☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 3.
Балтика
1:1
Второй тайм: 77'
Уфа
0'
20' Желтая карточка
Андраде Кевин
22' Желтая карточка
Гыстаров Расул
33' Желтая карточка
Анисимов Андрей
0:1
35' Гол
Гуренко Артём
47' Желтая карточка
Перченок Александр
1:1
56' Гол
Пряхин Сергей

Ход матча

20'
Андраде Кевин
 
22'
 
Гыстаров Расул
33'
 
Анисимов Андрей
35'
0:1
Гуренко Артём
46'
Аванесян Тигран
Капленко Кирилл
 
47'
 
Перченок Александр
56'
Пряхин Сергей
1:1
62'
 
Исаев Шамиль
Гыстаров Расул
71'
Терентьев Денис
Осипов Александр
 
71'
Петров Илья
Мохаммад Амир
 
Прогнозы 130
Балтика 81.5% (106)
X 13.1% (17)
Уфа 5.4% (7)
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Балтика
Уфа

История личных встреч

Балтика
Уфа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ТМК
2:1
ТМК
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.4

Среднее время на гол

54
64

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
1.33

Среднее время на гол

64
67

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.38

Тотал матчей

2.5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

60
65

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маляров Кирилл 1 0.33
Пряхин Сергей 1 0.33
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуренко Артём 1 0.33
Пасевич Роман 1 0.33

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андраде Кевин 2 0
Гассама Натан 2 0
Пряхин Сергей 1 0
Фернандес Алекс II 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перченок Александр 2 0
Кутин Денис 0 1
Шаваев Алихан 1 0
Анисимов Андрей 1 0
Гыстаров Расул 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Уфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Балтика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Уфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Балтика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Уфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сочи - Балтика 1:1 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Балтика 4:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1
Балтика - Зенит 1:2 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Ростов - Балтика 2:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 2:3 Урал - Балтика 2:1 Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2 Балтика - Крылья Советов 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1
Уфа
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Нефтехимик - Уфа 2:1 Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0
Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0 Уфа - Муром 2:1 Велес Москва - Уфа 0:0 Уфа - Родина-2 Москва 3:1 Уфа - Новосибирск 2:1 Чайка - Уфа 1:0 Уфа - Краснодар-2 2:1 Металлург Липецк - Уфа 1:0 Уфа - Челябинск 2:0 Муром - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 2:0 Новосибирск - Уфа 0:0 Уфа - Чайка 2:2

