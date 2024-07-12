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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 1.
Шинник
 
Позже
Ротор
Прогнозы 58
Шинник 72.4% (42)
X 22.4% (13)
Ротор 5.2% (3)
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Лучшие коэффициенты
Шинник
Ничья
Ротор
3.45
3.55
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4.50
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История личных встреч

Шинник
Ротор

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

К
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
КФ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
КФ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.14
1.13

Среднее время на гол

78
80

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.71

Среднее время на гол

80
126

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.13
0.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

79
96

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шинник - Муром 1:1 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Шинник - Арсенал Тула 1:0
Торпедо Москва - Шинник 1:1 Шинник - Акрон 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 Алания - Шинник 1:1 Шинник - Сокол 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:2 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Химки - Шинник 0:1 Тюмень - Шинник 0:2 Шинник - Ленинградец 0:0 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Шинник - Родина Москва 0:2 Кубань - Шинник 0:2 Шинник - Иртыш Омск 1:2 Шинник - Волга Ульяновск 1:0 Шинник - Туран Товуз 0:0
Ротор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0
Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1
Команда И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Уфа
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Чайка
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ротор
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ротор
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Уфа
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Чайка
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ротор
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Уфа
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Чайка
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 июля 2024, осталось 2 дня 8 часов 41 минуту.



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    • Прогнозы 58
    Шинник 72.4% (42)
    X 22.4% (13)
    Ротор 5.2% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шинник
    Ничья
    Ротор
    3.45
    3.55
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    4.50
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    Прогнозы на матч Шинник - Ротор

    Исход игры
    Шинник
    72.4% (42)
    Ничья
    22.4% (13)
    Ротор
    5.2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.64% (24)
    Меньше
    56.36% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    67.27% (37)
    Нет
    32.73% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Шинник
    36.2% (21)
    1:0 Шинник
    24.1% (14)
    1:1 Ничья
    22.4% (13)
    2:0 Шинник
    6.9% (4)
    1:2 Ротор
    5.2% (3)
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