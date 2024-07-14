До матча

— Красочная церемония предшествует старту финального поединка. Звучит официальная песня этого Чемпионата Европы, а болельщики уже полностью заполнили трибуны "Олимпиаштадиона" в Берлине и ждут появления футболистов на поле.

— Арбитром сегодняшнего матча будет француз Франсуа Летексье. На этом турнире он отработал уже три встречи, причём одна из них была с участием испанской сборной. Летексье работал на матче 1/8 финала, в котором испанцы уверенно переиграли сборную Грузии.

— Англичане плачевно выглядели на групповом этапе, однако на стадии плей-офф всё изменилось. Подопечные Гарета Саутгейта набрали отличную форму и сумели пройти сборные Словакии и Швейцарии, а в полуфинале переиграли голландцев, благодаря голу Уоткинса на последней минуте.

— Испанцы феноменально проводят этот турнир и по праву сегодня сыграют в финальном поединке. Подопечные Луиса Де ла Фуэнте на стадии плей-офф сумели обыграть сборные Грузии, Германии и Франции. Только лишь в четвертьфинале испанцам не хватило основного времени, и они сумели обыграть немцев в овертайме.