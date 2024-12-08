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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Нант
1:0
Конец матча
Ренн
0'
45' Красная карточка
Файе Микаил
54' Желтая карточка
Дуглас Гомес
1:0
89' Гол
Саймон Мозес
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Ву Кристофер
90' Желтая карточка
Мюинга Арно
90' Красная карточка
Хорхе Сампаоли
90'+10

Ход матча

45'
 
Файе Микаил
46'
 
Нагида Махамаду
Гуйри Амин
54'
Дуглас Гомес
 
59'
Мохамед Мостафа
Чиривелья Педро
 
70'
 
Ву Кристофер
Джеймс Джордан
75'
Томас Сорба
Зезе Натан
 
82'
 
Гомес Карлос
Блас Людовик
89'
 
Сантамария Батист
Мюинга Арно
89'
Саймон Мозес
1:0
90'
 
Ву Кристофер
90'
 
Мюинга Арно
90'
 
Хорхе Сампаоли
90'
Гбамен Жан-Филипп
Аблин Маттис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 390 Количество передач 495
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 113
Нант 26.5% (30)
X 38.9% (44)
Ренн 34.5% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Карлгрен
Патрик
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
44
Зезе
Натан
4
Паллуа
Николя
98
Амьен-Аду
Кельвен
3
Коцца
Николя
8
Лепенан
Йоанн
5
Чиривелья
Педро
6
Дуглас
Гомес
39
Аблин
Маттис
27
Саймон
Мозес
30
Манданда
Стив
33
Хатебур
Ханс
55
Эстигор
Лео
15
Файе
Микаил
22
Ассиньон
Лоренс
3
Трюффер
Адриен
17
Джеймс
Джордан
6
Матусива
Азор
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
9
Мюинга
Арно
Нант
5-3-2
Ренн
3-4-2-1

История личных встреч

Нант
Ренн

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
100%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

28 матчей

10.7%
32.1%
57.2%
3 победы 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

17.9%
60.7%
21.4%
5 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

10.7%
35.7%
53.6%
3 победы 10 ничьих 15 побед

История матчей

Л1
0:3
Л1
3:1
Л1
0:1
Л1
3:0
ТМК
0:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
1:0
Л1
0:1
КЛ
2:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
4:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:3
ТМС
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.5
0.86

Среднее время на гол

180
105

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.64
1.29

Среднее время на гол

54
70

Всего голов

30
30

Голов в среднем за матч

1.07
1.07

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

84
84

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 4 (2) 0.29
Аблин Маттис 3 0.21
Лепенан Йоанн 2 0.14
Гирасси Бахерба 2 0.14
Кадевере Тино 1 0.07
Дуглас Гомес 1 0.07
Томас Сорба 1 0.07
Мохамед Мостафа 1 0.07
Коцца Николя 1 0.07
Коко Маркус 0 0
Чиривелья Педро 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 6 (4) 0.43
Блас Людовик 4 0.29
Гуйри Амин 2 0.14
Грёнбек Альберт 1 0.07
Гомес Карлос III 1 0.07
Жота Серран 1 0.07
Буриго Бенжамен 1 0.07
Эстигор Лео 1 0.07
Мейстер Хенрик 1 0.07
Сантамария Батист 0 0
Камара Глен 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 4 0
Коко Маркус 2 1
Зезе Натан 3 0
Паллуа Николя 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Дюверн Жан-Кевин 2 0
Гбамен Жан-Филипп 1 0
Саймон Мозес 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Мохамед Мостафа 1 0
Коцца Николя 1 0
Лепенан Йоанн 1 0
Ганаго Игнатиус 1 0
Аблин Маттис 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассиньон Лоренс 4 0
Сейду Алиду 4 0
Эстигор Лео 3 0
Трюффер Адриен 3 0
Файе Микаил 1 1
Блас Людовик 2 0
Ву Кристофер 2 0
Хорхе Сампаоли 0 1
Хатебур Ханс 1 0
Сантамария Батист 1 0
Матусива Азор 1 0
Гуйри Амин 1 0
Мюинга Арно 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Джеймс Джордан 1 0
Нагида Махамаду 1 0

Результаты матчей

Нант
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Ренн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
5
Нант
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ренн
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

5
13
Нант
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Ренн
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

