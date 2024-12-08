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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Вернис Матьё
Ланс
0:0
Первый тайм: 30'
Монпелье
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 78 Владение мячом, % 22

Владение мячом

Прогнозы 114
Ланс 78.9% (90)
X 15.8% (18)
Монпелье 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ланс
Ничья
Монпелье
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
29
Франковски
Пшемыслав
4
Дансо
Кевин
25
Хусанов
Абдукодир
14
Медина
Факундо
18
Диуф
Энди
28
Томассон
Адриен
36
Ласкари
Реми
Лебо
11
Фюльжени
Анжело
21
Зарури
Анасс
8
Нзола
М'Бала
40
Лекомт
Бенжамен
27
Омерагич
Бечир
52
Максимович
Никола
5
Модибо
Саньян
29
Тшато
Энзо
3
Силла
Иссиага
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
9
Аль-Тамари
Мусса
7
Норден
Арно
Ланс
4-2-3-1
Монпелье
5-3-2

История личных встреч

Ланс
Монпелье

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

18 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
1:1
ТМК
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
3:3
Л1
1:4
Л1
2:0
Л1
0:1
КЛ
3:4
Л1
1:0
Л2
0:1
Л2
0:2

Голы

Всего голов

9
17

Голов в среднем за матч

1.13
1.7

Среднее время на гол

80
52

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.13

Среднее время на гол

75
80

Всего голов

21
26

Голов в среднем за матч

1.17
1.44

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

77
62

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 3 0.21
Франковски Пшемыслав 3 (2) 0.21
Томассон Адриен 2 0.14
Фюльжени Анжело 1 0.07
Диуф Энди 1 0.07
Саид Уэсли 1 0.07
Чавес Джоаннер 1 0.07
Ласкари Реми Лебо 1 0.07
Оджедиран Хамзат 1 0.07
Агилар Рубен 0 0
Зарури Анасс 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Норден Арно 4 (1) 0.29
Адамс Акор 3 0.21
Саванье Тежи 1 (1) 0.07
Хазри Вахби 1 0.07
Силла Иссиага 1 0.07
Модибо Саньян 1 0.07
Кулибали Танги 1 0.07
Нзингула Рабби 1 0.07
Сако Фалае 0 0
Маамма Отман 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ласкари Реми Лебо 5 0
Медина Факундо 4 0
Хусанов Абдукодир 2 1
Гради Жонатан 3 0
Нзола М'Бала 3 0
Уильям Стилл 3 0
Мачадо Дейвер 1 1
Зарури Анасс 1 1
Саид Уэсли 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Дансо Кевин 2 0
Диуф Энди 2 0
Томассон Адриен 1 0
Агилар Рубен 1 0
Сотока Флориан 1 0
Чавес Джоаннер 1 0
Оджедиран Хамзат 1 0
Пуйи Том 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модибо Саньян 5 0
Нзингула Рабби 5 0
Кулибали Танги 1 2
Ферри Жордан 4 0
Саванье Тежи 2 1
Джодич Стефан 2 1
Шотар Жорис 3 0
Хазри Вахби 2 0
Туре Бирама 2 0
Норден Арно 2 0
Адамс Акор 2 0
Аль-Тамари Мусса 2 0
Тшато Энзо 2 0
Jean-Louis Gasset 0 1
Максимович Никола 1 0
Силла Иссиага 1 0
Сако Фалае 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Куяте Кики 1 0
Шеннахи Тео 1 0

Результаты матчей

Ланс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Монпелье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Ланс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Монпелье
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
11

Упущенные победы

9
9
Ланс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Монпелье
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90

Пропущено

8
17
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
2
25%
6
35%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
3
38%
3
18%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
11%
2
20%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Пропущено

5
17
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
20%
3
18%
1-15
2
40%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
20%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
20%
1
6%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
7%
2
15%
1-15
5
36%
2
15%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
6
43%
3
23%
76-90

