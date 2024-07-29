Мальцев перехватил мяч на своей половине поля и сделал заброс на правый фланг, Морозов открылся за спинами защитников, но сохранить игровой снаряд в пределах поля у него не получилось.

Очень долгое владение мы сейчас наблюдаем от тульского коллектива. Подопечные Александра Сторожука спокойно перекатывают мяч в центральной части поля, а вот продвижение вперёд отсутствует.

ОПАСНО! Жилкин из глубины с левого фланга выполнил заброс в ближнюю часть штрафной, Ткачёв получил мяч за спинами защитников и с острого угла пробил выше перекладины!

ШАНС! Кайнов из глубины сделал заброс в левую часть штрафной, Ткачёв головой перевёл мяч в центр, а Шевченко не хватило пары сантиметров, дабы с убойной позиции пробить по воротам!

Ткачёв из глубины забросил мяч вперёд, Липовой снаряд получил, ворвался в штрафную и упал на газон в борьбе с Семёновым. Рефери посчитал, что нарушения в этом моменте не было.

Прищепа из глубины с левого фланга выполнил навес к штрафной соперника, Морозов в борьбе с Жилкиным упал на газон, но свисток арбитра в этой ситуации не прозвучал.

Ндука со своей половины поля отдал пас на правый фланг, а Бердников в простой ситуации мяч обработать не сумел. Никак не могут футболисты "Арсенала" наладить контроль над снарядом.

И ещё одно повреждение в составе "Ротора". На этот раз Морозов присел на газон. Медицинская бригада волгоградского коллектива уже спешит на помощь к форварду.

Соколов на левом фланге выиграл борьбу у соперника и от лицевой отдал передачу в ближнюю часть штрафной, однако найти кого-то из партнёров не удалось. По-прежнему малым количеством футболистов атакуют хозяева.

Липовой с правого фланга отдал пас в центр на Кайнова, который красиво ушёл от Болотова, а затем пробил по воротам от линии штрафной, но его попытку своевременно заблокировал Швецов.

Печенкин по левому флангу спокойно продвинулся вперёд и выполнил перспективный пас к линии штрафной на Азявина, однако эту передачу в подкате успел перехватить Плотников.

Постепенно подходит к своему логическому завершению первая половина встречи. Откровенно говоря, очень скучный футбол мы наблюдаем, в котором минимальное количество опасных моментов.

Ткачёв с левого фланга остро прострелил в центр к линии штрафной, Липовой классно открылся и уже готовился пробить по воротам, но его в последний момент опередил Швецов.

Мальцев со стандарта от левого угла штрафной пробил в створ, однако попытка получилась несильной и точно по центру ворот, поэтому Левашов без проблем кулаками парировал выстрел.

СПОРНО! Ткачёв пытался зацепиться за мяч в штрафной соперника, но ему по ноге ударил Болотов. Очень похож этот момент на нарушение, однако свисток Галимова в этой ситуации промолчал!

Остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Пяткин почувствовал дискомфорт в левой ноге и присел на газон. Есть такое ощущение, что потребуется замена футболисту "Ротора".

Морозов зацепился за непростой мяч на чужой половине поля, но развернуться лицом к воротам ему не позволили сразу два соперника. Тяжело даётся переход в атаку волгоградцам.

Продолжаем мы наблюдать довольно спокойный футбол. Очень неспешно действуют оба коллектива, что позволяет защите уверенно справляться с атакующими действиями противника.

Соколов получил мяч на правом фланге на чужой половине поля и за счёт дриблинга пытался продвинуться вперёд, однако сразу три футболиста тульского коллектива его рывок остановили.

Совсем исчезли интересные мысли в атаке у команд. Туляки пытаются за счёт сильных забросов придумать что-то впереди, но все попытки спокойно останавливает защита "Ротора".

Ткачёв перехватил мяч на чужой половине поля и готовился рвануть вперёд по левому флангу, однако прозвучал свисток арбитра. Галимов усмотрел нарушение против Семёнова в этом эпизоде.

Сложно представить, что по такой игре кто-то сумеет отличиться в первой половине матча. Складывается такое ощущение, что команды уже изрядно устали и ждут свистка Галимова на перерыв.

