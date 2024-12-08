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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Сент-Этьен
0:2
Конец матча
Марсель
0'
0:1
17' Гол
Рабио Адриен
47' Желтая карточка
Ронжье Валентин
0:1
65' Не забитый пенальти
Гринвуд Мэйсон
0:2
65' Гол
Гринвуд Мэйсон
90' Желтая карточка
Сиссоко Ибраим
90'+12

Ход матча

17'
0:1
Рабио Адриен
(Мопе Нил)
47'
 
Ронжье Валентин
65'
0:1
Гринвуд Мэйсон
65'
0:2
Гринвуд Мэйсон
66'
Сиссоко Ибраим
Корню Пьер
 
66'
Айки Айман
Стассин Лукас
 
69'
 
Ваи Элье
Ронжье Валентин
69'
 
Корнелиус Дерек
Мопе Нил
75'
Амугу Матис
Мутон Луи
 
79'
 
Alexi Koum
Мерлен Кентен
89'
Тардьё Флориан
Эква Пьер
 
90'
 
Брассье Лилиан
Гринвуд Мэйсон
90'
 
Роу Джонатан
Луис Энрике
90'
Сиссоко Ибраим
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 10
  • 0 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 398 Количество передач 875
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 116
Сент-Этьен 6% (7)
X 8.6% (10)
Марсель 85.3% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Ларсонне
Готье
21
Батубинсика
Дилан
5
Абдельамид
Юнис
19
Петро
Лео
8
Аппиа
Деннис
17
Корню
Пьер
6
Бушуари
Беньямин
4
Эква
Пьер
14
Мутон
Луи
22
Давиташвили
Зурико
32
Стассин
Лукас
1
Рульи
Херонимо
62
Мурильо
Микаэль
5
Балерди
Леонардо
19
Кондогбия
Жоффрей
44
Луис
Энрике
I
21
Ронжье
Валентин
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
3
Мерлен
Кентен
10
Гринвуд
Мэйсон
8
Мопе
Нил
25
Рабио
Адриен
Сент-Этьен
5-4-1
Марсель
3-4-3

История личных встреч

Сент-Этьен
Марсель

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед

33 матча

15.2%
27.3%
57.5%
5 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

12.1%
45.5%
42.4%
4 победы 15 ничьих 14 побед

Второй тайм

18.2%
42.4%
39.4%
6 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
2:4
Л1
3:1
ТМК
1:2
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:0
ТМК
1:2
Л1
2:0
Л1
2:1
ТМК
0:1
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
4:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:0
КЛ
2:3
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
3:1
Л1
2:0

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1
0.56

Среднее время на гол

90
160

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.69
1.47

Среднее время на гол

53
61

Всего голов

44
34

Голов в среднем за матч

1.33
1.03

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

67
87

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давиташвили Зурико 5 (1) 0.36
Сиссоко Ибраим II 3 (1) 0.21
Кафаро Матьё 1 0.07
Наде Микаэль 1 0.07
Бушуари Беньямин 1 0.07
Стассин Лукас 0 0
Петро Лео 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гринвуд Мэйсон 10 (3) 0.71
Луис Энрике I 6 0.43
Мопе Нил 2 0.14
Арит Амин 2 0.14
Роу Джонатан 2 0.14
Ваи Элье 2 (1) 0.14
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.14
Гарсия Улиссес 1 0.07
Лирола Поль 1 0.07
Рабио Адриен 1 0.07
Ронжье Валентин 1 0.07
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кафаро Матьё 3 1
Ларсонне Готье 3 0
Боакье Агустен 3 0
Петро Лео 2 0
Корню Пьер 2 0
Эква Пьер 2 0
Амугу Матис 2 0
Н'Зузи Марвонн 2 0
Абдельамид Юнис 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Сиссоко Ибраим II 1 0
Фомба Ламин 1 0
Наде Микаэль 1 0
Давиташвили Зурико 1 0
Масон Иван 1 0
Бушуари Беньямин 1 0
Мутон Луи 1 0
Стассин Лукас 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 3 1
Балерди Леонардо 3 1
Мопе Нил 2 1
Ронжье Валентин 3 0
Де Дзерби Роберто 2 0
Рабио Адриен 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Роу Джонатан 2 0
Арит Амин 0 1
Кондогбия Жоффрей 1 0
Гарсия Улиссес 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Ваи Элье 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Карбони Валентин 1 0
Enzo Sternal 1 0

Результаты матчей

Сент-Этьен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Марсель
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

0
0
Сент-Этьен
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Марсель
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

22
5

Упущенные победы

2
7
Сент-Этьен
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Марсель
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

23
12

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

7
22
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
2
29%
2
9%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
43%
4
18%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
2
29%
3
14%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
40%
3
33%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