Пропущено

13
34
5 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
1
8%
5
15%
1-15
2
15%
6
18%
16-30
2
15%
6
18%
31-45
3
23%
10
29%
29%
46-60
1
8%
3
9%
61-75
4
31%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Реймс - Ланс 0:2 Ланс - Марсель 1:3 Ланс - Нант 3:2 ПСЖ - Ланс 1:0
Ланс - Лилль 0:2 Сент-Этьен - Ланс 0:2 Страсбург - Ланс 2:2 Ланс - Ницца 0:0 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лион 0:0 Монако - Ланс 1:1 Панатинаикос - Ланс 2:0 Ланс - Брест 2:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1
Монпелье
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Монпелье - Лилль 2:2 Сент-Этьен - Монпелье 1:0 Монпелье - Брест 3:1 Гавр - Монпелье 1:0
Монпелье - Тулуза 0:3 Монпелье - Марсель 0:5 Реймс - Монпелье 4:2 Монако - Монпелье 2:1 Монпелье - Осер 3:2 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2

Результаты матчей

Ланс
Монпелье

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Ланс
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
3
4
1
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
5
8
1.5
4
9
1
12
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 37 - 11 34
2.
Монако
 Заявка 14 9 2 3 24 - 12 29
3.
Марсель
 Заявка 13 8 2 3 29 - 17 26
4.
Лилль
 Заявка 14 7 5 2 24 - 14 26
5.
Лион
 Заявка 14 7 4 3 26 - 17 25
6.
Ницца
 Заявка 14 6 5 3 26 - 17 23
7.
Ланс
 0:0 Заявка 14 5 6 3 15 - 12 21
8.
Осер
 Заявка 14 6 2 6 21 - 21 20
9.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
10.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 15 - 16 18
11.
Брест
 Заявка 14 5 1 8 20 - 26 16
12.
Ренн
 Заявка 13 4 2 7 18 - 19 14
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 22 - 27 13
14.
Анже
 Заявка 14 3 4 7 14 - 24 13
15.
Сент-Этьен
 Заявка 13 4 1 8 11 - 30 13
16.
Гавр
 Заявка 14 4 0 10 11 - 26 12
17.
Нант
 Заявка 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Монпелье
 0:0 Заявка 14 2 3 9 13 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 6 1 0 21 - 5 19
2.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3.
Осер
 Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
5.
Лилль
 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
6.
Ренн
 Заявка 7 4 1 2 14 - 5 13
7.
Брест
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
8.
Лион
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
9.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
10.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
11.
Тулуза
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Ланс
 0:0 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
13.
Марсель
 Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
14.
Реймс
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15.
Монпелье
 0:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 17 8
16.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 5 - 16 6
17.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
18.
Анже
 Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Монако
 Заявка 6 4 0 2 12 - 6 12
4.
Лилль
 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
5.
Лион
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
6.
Ланс
 0:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 5 12
7.
Реймс
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
8.
Анже
 Заявка 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Ницца
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
10.
Тулуза
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
11.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 6 - 10 6
12.
Нант
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Осер
 Заявка 7 1 1 5 9 - 16 4
14.
Брест
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
15.
Страсбург
 Заявка 7 0 2 5 11 - 19 2
16.
Ренн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
17.
Монпелье
 0:0 Заявка 7 0 1 6 3 - 17 1
18.
Сент-Этьен
 Заявка 7 0 1 6 4 - 25 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 11 (1)
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 9 (1)
Марсель Луис Энрике I 6 (4)
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Лион Чалета-Цар Дуе 6
Тулуза Кассерес Кристиан 6
Монако Вандерсон V 1 4
Ницца Данте Бонфим 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 30'
    Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 30'
    Ланс контролирует мяч.
  • 29'
    Ферри Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 29'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 29'
    Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 28'
    Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 28'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • 27'
    Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 27'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 27'
    Аль-Тамари Мусса пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем
  • 27'
    Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 27'
    Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 27'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Монпелье
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Ланс 78.9% (90)
    X 15.8% (18)
    Монпелье 5.3% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    Монпелье
    5.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 0:0 Монпелье

    Исход игры
    Ланс
    78.9% (90)
    Ничья
    15.8% (18)
    Монпелье
    5.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.18% (45)
    Меньше
    59.82% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    52.68% (59)
    Нет
    47.32% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    29.8% (34)
    2:0 Ланс
    23.7% (27)
    1:0 Ланс
    21.1% (24)
    1:1 Ничья
    14% (16)
    1:2 Монпелье
    4.4% (5)
    3:0 Ланс
    1.8% (2)
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