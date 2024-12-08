Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

87' Баква Дилан из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Удар от ворот произведет Реймс

80' Сантос Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Матч возобновлен

76' Кипре Седрик получает желтую карточку за толчок соперника.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Нанаси Себастьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Баква Дилан пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем

74' Уаттара Абдул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Страсбург

72' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

67' Бута из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Атангана-Эдоа Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Матч возобновлен

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

61' Баква Дилан пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем

61' Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Баква Дилан из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Морейра Диегу из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Сантос Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Диарра Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Дуэ Гела выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Петрович Джордже взял и забрал мяч на выходе

58' Бута из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

58' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Нанаси Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Манетси Маршал из команды Реймс получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Джордже Петрович все предвидел и спас команду!

57' Бута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Страсбург

53' Матч возобновлен

52' Атангана-Эдоа Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Сантос Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Удар от ворот произведет Реймс

51' Морейра Диегу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Нанаси Себастьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Матч возобновится спорным мячом

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Петрович Джордже взял и забрал мяч на выходе

49' Дьяките Умар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Петрович Джордже взял и забрал мяч на выходе