Корнелиус из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади сборной Аргентины, Тальяфико оказался первым на мяче и плечом сбросил его в руки Эмилиано Мартинесу.

Дэвис разогнал атаку по левому флангу и сделал передачу к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде вновь не смог зацепиться за мяч.

Форвард сборной Канады Джонатан Дэвид получил жёлтую карточку за грубую игру в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника против Ромеро.

Ромеро по итогам прошлого эпизода получил повреждение, вышли на поле врачи сборной Аргентины, пауза в игре.

Поднялся Ромеро после паузы, показал центральный защитник сборной Аргентины, что с ним всё нормально, он готов играть дальше.

Ди Мария совершил рывок к правому углу штрафной площади и попытался забросить мяч в дальний угол ворот под перекладину, мяч в итоге пролетел над крестовиной.

Тальяфико получил передачу на ход к левому углу штрафной площади от Месси, Николас в итоге пробил по воротам, мяч попал в ногу Ларьи и ушёл на угловой.

Сам Альварес из центра поля чуть ранее пробил по воротам, но мяч сильно ушёл в сторону от цели, да и так ловить Крепо всё же перебор.

Де Пауль с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Игроки сборной Аргентины пока что спокойно катают мяч в центре поля и стараются не форсировать события на поле.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Альварес!!! Де Пауль из центрального круга выполнил заброс на ход Альваресу в центр к радиусу штрафной площади, Хулиан отлично зацепился за мяч, оторвался от Бомбито и удачно пробил между ног Крепо.

Важный для себя гол забила Аргентина в середине первого тайма, посмотрим, что теперь Канада сможет показать на поле.

Дэвис со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, игроки сборной Аргентины вновь сыграли без ошибок и выбили мяч на левый фланг.

С левого фланга последовала подача в центр к линии вратарской, Эмилиано Мартинес уверенно сыграл на выходе и перехватил мяч.

Месси пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч в створ не пошёл.

Ларин в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Ромеро. Игроки сборной Аргентины не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Ди Мария по правой половине поля выполнил передачу на ход Месси к линии штрафной площади, Корнелиус грамотно сыграл в подкате и перехватил мяч.

Против Коне были нарушены правила в центре поля, игроки сборной Канады не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади на ход Альваресу, мяч полетел довольно сильно для Хулиана, Крепо в итоге спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Ларин выполнил передачу от радиуса штрафной площади на левый угол штрафной площади, Шаффельбург не был готов к рывку и в итоге не смог побороться за мяч.

Дэвид теперь уже оказался на левом углу штрафной площади, далее Джонатан выполнил передачу в центр штрафной площади под давлением соперника, где никого из партнёров по команде не оказалось.

Ларьи совершил рывок по правому флангу, но под давлением Тальяфико Ричи на этот раз упустил мяч за лицевую линию поля.

Болельщики сборной Аргентины начинают активно гнать свою команду в атаку, сегодня они как раз заняли большую часть трибун.

Лисандро Мартинес из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Дэвис опередил Альвареса и спокойно отыгрался с Крепо.

11' Корнелиус из глубины поля выполнил слишком сильный заброс на ход активному Шаффельбургу по левой половине поля, Джейкоб успел высказать претензии партнёру по команде.

10' Коне из центра поля выполнил передачу на ход Ларьи по правому флангу, Ричи не смог подстроиться под мяч и в итоге упустил его в аут.

9' Шаффельбург убежал по левой половине поля вновь в штрафную площадь, а затем Джейкоб пробил в дальний угол ворот из-под Монтьеля, мяч улетел в сторону от цели.

8' Эуштакиу со стандарта из центра поля сделал заброс на правый угол штрафной площади, Эмилиано Мартинес вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

7' Ди Мария вошёл в штрафную площадь с правого фланга и в борьбе с Бомбито оказался на газоне, Пьеро Маса Гомес показал, что нужно играть дальше.

6' Шаффельбург по левой половине поля вошёл в штрафную площадь и затем пробил по воротам под давлением соперника, мяч полетел слишком высоко.

5' Шаффельбург с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки сборной Аргентины сыграли очень внимательно и спокойно выбили мяч на левый фланг.

4' Джонстон выполнил хорошую передачу на ход Ларьи по правому флангу, Ричи со входа в штрафную площадь под давлением соперника заработал угловой для своей команды.

3' Канадцы попытались провести атаку по центру, но всё же у Ларина не прошла передача к радиусу штрафной площади на ход Коне.

2' Тальяфико из глубины поля выполнил заброс на ход Альваресу по левому флангу, Бомбито опередил соперника и выбил мяч в аут.