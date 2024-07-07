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Спартак Москва
1:0
Перерыв
Уфа
0'
1:0
15' Гол
Мелёшин Павел

Ход матча

15'
Мелёшин Павел
1:0
Прогнозы 138
Спартак Москва 91.3% (126)
X 2.9% (4)
Уфа 5.8% (8)
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Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Уфа
1.55
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7.80
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Спартак Москва
Уфа

История личных встреч

Спартак Москва
Уфа

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
62.5%
18.7%
3 победы 10 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
1

Среднее время на гол

80
90

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Среднее время на гол

72
80

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.19
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12

Среднее время на гол

75
84

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1
Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0
Уфа
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0
Челябинск - Уфа 0:0 Уфа - Муром 2:1 Велес Москва - Уфа 0:0 Уфа - Родина-2 Москва 3:1 Уфа - Новосибирск 2:1 Чайка - Уфа 1:0 Уфа - Краснодар-2 2:1 Металлург Липецк - Уфа 1:0 Уфа - Челябинск 2:0 Муром - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 2:0 Новосибирск - Уфа 0:0 Уфа - Чайка 2:2 Ротор - Уфа 0:1 Енисей - Уфа 0:0 Шахтёр Караганда - Уфа 0:3
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток! Как оказалось, команды сыграют сегодня укороченные два тайма по 35 минут. Перерыв!
  • 35'
    Угальде присоединился к команде на скамейке запасных. В заявку на этот матч он не попал, отдыхая после выступления на Кубке Америки.
  • 30'
    Если говорить о трансферах в "Уфу", то в это межсезонье туда уже перебрался защитник Виктор Гараев из новороссийского "Черноморца", а также полузащитники - Андрей Анисимов из "Волгаря" и Никита Мацхарашвили из "Челябинска". Также в клуб вернулся молодой игрок средней линии Олег Ознобихин, полгода поигравший в кировском "Динамо".
  • 25'
    В данный момент московский клуб продолжает активно работать на трансферном рынке. Из последних новостей, аргентинец Эзекиэль Барко может перейти в "Спартак" из "Ривер Плейт". Пока что стороны продолжают договариваться по сумме трансфера, который может усилить команду Деяна Станковича.
  • Анонс
    20'
    Первый официальный матч "Спартак" в нынешнем сезоне проведёт 21 июля. На выезде он сыграет против "Оренбурга" в первом туре Российской премьер-лиги.
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Павел Мелёшин!!!
    Активней спартаковцы начали этот матч и сумели дожать соперника к исходу первой трети тайма. Мелёшин проявил голевое чутьё, с угла вратарской площади с лёту вколотив мяч в сетку ворот.
  • 10'
    "Уфа" постепенно старается возрождаться. В прошлом сезоне она выступала во Второй лиге А, но сумела добиться повышения в классе, так что уже через неделю стартует в Первой лиге.
  • 5'
    Московский "Спартак" до этого матча успел провести два контрольных поединка, в которых сначала обыграл в московском дерби "Торпедо" со счётом 3:1, а в минувшую пятницу сыграл вничью 1:1 в Казахстане с тамошним "Актобе".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • По решению клубов, встреча пройдёт в закрытом режиме, так что мы сможем сообщать только основные события поединка, имеющиеся в открытых источниках.
  • Приветствуем всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция товарищеского матча, в котором московский "Спартак" сыграет с "Уфой".
Прогнозы 138
Спартак Москва 91.3% (126)
X 2.9% (4)
Уфа 5.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Уфа
1.55
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7.80
8.50
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Спартак Москва 1:0 Уфа

Исход игры
Спартак Москва
91.3% (126)
Ничья
2.9% (4)
Уфа
5.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
48.91% (45)
Меньше
51.09% (47)
Обе команды забьют
Да
42.39% (39)
Нет
57.61% (53)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
24.6% (34)
2:1 Спартак Москва
19.6% (27)
1:0 Спартак Москва
9.4% (13)
3:1 Спартак Москва
7.2% (10)
3:0 Спартак Москва
4.3% (6)
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