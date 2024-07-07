Первый тайм

— Прозвучал свисток! Как оказалось, команды сыграют сегодня укороченные два тайма по 35 минут. Перерыв!

35' Угальде присоединился к команде на скамейке запасных. В заявку на этот матч он не попал, отдыхая после выступления на Кубке Америки.

30' Если говорить о трансферах в "Уфу", то в это межсезонье туда уже перебрался защитник Виктор Гараев из новороссийского "Черноморца", а также полузащитники - Андрей Анисимов из "Волгаря" и Никита Мацхарашвили из "Челябинска". Также в клуб вернулся молодой игрок средней линии Олег Ознобихин, полгода поигравший в кировском "Динамо".

25' В данный момент московский клуб продолжает активно работать на трансферном рынке. Из последних новостей, аргентинец Эзекиэль Барко может перейти в "Спартак" из "Ривер Плейт". Пока что стороны продолжают договариваться по сумме трансфера, который может усилить команду Деяна Станковича

20' Первый официальный матч "Спартак" в нынешнем сезоне проведёт 21 июля. На выезде он сыграет против "Оренбурга" в первом туре Российской премьер-лиги.

15' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Павел Мелёшин!!!

Активней спартаковцы начали этот матч и сумели дожать соперника к исходу первой трети тайма. Мелёшин проявил голевое чутьё, с угла вратарской площади с лёту вколотив мяч в сетку ворот.