Результаты матчей

Балтика
Уфа

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Балтика
Уфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Ротор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Алания
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сокол
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Балтика
 1:1 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Уфа
 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Сочи
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
КАМАЗ
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Сокол
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Енисей
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Балтика
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сочи
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Чайка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Ротор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Уфа
 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Алания
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Чайка
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Балтика
 1:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Уфа
 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
6.
Торпедо Москва
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Нефтехимик
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арсенал Тула
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Урал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Родина Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
КАМАЗ
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Нефтехимик Алиев Саид 2
Нефтехимик Шоркин Максим 1
Енисей Ломакин Александр 1
Черноморец Нв Хабалов Алан 1
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 2
Балтика Андраде Кевин 2
Балтика Гассама Натан 2
Уфа Кутин Денис 1
Сокол Капленко Никита 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 78'
    Во втором тайме "Балтика" играет с преимуществом. Гости лишь изредка подбираются к штрафной площади соперников.
  • Желтая карточка
    76'
    Петров от углового флага навесил на Гассама, который головой пробил рядом с дальней штангой.
  • Угловой
    75'
    Мацхарашвили исполнил подачу от углового флага. Андраде с партнёрами не позволили соперникам нанести удар по воротам.
  • Офсайд
    74'
    Исаев слева забежал в офсайд.
  • Замена
    73'
    Замена в составе "Балтики": вместо Александра Осипова на поле вышел Илья Петров.
  • Замена
    72'
    Замена в составе "Балтики": вместо Амира Мохаммада на поле вышел Денис Терентьев.
  • 71'
    Никишин слева вошёл в штрафную площадь, проскочил мимо Теняева, а вот мяч за собой протянуть не смог.
  • 70'
    Пряхин с линии штрафной площади низом пробил в правый угол. Баклов мяч поймал, хотя ему и мешал небольшой рикошет от партнёра.
  • 69'
    Фернандес справа пошёл на трёх соперников, но преодолеть это препятствие Алексу не удалось.
  • Фол, нарушение
    68'
    Осипов перед чужой штрафной площадью попал локтем по голове Теняеву.
  • 67'
    На навес Осипова слева Баклов выдвинулся вперёд и кулаком выбил мяч.
  • 66'
    Фернандес справа с тридцати метров пробил выше ворот.
  • 64'
    Фернандес справа прострелил к воротам. Баклов отбил мяч на Никишина, чей удар в упор голкиперу "Уфы" также удалось отразить.
  • Замена
    63'
    Замена в составе "Уфы": вместо Расулы Гыстарова на поле вышел Шамиль Исаев.
  • 62'
    У Мохаммада слева навес к дальней штанге получился слишком сильным. Пряхину добраться до мяча не удалось.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      У Аванесяна не прошёл заброс верхом налево в штрафную площадь на Фернандеса.
    • 59'
      "Балтика" в центре поля контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      58'
      Осипов у центрального круга ударил по ногам Гыстарова.
    • Описание гола
      56'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      ПРЯХИН!!! Фернандес справа навесил на Пряхина, который головой пробил в левую штангу, от которой мяч заскочил в сетку.
    • Опасный момент
      55'
      Глушков слева вошёл в штрафную площадь и с двенадцати метров пробил немного выше перекладины.
    • 54'
      Гыстаров слева с двадцати девяти метров пробил правее ворот.
    • 53'
      Гассама слева здорово прошёл вперёд, но его пас низом в центр штрафной площади на Никишина перехватил Захаров.
    • Офсайд
      52'
      Никишин оказался в офсайде.
    • 50'
      Гыстаров справа навесил к воротам, где Муллин в прыжке головой до мяча не добрался.
    • 49'
      Пряхин слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где партнёрам борьбу вверху выиграть не удалось. Мяч вынесен от ворот гостей.
    • Желтая карточка
      48'
      Перченок на фланге сбил Глушкова и получил жёлтую карточку.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Балтики" произошла замена: вместо Кирилла Капленко на поле вышел Тирган Аванесян.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Калининграде!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Балтика" - "Уфа" - 0:1.
    • 45'
      Пряхин с двадцати пяти метров пробил по центру ворот. Баклов уверенно поймал мяч.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минуту добавил Машлякевич в первом тайме.
    • 45'
      Прострел Глушкова слева к воротам прервал Захаров.
    • 44'
      В концовке тайма скорости заметно упали. Обе команды перепасовку ведут неспешно, а рывки по флангам вперёд и вовсе исчезли.
    • 43'
