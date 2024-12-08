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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Вернис Матьё
Ланс
2:0
Конец матча
Монпелье
0'
1:0
39' Гол
Ласкари Реми Лебо
43' Желтая карточка
Саванье Тежи
71' Желтая карточка
Модибо Саньян
79' Желтая карточка
Сотока Флориан
90' Желтая карточка
Самба Брис
2:0
90' Гол в свои ворота
Лекомт Бенжамен
90' Желтая карточка
Тшато Энзо
90'+6

Ход матча

39'
Ласкари Реми Лебо
(Нзола М'Бала)
1:0
43'
 
Саванье Тежи
46'
 
Хазри Вахби
Норден Арно
60'
Эль-Айнауи Нейл
Диуф Энди
 
61'
Саид Уэсли
Нзола М'Бала
 
61'
Сотока Флориан
Ласкари Реми Лебо
 
71'
 
Модибо Саньян
71'
 
Адамс Акор
Максимович Никола
76'
Коста Давид
Фюльжени Анжело
 
79'
Сотока Флориан
 
81'
Чавес Джоаннер
Медина Факундо
 
84'
 
Барес Габриэль
Шотар Жорис
84'
 
Ндиайе Джуниор
Ферри Жордан
90'
Самба Брис
 
90'
Лекомт Бенжамен
2:0
90'
 
Тшато Энзо

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 504 Количество передач 406
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 114
Ланс 78.9% (90)
X 15.8% (18)
Монпелье 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
29
Франковски
Пшемыслав
4
Дансо
Кевин
25
Хусанов
Абдукодир
14
Медина
Факундо
28
Томассон
Адриен
18
Диуф
Энди
36
Ласкари
Реми
Лебо
11
Фюльжени
Анжело
21
Зарури
Анасс
8
Нзола
М'Бала
40
Лекомт
Бенжамен
27
Омерагич
Бечир
52
Максимович
Никола
5
Модибо
Саньян
29
Тшато
Энзо
3
Силла
Иссиага
11
Саванье
Тежи
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
9
Аль-Тамари
Мусса
7
Норден
Арно
Ланс
4-2-3-1
Монпелье
5-3-2

История личных встреч

Ланс
Монпелье

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

18 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
1:1
ТМК
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
3:3
Л1
1:4
Л1
2:0
Л1
0:1
КЛ
3:4
Л1
1:0
Л2
0:1
Л2
0:2

Голы

Всего голов

9
17

Голов в среднем за матч

1.13
1.7

Среднее время на гол

80
52

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.13

Среднее время на гол

75
80

Всего голов

21
26

Голов в среднем за матч

1.17
1.44

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

77
62

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 3 0.21
Франковски Пшемыслав 3 (2) 0.21
Томассон Адриен 2 0.14
Ласкари Реми Лебо 2 0.14
Фюльжени Анжело 1 0.07
Диуф Энди 1 0.07
Саид Уэсли 1 0.07
Чавес Джоаннер 1 0.07
Оджедиран Хамзат 1 0.07
Агилар Рубен 0 0
Зарури Анасс 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Норден Арно 4 (1) 0.29
Адамс Акор 3 0.21
Саванье Тежи 1 (1) 0.07
Хазри Вахби 1 0.07
Силла Иссиага 1 0.07
Модибо Саньян 1 0.07
Кулибали Танги 1 0.07
Нзингула Рабби 1 0.07
Сако Фалае 0 0
Маамма Отман 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ласкари Реми Лебо 5 0
Медина Факундо 4 0
Хусанов Абдукодир 2 1
Гради Жонатан 3 0
Нзола М'Бала 3 0
Уильям Стилл 3 0
Мачадо Дейвер 1 1
Зарури Анасс 1 1
Саид Уэсли 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Сотока Флориан 2 0
Дансо Кевин 2 0
Диуф Энди 2 0
Томассон Адриен 1 0
Самба Брис 1 0
Агилар Рубен 1 0
Чавес Джоаннер 1 0
Оджедиран Хамзат 1 0
Пуйи Том 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модибо Саньян 6 0
Нзингула Рабби 5 0
Саванье Тежи 3 1
Кулибали Танги 1 2
Ферри Жордан 4 0
Джодич Стефан 2 1
Шотар Жорис 3 0
Тшато Энзо 3 0
Хазри Вахби 2 0
Туре Бирама 2 0
Норден Арно 2 0
Адамс Акор 2 0
Аль-Тамари Мусса 2 0
Jean-Louis Gasset 0 1
Максимович Никола 1 0
Силла Иссиага 1 0
Сако Фалае 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Куяте Кики 1 0
Шеннахи Тео 1 0

Результаты матчей

Ланс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Монпелье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
4
Ланс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Монпелье
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
11

Упущенные победы

9
9
Ланс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Монпелье
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
50%
76-90

Пропущено

9
18
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
2
22%
6
33%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
4
44%
3
17%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
11%
2
20%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Пропущено

5
17
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
20%
3
18%
1-15
2
40%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
20%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
20%
1
6%
76-90

