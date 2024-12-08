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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Нант
0:0
Первый тайм: 40'
Ренн
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 113
Нант 26.5% (30)
X 38.9% (44)
Ренн 34.5% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Карлгрен
Патрик
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
44
Зезе
Натан
4
Паллуа
Николя
98
Амьен-Аду
Кельвен
3
Коцца
Николя
8
Лепенан
Йоанн
5
Чиривелья
Педро
6
Дуглас
Гомес
39
Аблин
Маттис
27
Саймон
Мозес
30
Манданда
Стив
33
Хатебур
Ханс
55
Эстигор
Лео
15
Файе
Микаил
22
Ассиньон
Лоренс
3
Трюффер
Адриен
17
Джеймс
Джордан
6
Матусива
Азор
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
9
Мюинга
Арно
Нант
5-3-2
Ренн
3-4-2-1

История личных встреч

Нант
Ренн

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
100%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

28 матчей

10.7%
32.1%
57.2%
3 победы 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

17.9%
60.7%
21.4%
5 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

10.7%
35.7%
53.6%
3 победы 10 ничьих 15 побед

История матчей

Л1
0:3
Л1
3:1
Л1
0:1
Л1
3:0
ТМК
0:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
1:0
Л1
0:1
КЛ
2:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
4:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:3
ТМС
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.5
0.86

Среднее время на гол

180
105

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.64
1.29

Среднее время на гол

54
70

Всего голов

30
30

Голов в среднем за матч

1.07
1.07

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

84
84

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 3 (2) 0.21
Аблин Маттис 3 0.21
Лепенан Йоанн 2 0.14
Гирасси Бахерба 2 0.14
Кадевере Тино 1 0.07
Дуглас Гомес 1 0.07
Томас Сорба 1 0.07
Мохамед Мостафа 1 0.07
Коцца Николя 1 0.07
Коко Маркус 0 0
Чиривелья Педро 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 6 (4) 0.43
Блас Людовик 4 0.29
Гуйри Амин 2 0.14
Грёнбек Альберт 1 0.07
Гомес Карлос III 1 0.07
Жота Серран 1 0.07
Буриго Бенжамен 1 0.07
Эстигор Лео 1 0.07
Мейстер Хенрик 1 0.07
Сантамария Батист 0 0
Камара Глен 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коко Маркус 2 1
Дуглас Гомес 3 0
Зезе Натан 3 0
Паллуа Николя 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Дюверн Жан-Кевин 2 0
Гбамен Жан-Филипп 1 0
Саймон Мозес 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Мохамед Мостафа 1 0
Коцца Николя 1 0
Лепенан Йоанн 1 0
Ганаго Игнатиус 1 0
Аблин Маттис 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассиньон Лоренс 4 0
Сейду Алиду 4 0
Эстигор Лео 3 0
Трюффер Адриен 3 0
Блас Людовик 2 0
Ву Кристофер 2 0
Хатебур Ханс 1 0
Сантамария Батист 1 0
Матусива Азор 1 0
Гуйри Амин 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Джеймс Джордан 1 0
Файе Микаил 1 0
Нагида Махамаду 1 0

Результаты матчей

Нант
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Ренн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
5
Нант
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ренн
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

5
13
Нант
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Ренн
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

10
18

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
1
11%
4
31%
46-60
4
44%
2
15%
61-75
1
11%
1
8%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
4
29%
16-30
3
33%
3
21%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
1
7%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
10%
2
40%
1-15
5
50%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Забито

16
19
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
13%
2
11%
1-15
3
19%
4
21%
16-30
4
25%
3
16%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
3
19%
3
16%
76-90

Пропущено

19
18
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
11%
2
11%
1-15
6
32%
5
28%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
5
26%
2
11%
61-75
3
16%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ПСЖ - Нант 1:1 Нант - Гавр 0:2 Ланс - Нант 3:2 Нант - Марсель 1:2
Страсбург - Нант 3:1 Нант - Ницца 1:1 Лион - Нант 2:0 Нант - Сент-Этьен 2:2 Анже - Нант 1:1 Нант - Реймс 1:2 Монпелье - Нант 1:3 Нант - Осер 2:0 Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0
Ренн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ренн - Сент-Этьен 5:0 Лилль - Ренн 1:0 Ренн - Тулуза 0:2 Осер - Ренн 4:0
Ренн - Гавр 1:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Монако 1:2 ПСЖ - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Реймс - Ренн 2:1 Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3

Результаты матчей

Нант
Ренн

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Нант
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
3
10
1
12
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 37 - 11 34
2.
Монако
 Заявка 14 9 2 3 24 - 12 29
3.
Марсель
 Заявка 13 8 2 3 29 - 17 26
4.
Лилль
 Заявка 14 7 5 2 24 - 14 26
5.
Лион
 Заявка 14 7 4 3 26 - 17 25
6.
Ницца
 Заявка 14 6 5 3 26 - 17 23
7.
Ланс
 Заявка 14 6 5 3 17 - 12 23
8.
Осер
 Заявка 14 6 2 6 21 - 21 20
9.
Реймс
 0:0 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
10.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 15 - 16 18
11.
Брест
 Заявка 14 5 1 8 20 - 26 16
12.
Ренн
 0:0 Заявка 14 4 3 7 18 - 19 15
13.
Страсбург
 0:0 Заявка 14 3 5 6 22 - 27 14
14.
Анже
 Заявка 14 3 4 7 14 - 24 13
15.
Сент-Этьен
 Заявка 13 4 1 8 11 - 30 13
16.
Гавр
 Заявка 14 4 0 10 11 - 26 12
17.
Нант
 0:0 Заявка 14 2 6 6 15 - 20 12
18.
Монпелье
 Заявка 14 2 2 10 13 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 6 1 0 21 - 5 19
2.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3.
Осер
 Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
5.
Лилль
 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
6.
Ренн
 0:0 Заявка 7 4 1 2 14 - 5 13
7.
Брест
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
8.
Лион
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
9.
Страсбург
 0:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
11.
Тулуза
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Ланс
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Марсель
 Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
14.
Реймс
 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15.
Монпелье
 Заявка 7 2 2 3 10 - 17 8
16.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 5 - 16 6
17.
Нант
 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
18.
Анже
 Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Монако
 Заявка 6 4 0 2 12 - 6 12
4.
Лилль
 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
5.
Лион
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
6.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 9 - 5 12
7.
Реймс
 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
8.
Анже
 Заявка 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Ницца
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
10.
Тулуза
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
11.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 6 - 10 6
12.
Нант
 0:0 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Осер
 Заявка 7 1 1 5 9 - 16 4
14.
Брест
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
15.
Страсбург
 0:0 Заявка 7 0 2 5 11 - 19 2
16.
Ренн
 0:0 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
17.
Сент-Этьен
 Заявка 7 0 1 6 4 - 25 1
18.
Монпелье
 Заявка 7 0 0 7 3 - 19 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 11 (1)
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 9 (1)
Марсель Луис Энрике I 6 (4)
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Лион Чалета-Цар Дуе 6
Монпелье Модибо Саньян 6
Тулуза Кассерес Кристиан 6
Монако Вандерсон V 1 4
Весь список
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    • 36'
      Ренн контролирует мяч.
    • 36'
      Зезе Натан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Гуйри Амин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Коцца Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Нант: 47%, Ренн: 53%.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Зезе Натан из команды Нант поставил подножку. Пострадал Гуйри Амин
    • 34'
      Эстигор Лео из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Саймон Мозес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Ассиньон Лоренс из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Нант пытается что-то создать.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 32'
      Ассиньон Лоренс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Нант контролирует мяч.
    • 31'
      Нант контролирует мяч.
    • 31'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Ассиньон Лоренс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Контроль мяча: Нант: 43%, Ренн: 57%.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 31'
      Шанс! Эстигор Лео из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • 30'
      Блас Людовик из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Ассиньон Лоренс из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
    • 29'
      Зезе Натан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 29'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 28'
      Шанс! Аблин Маттис из команды Нант пробил головой, но мимо
    • 28'
      Коцца Николя из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      Нант пытается что-то создать.
    • 27'
      Нант контролирует мяч.
    • 27'
      Нант контролирует мяч.
    • 27'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Микаил Файе. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Блас Людовик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Нант: 42%, Ренн: 58%.
    • 24'
      Нант контролирует мяч.
    • 24'
      Дуглас Гомес из команды Нант в офсайде
    • 24'
      Нант контролирует мяч.
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Коцца Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 23'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 23'
      Ассиньон Лоренс из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Коцца Николя пострадал.
    • 23'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Микаил Файе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Ренн контролирует мяч.
    • 22'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Нант контролирует мяч.
    • 22'
      Нант контролирует мяч.
    • 21'
      Ренн контролирует мяч.
    • 21'
      Паллуа Николя наказан за толчок Блас Людовик
    • 20'
      Ренн контролирует мяч.
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Матусива Азор возвращается на поле.
    • 20'
      Чиривелья Педро возвращается на поле.
    • 20'
      Ох, нехорошо это выглядит. Чиривелья Педро получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 20'
      Контроль мяча: Нант: 43%, Ренн: 57%.
    • 20'
      Ох, нехорошо это выглядит. Матусива Азор получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 19'
      Матусива Азор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 19'
      Чиривелья Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 19'
      Чиривелья Педро наказан за толчок Матусива Азор
    • 18'
      Ренн контролирует мяч.
    • 18'
      Ренн контролирует мяч.
    • 17'
      Коцца Николя наказан за толчок Ассиньон Лоренс
    • 17'
      Ренн контролирует мяч.
    • 16'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 16'
      Контроль мяча: Нант: 43%, Ренн: 57%.
    • 16'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Матч возобновлен
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 9'
      Джеймс Джордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Нант контролирует мяч.
    • 8'
      Ренн контролирует мяч.
    • 8'
      Нант контролирует мяч.
    • 8'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Нант контролирует мяч.
    • 7'
      Мюинга Арно из команды Ренн в офсайде
    • 7'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 6'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 6'
      Ренн контролирует мяч.
    • 5'
      Нант контролирует мяч.
    • 5'
      Нант контролирует мяч.
    • 5'
      Ренн контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Нант: 57%, Ренн: 43%.
    • 5'
      Ренн контролирует мяч.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 4'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 4'
      Ассиньон Лоренс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Саймон Мозес задерживает мяч рукой
    • 2'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 2'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 113
    Нант 26.5% (30)
    X 38.9% (44)
    Ренн 34.5% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Ренн
    3.65
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    3.15
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    2.51
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 0:0 Ренн

    Исход игры
    Нант
    26.5% (30)
    Ничья
    38.9% (44)
    Ренн
    34.5% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.14% (39)
    Меньше
    64.86% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    71.17% (79)
    Нет
    28.83% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.4% (40)
    1:2 Ренн
    17.7% (20)
    0:1 Ренн
    13.3% (15)
    2:1 Нант
    12.4% (14)
    1:0 Нант
    8.8% (10)
    2:0 Нант
    4.4% (5)
    2:3 Ренн
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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