☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 3.
Балтика
 
Позже
Уфа
Прогнозы 49
Балтика 85.7% (42)
X 8.2% (4)
Уфа 6.1% (3)
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Балтика
Ничья
Уфа
5.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Балтика
Уфа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ТМК
2:1
ТМК
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.4

Среднее время на гол

54
64

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
1.33

Среднее время на гол

64
67

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.38

Тотал матчей

2.5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

60
65

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маляров Кирилл 1 0.5
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пасевич Роман 1 0.5

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гассама Натан 2 0
Пряхин Сергей 1 0
Андраде Кевин 1 0
Фернандес Алекс II 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутин Денис 0 1
Шаваев Алихан 1 0
Перченок Александр 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Уфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Балтика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Уфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Балтика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Уфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сочи - Балтика 1:1 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Балтика 4:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1
Балтика - Зенит 1:2 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Ростов - Балтика 2:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 2:3 Урал - Балтика 2:1 Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2 Балтика - Крылья Советов 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1
Уфа
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Нефтехимик - Уфа 2:1 Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0
Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0 Уфа - Муром 2:1 Велес Москва - Уфа 0:0 Уфа - Родина-2 Москва 3:1 Уфа - Новосибирск 2:1 Чайка - Уфа 1:0 Уфа - Краснодар-2 2:1 Металлург Липецк - Уфа 1:0 Уфа - Челябинск 2:0 Муром - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 2:0 Новосибирск - Уфа 0:0 Уфа - Чайка 2:2

Результаты матчей

Балтика
Уфа

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Балтика
Уфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Ротор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Алания
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сокол
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Балтика
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Сочи
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
КАМАЗ
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Сокол
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Енисей
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сочи
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Чайка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ротор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Балтика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Уфа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Алания
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Чайка
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Балтика
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Торпедо Москва
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Нефтехимик
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арсенал Тула
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Урал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Родина Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
КАМАЗ
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Нефтехимик Алиев Саид 2
Нефтехимик Шоркин Максим 1
Енисей Ломакин Александр 1
Черноморец Нв Хабалов Алан 1
Весь список

Топ нарушителей
Балтика Гассама Натан 2
Уфа Кутин Денис 1
Сокол Капленко Никита 1
Сочи Бурмистров Никита 1
Алания Чочиев Алан 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июля 2024, осталось 2 дня 8 часов 13 минут.



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    • Прогнозы 49
    Балтика 85.7% (42)
    X 8.2% (4)
    Уфа 6.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Уфа
    5.10
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    Прогнозы на матч Балтика - Уфа

    Исход игры
    Балтика
    85.7% (42)
    Ничья
    8.2% (4)
    Уфа
    6.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.17% (24)
    Меньше
    47.83% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    60.87% (28)
    Нет
    39.13% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Балтика
    44.9% (22)
    1:0 Балтика
    26.5% (13)
    2:0 Балтика
    10.2% (5)
    1:1 Ничья
    8.2% (4)
    1:2 Уфа
    4.1% (2)
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