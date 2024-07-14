Стадион: Олимпиаштадион. Главный судья: Летексье Франсуа
Прогноз на матч от Liveresult
23
Унай
Симон
19
Ямаль
Ламин
10
Ольмо
Дани
17
Уильямс
Нико
3
Шоу
Люк
26
Майну
Кобби
11
Фоден
Фил
- Основной состав
-
23 Унай СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ямаль ЛаминПолузащитник
-
10 Ольмо ДаниПолузащитник
-
17 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Навас ХесусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Баэна АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лопес ФерминПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де ла Фуэнте Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
26 Майну КоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фоден ФилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Конса ЭзриЗащитник
-
15 Данк ЛьюисЗащитник
-
22 Гомес ДжоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эзе ЭберечиПолузащитник
-
24 Палмер КоулПолузащитник
-
25 Уортон АдамПолузащитник
-
17 Тони АйвенНападающий
-
19 Уоткинс ОллиНападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
История личных встреч
Испания
Англия
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
77
Бомбардиры внутри турнира
Испания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольмо Дани
|3
|0.5
|Руис Фабиан
|2
|0.33
|Ямаль Ламин
|1
|0.17
|Уильямс Нико
|1
|0.17
|Мората Альваро
|1
|0.17
|Родри Эрнандес
|1
|0.17
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.17
|Мерино Микель
|1
|0.17
|Торрес Ферран
|1
|0.17
|Оярсабаль Микель
|0
|0
|Педри
|0
|0
Англия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|3 (1)
|0.5
|Беллингем Джуд
|2
|0.33
|Сака Букайо
|1
|0.17
|Уоткинс Олли
|1
|0.17
|Тони Айвен
|0
|0
|Райс Деклан
|0
|0
|Гехи Марк
|0
|0
|Палмер Коул
|0
|0
Карточки
Испания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвахаль Даниэль
|2
|1
|Родри Эрнандес
|3
|0
|Мората Альваро
|2
|0
|Ле Норман Робен
|2
|0
|Навас Хесус
|1
|0
|Руис Фабиан
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Торрес Ферран
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
Англия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Триппьер Киран
|2
|0
|Гехи Марк
|2
|0
|Беллингем Джуд
|2
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Майну Кобби
|1
|0
Результаты матчей
Испания
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Англия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
1
Испания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Англия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Испания
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Англия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
12
4
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
4
33%
2
50%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
1
8%
0
0%
91-120
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
7
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
8%
1
14%
1-15
4
31%
2
29%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
3
43%
76-90
1
8%
0
0%
91-120
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Испания
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Испания - Франция 2:1 Испания - Германия 2:1 Испания - Грузия 4:1 Албания - Испания 0:1
Испания - Италия 1:0 Испания - Хорватия 3:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0
Англия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Нидерланды - Англия 1:2 Англия - Швейцария 1:1 Англия - Словакия 2:1 Англия - Словения 0:0
Дания - Англия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2
Результаты матчей
Испания
Англия
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Испания
Англия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
12
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
15
1/8 финала
1/4 финала
Финал
Испания
Англия
|Испания
|Ольмо Дани
|3 (2)
|Нидерланды
|Гакпо Коди
|3 (1)
|Грузия
|Микаутадзе Жорж
|3 (1)
|Словакия
|Шранц Иван
|3
|Германия
|Мусиала Джамал
|3
|Испания
|Карвахаль Даниэль
|1 2
|Испания
|Родри Эрнандес
|3
|Швейцария
|Видмер Сильван
|3
|Чехия
|Барак Антонин
|1 1
|Англия
|Триппьер Киран
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Испания - Англия
Исход игры
Испания
73.4% (718)
Ничья
9% (88)
Англия
17.6% (172)
Тотал 2.5
Больше
65.19% (88)
Меньше
34.81% (47)
Обе команды забьют
Да
74.07% (100)
Нет
25.93% (35)
Популярный счёт
2:1 Испания
7% (68)
1:0 Испания
1.8% (18)
1:1 Ничья
1.4% (14)
1:2 Англия
0.9% (9)
2:0 Испания
0.9% (9)
3:1 Испания
0.5% (5)
0:0 Ничья
0.4% (4)
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