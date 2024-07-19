  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 6.
Бельграно
0:0
Второй тайм: 48'
Депортиво Риестра
0'
12' Желтая карточка
Хара Франко
22' Желтая карточка
Pablo Monje
36' Желтая карточка
Milton Aaron Celiz

Ход матча

12'
Хара Франко
 
18'
 
Maximiliano Rodriguez1
Guillermo Pereira
22'
 
Pablo Monje
36'
 
Milton Aaron Celiz
Лучшие коэффициенты
Бельграно
Ничья
Депортиво Риестра
5.30
3.15
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6.60
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Все Коэффициенты
1
Чикко
Игнасио
6
Ребола
Алехандро
37
Mariano
Troilo
43
Agustin
Baldi
4
Баринага
Хуан
53
Juan
Velazquez
16
Эстебан
Ролон
5
Лонго
Сантьяго
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
11
Рейна
Брайан
29
Хара
Франко
1
Ignacio
Arce
15
Nicolas
Sansotre
3
Nicolas
Torres
40
Alan
Barrionuevo
27
Jonatan
Goitia
5
Рамирес
Педро
14
Pablo
Monje
16
Guillermo
Pereira
8
Milton
Aaron
Celiz
9
Jonathan
Herrera1
17
Gustavo
Fernandez
II
Бельграно
3-4-1-2
Депортиво Риестра
5-3-2

История личных встреч

Бельграно
Депортиво Риестра

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПН
2:1
ПНЗА
1:0
ПНЗА
1:1
К
3:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
180

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 3 0.5
Рейна Брайан 2 0.33
Суарес Матиас 1 0.17
Mariano Troilo 1 0.17
Geronimo Heredia 1 0.17
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Марин Матиас 0 0
Ленциони Факундо 0 0
Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alan Barrionuevo 1 0.17
Jonathan Herrera1 1 0.17
Nicolas Benegas 1 (1) 0.17
Leonardo Landriel 0 0
Maximiliano Rodriguez1 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чаварриа Пабло 1 1
Морено Матиас 1 1
Хара Франко 2 0
Agustin Baldi 2 0
Mariano Troilo 2 0
Дельгадо Рафаэль 1 0
Факундо-Томас Киньон 1 0
Ребола Алехандро 1 0
Рейна Брайан 1 0
Лонго Сантьяго 1 0
Фачелло Франсиско 1 0
Juan Cruz Real 1 0
Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Monje 3 0
Рамирес Педро 2 0
Milton Aaron Celiz 2 0
Кристиан Фаббиани 1 0
Nicolas Torres 1 0
Leonardo Landriel 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Yaison Murillo Mena 1 0
Maximiliano Rodriguez1 1 0
Jonathan Herrera1 1 0

Результаты матчей

Бельграно
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Депортиво Риестра
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
0
Бельграно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Депортиво Риестра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
3
Бельграно
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Депортиво Риестра
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
22%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
1
33%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1
Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1
Депортиво Риестра
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0
Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0

Результаты матчей

Бельграно
Депортиво Риестра

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Депортиво Риестра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 5 4 1 0 11 - 4 13
2.
Уракан
 5 4 1 0 8 - 2 13
3.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 7 - 2 13
4.
Институто Кордоба
 6 4 1 1 10 - 5 13
5.
Расинг Авельянеда
 5 3 1 1 12 - 6 10
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 6 10
7.
Индепендьенте Ривадавия
 6 3 1 2 4 - 2 10
8.
Ривер Плейт
 5 3 0 2 9 - 4 9
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 3 0 3 4 - 5 9
10.
Архентинос Хуниорс
 6 3 0 3 6 - 9 9
11.
Бельграно
 0:0 6 2 3 1 8 - 9 9
12.
Ланус
 5 2 2 1 6 - 5 8
13.
Сармьенто
 5 2 1 2 5 - 4 7
14.
Бока Хуниорс
 5 2 1 2 5 - 4 7
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 5 - 5 7
16.
Депортиво Риестра
 0:0 6 2 1 3 3 - 5 7
17.
Росарио Сентраль
 5 1 3 1 7 - 6 6
18.
Атлетико Тукуман
 5 1 3 1 4 - 5 6
19.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 5 - 8 6
20.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 4 - 6 5
21.
Платенсе
 5 1 2 2 3 - 5 5
22.
Тигре
 6 1 2 3 5 - 10 5
23.
Банфилд
 5 1 1 3 4 - 7 4
24.
Барракас Сентраль
 6 1 1 4 3 - 8 4
25.
Годой Крус
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 5 0 3 2 3 - 6 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 1 3 3 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 0 5 6 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Уракан
 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
6.
Бельграно
 0:0 4 2 2 0 7 - 5 8
7.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
8.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
9.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 4 - 1 6
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 2 6
11.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
12.
Депортиво Риестра
 0:0 3 2 0 1 3 - 2 6
13.
Атлетико Тукуман
 3 1 2 0 3 - 2 5
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Банфилд
 2 1 1 0 3 - 1 4
16.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
17.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
19.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
20.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 1 1 4 - 5 4
21.
Сармьенто
 3 1 0 2 3 - 3 3
22.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 1 - 1 2
23.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 2 - 2 2
24.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Институто Кордоба
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Уракан
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Сармьенто
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Расинг Авельянеда
 3 1 1 1 8 - 6 4
8.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Ланус
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Годой Крус
 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Бельграно
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
20.
Депортиво Риестра
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
21.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 2 - 5 1
22.
Платенсе
 3 0 1 2 2 - 5 1
23.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 0 2 2 - 4 0
25.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 0 - 3 0
26.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
28.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Банфилд Milton Gimenez 4
Химнасия Ла-Плата Rodrigo Castillo 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
Уракан Lucas Carrizo 4
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Milton Aaron Celiz получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Pablo Monje получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Гильермо Перейра уходит с поля. Максимилиано Родригес выходит вместо него
  • 12'
    Хара Франко получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой Депортиво Риестра.
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Бельграно
Ничья
Депортиво Риестра
5.30
3.15
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