10
18

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
1
11%
4
29%
46-60
4
44%
2
14%
61-75
1
11%
2
14%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
4
29%
16-30
3
33%
3
21%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
1
7%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
10%
2
40%
1-15
5
50%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Забито

17
19
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
2
12%
2
11%
1-15
3
18%
4
21%
16-30
4
24%
3
16%
31-45
2
12%
4
21%
46-60
2
12%
3
16%
61-75
4
24%
3
16%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
11%
2
11%
1-15
6
32%
5
26%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
5
26%
2
11%
61-75
3
16%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ПСЖ - Нант 1:1 Нант - Гавр 0:2 Ланс - Нант 3:2 Нант - Марсель 1:2
Страсбург - Нант 3:1 Нант - Ницца 1:1 Лион - Нант 2:0 Нант - Сент-Этьен 2:2 Анже - Нант 1:1 Нант - Реймс 1:2 Монпелье - Нант 1:3 Нант - Осер 2:0 Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0
Ренн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ренн - Сент-Этьен 5:0 Лилль - Ренн 1:0 Ренн - Тулуза 0:2 Осер - Ренн 4:0
Ренн - Гавр 1:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Монако 1:2 ПСЖ - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Реймс - Ренн 2:1 Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3

Результаты матчей

Нант
Ренн

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Нант
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
3
11
1
13
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 37 - 11 34
2.
Монако
 Заявка 14 9 2 3 24 - 12 29
3.
Марсель
 Заявка 13 8 2 3 29 - 17 26
4.
Лилль
 Заявка 14 7 5 2 24 - 14 26
5.
Лион
 Заявка 14 7 4 3 26 - 17 25
6.
Ницца
 Заявка 14 6 5 3 26 - 17 23
7.
Ланс
 Заявка 14 6 5 3 17 - 12 23
8.
Осер
 Заявка 14 6 2 6 21 - 21 20
9.
Реймс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
10.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 15 - 16 18
11.
Брест
 Заявка 14 5 1 8 20 - 26 16
12.
Ренн
 Заявка 14 4 2 8 18 - 20 14
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 5 6 22 - 27 14
14.
Нант
 Заявка 14 3 5 6 16 - 20 14
15.
Анже
 Заявка 14 3 4 7 14 - 24 13
16.
Сент-Этьен
 Заявка 13 4 1 8 11 - 30 13
17.
Гавр
 Заявка 14 4 0 10 11 - 26 12
18.
Монпелье
 Заявка 14 2 2 10 13 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 6 1 0 21 - 5 19
2.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3.
Осер
 Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
5.
Лилль
 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
6.
Ренн
 Заявка 7 4 1 2 14 - 5 13
7.
Брест
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
8.
Лион
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
9.
Страсбург
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10.
Сент-Этьен
 Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
11.
Тулуза
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Ланс
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Марсель
 Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
14.
Реймс
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15.
Нант
 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
16.
Монпелье
 Заявка 7 2 2 3 10 - 17 8
17.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 5 - 16 6
18.
Анже
 Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
ПСЖ
 Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Монако
 Заявка 6 4 0 2 12 - 6 12
4.
Лилль
 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
5.
Лион
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
6.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 9 - 5 12
7.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
8.
Анже
 Заявка 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Ницца
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
10.
Тулуза
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
11.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 6 - 10 6
12.
Нант
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Осер
 Заявка 7 1 1 5 9 - 16 4
14.
Брест
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
15.
Страсбург
 Заявка 7 0 2 5 11 - 19 2
16.
Ренн
 Заявка 7 0 1 6 4 - 15 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 7 0 1 6 4 - 25 1
18.
Монпелье
 Заявка 7 0 0 7 3 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 11 (1)
ПСЖ Баркола Бредли 10 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 9 (1)
Марсель Луис Энрике I 6 (4)
Ницца Гессан Эванн 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Лион Чалета-Цар Дуе 6
Монпелье Модибо Саньян 6
Тулуза Кассерес Кристиан 6
Монако Вандерсон V 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 98'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Ренн, отменен.
  • 97'
    УДАЛЕНИЕ! - Хорхе Сампаоли увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 97'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ренн.
  • 96'
    Мюинга Арно из команды Ренн слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.
  • 95'
    Трюффер Адриен сделал результативную передачу.
  • 95'
    Г О О О О О Л! Ренн забивает! Ву Кристофер отличился.
  • 95'
    Трюффер Адриен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 94'
    Коцца Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Контроль мяча: Нант: 47%, Ренн: 53%.
    • 90'
      Фантастический гол, где все сам сделал Саймон Мозес!
    • 89'
      Г О О О О Л - Саймон Мозес забивает ударом с правой ноги!
    • 89'
      Нант пытается что-то создать.
    • 89'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Тактическая замена. Мюинга Арно уходит с поля и его заменяет Сантамария Батист
    • 88'
      Нант пытается что-то создать.
    • 87'
      Нант пытается что-то создать.
    • 87'
      Нант контролирует мяч.
