Лацио
4-2-3-1

История личных встреч

Наполи
Лацио

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

41 матч

48.8%
22%
29.2%
20 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

24.4%
51.2%
24.4%
10 побед 21 ничья 10 побед

Второй тайм

46.3%
26.8%
26.9%
19 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

К
3:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
4:0
СA
5:2
СA
2:0
СA
3:1
К
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:1
СA
1:4
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
5:0
СA
2:4
К
0:1
К
1:1
СA
0:1
СA
4:2
К
1:0
СA
2:4
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
4:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2
К
1:1
К
2:1

Голы

Всего голов

43
28

Голов в среднем за матч

2.05
1.4

Среднее время на гол

43
64

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.2
1.14

Среднее время на гол

75
78

Всего голов

67
52

Голов в среднем за матч

1.63
1.27

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
31
Больше 76%
Меньше 24%
10
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

55
70

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 5 (1) 0.33
Кварацхелия Хвича 5 (1) 0.33
Ди Лоренцо Джованни 3 0.2
Мактоминай Скотт 3 0.2
Нерес Давид 1 0.07
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.07
Политано Маттео 1 0.07
Симеоне Джованни 1 0.07
Буонджорно Алессандро 1 0.07
Ррахмани Амир 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Оливера Матиас 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 6 (1) 0.4
Дзакканьи Маттиа 5 (2) 0.33
Диа Булайе 4 0.27
Педро Родригес 3 0.2
Нослин Тиджани 2 0.13
Исаксен Густав 1 0.07
Весино Матиас 1 0.07
Гендузи Маттео 1 0.07
Патрик 1 0.07
Жиго Самуэль 1 0.07
Хила Марио 1 0.07
Деле-Баширу Фисайо 1 0.07
Чауна Лум 1 0.07
Тавареш Нуну 0 0
Лаццари Мануэль 0 0
Пеллегрини Лука 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Замбо-Ангисса Андре-Франк 3 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Оливера Матиас 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Антонио Конте 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ровелла Николо 5 0
Кастельянос Валентин 4 0
Исаксен Густав 4 0
Хила Марио 4 0
Тавареш Нуну 2 1
Романьоли Алессио 1 1
Патрик 2 0
Весино Матиас 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Нослин Тиджани 2 0
Педро Родригес 1 0
Марушич Адам 1 0
Жиго Самуэль 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Пеллегрини Лука 1 0
Чауна Лум 1 0

Результаты матчей

Наполи
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Лацио
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
4
Наполи
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Лацио
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
16
Наполи
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Лацио
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

9
20

Голы по времени матча

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
4
33%
6
46%
76-90

Пропущено

5
10
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
20%
2
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Забито

9
16
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
11%
3
19%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
4
25%
61-75
1
11%
5
31%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
4
57%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

21
29
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 0
2
10%
4
14%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
4
19%
5
17%
31-45
2
10%
1
3%
46-60
5
24%
5
17%
61-75
5
24%
11
38%
76-90

Пропущено

9
17
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 10
1
11%
6
35%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
6%
31-45
1
11%
4
24%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
2
22%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лацио - Наполи 3:1 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Рома 1:0 Интер Милан - Наполи 1:1
Наполи - Аталанта 0:3 Милан - Наполи 0:2 Наполи - Лечче 1:0 Эмполи - Наполи 0:1 Наполи - Комо 3:1 Наполи - Монца 2:0 Наполи - Палермо 5:0 Ювентус - Наполи 0:0 Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0
Лацио
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лацио - Наполи 3:1 Парма - Лацио 3:1 Лацио - Лудогорец 0:0 Лацио - Болонья 3:0
Монца - Лацио 0:1 Лацио - Порту 2:1 Лацио - Кальяри 2:1 Комо - Лацио 1:5 Лацио - Дженоа 3:0 Твенте - Лацио 0:2 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1

Результаты матчей

Наполи
Лацио

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
4 раза 57%
3
3 раза 43%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
5 раз 36%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Наполи
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
2
5
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
9
5
3
11
2.5
5
9
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 15 11 1 3 38 - 17 34
2.
Наполи
 0:0 Заявка 15 10 3 2 21 - 9 33
3.
Фиорентина
 Заявка 14 9 4 1 28 - 10 31
4.
Интер Милан
 Заявка 14 9 4 1 34 - 15 31
5.
Лацио
 0:0 Заявка 15 9 2 4 29 - 17 29
6.
Ювентус
 Заявка 15 6 9 0 24 - 10 27
7.
Милан
 Заявка 14 6 4 4 24 - 16 22
8.
Болонья
 Заявка 14 5 7 2 20 - 18 22
9.
Эмполи
 Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
10.
Удинезе
 Заявка 14 5 2 7 16 - 21 17
11.
Рома
 Заявка 15 4 4 7 18 - 21 16
12.
Торино
 Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
13.
Парма
 Заявка 15 3 6 6 21 - 25 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 6 6 13 - 24 15
15.
Кальяри
 Заявка 15 3 5 7 15 - 25 14
16.
Лечче
 Заявка 15 3 4 8 8 - 26 13
17.
Верона
 Заявка 15 4 0 11 18 - 37 12
18.
Комо
 Заявка 15 2 6 7 16 - 28 12
19.
Монца
 Заявка 14 1 7 6 12 - 17 10
20.
Венеция
 Заявка 15 2 3 10 13 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 0:0 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Наполи
 0:0 Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
3.
Аталанта
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
4.
Фиорентина
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
5.
Интер Милан
 Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
6.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
7.
Ювентус
 Заявка 8 3 5 0 11 - 5 14
8.
Удинезе
 Заявка 7 4 0 3 8 - 8 12
9.
Рома
 Заявка 8 4 0 4 13 - 10 12
10.
Болонья
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
11.
Лечче
 Заявка 7 2 3 2 6 - 14 9
12.
Верона
 Заявка 8 3 0 5 11 - 21 9
13.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 14 9
14.
Торино
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Парма
 Заявка 8 2 2 4 12 - 14 8
16.
Венеция
 Заявка 7 2 1 4 8 - 10 7
17.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
18.
Комо
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
19.
Дженоа
 Заявка 9 0 6 3 8 - 14 6
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 8 16
2.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
4.
Наполи
 0:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 13 - 5 13
6.
Эмполи
 Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7.
Болонья
 Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
8.
Лацио
 0:0 Заявка 8 3 1 4 12 - 11 10
9.
Дженоа
 Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
10.
Милан
 Заявка 7 2 2 3 11 - 12 8
11.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Парма
 Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
13.
Монца
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Комо
 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
15.
Кальяри
 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
16.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
17.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
18.
Лечче
 Заявка 8 1 1 6 2 - 12 4
19.
Верона
 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
20.
Венеция
 Заявка 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 8 (4)
Лацио Кастельянос Валентин 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Кальяри Мина Йерри 1 4
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Парма Кейта Мандела 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    15'
    Мактоминай на левой половине поля нарушил правила против Диа. "Лацио" удалось заработать относительно неплохой стандарт. 
  • 14'
    Поднялись после паузы Кастельянос и Ррахмани, оба футболиста показали, что с ними всё нормально, они готовы играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    13'
    Кастельянос и Ррахмани неудачно столкнулись между собой головами в борьбе за верховой мяч в центре поля. Андреа Коломбо сразу же остановил игру, вышли на поле врачи обеих команд. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Политано с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Проведель сыграл на выходе, правила были нарушены против голкипера "Лацио" со стороны Мактоминая. 
  • 11'
    Ди Лоренцо с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в штрафную площадь, Романьоли грамотно сыграл в обороне и выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 10'
    Тавареш при развитии атаки по центру сыграл достаточно неудачно и передержав мяч ожидаемо потерял его. 
  • 9'
    Лукаку отправился прессинговать Проведеля в штрафную площадь, голкипер "Лацио" сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля. 
  • 8'
    Гендузи из центра поля выполнил слишком сильный заброс на ход Исаксену по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
  • 7'
    Игроки "Лацио" наконец-то перехватили контроль над мячом и пока что никуда не спеша катают его в центре поля. 
  • 6'
    Политано вновь разогнал атаку по правому флангу, далее Маттео выполнил подачу в штрафную площадь, после двойного рикошета мяч ушёл за лицевую линию поля от игрока "Наполи", будет удар от ворот. 
  • Угловой
    5'
    Политано с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Марушич головой выбил мяч к линии штрафной площади, Лоботка с правого угла пробил по воротам, Хила удачно сыграл головой и выбил мяч подальше от своих владений. 
  • Опасный момент
    4'
    Политано и Ди Лоренцо разыграли между собой хорошую передачу при развитии атаки по правому флангу, Маттео в итоге получил передачу на ближний угол штрафной площади, далее Политано от лицевой линии поля выполнил передачу к центру штрафной площади, Мактоминай плотно пробил в правый угол ворот, Хила успел подставить голову, мяч в итоге ушёл на угловой.
  • Дождь
    3'
    В Неаполе сегодня большую чать дня шёл дождь, посмотрим, будут ли футболисты обеих команд чаще пробовать бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
  • 2'
    Замбо-Ангисса с правого фланга выполни передачу к ближнему углу штрафной площади, Лукаку под давлением соперника не смог зацепиться за мяч и в итоге его при игре на выходе спокойно забрал Проведель. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Совсем недавно "Наполи" и "Лацио" играли между собой в Риме в рамках 1/8 финала Кубка Италии, но тогда Антонио Конте дал поиграть по большей части резервистам. Сегодня "Наполи" вышел на матч уже в оптимальном составе и конечно же будет стараться взять реванш за недавнее поражение. 
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    • Первый тайм
    • 14'
      Удар от ворот произведет Наполи
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Мактоминай Скотт из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Диа Булайе
    • 13'
      Наполи контролирует мяч.
    • 13'
      Матч возобновлен
    • 11'
      Ррахмани Амир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 11'
      Кастельянос Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 11'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 11'
      Мактоминай Скотт наказан за толчок Проведель Иван
    • 10'
      Контроль мяча: Наполи: 59%, Лацио: 41%.
    • 9'
      Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Лацио контролирует мяч.
    • 7'
      Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Тавареш Нуну ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Ррахмани Амир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Наполи: 74%, Лацио: 26%.
    • 5'
      Матч возобновлен
    • 5'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 4'
      Фисайо Деле-Баширу успешно блокирует удар.
    • 4'
      Замбо-Ангисса Андре-Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Сильный дождь сегодня.
    • 4'
      Марио Хила успешно блокирует удар.
    • 4'
      Лоботка Станислав нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Марушич Адам из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Политано Маттео навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Наполи пробьет пенальти!
    • 4'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Наполи.
    • 3'
      Романьоли Алессио успешно блокирует удар.
    • 3'
      Мактоминай Скотт нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Политано Маттео из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Наполи контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Лацио начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 0:0 Лацио

    Исход игры
    Наполи
    84.2% (112)
    Ничья
    7.5% (10)
    Лацио
    8.3% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.79% (75)
    Меньше
    34.21% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    71.05% (81)
    Нет
    28.95% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    48.9% (65)
    1:0 Наполи
    15% (20)
    2:0 Наполи
    8.3% (11)
    1:1 Ничья
    6% (8)
    3:2 Наполи
    2.3% (3)
    3:1 Наполи
    2.3% (3)
    3:0 Наполи
    1.5% (2)
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