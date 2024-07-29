☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 3.
Ротор
0:0
Перерыв
Арсенал Тула
0'
16' Желтая карточка
Азявин Илья

Ход матча

16'
 
Азявин Илья
24'
Плотников Никита
Пяткин Иван
 
Прогнозы 168
Ротор 23.8% (40)
X 47.6% (80)
Арсенал Тула 28.6% (48)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ротор
Ничья
Арсенал Тула
3.89
3.05
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Ротор
Арсенал Тула

История личных встреч

Ротор
Арсенал Тула

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
180

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Болотов Евгений 1 0.33
Прищепа Дмитрий 1 0.33
Шумских Алексей 0 0
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Липовой Данил 1 0.33
Большаков Кирилл 1 0.33
Гелоян Ишхан 0 0

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Завезён Юрий 1 0
Морозов Владислав 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шевченко Евгений 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Бердников Алексей 1 0
Цараев Алан 1 0
Азявин Илья 1 0
Большаков Кирилл 1 0

Результаты матчей

Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арсенал Тула
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Ротор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Ротор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Арсенал Тула
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1
Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0
Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0

Результаты матчей

Ротор
Арсенал Тула

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ротор
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Чайка
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Сокол
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Родина Москва
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
5.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
6.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Нефтехимик
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
8.
Ротор
 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Алания
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
10.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Черноморец Нв
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Тюмень
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14.
Балтика
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Сочи
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
КАМАЗ
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
18.
Шинник
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ротор
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Балтика
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Алания
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Сочи
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Уфа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Родина Москва
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Чайка
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Алания
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ротор
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Тюмень
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
8.
Балтика
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Урал
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Нефтехимик
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
КАМАЗ
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Нефтехимик Алиев Саид 2
Чайка Руденко Владислав 2
Сокол Карпицкий Егор 2
Черноморец Нв Уридия Мераби 1
Весь список