    • 87'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 87'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Матч возобновлен
    • 86'
      Эстигор Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 86'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 86'
      Дуглас Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 85'
      Лепенан Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Контроль мяча: Нант: 46%, Ренн: 54%.
    • 85'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 84'
      Матч возобновлен
    • 84'
      Матусива Азор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 84'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 84'
      Аблин Маттис из команды Нант опасно и грубо сыграл. Матусива Азор пострадал.
    • 84'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 83'
      Нант пытается что-то создать.
    • 83'
      Ассиньон Лоренс из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      Нант пытается что-то создать.
    • 83'
      Трюффер Адриен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 83'
      Хатебур Ханс из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      Нант пытается что-то создать.
    • 82'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 82'
      Ассиньон Лоренс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 82'
      Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Гомес Карлос III
    • 81'
      Аблин Маттис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 80'
      Эстигор Лео из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 80'
      Саймон Мозес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 80'
      Контроль мяча: Нант: 45%, Ренн: 55%.
    • 80'
      Лепенан Йоанн нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 80'
      Томас Сорба из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
    • 79'
      Матусива Азор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 79'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 79'
      Хатебур Ханс из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 79'
      Нант пытается что-то создать.
    • 78'
      Нант пытается что-то создать.
    • 78'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Ву Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 77'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Дуглас Гомес наказан за толчок Нагида Махамаду
    • 75'
      Тактическая замена. Зезе Натан уходит с поля и его заменяет Томас Сорба
    • 75'
      Трюффер Адриен наказан за толчок Лепенан Йоанн
    • 75'
      Контроль мяча: Нант: 44%, Ренн: 56%.
    • 75'
      Ренн контролирует мяч.
    • 74'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 74'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 74'
      Ренн контролирует мяч.
    • 73'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 73'
      Коцца Николя оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 73'
      Амьен-Аду Кельвен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 73'
      Нант пытается что-то создать.
    • 73'
      Нант пытается что-то создать.
    • 72'
      Нант пытается что-то создать.
    • 72'
      Матч возобновлен
    • 71'
      Эстигор Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 71'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 71'
      Лепенан Йоанн нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 71'
      Эстигор Лео успешно блокирует удар.
    • 71'
      Мохамед Мостафа нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 71'
      Нант пытается что-то создать.
    • 70'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 70'
      Тактическая замена. Джеймс Джордан уходит с поля и его заменяет Ву Кристофер
    • 70'
      Контроль мяча: Нант: 44%, Ренн: 56%.
    • 70'
      Нант пытается что-то создать.
    • 69'
      Нант контролирует мяч.
    • 69'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 69'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 69'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 69'
      Амьен-Аду Кельвен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 69'
      Шанс! Аблин Маттис из команды Нант пробил головой, но мимо
    • 68'
      Нант пытается что-то создать.
    • 67'
      Мохамед Мостафа наказан за толчок Матусива Азор
    • 67'
      Нант пытается что-то создать.
    • 67'
      Эстигор Лео из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Нант пытается что-то создать.
    • 66'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Хатебур Ханс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Ассиньон Лоренс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 66'
      Нант пытается что-то создать.
    • 66'
      Нант контролирует мяч.
    • 66'
      Нант контролирует мяч.
    • 65'
      Саймон Мозес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 65'
      Хатебур Ханс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 65'
      Нант пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: Нант: 44%, Ренн: 56%.
    • 65'
      Нант контролирует мяч.
    • 65'
      Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем
    • 63'
      Судья свистит. Зезе Натан атаковал сзади соперника. Это Мюинга Арно заработал своей команде штрафной
    • 63'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 63'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 62'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 62'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 62'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 62'
      Ренн контролирует мяч.
    • 62'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 61'
      Лепенан Йоанн наказан за толчок Мюинга Арно
    • 61'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 61'
      Матч возобновлен
    • 60'
      Контроль мяча: Нант: 46%, Ренн: 54%.
