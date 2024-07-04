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Broke Boys
 
Позже
FC Fight Nights
Прогнозы 9
Broke Boys 55.6% (5)
X 33.3% (3)
FC Fight Nights 11.1% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Broke Boys
FC Fight Nights

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

МФЛ(M
0:1
МФЛ(M
2:6
МФЛ(M
3:2

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
6

Среднее время на гол

60
15

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1.67
3

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
30

Бомбардиры внутри турнира

Broke Boys
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР) 1 0.1
FC Fight Nights
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джичоная Давид (JICHO) 1 0.09

Карточки

Результаты матчей

Broke Boys
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
FC Fight Nights
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Broke Boys
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
FC Fight Nights
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Broke Boys
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
FC Fight Nights
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
9 Не забивали 11
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Broke Boys
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Broke Boys - FC Fight Nights 0:1 ФК Родина Медиа - Broke Boys 0:1 ФК Родина Медиа - Broke Boys 0:0 Broke Boys - СКА-Ростов 1:1
ФК 10 - Broke Boys 1:3 Тандем - Broke Boys 1:1 Broke Boys - ФК Козлы 1:2 ФК Матч - Broke Boys 0:3 Broke Boys - ФК Кони 3:1 Broke Boys - ФК Эгриси 3:0 2DROTS - Broke Boys 1:1 Чертаново Медиа - Broke Boys 3:0 Broke Boys - Кызылжар 0:2 Спартак-2 - Broke Boys 0:1 Broke Boys - Енисей 2:0 ФК Родина Медиа - Broke Boys 1:0 2DROTS - Broke Boys 1:2 ФК 10 - Broke Boys 0:0 Broke Boys - Амкал 1:0 Broke Boys - ФК 10 1:3
FC Fight Nights
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Broke Boys - FC Fight Nights 0:1 FC Fight Nights - Тандем 2:1 Тандем - FC Fight Nights 1:1 FC Fight Nights - ФК 10 1:1
ФК Козлы - FC Fight Nights 0:0 Амкал - FC Fight Nights 2:0 FC Fight Nights - 2DROTS 0:2 ФК Родина Медиа - FC Fight Nights 2:2 FC Fight Nights - СКА-Ростов 2:1 ФК Титан - FC Fight Nights 1:0 FC Fight Nights - ФК Рома 2:1 ФК Эгриси - FC Fight Nights 1:1 FC Fight Nights - ФК Титан 0:2 Амкал - FC Fight Nights 0:2 FC Fight Nights - ФК Чисто Питер 1:1 ФК Starmix - FC Fight Nights 2:4 FC Fight Nights - ФК Бей Беги 6:2 FC Fight Nights - Broke Boys 2:6 ФК Титан - FC Fight Nights 1:1 Амкал - FC Fight Nights 4:2

Результаты матчей

Broke Boys
FC Fight Nights

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Broke Boys
FC Fight Nights

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
1
5
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
4
4
6
1.5
4
7
4
6
2.5
1/4 финала
2 ФК Родина Медиа
4 Broke Boys
3 Тандем
7 FC Fight Nights
7 2DROTS
6 Амкал
5 ФК Титан
1 FC DMEDIA
1/2 финала
0 Broke Boys
1 FC Fight Nights
1 2DROTS
2 ФК Титан
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ФК Титан Алтунин Антон 1
Амкал Костюков Степан 1
Broke Boys Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР) 1
Амкал Пичугин Максим (ПИЧА) 1
2DROTS Гудаев Денис (DE GUDAI) 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Broke Boys - FC Fight Nights от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июля 2024, осталось 1 день 21 час 27 минут.



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    • Прогнозы 9
    Broke Boys 55.6% (5)
    X 33.3% (3)
    FC Fight Nights 11.1% (1)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Broke Boys - FC Fight Nights

    Исход игры
    Broke Boys
    55.6% (5)
    Ничья
    33.3% (3)
    FC Fight Nights
    11.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (5)
    Меньше
    37.5% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (7)
    Нет
    12.5% (1)
    Популярный счёт
    2:1 Broke Boys
    44.4% (4)
    1:1 Ничья
    22.2% (2)
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    Broke Boys
    FC Fight Nights
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