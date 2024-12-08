Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Близко! Анасс Зарури нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Ох, нехорошо это выглядит. Максимович Никола получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Максимович Никола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Рефери не любит споров - именно за это Саванье Тежи сейчас получил желтую

43' Анасс Зарури нанес удар, но тот был заблокирован.

42' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Г О О О О Л - Ласкари Реми Лебо забивает с левой ноги!

38' Фюльжени Анжело пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

38' Анасс Зарури из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Удар от ворот произведет Монпелье

38' Диуф Энди не смог попасть в створ ударом издали

37' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Монпелье

35' Анасс Зарури из команды Ланс подал угловой слева.

34' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Анасс Зарури нанес удар, но тот был заблокирован.

34' Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч возобновлен

31' Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Аль-Тамари Мусса пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем

27' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Монпелье

26' Томассон Адриен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Удар от ворот произведет Ланс

25' Тшато Энзо из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Анасс Зарури нанес удар, но тот был заблокирован.

23' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Монпелье

21' Удар от ворот произведет Ланс

20' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Монпелье

14' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Нзола М'Бала нанес удар головой, но Бенжамен Леконт спокойно отбил мяч.

13' Фюльжени Анжело из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Томассон Адриен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Удар от ворот произведет Монпелье

9' Тшато Энзо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Анасс Зарури из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Монпелье

6' Медина Факундо не смог попасть в створ ударом издали

6' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Монпелье

3' Модибо Саньян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ланс начинает с центра поля