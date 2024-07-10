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Стадион: . Главный судья: Piero Maza
Аргентина
FIFA #1
1:0
Первый тайм: 36'
Канада
FIFA #48
0'
1:0
23' Гол
Альварес Хулиан
32' Желтая карточка
Дэвид Джонатан

Ход матча

23'
Альварес Хулиан
(Де Пауль Родриго)
1:0
32'
 
Дэвид Джонатан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 178
Аргентина 91% (162)
X 5.1% (9)
Канада 3.9% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аргентина
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Мартинес
Эмилиано
4
Монтьель
Гонсало
13
Ромеро
Кристиан
25
Мартинес
Лисандро
3
Тальяфико
Николас
11
Ди
Мария
Анхель
7
Де
Пауль
Родриго
24
Фернандес
Энцо
20
Макаллистер
Алексис
10
Месси
Лионель
9
Альварес
Хулиан
16
Крепо
Максим
2
Джонстон
Алистер
15
Бомбито
Мойзе
13
Корнелиус
Дерек
19
Дэвис
Альфонсо
22
Ларьи
Ричи
8
Коне
Исмаэль
7
Эуштакиу
Стивен
14
Шаффельбург
Джейкоб
10
Дэвид
Джонатан
9
Ларин
Кайл
Аргентина
4-4-2
Канада
4-4-2

История личных встреч

Аргентина
Канада

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

КА
2:0
ТМС
5:0

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Среднее время на гол

25
0

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
0

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 4 0.8
Мартинес Лисандро 1 0.2
Альварес Хулиан 1 0.2
Макаллистер Алексис 0 0
Месси Лионель 0 0
Ди Мария Анхель 0 0
Канада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаффельбург Джейкоб 1 0.2
Дэвид Джонатан 1 0.2

Карточки

Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 1 0
Паредес Леандро 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Канада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 2 0
Ларьи Ричи 1 0
Дэвис Альфонсо 1 0
Миллар Лиам 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Джонстон Алистер 1 0
Коне Исмаэль 1 0
Олувасейи Тани 1 0
Бомбито Мойзе 1 0

Результаты матчей

Аргентина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Канада
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Аргентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Канада
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Аргентина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Канада
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аргентина - Эквадор 1:1 Аргентина - Перу 2:0 Чили - Аргентина 0:1 Аргентина - Канада 2:0
Гватемала - Аргентина 1:4 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Коста-Рика 3:1 Сальвадор - Аргентина 0:3 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Уругвай 0:2 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0 Аргентина - Кюрасао 7:0 Аргентина - Панама 2:0 Аргентина - Франция 3:3 Аргентина - Хорватия 3:0
Канада
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Венесуэла - Канада 1:1 Канада - Чили 0:0 Перу - Канада 0:1 Аргентина - Канада 2:0
Франция - Канада 0:0 Нидерланды - Канада 4:0 Канада - Тринидад и Тобаго 2:0 Канада - Ямайка 2:3 Ямайка - Канада 1:2 Япония - Канада 4:1 США - Канада 2:2 Канада - Куба 4:2 Гватемала - Канада 0:0 Канада - Гваделупа 2:2 Канада - США 0:2 Панама - Канада 0:2 Канада - Гондурас 4:1 Кюрасао - Канада 0:2 Канада - Марокко 1:2 Хорватия - Канада 4:1

