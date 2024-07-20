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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 2.
Ротор
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 71
Ротор 23.9% (17)
X 33.8% (24)
Торпедо Москва 42.3% (30)
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Ротор
Ничья
Торпедо Москва
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3.20
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История личных встреч

Ротор
Торпедо Москва

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.25

Среднее время на гол

135
72

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.57
0.71

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

157
126

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прищепа Дмитрий 1 1
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горбунов Игорь 1 1
Шитов Виталий 1 1
Чурич Марио 1 1
Червяков Руслан 1 1

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морозов Владислав 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Ротор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Торпедо Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Ротор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Торпедо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0
Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0
Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Химки 1:2 Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Тюмень 0:0

Результаты матчей

Ротор
Торпедо Москва

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ротор
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Нефтехимик
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Енисей
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Чайка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Балтика
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Родина Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
КАМАЗ
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Нефтехимик
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Енисей
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Родина Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Чайка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сокол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Уфа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Черноморец Нв
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сочи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ротор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тюмень
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Балтика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Балтика
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Чайка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Урал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Енисей
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арсенал Тула
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Алания
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Торпедо Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Родина Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шинник
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нефтехимик
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
КАМАЗ
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 1
Енисей Ломакин Александр 1
Нефтехимик Джамилов Султан 1
Урал Аюпов Тимур 1
Нефтехимик Алиев Саид 1
Весь список

Топ нарушителей
Сокол Капленко Никита 1
Сочи Бурмистров Никита 1
Урал Чудин Иван 1
Енисей Ломакин Александр 1
Родина Москва Рейна Йорди 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2024, осталось 2 дня 10 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 71
    Ротор 23.9% (17)
    X 33.8% (24)
    Торпедо Москва 42.3% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Торпедо Москва
    3.20
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    3.20
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    Прогнозы на матч Ротор - Торпедо Москва

    Исход игры
    Ротор
    23.6% (17)
    Ничья
    33.3% (24)
    Торпедо Москва
    43.1% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.68% (26)
    Меньше
    62.32% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    69.57% (48)
    Нет
    30.43% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.6% (22)
    1:2 Торпедо Москва
    18.1% (13)
    0:1 Торпедо Москва
    13.9% (10)
    2:1 Ротор
    12.5% (9)
    1:0 Ротор
    6.9% (5)
    0:2 Торпедо Москва
    5.6% (4)
    1:3 Торпедо Москва
    4.2% (3)
    0:0 Ничья
    2.8% (2)
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