Стадион: Метлайф-стэдиум. Главный судья: Piero Maza
Ход матча
23'
32'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Крепо
Максим
22
Ларьи
Ричи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скалони Лионель
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ларьи РичиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Миллар ЛиамЗащитник
-
26 Хиберт КайлЗащитник
- Полузащитник
-
20 Али АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Аргентина
Канада
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
3.5
0
Среднее время на гол
25
0
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
3.5
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
25
0
Бомбардиры внутри турнира
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|4
|0.8
|Мартинес Лисандро
|1
|0.2
|Альварес Хулиан
|1
|0.2
|Макаллистер Алексис
|0
|0
|Месси Лионель
|0
|0
|Ди Мария Анхель
|0
|0
Канада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.2
|Дэвид Джонатан
|1
|0.2
Карточки
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
Канада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|2
|0
|Ларьи Ричи
|1
|0
|Дэвис Альфонсо
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Джонстон Алистер
|1
|0
|Коне Исмаэль
|1
|0
|Олувасейи Тани
|1
|0
|Бомбито Мойзе
|1
|0
Результаты матчей
Аргентина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Канада
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Аргентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Канада
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Аргентина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Канада
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентина
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аргентина - Эквадор 1:1 Аргентина - Перу 2:0 Чили - Аргентина 0:1 Аргентина - Канада 2:0
Гватемала - Аргентина 1:4 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Коста-Рика 3:1 Сальвадор - Аргентина 0:3 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Уругвай 0:2 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0 Аргентина - Кюрасао 7:0 Аргентина - Панама 2:0 Аргентина - Франция 3:3 Аргентина - Хорватия 3:0
Канада
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Венесуэла - Канада 1:1 Канада - Чили 0:0 Перу - Канада 0:1 Аргентина - Канада 2:0
Франция - Канада 0:0 Нидерланды - Канада 4:0 Канада - Тринидад и Тобаго 2:0 Канада - Ямайка 2:3 Ямайка - Канада 1:2 Япония - Канада 4:1 США - Канада 2:2 Канада - Куба 4:2 Гватемала - Канада 0:0 Канада - Гваделупа 2:2 Канада - США 0:2 Панама - Канада 0:2 Канада - Гондурас 4:1 Кюрасао - Канада 0:2 Канада - Марокко 1:2 Хорватия - Канада 4:1
Результаты матчей
Аргентина
Канада
Точный счет
2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Аргентина
Канада
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|4
|Венесуэла
|Рондон Саломон
|3 (1)
|Колумбия
|Кордоба Джон
|2 (1)
|Колумбия
|Муньос Даниэль
|2 (1)
|Уругвай
|Араухо Максимилиано
|2 (1)
|Чили
|Суасо Габриэль
|1 2
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|1 1
|Парагвай
|Кубас Андрес
|1 1
|Перу
|Самбрано Очандарте
|2
|Ямайка
|Гектор Майкл
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аргентина 1:0 Канада
Исход игры
Аргентина
91.3% (167)
Ничья
4.9% (9)
Канада
3.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
30.09% (34)
Меньше
69.91% (79)
Обе команды забьют
Да
30.09% (34)
Нет
69.91% (79)
Популярный счёт
2:0 Аргентина
31.1% (57)
1:0 Аргентина
10.9% (20)
2:1 Аргентина
10.4% (19)
3:1 Аргентина
6.6% (12)
3:0 Аргентина
1.1% (2)
1:1 Ничья
1.1% (2)
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