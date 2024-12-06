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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Наполи
 
Позже
Лацио
Прогнозы 48
Наполи 85.4% (41)
X 8.3% (4)
Лацио 6.3% (3)
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Наполи
Лацио

История личных встреч

Наполи
Лацио

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

41 матч

48.8%
22%
29.2%
20 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

24.4%
51.2%
24.4%
10 побед 21 ничья 10 побед

Второй тайм

46.3%
26.8%
26.9%
19 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

К
3:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
4:0
СA
5:2
СA
2:0
СA
3:1
К
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:1
СA
1:4
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
5:0
СA
2:4
К
0:1
К
1:1
СA
0:1
СA
4:2
К
1:0
СA
2:4
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
4:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2
К
1:1
К
2:1

Голы

Всего голов

43
28

Голов в среднем за матч

2.05
1.4

Среднее время на гол

43
64

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.2
1.14

Среднее время на гол

75
78

Всего голов

67
52

Голов в среднем за матч

1.63
1.27

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
31
Больше 76%
Меньше 24%
10
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

55
70

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 5 (1) 0.36
Кварацхелия Хвича 5 (1) 0.36
Ди Лоренцо Джованни 3 0.21
Мактоминай Скотт 3 0.21
Нерес Давид 1 0.07
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.07
Политано Маттео 1 0.07
Симеоне Джованни 1 0.07
Буонджорно Алессандро 1 0.07
Ррахмани Амир 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Оливера Матиас 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 6 (1) 0.43
Дзакканьи Маттиа 5 (2) 0.36
Диа Булайе 4 0.29
Педро Родригес 3 0.21
Нослин Тиджани 2 0.14
Исаксен Густав 1 0.07
Весино Матиас 1 0.07
Гендузи Маттео 1 0.07
Патрик 1 0.07
Жиго Самуэль 1 0.07
Хила Марио 1 0.07
Деле-Баширу Фисайо 1 0.07
Чауна Лум 1 0.07
Тавареш Нуну 0 0
Лаццари Мануэль 0 0
Пеллегрини Лука 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Замбо-Ангисса Андре-Франк 3 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Оливера Матиас 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Антонио Конте 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ровелла Николо 5 0
Кастельянос Валентин 4 0
Исаксен Густав 4 0
Хила Марио 4 0
Тавареш Нуну 2 1
Романьоли Алессио 1 1
Патрик 2 0
Весино Матиас 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Нослин Тиджани 2 0
Педро Родригес 1 0
Марушич Адам 1 0
Жиго Самуэль 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Пеллегрини Лука 1 0
Чауна Лум 1 0

Результаты матчей

Наполи
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Лацио
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
4
Наполи
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Лацио
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
16
Наполи
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Лацио
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

9
20

Голы по времени матча

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
4
33%
6
46%
76-90

Пропущено

5
10
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
20%
2
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Забито

9
16
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
11%
3
19%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
4
25%
61-75
1
11%
5
31%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
4
57%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

21
29
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 0
2
10%
4
14%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
4
19%
5
17%
31-45
2
10%
1
3%
46-60
5
24%
5
17%
61-75
5
24%
11
38%
76-90

Пропущено

9
17
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 10
1
11%
6
35%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
6%
31-45
1
11%
4
24%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
2
22%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лацио - Наполи 3:1 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Рома 1:0 Интер Милан - Наполи 1:1
Наполи - Аталанта 0:3 Милан - Наполи 0:2 Наполи - Лечче 1:0 Эмполи - Наполи 0:1 Наполи - Комо 3:1 Наполи - Монца 2:0 Наполи - Палермо 5:0 Ювентус - Наполи 0:0 Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0
Лацио
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лацио - Наполи 3:1 Парма - Лацио 3:1 Лацио - Лудогорец 0:0 Лацио - Болонья 3:0
Монца - Лацио 0:1 Лацио - Порту 2:1 Лацио - Кальяри 2:1 Комо - Лацио 1:5 Лацио - Дженоа 3:0 Твенте - Лацио 0:2 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1

Результаты матчей

Наполи
Лацио

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
4 раза 57%
3
3 раза 43%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
5 раз 36%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Наполи
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
2
5
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
9
5
3
11
2.5
5
9
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 10 2 2 21 - 9 32
2.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 36 - 16 31
3.
Фиорентина
 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
5.
Лацио
 Заявка 14 9 1 4 29 - 17 28
6.
Ювентус
 Заявка 14 6 8 0 22 - 8 26
7.
Милан
 Заявка 13 6 4 3 23 - 14 22
8.
Болонья
 Заявка 13 5 6 2 18 - 16 21
9.
Удинезе
 Заявка 14 5 2 7 16 - 21 17
10.
Эмполи
 Заявка 14 3 7 4 10 - 14 16
11.
Торино
 Заявка 14 4 3 7 16 - 20 15
12.
Парма
 Заявка 14 3 6 5 20 - 22 15
13.
Кальяри
 Заявка 14 3 5 6 15 - 24 14
14.
Дженоа
 Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
15.
Рома
 Заявка 14 3 4 7 14 - 20 13
16.
Лечче
 Заявка 14 3 4 7 7 - 22 13
17.
Верона
 Заявка 14 4 0 10 17 - 33 12
18.
Комо
 Заявка 14 2 5 7 14 - 26 11
19.
Монца
 Заявка 14 1 7 6 12 - 17 10
20.
Венеция
 Заявка 14 2 2 10 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
3.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
6.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
7.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
8.
Удинезе
 Заявка 7 4 0 3 8 - 8 12
9.
Болонья
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
10.
Рома
 Заявка 7 3 0 4 9 - 9 9
11.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
12.
Лечче
 Заявка 7 2 3 2 6 - 14 9
13.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 14 9
14.
Торино
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Парма
 Заявка 8 2 2 4 12 - 14 8
16.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
17.
Комо
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
18.
Венеция
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
19.
Дженоа
 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 8 16
2.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
4.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 13 - 5 13
6.
Болонья
 Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
7.
Лацио
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
8.
Дженоа
 Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
9.
Эмполи
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
10.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
12.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
13.
Монца
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
15.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 7 1 1 5 1 - 8 4
18.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
19.
Верона
 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
20.
Венеция
 Заявка 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Лацио Кастельянос Валентин 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Удинезе Туре Сулейман 2 2
Монца Иццо Армандо 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 декабря 2024, осталось 2 дня 9 часов 51 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 48
    Наполи 85.4% (41)
    X 8.3% (4)
    Лацио 6.3% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Лацио
    1.95
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи - Лацио

    Исход игры
    Наполи
    85.4% (41)
    Ничья
    8.3% (4)
    Лацио
    6.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (24)
    Меньше
    46.67% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (27)
    Нет
    40% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    45.8% (22)
    1:0 Наполи
    18.8% (9)
    2:0 Наполи
    16.7% (8)
    1:1 Ничья
    8.3% (4)
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