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Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Испания
FIFA #8
 
Позже
Англия
FIFA #5
Прогнозы 931
Испания 73.4% (683)
X 9.1% (85)
Англия 17.5% (163)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Англия
2.55
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23
Унай
Симон
2
Карвахаль
Даниэль
3
Ле
Норман
Робен
14
Лапорт
Эмерик
24
Кукурелья
Марк
16
Родри
Эрнандес
8
Руис
Фабиан
19
Ямаль
Ламин
10
Ольмо
Дани
17
Уильямс
Нико
7
Мората
Альваро
1
Пикфорд
Джордан
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
6
Гехи
Марк
3
Шоу
Люк
7
Сака
Букайо
26
Майну
Кобби
4
Райс
Деклан
11
Фоден
Фил
10
Беллингем
Джуд
9
Кейн
Гарри
Испания
4-2-3-1
Англия
3-4-2-1

История личных встреч

Испания
Англия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:3
ЛНУ
1:2
ТМС
2:2
ТМС
2:0
ТМС
1:0
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольмо Дани 3 0.5
Руис Фабиан 2 0.33
Ямаль Ламин 1 0.17
Уильямс Нико 1 0.17
Мората Альваро 1 0.17
Родри Эрнандес 1 0.17
Карвахаль Даниэль 1 0.17
Мерино Микель 1 0.17
Торрес Ферран 1 0.17
Оярсабаль Микель 0 0
Педри 0 0
Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 3 (1) 0.5
Беллингем Джуд 2 0.33
Сака Букайо 1 0.17
Уоткинс Олли 1 0.17
Тони Айвен 0 0
Райс Деклан 0 0
Гехи Марк 0 0
Палмер Коул 0 0

Карточки

Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвахаль Даниэль 2 1
Родри Эрнандес 3 0
Мората Альваро 2 0
Ле Норман Робен 2 0
Навас Хесус 1 0
Руис Фабиан 1 0
Унай Симон 1 0
Торрес Ферран 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Триппьер Киран 2 0
Гехи Марк 2 0
Беллингем Джуд 2 0
Кейн Гарри 1 0
Фоден Фил 1 0
Галлахер Конор 1 0
Сака Букайо 1 0
Майну Кобби 1 0

Результаты матчей

Испания
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Англия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
1
Испания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Англия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Испания
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Англия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

12
4
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
4
33%
2
50%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
1
8%
0
0%
91-120

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
7
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
8%
1
14%
1-15
4
31%
2
29%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
3
43%
76-90
1
8%
0
0%
91-120

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Испания - Франция 2:1 Испания - Германия 2:1 Испания - Грузия 4:1 Албания - Испания 0:1
Испания - Италия 1:0 Испания - Хорватия 3:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0
Англия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Нидерланды - Англия 1:2 Англия - Швейцария 1:1 Англия - Словакия 2:1 Англия - Словения 0:0
Дания - Англия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2

Результаты матчей

Испания
Англия

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Испания
Англия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5
1
5
3.5
1/8 финала
4 Испания
1 Грузия
2 Германия
0 Дания
3 Португалия
0 Словения
1 Франция
0 Бельгия
0 Румыния
3 Нидерланды
1 Австрия
2 Турция
2 Англия
1 Словакия
2 Швейцария
0 Италия
1/4 финала
2 Испания
1 Германия
3 Португалия
5 Франция
2 Нидерланды
1 Турция
6 Англия
4 Швейцария
1/2 финала
2 Испания
1 Франция
1 Нидерланды
2 Англия
Финал
Испания
Англия

Топ бомбардиров
Испания Ольмо Дани 3 (2)
Нидерланды Гакпо Коди 3 (1)
Грузия Микаутадзе Жорж 3 (1)
Словакия Шранц Иван 3
Германия Мусиала Джамал 3
Весь список

Топ нарушителей
Испания Карвахаль Даниэль 1 2
Испания Родри Эрнандес 3
Швейцария Видмер Сильван 3
Чехия Барак Антонин 1 1
Англия Триппьер Киран 2
Весь список
  • До матча
  • Красочная церемония предшествует старту финального поединка. Звучит официальная песня этого Чемпионата Европы, а болельщики уже полностью заполнили трибуны "Олимпиаштадиона" в Берлине и ждут появления футболистов на поле. 
  • Арбитром сегодняшнего матча будет француз Франсуа Летексье. На этом турнире он отработал уже три встречи, причём одна из них была с участием испанской сборной. Летексье работал на матче 1/8 финала, в котором испанцы уверенно переиграли сборную Грузии. 
  • Англичане плачевно выглядели на групповом этапе, однако на стадии плей-офф всё изменилось. Подопечные Гарета Саутгейта набрали отличную форму и сумели пройти сборные Словакии и Швейцарии, а в полуфинале переиграли голландцев, благодаря голу Уоткинса на последней минуте. 
  • Испанцы феноменально проводят этот турнир и по праву сегодня сыграют в финальном поединке. Подопечные Луиса Де ла Фуэнте на стадии плей-офф сумели обыграть сборные Грузии, Германии и Франции. Только лишь в четвертьфинале испанцам не хватило основного времени, и они сумели обыграть немцев в овертайме. 
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на финальном матче Чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Испании и Англии. Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Англия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 июля 2024, осталось 5 минут.

    Главный судья: Летексье Франсуа

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 88 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 931
Испания 73.4% (683)
X 9.1% (85)
Англия 17.5% (163)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Англия
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Испания - Англия

Исход игры
Испания
73.4% (718)
Ничья
9% (88)
Англия
17.6% (172)
Тотал 2.5
Больше
65.19% (88)
Меньше
34.81% (47)
Обе команды забьют
Да
74.07% (100)
Нет
25.93% (35)
Популярный счёт
2:1 Испания
7% (68)
1:0 Испания
1.8% (18)
1:1 Ничья
1.4% (14)
1:2 Англия
0.9% (9)
2:0 Испания
0.9% (9)
3:1 Испания
0.5% (5)
0:0 Ничья
0.4% (4)
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