24
9
14 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
17%
2
22%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
6
25%
4
44%
31-45
2
8%
3
33%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
4
17%
0
0%
76-90

Забито

12
31
4 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
7 Не забивали 1
3
25%
2
6%
1-15
1
8%
7
23%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
5
42%
7
23%
46-60
1
8%
7
23%
61-75
2
17%
4
13%
76-90

Пропущено

31
17
16 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
13%
2
12%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
6
19%
7
41%
31-45
3
10%
5
29%
29%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
5
16%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ренн - Сент-Этьен 5:0 Сент-Этьен - Монпелье 1:0 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:0
Анже - Сент-Этьен 4:2 Сент-Этьен - Ланс 0:2 Сент-Этьен - Осер 3:1 Нант - Сент-Этьен 2:2 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Брест - Сент-Этьен 4:0 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2
Марсель
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Марсель - Монако 2:1 Ланс - Марсель 1:3 Марсель - Осер 1:3 Нант - Марсель 1:2
Марсель - ПСЖ 0:3 Монпелье - Марсель 0:5 Марсель - Анже 1:1 Страсбург - Марсель 1:0 Лион - Марсель 2:3 Марсель - Ницца 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2

Результаты матчей

Сент-Этьен
Марсель

Точный счет

0:2
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
8:0
1 раз 14%
1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
2
2 раза 29%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
1:3
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
5
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Сент-Этьен
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
3
3
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
10
4
1
13
2.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 37 - 11 34
2.
Марсель
 Заявка 14 9 2 3 31 - 17 29
3.
Монако
 Заявка 14 9 2 3 24 - 12 29
4.
Лилль
 Заявка 14 7 5 2 24 - 14 26
5.
Лион
 Заявка 14 7 4 3 26 - 17 25
6.
Ницца
 Заявка 14 6 5 3 26 - 17 23
7.
Ланс
 Заявка 14 6 5 3 17 - 12 23
8.
Осер
 Заявка 14 6 2 6 21 - 21 20
9.
Реймс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
10.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 15 - 16 18
11.
Брест
 Заявка 14 5 1 8 20 - 26 16
12.
Ренн
 Заявка 14 4 2 8 18 - 20 14
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 5 6 22 - 27 14
14.
Нант
 Заявка 14 3 5 6 16 - 20 14
15.
Анже
 Заявка 14 3 4 7 14 - 24 13
16.
Сент-Этьен
 Заявка 14 4 1 9 11 - 32 13
17.
Гавр
 Заявка 14 4 0 10 11 - 26 12
18.
Монпелье
 Заявка 14 2 2 10 13 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 6 1 0 21 - 5 19
2.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3.
Осер
 Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
5.
Лилль
 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
6.
Ренн
 Заявка 7 4 1 2 14 - 5 13
7.
Брест
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
8.
Лион
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
9.
Страсбург
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10.
Сент-Этьен
 Заявка 7 4 0 3 7 - 7 12
11.
Тулуза
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Ланс
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Марсель
 Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
14.
Реймс
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15.
Нант
 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
16.
Монпелье
 Заявка 7 2 2 3 10 - 17 8
17.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 5 - 16 6
18.
Анже
 Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 8 7 0 1 23 - 7 21
2.
ПСЖ
 Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Монако
 Заявка 6 4 0 2 12 - 6 12
4.
Лилль
 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
5.
Лион
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
6.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 9 - 5 12
7.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
8.
Анже
 Заявка 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Ницца
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
10.
Тулуза
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
11.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 6 - 10 6
12.
Нант
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Осер
 Заявка 7 1 1 5 9 - 16 4
14.
Брест
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
15.
Страсбург
 Заявка 7 0 2 5 11 - 19 2
16.
Ренн
 Заявка 7 0 1 6 4 - 15 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 7 0 1 6 4 - 25 1
18.
Монпелье
 Заявка 7 0 0 7 3 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 11 (1)
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 10 (1)
Марсель Луис Энрике I 6 (4)
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Лион Чалета-Цар Дуе 6
Монпелье Модибо Саньян 6
Тулуза Кассерес Кристиан 6
Монако Вандерсон V 1 4
Весь список
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    Прогнозы 116
    Сент-Этьен 6% (7)
    X 8.6% (10)
    Марсель 85.3% (99)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:2 Марсель

    Исход игры
    Сент-Этьен
    6% (7)
    Ничья
    8.6% (10)
    Марсель
    85.3% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.49% (74)
    Меньше
    34.51% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    73.45% (83)
    Нет
    26.55% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    53.4% (62)
    0:1 Марсель
    12.1% (14)
    0:2 Марсель
    11.2% (13)
    1:1 Ничья
    7.8% (9)
    1:3 Марсель
    6% (7)
    3:2 Сент-Этьен
    1.7% (2)
    1:0 Сент-Этьен
    1.7% (2)
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