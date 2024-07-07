1:0
Перерыв
Ход матча
15'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
-
Главный тренер: Евгений Харлачёв
История личных встреч
Спартак Москва
Уфа
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
62.5%
18.7%
3 победы 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.13
1
Среднее время на гол
80
90
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.13
Среднее время на гол
72
80
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.19
1.06
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
Среднее время на гол
75
84
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1
Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0
Уфа
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0
Челябинск - Уфа 0:0 Уфа - Муром 2:1 Велес Москва - Уфа 0:0 Уфа - Родина-2 Москва 3:1 Уфа - Новосибирск 2:1 Чайка - Уфа 1:0 Уфа - Краснодар-2 2:1 Металлург Липецк - Уфа 1:0 Уфа - Челябинск 2:0 Муром - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 2:0 Новосибирск - Уфа 0:0 Уфа - Чайка 2:2 Ротор - Уфа 0:1 Енисей - Уфа 0:0 Шахтёр Караганда - Уфа 0:3
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва 1:0 Уфа
Исход игры
Спартак Москва
91.3% (126)
Ничья
2.9% (4)
Уфа
5.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
48.91% (45)
Меньше
51.09% (47)
Обе команды забьют
Да
42.39% (39)
Нет
57.61% (53)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
24.6% (34)
2:1 Спартак Москва
19.6% (27)
1:0 Спартак Москва
9.4% (13)
3:1 Спартак Москва
7.2% (10)
3:0 Спартак Москва
4.3% (6)
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