Никишин слева вошёл в штрафную площадь, проскочил мимо Теняева, а вот мяч за собой протянуть не смог.

Замена в составе "Балтики": вместо Амира Мохаммада на поле вышел Денис Терентьев.

Замена в составе "Балтики": вместо Александра Осипова на поле вышел Илья Петров.

Мацхарашвили исполнил подачу от углового флага. Андраде с партнёрами не позволили соперникам нанести удар по воротам.

Петров от углового флага навесил на Гассама, который головой пробил рядом с дальней штангой.

Во втором тайме "Балтика" играет с преимуществом. Гости лишь изредка подбираются к штрафной площади соперников.

У Мохаммада слева навес к дальней штанге получился слишком сильным. Пряхину добраться до мяча не удалось.

Замена в составе "Уфы": вместо Расулы Гыстарова на поле вышел Шамиль Исаев.

Фернандес справа прострелил к воротам. Баклов отбил мяч на Никишина, чей удар в упор голкиперу "Уфы" также удалось отразить.

На навес Осипова слева Баклов выдвинулся вперёд и кулаком выбил мяч.

Осипов перед чужой штрафной площадью попал локтем по голове Теняеву.

Фернандес справа пошёл на трёх соперников, но преодолеть это препятствие Алексу не удалось.

Пряхин с линии штрафной площади низом пробил в правый угол. Баклов мяч поймал, хотя ему и мешал небольшой рикошет от партнёра.

Пряхин слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где партнёрам борьбу вверху выиграть не удалось. Мяч вынесен от ворот гостей.

Гыстаров справа навесил к воротам, где Муллин в прыжке головой до мяча не добрался.

Гассама слева здорово прошёл вперёд, но его пас низом в центр штрафной площади на Никишина перехватил Захаров.

Глушков слева вошёл в штрафную площадь и с двенадцати метров пробил немного выше перекладины.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ПРЯХИН!!! Фернандес справа навесил на Пряхина, который головой пробил в левую штангу, от которой мяч заскочил в сетку.

Осипов у центрального круга ударил по ногам Гыстарова.

У Аванесяна не прошёл заброс верхом налево в штрафную площадь на Фернандеса.

Второй тайм в Калининграде!

В перерыве в составе "Балтики" произошла замена: вместо Кирилла Капленко на поле вышел Тирган Аванесян.

Перченок на фланге сбил Глушкова и получил жёлтую карточку.

Первый тайм

— Перерыв! "Балтика" - "Уфа" - 0:1.

45' Пряхин с двадцати пяти метров пробил по центру ворот. Баклов уверенно поймал мяч.

45' 1 минуту добавил Машлякевич в первом тайме.

45' Прострел Глушкова слева к воротам прервал Захаров.

44' В концовке тайма скорости заметно упали. Обе команды перепасовку ведут неспешно, а рывки по флангам вперёд и вовсе исчезли.

43' Выпад гостей по правому флангу опасным не получился.

42' Фернандес слева прошёл вперёд и с двадцати двух метров пробил выше ворот.

40' Пряхин на фланге толкнул в спину Анисимова.

39' "Уфа" после забитого гола заиграла увереннее в центре поля. Теперь уже и гости могут подолгу устраивать перепасовку у центрального круга.

38' Подачу Осипова слева в центр штрафной площади защитники "Уфы" перехватили.

37' Капленко на чужой половине поля отобрал мяч у Гыстарова, но передача Кирилла вперёд на Никишина перехвачена соперниками.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ГУРЕНКО!!! Гуренко слева получил мяч и с двадцати метров хлёстко пробил в дальний угол. Бориско в прыжке достать сферу не смог.

34' Маляров на правом фланге откликнулся на заброс вперёд, но ему грамотно поставил корпус Захаров и позволил мячу покинуть пределы поля.

34' Анисимов за грубый фол на чужой половине поля получил жёлтую карточку.

33' Мохаммад слева с дальней дистанции пробил по воротам. Случился рикошет от ноги Теняева и мяч прилетел в левую штангу.

32' "Балтика" покатала мяч в центре поля.

30' Никишин в чужой штрафной площади поборолся за верховой мяч и заработал для своей команды аут.

29' Анисимову соперники не позволили пройти вперёд по правому флангу.

28' У Фернандеса не получился заброс налево в штрафную площадь на Глушкова. Никите добраться до мяча не удалось.

26' Карпов на чужой половине поля подтолкнул в спину Фернандеса.

25' Гыстаров ушёл влево, откуда попытался прострелить к воротам. Маляров эту попытку пресёк, а для гостей только заработанный аут остался.

24' До Никишина не прошёл прострел Глушкова слева.

22' Удар Пряхина с двадцати метров парировал Баклов. А мяч к Сергею попал как раз от голкипера "Уфы", который совершил неудачный вынос.

21' Гыстаров в центре поля сбил Глушкова и получил жёлтую карточку.

20' Андраде за фол в центре поля получил жёлтую карточку.

18' Фернандес справа ушёл от соперника, но его прострел к воротам сумел перехватить Карпов.

16' У Гыстарова по правому флангу не прошёл заброс вперёд на Пасевича.

16' Анисимов на чужой половине поля сбил Осипова.

15' Мацхарашвили от углового флага навесил к ближней штанге. Хозяева подняли мяч вверх, после чего выбили его из штрафной площади.

14' Пасевич справа прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и низом пробил рядом с ближней штангой.

13' Хозяева покатали мяч на своей половине поля. Нужна игрокам небольшая смена темпа и смена направлений атак.

12' Прострел Малярова справа к воротам заблокировал Карпов.

11' Разыграли хозяева угловой удар. Последовал навес Фернандеса справа к дальней штанге на Гассама, который головой пробил немного выше перекладины.

10' Гуренко на фланге завалил на газон Малярова.

8' Пасевич справа прострелил в штрафную площадь, где партнёры либо проскочили линию, либо не успели к мячу.

7' Стартовые минуты проходят с небольшим преимуществом хозяев. "Балтика" чуть чаще контролирует мяч на чужой половине поля. Всё проходит без угроз воротам.

6' Фернандес справа со штрафного закрутил мяч к воротам, где гости сыграли на вынос.

5' Карпов на фланге ударил по ногам Глушкова.

4' Гыстаров попытался справа отправить вперёд Пасевича, но на перехвате сыграл Мохаммад. Приличные скорости демонстрируют обе команды в стартовые минуты.

3' Левым флангом хозяева провели атаку, но передача в штрафную площадь уфимцами перехвачена.

2' "Балтика" играет в белой форме, "Уфа" - в тёмно-синей.