Результаты матчей

Аргентина
Канада

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Аргентина
Канада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1/4 финала
5 Аргентина
3 Эквадор
4 Венесуэла
5 Канада
5 Колумбия
0 Панама
4 Уругвай
2 Бразилия
1/2 финала
Аргентина
Канада
Уругвай
Колумбия
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аргентина Мартинес Лаутаро 4
Венесуэла Рондон Саломон 3 (1)
Колумбия Кордоба Джон 2 (1)
Колумбия Муньос Даниэль 2 (1)
Уругвай Араухо Максимилиано 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чили Суасо Габриэль 1 2
Эквадор Валенсия Эннер 1 1
Парагвай Кубас Андрес 1 1
Перу Самбрано Очандарте 2
Ямайка Гектор Майкл 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Тальяфико получил передачу на ход к левому углу штрафной площади от Месси, Николас в итоге пробил по воротам, мяч попал в ногу Ларьи и ушёл на угловой. 
  • Опасный момент
    35'
    Ди Мария совершил рывок к правому углу штрафной площади и попытался забросить мяч в дальний угол ворот под перекладину, мяч в итоге пролетел над крестовиной. 
  • 34'
    Поднялся Ромеро после паузы, показал центральный защитник сборной Аргентины, что с ним всё нормально, он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    33'
    Ромеро по итогам прошлого эпизода получил повреждение, вышли на поле врачи сборной Аргентины, пауза в игре. 
  • Желтая карточка
    32'
    Форвард сборной Канады Джонатан Дэвид получил жёлтую карточку за грубую игру в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника против Ромеро. 
  • 31'
    Дэвис разогнал атаку по левому флангу и сделал передачу к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде вновь не смог зацепиться за мяч. 
  • 30'
    Корнелиус из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади сборной Аргентины, Тальяфико оказался первым на мяче и плечом сбросил его в руки Эмилиано Мартинесу. 
  • 29'
    С левого фланга последовала подача в центр к линии вратарской, Эмилиано Мартинес уверенно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • 28'
    Дэвис со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, игроки сборной Аргентины вновь сыграли без ошибок и выбили мяч на левый фланг. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Макаллистер на правом фланге нарушил правила против Джонстона. Канада заработала достаточно неплохой стандарт. 
  • 26'
    Важный для себя гол забила Аргентина в середине первого тайма, посмотрим, что теперь Канада сможет показать на поле. 
  • Описание гола
    25'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Альварес!!! Де Пауль из центрального круга выполнил заброс на ход Альваресу в центр к радиусу штрафной площади, Хулиан отлично зацепился за мяч, оторвался от Бомбито и удачно пробил между ног Крепо. 
  • 24'
    Игроки сборной Аргентины пока что спокойно катают мяч в центре поля и стараются не форсировать события на поле. 
  • 23'
    Де Пауль с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 22'
    Сам Альварес из центра поля чуть ранее пробил по воротам, но мяч сильно ушёл в сторону от цели, да и так ловить Крепо всё же перебор. 
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    • 21'
      Лисандро Мартинес из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Дэвис опередил Альвареса и спокойно отыгрался с Крепо. 
    • 20'
      Болельщики сборной Аргентины начинают активно гнать свою команду в атаку, сегодня они как раз заняли большую часть трибун. 
    • 19'
      Ларьи совершил рывок по правому флангу, но под давлением Тальяфико Ричи на этот раз упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 18'
      Дэвид теперь уже оказался на левом углу штрафной площади, далее Джонатан выполнил передачу в центр штрафной площади под давлением соперника, где никого из партнёров по команде не оказалось. 
    • 17'
      Ларин выполнил передачу от радиуса штрафной площади на левый угол штрафной площади, Шаффельбург не был готов к рывку и в итоге не смог побороться за мяч. 
    • 16'
      Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади на ход Альваресу, мяч полетел довольно сильно для Хулиана, Крепо в итоге спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Против Коне были нарушены правила в центре поля, игроки сборной Канады не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 14'
      Ди Мария по правой половине поля выполнил передачу на ход Месси к линии штрафной площади, Корнелиус грамотно сыграл в подкате и перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Ларин в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Ромеро. Игроки сборной Аргентины не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 12'
      Месси пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч в створ не пошёл. 
    • 11'
      Корнелиус из глубины поля выполнил слишком сильный заброс на ход активному Шаффельбургу по левой половине поля, Джейкоб успел высказать претензии партнёру по команде. 
    • 10'
      Коне из центра поля выполнил передачу на ход Ларьи по правому флангу, Ричи не смог подстроиться под мяч и в итоге упустил его в аут. 
    • 9'
      Шаффельбург убежал по левой половине поля вновь в штрафную площадь, а затем Джейкоб пробил в дальний угол ворот из-под Монтьеля, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 8'
      Эуштакиу со стандарта из центра поля сделал заброс на правый угол штрафной площади, Эмилиано Мартинес вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
    • Судья
      7'
      Ди Мария вошёл в штрафную площадь с правого фланга и в борьбе с Бомбито оказался на газоне, Пьеро Маса Гомес показал, что нужно играть дальше. 
    • 6'
      Шаффельбург по левой половине поля вошёл в штрафную площадь и затем пробил по воротам под давлением соперника, мяч полетел слишком высоко. 
    • Угловой
      5'
      Шаффельбург с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки сборной Аргентины сыграли очень внимательно и спокойно выбили мяч на левый фланг. 
    • 4'
      Джонстон выполнил хорошую передачу на ход Ларьи по правому флангу, Ричи со входа в штрафную площадь под давлением соперника заработал угловой для своей команды. 
    • 3'
      Канадцы попытались провести атаку по центру, но всё же у Ларина не прошла передача к радиусу штрафной площади на ход Коне. 
    • 2'
      Тальяфико из глубины поля выполнил заброс на ход Альваресу по левому флангу, Бомбито опередил соперника и выбил мяч в аут. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня сборная Аргентины конечно же считается у букмекеров безоговорочным фаворитом. Канада наверняка по большей части будет играть вторым номером, если команда Джесси Марша не сможет показать отличную реализацию моментов, как-то серьёзно доставить проблемы Аргентине будет проблематично. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MetLife Stadium, New Jersey. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аргентина 1:0 Канада

    Исход игры
    Аргентина
    91.3% (167)
    Ничья
    4.9% (9)
    Канада
    3.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.09% (34)
    Меньше
    69.91% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    30.09% (34)
    Нет
    69.91% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Аргентина
    31.1% (57)
    1:0 Аргентина
    10.9% (20)
    2:1 Аргентина
    10.4% (19)
    3:1 Аргентина
    6.6% (12)
    3:0 Аргентина
    1.1% (2)
    1:1 Ничья
    1.1% (2)
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    Аргентина
    Канада
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