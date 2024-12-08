Лукаку отправился прессинговать Проведеля в штрафную площадь, голкипер "Лацио" сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля.

Тавареш при развитии атаки по центру сыграл достаточно неудачно и передержав мяч ожидаемо потерял его.

Ди Лоренцо с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в штрафную площадь, Романьоли грамотно сыграл в обороне и выбил мяч подальше от своих ворот.

Политано с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Проведель сыграл на выходе, правила были нарушены против голкипера "Лацио" со стороны Мактоминая.

Кастельянос и Ррахмани неудачно столкнулись между собой головами в борьбе за верховой мяч в центре поля. Андреа Коломбо сразу же остановил игру, вышли на поле врачи обеих команд.

Поднялись после паузы Кастельянос и Ррахмани, оба футболиста показали, что с ними всё нормально, они готовы играть дальше.

8' Гендузи из центра поля выполнил слишком сильный заброс на ход Исаксену по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

7' Игроки "Лацио" наконец-то перехватили контроль над мячом и пока что никуда не спеша катают его в центре поля.

6' Политано вновь разогнал атаку по правому флангу, далее Маттео выполнил подачу в штрафную площадь, после двойного рикошета мяч ушёл за лицевую линию поля от игрока "Наполи", будет удар от ворот.

5' Политано с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Марушич головой выбил мяч к линии штрафной площади, Лоботка с правого угла пробил по воротам, Хила удачно сыграл головой и выбил мяч подальше от своих владений.

4' Политано и Ди Лоренцо разыграли между собой хорошую передачу при развитии атаки по правому флангу, Маттео в итоге получил передачу на ближний угол штрафной площади, далее Политано от лицевой линии поля выполнил передачу к центру штрафной площади, Мактоминай плотно пробил в правый угол ворот, Хила успел подставить голову, мяч в итоге ушёл на угловой.

3' В Неаполе сегодня большую чать дня шёл дождь, посмотрим, будут ли футболисты обеих команд чаще пробовать бить по воротам из-за пределов штрафной площади.

2' Замбо-Ангисса с правого фланга выполни передачу к ближнему углу штрафной площади, Лукаку под давлением соперника не смог зацепиться за мяч и в итоге его при игре на выходе спокойно забрал Проведель.