    • 60'
      Лепенан Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 60'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 59'
      Ренн контролирует мяч.
    • 59'
      Матч возобновлен
    • 59'
      Чиривелья Педро получил легкую травму, и его заменил Мохамед Мостафа.
    • 59'
      Ох, нехорошо это выглядит. Чиривелья Педро получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 59'
      Чиривелья Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 58'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 58'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 57'
      Нант контролирует мяч.
    • 57'
      Ренн контролирует мяч.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 56'
      Нант пытается что-то создать.
    • 56'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 55'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Нант: 42%, Ренн: 58%.
    • 55'
      Ренн контролирует мяч.
    • 54'
      Дуглас Гомес получил желтую карточку от судьи
    • 54'
      Дуглас Гомес из команды Нант опасно и грубо сыграл. Джеймс Джордан пострадал.
    • 54'
      Ренн контролирует мяч.
    • 53'
      Ренн контролирует мяч.
    • 53'
      Ассиньон Лоренс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Нант пытается что-то создать.
    • 53'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 53'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Нант пытается что-то создать.
    • 52'
      Нант пытается что-то создать.
    • 52'
      Нант пытается что-то создать.
    • 51'
      Нант пытается что-то создать.
    • 51'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Трюффер Адриен успешно блокирует удар.
    • 50'
      Аблин Маттис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Матусива Азор из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Контроль мяча: Нант: 45%, Ренн: 55%.
    • 50'
      Нант пытается что-то создать.
    • 49'
      Зезе Натан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Амьен-Аду Кельвен наказан за толчок Нагида Махамаду
    • 47'
      Зезе Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 47'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 46'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Тактическая замена. Гуйри Амин уходит с поля и его заменяет Нагида Махамаду
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 56'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 56'
      Эстигор Лео из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Саймон Мозес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 56'
      Джеймс Джордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Контроль мяча: Нант: 44%, Ренн: 56%.
    • 55'
      Нант контролирует мяч.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 54'
      Ассиньон Лоренс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Амьен-Аду Кельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Зезе Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 52'
      Дуглас Гомес не смог попасть в створ ударом издали
    • 52'
      Матч возобновлен
    • 50'
      Контроль мяча: Нант: 43%, Ренн: 57%.
    • 50'
      Амьен-Аду Кельвен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 49'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 49'
      УДАЛЕНИЕ! - Микаил Файе удален за серьёзный фол
    • 49'
      Микаил Файе из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Амьен-Аду Кельвен пострадал.
    • 49'
      Ренн контролирует мяч.
    • 48'
      Ренн контролирует мяч.
    • 48'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Блас Людовик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 47'
      Хорошую попытку сделал Гуйри Амин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 47'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 47'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
    • 46'
      Эстигор Лео из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Саймон Мозес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Хатебур Ханс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Нант пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Нант: 43%, Ренн: 57%.
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Хатебур Ханс из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Саймон Мозес
    • 44'
      Блас Людовик наказан за толчок Саймон Мозес
    • 44'
      Нант пытается что-то создать.
    • 44'
      Хатебур Ханс из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Аблин Маттис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      Нант пытается что-то создать.
    • 43'
      Ренн контролирует мяч.
    • 43'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Микаил Файе из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Микаил Файе из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лепенан Йоанн
    • 42'
      Нант пытается что-то создать.
    • 42'
      Нант пытается что-то создать.
    • 41'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Ренн контролирует мяч.
    • 41'
      Ренн контролирует мяч.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 41'
      Гуйри Амин из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 40'
      Ренн контролирует мяч.
    • 40'
      Нант пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Нант: 45%, Ренн: 55%.
    • 40'
      Паллуа Николя наказан за толчок Блас Людовик
    • 39'
      Ренн контролирует мяч.
    • 39'
      Лепенан Йоанн наказан за толчок Микаил Файе
    • 39'
      Лепенан Йоанн нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.
    • 38'
      Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Ренн контролирует мяч.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Амьен-Аду Кельвен из команды Нант поставил подножку. Пострадал Трюффер Адриен
    • 37'
      Ренн контролирует мяч.
