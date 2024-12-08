Тур: 14. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Леонард Томас
0'
36' Желтая карточкаДукуре Исмаэль
39' Желтая карточкаАтангана-Эдоа Валентин
76' Желтая карточкаКипре Седрик
88' Желтая карточкаLuka Elsner
90'+4
Ход матча
36'
76'
88'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
433 Количество передач 481
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Дуэ
Гела
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
14
Мара
Секу
94
Диуф
Йеванн
23
Бута
21
Кипре
Седрик
72
Коне
Амаду
22
Дьяките
Умар
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Баква ДиланЗащитник
- Защитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мара СекуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
-
17 Дионг ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Себас ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Oscar Perea
-
Главный тренер: Росеньор Лиам
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
23 БутаЗащитник
- Защитник
-
21 Кипре СедрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Коне АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Сангюи НоаЗащитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Салама АминНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Страсбург
Реймс
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
18 матчей
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
2.11
0.89
Среднее время на гол
42
101
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.22
Среднее время на гол
67
73
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.72
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
52
85
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Андрей
|5
|0.36
|Нанаси Себастьян
|3
|0.21
|Эмега Эмануэль
|3
|0.21
|Баква Дилан
|2
|0.14
|Диарра Хабиб
|2 (1)
|0.14
|Морейра Диегу
|1
|0.07
|Мара Секу
|1
|0.07
|Дуэ Гела
|1
|0.07
|Уаттара Абдул
|1
|0.07
|Абакар Силла
|1
|0.07
|Дионг Дауда
|1
|0.07
|Дукуре Исмаэль
|0
|0
|Соу Саиду
|0
|0
|Уайли Калеб
|0
|0
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|6
|0.43
|Дьяките Умар
|4
|0.29
|Ито Дзюня
|3
|0.21
|Манетси Маршал
|3
|0.21
|Акиеме Серхио
|1
|0.07
|Фофана Яя
|1
|0.07
|Окуму Джозеф
|1
|0.07
|Теума Тедди
|1 (1)
|0.07
|Бута
|0
|0
|Кипре Седрик
|0
|0
|Сангюи Ноа
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Исмаэль
|4
|0
|Дуэ Гела
|4
|0
|Сеная Марвин
|3
|0
|Диарра Хабиб
|3
|0
|Морейра Диегу
|3
|0
|Мара Секу
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Абакар Силла
|2
|0
|Сантос Андрей
|2
|0
|Росиньор Лайам
|1
|0
|Сарр Мамаду-Наби
|1
|0
|Фила Карол
|1
|0
|Петрович Джордже
|1
|0
|Эмега Эмануэль
|1
|0
|Уайли Калеб
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяките Умар
|4
|0
|Атангана-Эдоа Валентин
|4
|0
|Фофана Яя
|4
|0
|Бута
|3
|0
|Манетси Маршал
|3
|0
|Агбаду Эммануэль
|3
|0
|Коне Амаду
|1
|1
|Окуму Джозеф
|2
|0
|Кипре Седрик
|2
|0
|Накамура Кейто
|2
|0
|Luka Elsner
|1
|0
|Акиеме Серхио
|1
|0
|Теума Тедди
|1
|0
|Диакон Мамаду
|1
|0
|Сангюи Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Реймс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
3
Страсбург
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Реймс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
4
8
Страсбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Реймс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
4
40%
2
18%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
5
56%
2
29%
76-90
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
8%
2
22%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
4
33%
3
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
11%
76-90
Пропущено
18
11
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
11%
2
18%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
5
28%
2
18%
61-75
4
22%
2
18%
76-90
Забито
22
20
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
1
5%
4
20%
1-15
6
27%
4
20%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
7
32%
6
30%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
2
9%
4
20%
76-90
Пропущено
27
18
8 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
11%
2
11%
1-15
2
7%
5
28%
16-30
3
11%
3
17%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
6
22%
3
17%
61-75
9
33%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Брест - Страсбург 3:1 Ницца - Страсбург 2:1 Страсбург - Монако 1:3 Сент-Этьен - Страсбург 2:0
Страсбург - Нант 3:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Марсель 1:0 Лилль - Страсбург 3:3 Страсбург - Анже 1:1 Лион - Страсбург 4:3 Страсбург - Ренн 3:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2
Реймс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Реймс - Ланс 0:2 Реймс - Лион 1:1 Гавр - Реймс 0:3 Тулуза - Реймс 1:0
Реймс - Брест 1:2 Осер - Реймс 2:1 Реймс - Монпелье 4:2 Анже - Реймс 1:3 Реймс - ПСЖ 1:1 Нант - Реймс 1:2 Реймс - Ренн 2:1 Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1
Результаты матчей
Страсбург
Реймс
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
43
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
68
68
410
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|37 - 11
|34
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 12
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 17
|26
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 14
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 17
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 17
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 12
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 21
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 16
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|12.
|0:1 Заявка
|14
|4
|2
|8
|18 - 20
|14
|13.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|22 - 27
|14
|14.
|1:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 20
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 24
|13
|16.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|11 - 30
|13
|17.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|11 - 26
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|6.
|0:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 17
|8
|17.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 16
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 10
|6
|12.
|1:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 16
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 18
|3
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|11 - 19
|2
|16.
|0:1 Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
|17.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 25
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|3 - 19
|0
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (1)
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|9 (1)
|Марсель
|Луис Энрике I
|6 (4)
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|6
|Монпелье
|Модибо Саньян
|6
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|6
|Монако
|Вандерсон V
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Реймс
Исход игры
Страсбург
36.5% (42)
Ничья
45.2% (52)
Реймс
18.3% (21)
Тотал 2.5
Больше
38.18% (42)
Меньше
61.82% (68)
Обе команды забьют
Да
79.09% (87)
Нет
20.91% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.1% (45)
2:1 Страсбург
20.9% (24)
1:2 Реймс
11.3% (13)
1:0 Страсбург
10.4% (12)
0:1 Реймс
5.2% (6)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:0 Страсбург
1.7% (2)
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