Тур: 14. Стадион: Жоффруа Гишар. Главный судья: Брисар Жером
0:2
Конец матча
0'
0:1
17' ГолРабио Адриен
47' Желтая карточкаРонжье Валентин
0:1
65' Не забитый пенальтиГринвуд Мэйсон
0:2
65' ГолГринвуд Мэйсон
90' Желтая карточкаСиссоко Ибраим
90'+12
Ход матча
17'
0:1
47'
65'
0:1
65'
0:2
75'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 10
-
0 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
398 Количество передач 875
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Петро
Лео
17
Корню
Пьер
14
Мутон
Луи
8
Мопе
Нил
25
Рабио
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Защитник
-
17 Корню ПьерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мутон ЛуиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Педро КевинЗащитник
- Полузащитник
-
39 Айки АйманПолузащитник
-
37 Амугу МатисПолузащитник
-
26 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Cheikh Fall
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Луис ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
8 Мопе НилНападающий
-
25 Рабио АдриенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
-
26 Надир БилалПолузащитник
-
51 Коне ИсмаэльПолузащитник
-
9 Ваи ЭльеНападающий
-
17 Роу ДжонатанНападающий
-
33 Alexi Koum
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Сент-Этьен
Марсель
12 матчей
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед
33 матча
15.2%
27.3%
57.5%
5 побед 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
12.1%
45.5%
42.4%
4 победы 15 ничьих 14 побед
Второй тайм
18.2%
42.4%
39.4%
6 побед 14 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1
0.56
Среднее время на гол
90
160
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.69
1.47
Среднее время на гол
53
61
Всего голов
44
34
Голов в среднем за матч
1.33
1.03
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
67
87
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давиташвили Зурико
|5 (1)
|0.36
|Сиссоко Ибраим II
|3 (1)
|0.21
|Кафаро Матьё
|1
|0.07
|Наде Микаэль
|1
|0.07
|Бушуари Беньямин
|1
|0.07
|Стассин Лукас
|0
|0
|Петро Лео
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гринвуд Мэйсон
|10 (3)
|0.71
|Луис Энрике I
|6
|0.43
|Мопе Нил
|2
|0.14
|Арит Амин
|2
|0.14
|Роу Джонатан
|2
|0.14
|Ваи Элье
|2 (1)
|0.14
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.14
|Гарсия Улиссес
|1
|0.07
|Лирола Поль
|1
|0.07
|Рабио Адриен
|1
|0.07
|Ронжье Валентин
|1
|0.07
|Мерлен Кентен
|0
|0
Карточки
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кафаро Матьё
|3
|1
|Ларсонне Готье
|3
|0
|Боакье Агустен
|3
|0
|Петро Лео
|2
|0
|Корню Пьер
|2
|0
|Эква Пьер
|2
|0
|Амугу Матис
|2
|0
|Н'Зузи Марвонн
|2
|0
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Сиссоко Ибраим II
|1
|0
|Фомба Ламин
|1
|0
|Наде Микаэль
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
|Масон Иван
|1
|0
|Бушуари Беньямин
|1
|0
|Мутон Луи
|1
|0
|Стассин Лукас
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|3
|1
|Балерди Леонардо
|3
|1
|Мопе Нил
|2
|1
|Ронжье Валентин
|3
|0
|Де Дзерби Роберто
|2
|0
|Рабио Адриен
|2
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|Брассье Лилиан
|2
|0
|Роу Джонатан
|2
|0
|Арит Амин
|0
|1
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|Гарсия Улиссес
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|Ваи Элье
|1
|0
|Мерлен Кентен
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
|Enzo Sternal
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Этьен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Марсель
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
0
0
Сент-Этьен
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Марсель
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
22
5
Упущенные победы
2
7
Сент-Этьен
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Марсель
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
23
12
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
7
22
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
2
29%
2
9%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
43%
4
18%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
2
29%
3
14%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
40%
3
33%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
24
9
14 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
17%
2
22%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
6
25%
4
44%
31-45
2
8%
3
33%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
4
17%
0
0%
76-90
Забито
12
31
4 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
7 Не забивали 1
3
25%
2
6%
1-15
1
8%
7
23%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
5
42%
7
23%
46-60
1
8%
7
23%
61-75
2
17%
4
13%
76-90
Пропущено
31
17
16 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
13%
2
12%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
6
19%
7
41%
31-45
3
10%
5
29%
29%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
5
16%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Этьен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ренн - Сент-Этьен 5:0 Сент-Этьен - Монпелье 1:0 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:0
Анже - Сент-Этьен 4:2 Сент-Этьен - Ланс 0:2 Сент-Этьен - Осер 3:1 Нант - Сент-Этьен 2:2 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Брест - Сент-Этьен 4:0 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2
Марсель
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Марсель - Монако 2:1 Ланс - Марсель 1:3 Марсель - Осер 1:3 Нант - Марсель 1:2
Марсель - ПСЖ 0:3 Монпелье - Марсель 0:5 Марсель - Анже 1:1 Страсбург - Марсель 1:0 Лион - Марсель 2:3 Марсель - Ницца 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2
Результаты матчей
Сент-Этьен
Марсель
Точный счет
0:2
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
8:0
1 раз 14%
1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
2
2 раза 29%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
1:3
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
5
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Сент-Этьен
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
25
33
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
71
25
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
122
410
104
113
59
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|37 - 11
|34
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|31 - 17
|29
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 12
|29
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 14
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 17
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 17
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 12
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 21
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 16
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|18 - 20
|14
|13.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|22 - 27
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 20
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|11 - 32
|13
|17.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|11 - 26
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|7 - 7
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 17
|8
|17.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 16
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 10
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 16
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 18
|3
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|11 - 19
|2
|16.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
|17.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 25
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|3 - 19
|0
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (1)
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|10 (1)
|Марсель
|Луис Энрике I
|6 (4)
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|6
|Монпелье
|Модибо Саньян
|6
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|6
|Монако
|Вандерсон V
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:2 Марсель
Исход игры
Сент-Этьен
6% (7)
Ничья
8.6% (10)
Марсель
85.3% (99)
Тотал 2.5
Больше
65.49% (74)
Меньше
34.51% (39)
Обе команды забьют
Да
73.45% (83)
Нет
26.55% (30)
Популярный счёт
1:2 Марсель
53.4% (62)
0:1 Марсель
12.1% (14)
0:2 Марсель
11.2% (13)
1:1 Ничья
7.8% (9)
1:3 Марсель
6% (7)
3:2 Сент-Этьен
1.7% (2)
1:0 Сент-Этьен
1.7% (2)
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