    • 37'
      Ренн контролирует мяч.
    • 37'
      Ренн контролирует мяч.
    • 37'
      Нант контролирует мяч.
    • 36'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Хатебур Ханс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Ренн контролирует мяч.
    • 36'
      Зезе Натан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Гуйри Амин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Коцца Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Нант: 47%, Ренн: 53%.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Зезе Натан из команды Нант поставил подножку. Пострадал Гуйри Амин
    • 34'
      Эстигор Лео из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Саймон Мозес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Ассиньон Лоренс из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Нант пытается что-то создать.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 32'
      Ассиньон Лоренс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Нант контролирует мяч.
    • 31'
      Нант контролирует мяч.
    • 31'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Ассиньон Лоренс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Контроль мяча: Нант: 43%, Ренн: 57%.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 31'
      Шанс! Эстигор Лео из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • 30'
      Блас Людовик из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Ассиньон Лоренс из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
    • 29'
      Зезе Натан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 29'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 28'
      Шанс! Аблин Маттис из команды Нант пробил головой, но мимо
    • 28'
      Коцца Николя из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      Нант пытается что-то создать.
    • 27'
      Нант контролирует мяч.
    • 27'
      Нант контролирует мяч.
    • 27'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Микаил Файе. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Блас Людовик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Нант: 42%, Ренн: 58%.
    • 24'
      Нант контролирует мяч.
    • 24'
      Дуглас Гомес из команды Нант в офсайде
    • 24'
      Нант контролирует мяч.
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Коцца Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 23'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 23'
      Ассиньон Лоренс из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Коцца Николя пострадал.
    • 23'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Микаил Файе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Ренн контролирует мяч.
    • 22'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Нант контролирует мяч.
    • 22'
      Нант контролирует мяч.
    • 21'
      Ренн контролирует мяч.
    • 21'
      Паллуа Николя наказан за толчок Блас Людовик
    • 20'
      Ренн контролирует мяч.
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Матусива Азор возвращается на поле.
    • 20'
      Чиривелья Педро возвращается на поле.
    • 20'
      Ох, нехорошо это выглядит. Чиривелья Педро получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 20'
      Контроль мяча: Нант: 43%, Ренн: 57%.
    • 20'
      Ох, нехорошо это выглядит. Матусива Азор получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 19'
      Матусива Азор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 19'
      Чиривелья Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 19'
      Чиривелья Педро наказан за толчок Матусива Азор
    • 18'
      Ренн контролирует мяч.
    • 18'
      Ренн контролирует мяч.
    • 17'
      Коцца Николя наказан за толчок Ассиньон Лоренс
    • 17'
      Ренн контролирует мяч.
    • 16'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 16'
      Контроль мяча: Нант: 43%, Ренн: 57%.
    • 16'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Матч возобновлен
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 9'
      Джеймс Джордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Нант контролирует мяч.
    • 8'
      Ренн контролирует мяч.
    • 8'
      Нант контролирует мяч.
    • 8'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Нант контролирует мяч.
    • 7'
      Мюинга Арно из команды Ренн в офсайде
    • 7'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 6'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 6'
      Ренн контролирует мяч.
    • 5'
      Нант контролирует мяч.
    • 5'
      Нант контролирует мяч.
    • 5'
      Ренн контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Нант: 57%, Ренн: 43%.
    • 5'
      Ренн контролирует мяч.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 4'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 4'
      Ассиньон Лоренс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Саймон Мозес задерживает мяч рукой
    • 2'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 2'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Нант 26.5% (30)
    X 38.9% (44)
    Ренн 34.5% (39)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нант 1:0 Ренн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 1:0 Ренн

    Исход игры
    Нант
    26.5% (30)
    Ничья
    38.9% (44)
    Ренн
    34.5% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.14% (39)
    Меньше
    64.86% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    71.17% (79)
    Нет
    28.83% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.4% (40)
    1:2 Ренн
    17.7% (20)
    0:1 Ренн
    13.3% (15)
    2:1 Нант
    12.4% (14)
    1:0 Нант
    8.8% (10)
    2:0 Нант
    4.4% (5)
    2:3 Ренн
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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