22' Тюрин перехватил мяч на чужой половине поля и левее центра побежал вперёд, но его грубым приёмом остановил Кайнов. Право на перспективный стандарт получают волгоградцы.

21' Затяжная позиционная атака получилась у тульского коллектива, в ходе которой Жилкин получил мяч на левом краю штрафной и выполнил очень сильный навес к дальней штанге. Никто из партнёров к этой передаче не успел.

20' Завершились стартовые минуты поединка в Волгограде. Имеют небольшое преимущество футболисты "Арсенала", вот только подобраться к штрафной хозяев им пока никак не удаётся.

19' Продолжают тульские футболисты иметь большое преимущество по владение мячом, однако основной перекат происходит на своей половине поля, поэтому защита "Ротора" чувствует себя спокойно.

18' А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Азявин наказан предупреждением в составе "Арсенала". Немного не успел к эпизоду форвард гостей и грубо врезался в Шумских.

17' Кайнов из центрального круга выполнил авантюрный пас назад на своего голкипера. Повезло футболистам "Арсенала", что никто из хозяев эту передачу перехватить не сумел.

16' Часто футболисты "Ротора" используют длинные передачи при построении своих атак. Швецов сейчас выполнил диагональ направо на Соколова, однако тому зацепиться за мяч не удалось.

15' ОПАСНО! Угловой на правом фланге заработали гости. С навесом Ткачёва волгоградцы справились и вынесли мяч на Шевченко, который с подбора от линии штрафной пробил немного выше левого угла!

14' На левом фланге закрепились с мячом в атаке туляки. Жилкин пытался прорваться к лицевой, но его спокойно остановил Соколов. Начинает вырисовываться преимущество у "Арсенала".

13' Продолжают футболисты тульского коллектива неспешно перекатывать мяч на своей половине поля. Пока темп очень невысокий, хотя хозяева несколько раз остро уже подобрались к воротам соперника.

12' Первый угловой в матче на левом фланге заработали футболисты "Арсенала". Последовал короткий розыгрыш, после которого Дмитриев прострелил в центр, но его передачу прервал Болотов.

11' Ткачёв по правому флангу прорвался вперёд и пытался за счёт индивидуальных действий войти в штрафную, но все его старания очень спокойно остановил Пяткин. Продолжают атаковать туляки.

10' Семёнов с правого фланга выполнил перспективный кросс в район дальней штанги, Тюрин пытался замкнуть эту передачу, однако дотянуться до мяча в борьбе с двумя защитниками у него не получилось.

9' Дмитриев получил неожиданный отскок перед штрафной "Ротора" и в одно касание с левой ноги пальнул по воротам, вот только эта попытка ушла гораздо выше намеченной цели.

8' "Арсенал" на старте чемпионата также смотрится достойно. Тулякам удалось одержать две домашние минимальные победы над новороссийским "Черноморцем" и "Камазом" из Набережных Челнов.

7' Волгоградцы отлично начали этот сезон. В первом туре подопечные Дениса Бояринцева минимально переиграли "Шинник" в Ярославле, а матч второго тура футболисты "Ротора" завершили в ничью с московским "Торпедо".

6' МОМЕНТ! Соколов пробежался по правой бровке и выполнил классный кросс в центр штрафной, Тюрин опередил Бердникова и головой с отличной позиции пробил немного выше перекладины!

5' Морозов рвался вперёд по левой бровке, однако против него уверенно сыграл Ндука, против которого футболист "Ротора" и нарушил правила. Рефери находился рядом с моментом и сразу же дал свисток.

4' Довольно спокойно протекают стартовые минуты матча. Футболисты тульского коллектива забрали мяч под контроль и неспеша перекатывают его возле своей штрафной площади.

3' Отличная поддержка сегодня у волгоградского коллектива. Много болельщиков пришло на трибуны. Думаю, командам будет приятно играть при многочисленной публике.

2' Футболисты "Ротора" вышли на эту встречу в голубых футболках и тёмных трусах, туляки играют в жёлтых футболках и красных трусах. Ворота Левашова в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.