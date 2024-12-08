Тур: 14. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Ваттеллье Эрик
0'
45' Красная карточкаФайе Микаил
54' Желтая карточкаДуглас Гомес
1:0
89' ГолСаймон Мозес
90' Undefined phrase: football_event_Ву Кристофер
90' Желтая карточкаМюинга Арно
90' Красная карточкаХорхе Сампаоли
90'+10
Ход матча
45'
54'
89'
1:0
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
390 Количество передач 495
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
44
Зезе
Натан
39
Аблин
Маттис
27
Саймон
Мозес
33
Хатебур
Ханс
55
Эстигор
Лео
15
Файе
Микаил
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Аблин МаттисНападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Коко МаркусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Томас СорбаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Хатебур ХансЗащитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
-
15 Файе МикаилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
10 Гуйри АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Камара ГленПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес КарлосПолузащитник
-
27 Жота СерранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Нант
Ренн
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
100%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
28 матчей
10.7%
32.1%
57.2%
3 победы 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
17.9%
60.7%
21.4%
5 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
10.7%
35.7%
53.6%
3 победы 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
0.5
0.86
Среднее время на гол
180
105
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.64
1.29
Среднее время на гол
54
70
Всего голов
30
30
Голов в среднем за матч
1.07
1.07
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
84
84
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|4 (2)
|0.29
|Аблин Маттис
|3
|0.21
|Лепенан Йоанн
|2
|0.14
|Гирасси Бахерба
|2
|0.14
|Кадевере Тино
|1
|0.07
|Дуглас Гомес
|1
|0.07
|Томас Сорба
|1
|0.07
|Мохамед Мостафа
|1
|0.07
|Коцца Николя
|1
|0.07
|Коко Маркус
|0
|0
|Чиривелья Педро
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюинга Арно
|6 (4)
|0.43
|Блас Людовик
|4
|0.29
|Гуйри Амин
|2
|0.14
|Грёнбек Альберт
|1
|0.07
|Гомес Карлос III
|1
|0.07
|Жота Серран
|1
|0.07
|Буриго Бенжамен
|1
|0.07
|Эстигор Лео
|1
|0.07
|Мейстер Хенрик
|1
|0.07
|Сантамария Батист
|0
|0
|Камара Глен
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|4
|0
|Коко Маркус
|2
|1
|Зезе Натан
|3
|0
|Паллуа Николя
|2
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|2
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0
|Саймон Мозес
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Лепенан Йоанн
|1
|0
|Ганаго Игнатиус
|1
|0
|Аблин Маттис
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Сейду Алиду
|4
|0
|Эстигор Лео
|3
|0
|Трюффер Адриен
|3
|0
|Файе Микаил
|1
|1
|Блас Людовик
|2
|0
|Ву Кристофер
|2
|0
|Хорхе Сампаоли
|0
|1
|Хатебур Ханс
|1
|0
|Сантамария Батист
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Мюинга Арно
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
|Джеймс Джордан
|1
|0
|Нагида Махамаду
|1
|0
Результаты матчей
Нант
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Ренн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
5
Нант
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ренн
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
5
13
Нант
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Ренн
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
10
18
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
1
11%
4
29%
46-60
4
44%
2
14%
61-75
1
11%
2
14%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
4
29%
16-30
3
33%
3
21%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
1
7%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
10%
2
40%
1-15
5
50%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Забито
17
19
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
2
12%
2
11%
1-15
3
18%
4
21%
16-30
4
24%
3
16%
31-45
2
12%
4
21%
46-60
2
12%
3
16%
61-75
4
24%
3
16%
76-90
Пропущено
19
19
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
11%
2
11%
1-15
6
32%
5
26%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
5
26%
2
11%
61-75
3
16%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ПСЖ - Нант 1:1 Нант - Гавр 0:2 Ланс - Нант 3:2 Нант - Марсель 1:2
Страсбург - Нант 3:1 Нант - Ницца 1:1 Лион - Нант 2:0 Нант - Сент-Этьен 2:2 Анже - Нант 1:1 Нант - Реймс 1:2 Монпелье - Нант 1:3 Нант - Осер 2:0 Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0
Ренн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ренн - Сент-Этьен 5:0 Лилль - Ренн 1:0 Ренн - Тулуза 0:2 Осер - Ренн 4:0
Ренн - Гавр 1:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Монако 1:2 ПСЖ - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Реймс - Ренн 2:1 Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3
Результаты матчей
Нант
Ренн
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Нант
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
410
311
113
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|37 - 11
|34
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 12
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 17
|26
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 14
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 17
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 17
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 12
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 21
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 16
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|18 - 20
|14
|13.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|22 - 27
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 20
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 24
|13
|16.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|11 - 30
|13
|17.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|11 - 26
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 17
|8
|17.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 16
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 10
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 16
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 18
|3
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|11 - 19
|2
|16.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
|17.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 25
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|3 - 19
|0
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (1)
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|10 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|9 (1)
|Марсель
|Луис Энрике I
|6 (4)
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (2)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|6
|Монпелье
|Модибо Саньян
|6
|Тулуза
|Кассерес Кристиан
|6
|Монако
|Вандерсон V
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нант 1:0 Ренн
Исход игры
Нант
26.5% (30)
Ничья
38.9% (44)
Ренн
34.5% (39)
Тотал 2.5
Больше
35.14% (39)
Меньше
64.86% (72)
Обе команды забьют
Да
71.17% (79)
Нет
28.83% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.4% (40)
1:2 Ренн
17.7% (20)
0:1 Ренн
13.3% (15)
2:1 Нант
12.4% (14)
1:0 Нант
8.8% (10)
2:0 Нант
4.4% (5)
2:3 Ренн
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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