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
7%
2
14%
1-15
5
33%
2
14%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
6
40%
4
29%
76-90

Пропущено

14
35
5 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 14
1
7%
5
14%
1-15
2
14%
6
17%
16-30
2
14%
7
20%
31-45
3
21%
10
29%
46-60
1
7%
3
9%
61-75
5
36%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Реймс - Ланс 0:2 Ланс - Марсель 1:3 Ланс - Нант 3:2 ПСЖ - Ланс 1:0
Ланс - Лилль 0:2 Сент-Этьен - Ланс 0:2 Страсбург - Ланс 2:2 Ланс - Ницца 0:0 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лион 0:0 Монако - Ланс 1:1 Панатинаикос - Ланс 2:0 Ланс - Брест 2:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1
Монпелье
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Монпелье - Лилль 2:2 Сент-Этьен - Монпелье 1:0 Монпелье - Брест 3:1 Гавр - Монпелье 1:0
Монпелье - Тулуза 0:3 Монпелье - Марсель 0:5 Реймс - Монпелье 4:2 Монако - Монпелье 2:1 Монпелье - Осер 3:2 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2

Результаты матчей

Ланс
Монпелье

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Ланс
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
3
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
7
7
6
8
1.5
4
10
1
13
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 37 - 11 34
2.
Монако
 Заявка 14 9 2 3 24 - 12 29
3.
Марсель
 Заявка 13 8 2 3 29 - 17 26
4.
Лилль
 Заявка 14 7 5 2 24 - 14 26
5.
Лион
 Заявка 14 7 4 3 26 - 17 25
6.
Ницца
 Заявка 14 6 5 3 26 - 17 23
7.
Ланс
 Заявка 14 6 5 3 17 - 12 23
8.
Осер
 Заявка 14 6 2 6 21 - 21 20
9.
Реймс
 0:0 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
10.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 15 - 16 18
11.
Брест
 Заявка 14 5 1 8 20 - 26 16
12.
Ренн
 0:0 Заявка 14 4 3 7 18 - 19 15
13.
Страсбург
 0:0 Заявка 14 3 5 6 22 - 27 14
14.
Анже
 Заявка 14 3 4 7 14 - 24 13
15.
Сент-Этьен
 Заявка 13 4 1 8 11 - 30 13
16.
Гавр
 Заявка 14 4 0 10 11 - 26 12
17.
Нант
 0:0 Заявка 14 2 6 6 15 - 20 12
18.
Монпелье
 Заявка 14 2 2 10 13 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 6 1 0 21 - 5 19
2.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3.
Осер
 Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
5.
Лилль
 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
6.
Ренн
 0:0 Заявка 7 4 1 2 14 - 5 13
7.
Брест
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
8.
Лион
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
9.
Страсбург
 0:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
11.
Тулуза
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Ланс
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Марсель
 Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
14.
Реймс
 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15.
Монпелье
 Заявка 7 2 2 3 10 - 17 8
16.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 5 - 16 6
17.
Нант
 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
18.
Анже
 Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Монако
 Заявка 6 4 0 2 12 - 6 12
4.
Лилль
 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
5.
Лион
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
6.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 9 - 5 12
7.
Реймс
 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
8.
Анже
 Заявка 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Ницца
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
10.
Тулуза
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
11.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 6 - 10 6
12.
Нант
 0:0 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Осер
 Заявка 7 1 1 5 9 - 16 4
14.
Брест
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
15.
Страсбург
 0:0 Заявка 7 0 2 5 11 - 19 2
16.
Ренн
 0:0 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
17.
Сент-Этьен
 Заявка 7 0 1 6 4 - 25 1
18.
Монпелье
 Заявка 7 0 0 7 3 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 11 (1)
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 9 (1)
Марсель Луис Энрике I 6 (4)
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Лион Чалета-Цар Дуе 6
Монпелье Модибо Саньян 6
Тулуза Кассерес Кристиан 6
Монако Вандерсон V 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Тшато Энзо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 94'
    Тшато Энзо наказан за толчок Анасс Зарури
  • 94'
    Анасс Зарури из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • 91'
    Г О О О О Л - Лекомт Бенжамен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    Судья сигнализирует, что Тшато Энзо из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Чавес Джоаннер
  • 91'
    Ланс пытается что-то создать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Чавес Джоаннер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 90'
      Судье надоело, что Самба Брис тянет время и он наказал его горчичником
    • 89'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Хусанов Абдукодир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 88'
      Самба Брис из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 87'
      Сотока Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Ланс 78.9% (90)
    X 15.8% (18)
    Монпелье 5.3% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 2:0 Монпелье

    Исход игры
    Ланс
    78.9% (90)
    Ничья
    15.8% (18)
    Монпелье
    5.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.18% (45)
    Меньше
    59.82% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    52.68% (59)
    Нет
    47.32% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    29.8% (34)
    2:0 Ланс
    23.7% (27)
    1:0 Ланс
    21.1% (24)
    1:1 Ничья
    14% (16)
    1:2 Монпелье
    4.4% (5)
    3:0 Ланс
    1.8% (2)
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