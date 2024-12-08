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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Сент-Этьен
0:1
Первый тайм: 20'
Марсель
0'
0:1
18' Гол
Рабио Адриен

Ход матча

18'
0:1
Рабио Адриен
(Мопе Нил)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 18 Владение мячом, % 82

Владение мячом

Прогнозы 116
Сент-Этьен 6% (7)
X 8.6% (10)
Марсель 85.3% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Сент-Этьен
Ничья
Марсель
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Ларсонне
Готье
21
Батубинсика
Дилан
4
Эква
Пьер
5
Абдельамид
Юнис
8
Аппиа
Деннис
19
Петро
Лео
22
Давиташвили
Зурико
6
Бушуари
Беньямин
14
Мутон
Луи
17
Корню
Пьер
32
Стассин
Лукас
1
Рульи
Херонимо
62
Мурильо
Микаэль
5
Балерди
Леонардо
19
Кондогбия
Жоффрей
44
Луис
Энрике
I
21
Ронжье
Валентин
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
3
Мерлен
Кентен
10
Гринвуд
Мэйсон
8
Мопе
Нил
25
Рабио
Адриен
Сент-Этьен
5-4-1
Марсель
3-4-3

История личных встреч

Сент-Этьен
Марсель

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед

33 матча

15.2%
27.3%
57.5%
5 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

12.1%
45.5%
42.4%
4 победы 15 ничьих 14 побед

Второй тайм

18.2%
42.4%
39.4%
6 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
2:4
Л1
3:1
ТМК
1:2
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:0
ТМК
1:2
Л1
2:0
Л1
2:1
ТМК
0:1
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
4:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:0
КЛ
2:3
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
3:1
Л1
2:0

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1
0.56

Среднее время на гол

90
160

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.69
1.47

Среднее время на гол

53
61

Всего голов

44
34

Голов в среднем за матч

1.33
1.03

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

67
87

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давиташвили Зурико 5 (1) 0.36
Сиссоко Ибраим II 3 (1) 0.21
Кафаро Матьё 1 0.07
Наде Микаэль 1 0.07
Бушуари Беньямин 1 0.07
Стассин Лукас 0 0
Петро Лео 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гринвуд Мэйсон 9 (3) 0.64
Луис Энрике I 6 0.43
Мопе Нил 2 0.14
Арит Амин 2 0.14
Роу Джонатан 2 0.14
Ваи Элье 2 (1) 0.14
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.14
Гарсия Улиссес 1 0.07
Лирола Поль 1 0.07
Ронжье Валентин 1 0.07
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кафаро Матьё 3 1
Ларсонне Готье 3 0
Боакье Агустен 3 0
Петро Лео 2 0
Корню Пьер 2 0
Эква Пьер 2 0
Амугу Матис 2 0
Н'Зузи Марвонн 2 0
Абдельамид Юнис 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Фомба Ламин 1 0
Наде Микаэль 1 0
Давиташвили Зурико 1 0
Масон Иван 1 0
Бушуари Беньямин 1 0
Мутон Луи 1 0
Стассин Лукас 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 3 1
Балерди Леонардо 3 1
Мопе Нил 2 1
Де Дзерби Роберто 2 0
Рабио Адриен 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Роу Джонатан 2 0
Арит Амин 0 1
Кондогбия Жоффрей 1 0
Гарсия Улиссес 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Ваи Элье 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Карбони Валентин 1 0
Enzo Sternal 1 0

Результаты матчей

Сент-Этьен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Марсель
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

0
0
Сент-Этьен
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Марсель
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

22
5

Упущенные победы

2
7
Сент-Этьен
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Марсель
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

23
12

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

7
20
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
29%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
43%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
29%
3
15%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
40%
3
33%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

24
9
14 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
17%
2
22%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
6
25%
4
44%
31-45
2
8%
3
33%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
4
17%
0
0%
76-90

Забито

12
29
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
3
25%
2
7%
1-15
1
8%
6
21%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
5
42%
7
24%
46-60
1
8%
6
21%
61-75
2
17%
4
14%
76-90

Пропущено

29
17
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
4
14%
2
12%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
6
21%
7
41%
31-45
3
10%
5
29%
29%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
5
17%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ренн - Сент-Этьен 5:0 Сент-Этьен - Монпелье 1:0 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:0
Анже - Сент-Этьен 4:2 Сент-Этьен - Ланс 0:2 Сент-Этьен - Осер 3:1 Нант - Сент-Этьен 2:2 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Брест - Сент-Этьен 4:0 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2
Марсель
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Марсель - Монако 2:1 Ланс - Марсель 1:3 Марсель - Осер 1:3 Нант - Марсель 1:2
Марсель - ПСЖ 0:3 Монпелье - Марсель 0:5 Марсель - Анже 1:1 Страсбург - Марсель 1:0 Лион - Марсель 2:3 Марсель - Ницца 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2

