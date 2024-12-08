Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Фантастический гол, где все сам сделал Саймон Мозес

89' Г О О О О Л - Саймон Мозес забивает ударом с правой ноги!

89' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Матч возобновлен

86' Эстигор Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Лепенан Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Матч возобновлен

84' Матусива Азор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Ренн

80' Саймон Мозес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Ренн

77' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Ренн

73' Коцца Николя оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Амьен-Аду Кельвен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Матч возобновлен

71' Эстигор Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Хатебур Ханс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

63' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Матч возобновлен

60' Лепенан Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Чиривелья Педро получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Чиривелья Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Ренн

56' Удар от ворот произведет Нант

54' Дуглас Гомес получил желтую карточку от судьи

53' Ассиньон Лоренс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля