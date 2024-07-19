  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 2.
Тюмень
 
Позже
Алания
Прогнозы 59
Тюмень 25.4% (15)
X 37.3% (22)
Алания 37.3% (22)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тюмень
Ничья
Алания
3.20
3.30
Реклама, fon.bet
3.30
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Тюмень
Алания

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

МПЛ
0:1
МПЛ
1:1
К
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Михаил 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 1 0

Результаты матчей

Тюмень
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Тюмень
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тюмень
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нефтехимик - Тюмень 3:0 Тюмень - Торпедо Миасс 2:1 Енисей - Тюмень 2:0 Тюмень - КАМАЗ 2:0
Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0 Сокол - Тюмень 2:1 Тюмень - Акрон 0:2 Родина Москва - Тюмень 1:1 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Волгарь - Тюмень 1:2 Тюмень - Шинник 0:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Тюмень - Алания 0:1 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Химки - Тюмень 3:0 Аксу - Тюмень 1:3 Тюмень - Кубань 1:2 Тюмень - Нефтчи Фергана 1:2 Сочи - Тюмень 2:1
Алания
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Алания - Уфа 0:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Челябинск - Алания 0:0
Алания - Динамо Махачкала 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Торпедо Москва - Алания 0:0 Алания - Родина Москва 1:2 Алания - Шинник 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Алания - Кубань 3:0 Алания - Волгарь 1:2 Енисей - Алания 4:1 Ленинградец - Алания 3:3 Алания - Черноморец Нв 1:2 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Сокол 0:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 Челябинск - Алания 3:2

Результаты матчей

Тюмень
Алания

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тюмень
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Нефтехимик
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Енисей
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Чайка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Родина Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Балтика
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
КАМАЗ
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Нефтехимик
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Енисей
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Родина Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Чайка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ротор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Уфа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сокол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Черноморец Нв
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сочи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тюмень
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Балтика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Балтика
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Урал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Енисей
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал Тула
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алания
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Чайка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Торпедо Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Родина Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шинник
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нефтехимик
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
КАМАЗ
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 1
Енисей Ломакин Александр 1
Нефтехимик Джамилов Султан 1
Урал Аюпов Тимур 1
Нефтехимик Алиев Саид 1
Весь список

Топ нарушителей
Сокол Капленко Никита 1
Сочи Бурмистров Никита 1
Урал Чудин Иван 1
Енисей Ломакин Александр 1
Родина Москва Рейна Йорди 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тюмень - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2024, осталось 2 дня 2 часа 24 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 35 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 59
    Тюмень 25.4% (15)
    X 37.3% (22)
    Алания 37.3% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тюмень
    Ничья
    Алания
    3.20
    3.30
    Реклама, fon.bet
    3.30
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Тюмень - Алания онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Тюмень - Алания

    Исход игры
    Тюмень
    25.4% (15)
    Ничья
    37.3% (22)
    Алания
    37.3% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.66% (23)
    Меньше
    60.34% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    75.86% (44)
    Нет
    24.14% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.6% (21)
    1:2 Алания
    25.4% (15)
    1:0 Тюмень
    13.6% (8)
    2:1 Тюмень
    11.9% (7)
    0:1 Алания
    10.2% (6)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Тюмень
    Алания
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный