Тур: 14. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Вернис Матьё
0'
1:0
39' ГолЛаскари Реми Лебо
43' Желтая карточкаСаванье Тежи
71' Желтая карточкаМодибо Саньян
79' Желтая карточкаСотока Флориан
90' Желтая карточкаСамба Брис
2:0
90' Гол в свои воротаЛекомт Бенжамен
90' Желтая карточкаТшато Энзо
90'+6
Ход матча
39'
43'
71'
79'
90'
90'
2:0
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
504 Количество передач 406
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
18
Диуф
Энди
21
Зарури
Анасс
29
Тшато
Энзо
11
Саванье
Тежи
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Зарури АнассПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
20 Сарр МалангЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДавидНападающий
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
44 Шеннахи ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Нападающий
-
47 Yael Mouanga
-
Главный тренер: Franck Rizzetto
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ланс
Монпелье
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
18 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
17
Голов в среднем за матч
1.13
1.7
Среднее время на гол
80
52
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.2
1.13
Среднее время на гол
75
80
Всего голов
21
26
Голов в среднем за матч
1.17
1.44
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
77
62
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|3
|0.21
|Франковски Пшемыслав
|3 (2)
|0.21
|Томассон Адриен
|2
|0.14
|Ласкари Реми Лебо
|2
|0.14
|Фюльжени Анжело
|1
|0.07
|Диуф Энди
|1
|0.07
|Саид Уэсли
|1
|0.07
|Чавес Джоаннер
|1
|0.07
|Оджедиран Хамзат
|1
|0.07
|Агилар Рубен
|0
|0
|Зарури Анасс
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Норден Арно
|4 (1)
|0.29
|Адамс Акор
|3
|0.21
|Саванье Тежи
|1 (1)
|0.07
|Хазри Вахби
|1
|0.07
|Силла Иссиага
|1
|0.07
|Модибо Саньян
|1
|0.07
|Кулибали Танги
|1
|0.07
|Нзингула Рабби
|1
|0.07
|Сако Фалае
|0
|0
|Маамма Отман
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ласкари Реми Лебо
|5
|0
|Медина Факундо
|4
|0
|Хусанов Абдукодир
|2
|1
|Гради Жонатан
|3
|0
|Нзола М'Бала
|3
|0
|Уильям Стилл
|3
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|1
|Зарури Анасс
|1
|1
|Саид Уэсли
|2
|0
|Франковски Пшемыслав
|2
|0
|Сотока Флориан
|2
|0
|Дансо Кевин
|2
|0
|Диуф Энди
|2
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Самба Брис
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Чавес Джоаннер
|1
|0
|Оджедиран Хамзат
|1
|0
|Пуйи Том
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модибо Саньян
|6
|0
|Нзингула Рабби
|5
|0
|Саванье Тежи
|3
|1
|Кулибали Танги
|1
|2
|Ферри Жордан
|4
|0
|Джодич Стефан
|2
|1
|Шотар Жорис
|3
|0
|Тшато Энзо
|3
|0
|Хазри Вахби
|2
|0
|Туре Бирама
|2
|0
|Норден Арно
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0
|Jean-Louis Gasset
|0
|1
|Максимович Никола
|1
|0
|Силла Иссиага
|1
|0
|Сако Фалае
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
|Куяте Кики
|1
|0
|Шеннахи Тео
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Монпелье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
4
Ланс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Монпелье
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
11
Упущенные победы
9
9
Ланс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Монпелье
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
50%
76-90
Пропущено
9
18
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
2
22%
6
33%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
4
44%
3
17%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
11%
2
20%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Пропущено
5
17
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
20%
3
18%
1-15
2
40%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
20%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
20%
1
6%
76-90
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
7%
2
14%
1-15
5
33%
2
14%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
6
40%
4
29%
76-90
Пропущено
14
35
5 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 14
1
7%
5
14%
1-15
2
14%
6
17%
16-30
2
14%
7
20%
31-45
3
21%
10
29%
46-60
1
7%
3
9%
61-75
5
36%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Реймс - Ланс 0:2 Ланс - Марсель 1:3 Ланс - Нант 3:2 ПСЖ - Ланс 1:0
Ланс - Лилль 0:2 Сент-Этьен - Ланс 0:2 Страсбург - Ланс 2:2 Ланс - Ницца 0:0 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лион 0:0 Монако - Ланс 1:1 Панатинаикос - Ланс 2:0 Ланс - Брест 2:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1
Монпелье
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Монпелье - Лилль 2:2 Сент-Этьен - Монпелье 1:0 Монпелье - Брест 3:1 Гавр - Монпелье 1:0
Монпелье - Тулуза 0:3 Монпелье - Марсель 0:5 Реймс - Монпелье 4:2 Монако - Монпелье 2:1 Монпелье - Осер 3:2 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2
Результаты матчей
Ланс
Монпелье
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Ланс
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
34
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
77
68
410
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|37 - 11
|34
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 12
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 17
|26
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 14
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 17
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 17
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 12
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 21
|20
|9.
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 16
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|12.
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 19
|15
|13.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|22 - 27
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 24
|13
|15.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|11 - 30
|13
|16.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|11 - 26
|12
|17.
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 20
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|6.
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|9.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|14.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 17
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 16
|6
|17.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|7.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 10
|6
|12.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 16
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 18
|3
|15.
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|11 - 19
|2
|16.
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|17.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 25
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|3 - 19
|0
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (1)
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|9 (1)
|Марсель
|Луис Энрике I
|6 (4)
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|6
|Монпелье
|Модибо Саньян
|6
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|6
|Монако
|Вандерсон V
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 2:0 Монпелье
Исход игры
Ланс
78.9% (90)
Ничья
15.8% (18)
Монпелье
5.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
40.18% (45)
Меньше
59.82% (67)
Обе команды забьют
Да
52.68% (59)
Нет
47.32% (53)
Популярный счёт
2:1 Ланс
29.8% (34)
2:0 Ланс
23.7% (27)
1:0 Ланс
21.1% (24)
1:1 Ничья
14% (16)
1:2 Монпелье
4.4% (5)
3:0 Ланс
1.8% (2)
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