Топ нарушителей
Алания Хадарцев Батраз 2
Уфа Перченок Александр 2
Родина Москва Мусаев Леон 2
Алания Абдоков Нури 2
Сочи Марсело Алвеш 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! "Ротор" - "Арсенал" Тула 0-0. 
  • Судья
    45'
    Ткачёв из глубины забросил мяч вперёд, Липовой снаряд получил, ворвался в штрафную и упал на газон в борьбе с Семёновым. Рефери посчитал, что нарушения в этом моменте не было. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты к первому тайму компенсировал Галимов. 
  • Опасный момент
    44'
    ШАНС! Кайнов из глубины сделал заброс в левую часть штрафной, Ткачёв головой перевёл мяч в центр, а Шевченко не хватило пары сантиметров, дабы с убойной позиции пробить по воротам!
  • Опасный момент
    43'
    ОПАСНО! Жилкин из глубины с левого фланга выполнил заброс в ближнюю часть штрафной, Ткачёв получил мяч за спинами защитников и с острого угла пробил выше перекладины!
  • 42'
    Очень долгое владение мы сейчас наблюдаем от тульского коллектива. Подопечные Александра Сторожука спокойно перекатывают мяч в центральной части поля, а вот продвижение вперёд отсутствует. 
  • 41'
    Мальцев перехватил мяч на своей половине поля и сделал заброс на правый фланг, Морозов открылся за спинами защитников, но сохранить игровой снаряд в пределах поля у него не получилось. 
  • 40'
    Ткачёв с левого фланга остро прострелил в центр к линии штрафной, Липовой классно открылся и уже готовился пробить по воротам, но его в последний момент опередил Швецов. 
  • 39'
    Постепенно подходит к своему логическому завершению первая половина встречи. Откровенно говоря, очень скучный футбол мы наблюдаем, в котором минимальное количество опасных моментов. 
  • 38'
    Печенкин по левому флангу спокойно продвинулся вперёд и выполнил перспективный пас к линии штрафной на Азявина, однако эту передачу в подкате успел перехватить Плотников. 
  • 37'
    Липовой с правого фланга отдал пас в центр на Кайнова, который красиво ушёл от Болотова, а затем пробил по воротам от линии штрафной, но его попытку своевременно заблокировал Швецов. 
  • 36'
    Соколов на левом фланге выиграл борьбу у соперника и от лицевой отдал передачу в ближнюю часть штрафной, однако найти кого-то из партнёров не удалось. По-прежнему малым количеством футболистов атакуют хозяева. 
  • Травма, повреждение
    35'
    И ещё одно повреждение в составе "Ротора". На этот раз Морозов присел на газон. Медицинская бригада волгоградского коллектива уже спешит на помощь к форварду. 
  • 34'
    Ндука со своей половины поля отдал пас на правый фланг, а Бердников в простой ситуации мяч обработать не сумел. Никак не могут футболисты "Арсенала" наладить контроль над снарядом. 
  • 33'
    Прищепа из глубины с левого фланга выполнил навес к штрафной соперника, Морозов в борьбе с Жилкиным упал на газон, но свисток арбитра в этой ситуации не прозвучал. 
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    • 32'
      Сложно представить, что по такой игре кто-то сумеет отличиться в первой половине матча. Складывается такое ощущение, что команды уже изрядно устали и ждут свистка Галимова на перерыв. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Ткачёв перехватил мяч на чужой половине поля и готовился рвануть вперёд по левому флангу, однако прозвучал свисток арбитра. Галимов усмотрел нарушение против Семёнова в этом эпизоде. 
    • 30'
      Совсем исчезли интересные мысли в атаке у команд. Туляки пытаются за счёт сильных забросов придумать что-то впереди, но все попытки спокойно останавливает защита "Ротора". 
    • 29'
      Соколов получил мяч на правом фланге на чужой половине поля и за счёт дриблинга пытался продвинуться вперёд, однако сразу три футболиста тульского коллектива его рывок остановили. 
    • 28'
      Продолжаем мы наблюдать довольно спокойный футбол. Очень неспешно действуют оба коллектива, что позволяет защите уверенно справляться с атакующими действиями противника. 
    • 27'
      Морозов зацепился за непростой мяч на чужой половине поля, но развернуться лицом к воротам ему не позволили сразу два соперника. Тяжело даётся переход в атаку волгоградцам. 
    • Замена
      26'
      Вынужденная замена в составе "Ротора". Вместо Пяткина, получившего травму, на поле появился Плотников. 
    • Травма, повреждение
      25'
      Остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Пяткин почувствовал дискомфорт в левой ноге и присел на газон. Есть такое ощущение, что потребуется замена футболисту "Ротора". 
    • Судья
      24'
      СПОРНО! Ткачёв пытался зацепиться за мяч в штрафной соперника, но ему по ноге ударил Болотов. Очень похож этот момент на нарушение, однако свисток Галимова в этой ситуации промолчал!
    • 23'
      Мальцев со стандарта от левого угла штрафной пробил в створ, однако попытка получилась несильной и точно по центру ворот, поэтому Левашов без проблем кулаками парировал выстрел. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Тюрин перехватил мяч на чужой половине поля и левее центра побежал вперёд, но его грубым приёмом остановил Кайнов. Право на перспективный стандарт получают волгоградцы. 