Результаты матчей

Сент-Этьен
Марсель

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
8:0
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
2
2 раза 29%
3
3 раза 43%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
1:3
3 раза 23%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
5
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Сент-Этьен
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
9
4
1
12
2.5
5
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 37 - 11 34
2.
Марсель
 1:0 Заявка 14 9 2 3 30 - 17 29
3.
Монако
 Заявка 14 9 2 3 24 - 12 29
4.
Лилль
 Заявка 14 7 5 2 24 - 14 26
5.
Лион
 Заявка 14 7 4 3 26 - 17 25
6.
Ницца
 Заявка 14 6 5 3 26 - 17 23
7.
Ланс
 Заявка 14 6 5 3 17 - 12 23
8.
Осер
 Заявка 14 6 2 6 21 - 21 20
9.
Реймс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
10.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 15 - 16 18
11.
Брест
 Заявка 14 5 1 8 20 - 26 16
12.
Ренн
 Заявка 14 4 2 8 18 - 20 14
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 5 6 22 - 27 14
14.
Нант
 Заявка 14 3 5 6 16 - 20 14
15.
Анже
 Заявка 14 3 4 7 14 - 24 13
16.
Сент-Этьен
 0:1 Заявка 14 4 1 9 11 - 31 13
17.
Гавр
 Заявка 14 4 0 10 11 - 26 12
18.
Монпелье
 Заявка 14 2 2 10 13 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 6 1 0 21 - 5 19
2.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3.
Осер
 Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
5.
Лилль
 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
6.
Ренн
 Заявка 7 4 1 2 14 - 5 13
7.
Брест
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
8.
Лион
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
9.
Страсбург
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10.
Сент-Этьен
 0:1 Заявка 7 4 0 3 7 - 6 12
11.
Тулуза
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Ланс
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Марсель
 1:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
14.
Реймс
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15.
Нант
 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
16.
Монпелье
 Заявка 7 2 2 3 10 - 17 8
17.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 5 - 16 6
18.
Анже
 Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 1:0 Заявка 8 7 0 1 22 - 7 21
2.
ПСЖ
 Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Монако
 Заявка 6 4 0 2 12 - 6 12
4.
Лилль
 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
5.
Лион
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
6.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 9 - 5 12
7.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
8.
Анже
 Заявка 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Ницца
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
10.
Тулуза
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
11.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 6 - 10 6
12.
Нант
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Осер
 Заявка 7 1 1 5 9 - 16 4
14.
Брест
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
15.
Страсбург
 Заявка 7 0 2 5 11 - 19 2
16.
Ренн
 Заявка 7 0 1 6 4 - 15 1
17.
Сент-Этьен
 0:1 Заявка 7 0 1 6 4 - 25 1
18.
Монпелье
 Заявка 7 0 0 7 3 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 11 (1)
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 9 (1)
Марсель Луис Энрике I 6 (4)
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Лион Чалета-Цар Дуе 6
Монпелье Модибо Саньян 6
Тулуза Кассерес Кристиан 6
Монако Вандерсон V 1 4
Весь список
  • 18'
    Г О О О О Л - Рабио Адриен забивает с левой ноги!
  • 18'
    Мопе Нил создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 17'
    Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 17'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 17'
    Эква Пьер из команды Сент-Этьен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 17'
    Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 17'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 16'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 53.4% пользователей.
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    Прогнозы 116
    Сент-Этьен 6% (7)
    X 8.6% (10)
    Марсель 85.3% (99)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сент-Этьен
    Ничья
    Марсель
    6.80
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    4.90
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    1.69
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:1 Марсель

    Исход игры
    Сент-Этьен
    6% (7)
    Ничья
    8.6% (10)
    Марсель
    85.3% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.49% (74)
    Меньше
    34.51% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    73.45% (83)
    Нет
    26.55% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    53.4% (62)
    0:1 Марсель
    12.1% (14)
    0:2 Марсель
    11.2% (13)
    1:1 Ничья
    7.8% (9)
    1:3 Марсель
    6% (7)
    3:2 Сент-Этьен
    1.7% (2)
    1:0 Сент-Этьен
    1.7% (2)
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