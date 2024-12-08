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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Страсбург
0:0
Первый тайм: 40'
Реймс
0'
36' Желтая карточка
Дукуре Исмаэль
39' Желтая карточка
Атангана-Эдоа Валентин

Ход матча

36'
Дукуре Исмаэль
 
39'
 
Атангана-Эдоа Валентин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 115
Страсбург 36.5% (42)
X 45.2% (52)
Реймс 18.3% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Страсбург
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1
Петрович
Джордже
22
Дуэ
Гела
29
Дукуре
Исмаэль
23
Сарр
Мамаду-Наби
26
Баква
Дилан
7
Морейра
Диегу
19
Диарра
Хабиб
8
Сантос
Андрей
10
Эмега
Эмануэль
15
Нанаси
Себастьян
14
Мара
Секу
94
Диуф
Йеванн
23
Бута
5
Агбаду
Эммануэль
21
Кипре
Седрик
18
Акиеме
Серхио
6
Атангана-Эдоа
Валентин
72
Коне
Амаду
15
Манетси
Маршал
7
Ито
Дзюня
22
Дьяките
Умар
17
Накамура
Кейто
Страсбург
3-4-2-1
Реймс
4-3-3

История личных встреч

Страсбург
Реймс

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

18 матчей

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
3:0
КЛ
0:0
Л1
0:0
Л1
4:0
Л1
2:1
ТМК
3:3
Л2
1:1
Л2
1:2
Л2
3:2
Л2
4:1

Голы

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

2.11
0.89

Среднее время на гол

42
101

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.22

Среднее время на гол

67
73

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.72
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

52
85

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Андрей 5 0.36
Нанаси Себастьян 3 0.21
Эмега Эмануэль 3 0.21
Баква Дилан 2 0.14
Диарра Хабиб 2 (1) 0.14
Морейра Диегу 1 0.07
Мара Секу 1 0.07
Дуэ Гела 1 0.07
Уаттара Абдул 1 0.07
Абакар Силла 1 0.07
Дионг Дауда 1 0.07
Дукуре Исмаэль 0 0
Соу Саиду 0 0
Уайли Калеб 0 0
Лемарешаль Феликс 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 6 0.43
Дьяките Умар 4 0.29
Ито Дзюня 3 0.21
Манетси Маршал 3 0.21
Акиеме Серхио 1 0.07
Фофана Яя 1 0.07
Окуму Джозеф 1 0.07
Теума Тедди 1 (1) 0.07
Бута 0 0
Кипре Седрик 0 0
Сангюи Ноа 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуэ Гела 4 0
Дукуре Исмаэль 3 0
Сеная Марвин 3 0
Диарра Хабиб 3 0
Морейра Диегу 3 0
Мара Секу 2 0
Соу Саиду 2 0
Абакар Силла 2 0
Сантос Андрей 2 0
Росиньор Лайам 1 0
Сарр Мамаду-Наби 1 0
Фила Карол 1 0
Петрович Джордже 1 0
Эмега Эмануэль 1 0
Уайли Калеб 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяките Умар 4 0
Фофана Яя 4 0
Бута 3 0
Манетси Маршал 3 0
Агбаду Эммануэль 3 0
Атангана-Эдоа Валентин 3 0
Коне Амаду 1 1
Окуму Джозеф 2 0
Накамура Кейто 2 0
Акиеме Серхио 1 0
Теума Тедди 1 0
Кипре Седрик 1 0
Диакон Мамаду 1 0
Сангюи Ноа 1 0

Результаты матчей

Страсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Реймс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
3
Страсбург
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Реймс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

4
8
Страсбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Реймс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
4
40%
2
18%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
5
56%
2
29%
76-90

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
8%
2
22%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
4
33%
3
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Пропущено

18
11
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
11%
2
18%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
5
28%
2
18%
61-75
4
22%
2
18%
76-90

Забито

22
20
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
5%
4
20%
1-15
6
27%
4
20%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
7
32%
6
30%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
2
9%
4
20%
76-90