      Выпад гостей по правому флангу опасным не получился.
    • 42'
      Фернандес слева прошёл вперёд и с двадцати двух метров пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      40'
      Пряхин на фланге толкнул в спину Анисимова.
    • 39'
      "Уфа" после забитого гола заиграла увереннее в центре поля. Теперь уже и гости  могут подолгу устраивать перепасовку у центрального круга.
    • 38'
      Подачу Осипова слева в центр штрафной площади защитники "Уфы" перехватили.
    • 37'
      Капленко на чужой половине поля отобрал мяч у Гыстарова, но передача Кирилла вперёд на Никишина перехвачена соперниками.
    • Описание гола
      35'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ГУРЕНКО!!! Гуренко слева получил мяч и с двадцати метров хлёстко пробил в дальний угол. Бориско в прыжке достать сферу не смог.
    • 34'
      Маляров на правом фланге откликнулся на заброс вперёд, но ему грамотно поставил корпус Захаров и позволил мячу покинуть пределы поля.
    • Желтая карточка
      34'
      Анисимов за грубый фол на чужой половине поля получил жёлтую карточку.
    • Штанга
      33'
      Мохаммад слева с дальней дистанции пробил по воротам. Случился рикошет от ноги Теняева и мяч прилетел в левую штангу.
    • 32'
      "Балтика" покатала мяч в центре поля.
    • 30'
      Никишин в чужой штрафной площади поборолся за верховой мяч и заработал для своей команды аут.
    • 29'
      Анисимову соперники не позволили пройти вперёд по правому флангу.
    • 28'
      У Фернандеса не получился заброс налево в штрафную площадь на Глушкова. Никите добраться до мяча не удалось.
    • Фол, нарушение
      26'
      Карпов на чужой половине поля подтолкнул в спину Фернандеса.
    • 25'
      Гыстаров ушёл влево, откуда попытался прострелить к воротам. Маляров эту попытку пресёк, а для гостей только заработанный аут остался.
    • 24'
      До Никишина не прошёл прострел Глушкова слева.
    • 22'
      Удар Пряхина с двадцати метров парировал Баклов. А мяч к Сергею попал как раз от голкипера "Уфы", который совершил неудачный вынос.
    • Желтая карточка
      21'
      Гыстаров в центре поля сбил Глушкова и получил жёлтую карточку.
    • Желтая карточка
      20'
      Андраде за фол в центре поля получил жёлтую карточку.
    • 18'
      Фернандес справа ушёл от соперника, но его прострел к воротам сумел перехватить Карпов.
    • 16'
      У Гыстарова по правому флангу не прошёл заброс вперёд на Пасевича.
    • Фол, нарушение
      16'
      Анисимов на чужой половине поля сбил Осипова.
    • Угловой
      15'
      Мацхарашвили от углового флага навесил к ближней штанге. Хозяева подняли мяч вверх, после чего выбили его из штрафной площади.
    • 14'
      Пасевич справа прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и низом пробил рядом с ближней штангой.
    • 13'
      Хозяева покатали мяч на своей половине поля. Нужна игрокам небольшая смена темпа и смена направлений атак.
    • 12'
      Прострел Малярова справа к воротам заблокировал Карпов.
    • Угловой
      11'
      Разыграли хозяева угловой удар. Последовал навес Фернандеса справа к дальней штанге на Гассама, который головой пробил немного выше перекладины.
    • Фол, нарушение
      10'
      Гуренко на фланге завалил на газон Малярова.
    • 8'
      Пасевич справа прострелил в штрафную площадь, где партнёры либо проскочили линию, либо не успели к мячу.
    • 7'
      Стартовые минуты проходят с небольшим преимуществом хозяев. "Балтика" чуть чаще контролирует мяч на чужой половине поля. Всё проходит без угроз воротам.
    • 6'
      Фернандес справа со штрафного закрутил мяч к воротам, где гости сыграли на вынос.
    • Фол, нарушение
      5'
      Карпов на фланге ударил по ногам Глушкова.
    • 4'
      Гыстаров попытался справа отправить вперёд Пасевича, но на перехвате сыграл Мохаммад. Приличные скорости демонстрируют обе команды в стартовые минуты.
    • 3'
      Левым флангом хозяева провели атаку, но передача в штрафную площадь уфимцами перехвачена.
    • 2'
      "Балтика" играет в белой форме, "Уфа" - в тёмно-синей.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Ростех Арене"!
    • До матча
    • Главный судья: Машлякевич Александр (Москва);
      Первый помощник: Маликов Дмитрий (Новоалтайск);
      Второй помощник: Лысенко Дмитрий (Благовещенск);
      Резервный судья: Крайнов Дмитрий (Тверь).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча третьего тура Российской Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют «Балтика» и «Уфа». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 65% завершится ничьей.
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    Прогнозы 130
    Балтика 81.5% (106)
    X 13.1% (17)
    Уфа 5.4% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Уфа
    4.50
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    3.85
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    7.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика 1:1 Уфа

    Исход игры
    Балтика
    81.5% (106)
    Ничья
    13.1% (17)
    Уфа
    5.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.64% (48)
    Меньше
    56.36% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    51.82% (57)
    Нет
    48.18% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Балтика
    33.8% (44)
    1:0 Балтика
    29.2% (38)
    2:0 Балтика
    9.2% (12)
    1:1 Ничья
    7.7% (10)
    1:2 Уфа
    2.3% (3)
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