    • 21'
      Затяжная позиционная атака получилась у тульского коллектива, в ходе которой Жилкин получил мяч на левом краю штрафной и выполнил очень сильный навес к дальней штанге. Никто из партнёров к этой передаче не успел. 
    • 20'
      Завершились стартовые минуты поединка в Волгограде. Имеют небольшое преимущество футболисты "Арсенала", вот только подобраться к штрафной хозяев им пока никак не удаётся. 
    • 19'
      Продолжают тульские футболисты иметь большое преимущество по владение мячом, однако основной перекат происходит на своей половине поля, поэтому защита "Ротора" чувствует себя спокойно. 
    • Желтая карточка
      18'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Азявин наказан предупреждением в составе "Арсенала". Немного не успел к эпизоду форвард гостей и грубо врезался в Шумских. 
    • 17'
      Кайнов из центрального круга выполнил авантюрный пас назад на своего голкипера. Повезло футболистам "Арсенала", что никто из хозяев эту передачу перехватить не сумел. 
    • 16'
      Часто футболисты "Ротора" используют длинные передачи при построении своих атак. Швецов сейчас выполнил диагональ направо на Соколова, однако тому зацепиться за мяч не удалось. 
    • Опасный момент
      15'
      ОПАСНО! Угловой на правом фланге заработали гости. С навесом Ткачёва волгоградцы справились и вынесли мяч на Шевченко, который с подбора от линии штрафной пробил немного выше левого угла!
    • 14'
      На левом фланге закрепились с мячом в атаке туляки. Жилкин пытался прорваться к лицевой, но его спокойно остановил Соколов. Начинает вырисовываться преимущество у "Арсенала". 
    • 13'
      Продолжают футболисты тульского коллектива неспешно перекатывать мяч на своей половине поля. Пока темп очень невысокий, хотя хозяева несколько раз остро уже подобрались к воротам соперника. 
    • Угловой
      12'
      Первый угловой в матче на левом фланге заработали футболисты "Арсенала". Последовал короткий розыгрыш, после которого Дмитриев прострелил в центр, но его передачу прервал Болотов. 
    • 11'
      Ткачёв по правому флангу прорвался вперёд и пытался за счёт индивидуальных действий войти в штрафную, но все его старания очень спокойно остановил Пяткин. Продолжают атаковать туляки. 
    • 10'
      Семёнов с правого фланга выполнил перспективный кросс в район дальней штанги, Тюрин пытался замкнуть эту передачу, однако дотянуться до мяча в борьбе с двумя защитниками у него не получилось. 
    • 9'
      Дмитриев получил неожиданный отскок перед штрафной "Ротора" и в одно касание с левой ноги пальнул по воротам, вот только эта попытка ушла гораздо выше намеченной цели. 
    • 8'
      "Арсенал" на старте чемпионата также смотрится достойно. Тулякам удалось одержать две домашние минимальные победы над новороссийским "Черноморцем" и "Камазом" из Набережных Челнов. 
    • 7'
      Волгоградцы отлично начали этот сезон. В первом туре подопечные Дениса Бояринцева минимально переиграли "Шинник" в Ярославле, а матч второго тура футболисты "Ротора" завершили в ничью с московским "Торпедо". 
    • Опасный момент
      6'
      МОМЕНТ! Соколов пробежался по правой бровке и выполнил классный кросс в центр штрафной, Тюрин опередил Бердникова и головой с отличной позиции пробил немного выше перекладины!
    • Фол, нарушение
      5'
      Морозов рвался вперёд по левой бровке, однако против него уверенно сыграл Ндука, против которого футболист "Ротора" и нарушил правила. Рефери находился рядом с моментом и сразу же дал свисток. 
    • 4'
      Довольно спокойно протекают стартовые минуты матча. Футболисты тульского коллектива забрали мяч под контроль и неспеша перекатывают его возле своей штрафной площади. 
    • 3'
      Отличная поддержка сегодня у волгоградского коллектива. Много болельщиков пришло на трибуны. Думаю, командам будет приятно играть при многочисленной публике. 
    • 2'
      Футболисты "Ротора" вышли на эту встречу в голубых футболках и тёмных трусах, туляки играют в жёлтых футболках и красных трусах. Ворота Левашова в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 3-го тура Мелбет-Первой Лиги, в котором волгоградский "Ротор" на своём поле будет принимать тульский "Арсенал". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
    • 80 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 168
    Ротор 23.8% (40)
    X 47.6% (80)
    Арсенал Тула 28.6% (48)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Арсенал Тула
    3.89
    3.05
    Реклама, ligastavok.ru
    3.73
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ротор 0:0 Арсенал Тула

    Исход игры
    Ротор
    23.7% (40)
    Ничья
    47.9% (81)
    Арсенал Тула
    28.4% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.93% (31)
    Меньше
    72.07% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    87.39% (97)
    Нет
    12.61% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.1% (66)
    1:2 Арсенал Тула
    12.4% (21)
    2:1 Ротор
    5.3% (9)
    0:1 Арсенал Тула
    5.3% (9)
    1:0 Ротор
    1.2% (2)
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