Пропущено

27
18
8 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
11%
2
11%
1-15
2
7%
5
28%
16-30
3
11%
3
17%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
6
22%
3
17%
61-75
9
33%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Брест - Страсбург 3:1 Ницца - Страсбург 2:1 Страсбург - Монако 1:3 Сент-Этьен - Страсбург 2:0
Страсбург - Нант 3:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Марсель 1:0 Лилль - Страсбург 3:3 Страсбург - Анже 1:1 Лион - Страсбург 4:3 Страсбург - Ренн 3:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2
Реймс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Реймс - Ланс 0:2 Реймс - Лион 1:1 Гавр - Реймс 0:3 Тулуза - Реймс 1:0
Реймс - Брест 1:2 Осер - Реймс 2:1 Реймс - Монпелье 4:2 Анже - Реймс 1:3 Реймс - ПСЖ 1:1 Нант - Реймс 1:2 Реймс - Ренн 2:1 Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1

Результаты матчей

Страсбург
Реймс

Точный счет

3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
5
2
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
4
2
2
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
6
7
4
9
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 37 - 11 34
2.
Монако
 Заявка 14 9 2 3 24 - 12 29
3.
Марсель
 Заявка 13 8 2 3 29 - 17 26
4.
Лилль
 Заявка 14 7 5 2 24 - 14 26
5.
Лион
 Заявка 14 7 4 3 26 - 17 25
6.
Ницца
 Заявка 14 6 5 3 26 - 17 23
7.
Ланс
 Заявка 14 6 5 3 17 - 12 23
8.
Осер
 Заявка 14 6 2 6 21 - 21 20
9.
Реймс
 0:0 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
10.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 15 - 16 18
11.
Брест
 Заявка 14 5 1 8 20 - 26 16
12.
Ренн
 0:0 Заявка 14 4 3 7 18 - 19 15
13.
Страсбург
 0:0 Заявка 14 3 5 6 22 - 27 14
14.
Анже
 Заявка 14 3 4 7 14 - 24 13
15.
Сент-Этьен
 Заявка 13 4 1 8 11 - 30 13
16.
Гавр
 Заявка 14 4 0 10 11 - 26 12
17.
Нант
 0:0 Заявка 14 2 6 6 15 - 20 12
18.
Монпелье
 Заявка 14 2 2 10 13 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 6 1 0 21 - 5 19
2.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3.
Осер
 Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
5.
Лилль
 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
6.
Ренн
 0:0 Заявка 7 4 1 2 14 - 5 13
7.
Брест
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
8.
Лион
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
9.
Страсбург
 0:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
11.
Тулуза
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Ланс
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Марсель
 Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
14.
Реймс
 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15.
Монпелье
 Заявка 7 2 2 3 10 - 17 8
16.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 5 - 16 6
17.
Нант
 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
18.
Анже
 Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Монако
 Заявка 6 4 0 2 12 - 6 12
4.
Лилль
 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
5.
Лион
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
6.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 9 - 5 12
7.
Реймс
 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
8.
Анже
 Заявка 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Ницца
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
10.
Тулуза
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
11.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 6 - 10 6
12.
Нант
 0:0 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Осер
 Заявка 7 1 1 5 9 - 16 4
14.
Брест
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
15.
Страсбург
 0:0 Заявка 7 0 2 5 11 - 19 2
16.
Ренн
 0:0 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
17.
Сент-Этьен
 Заявка 7 0 1 6 4 - 25 1
18.
Монпелье
 Заявка 7 0 0 7 3 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 11 (1)
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 9 (1)
Марсель Луис Энрике I 6 (4)
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Лион Чалета-Цар Дуе 6
Монпелье Модибо Саньян 6
Тулуза Кассерес Кристиан 6
Монако Вандерсон V 1 4
Весь список
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    Прогнозы 115
    Страсбург 36.5% (42)
    X 45.2% (52)
    Реймс 18.3% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    Реймс
    3.00
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    3.45
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    3.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Реймс

    Исход игры
    Страсбург
    36.5% (42)
    Ничья
    45.2% (52)
    Реймс
    18.3% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.18% (42)
    Меньше
    61.82% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    79.09% (87)
    Нет
    20.91% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.1% (45)
    2:1 Страсбург
    20.9% (24)
    1:2 Реймс
    11.3% (13)
    1:0 Страсбург
    10.4% (12)
    0:1 Реймс
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    2:0 Страсбург
    1.7% (2)
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