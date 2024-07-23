☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 7.
Депортиво Риестра
2:0
Конец матча
Архентинос Хуниорс
0'
3' Желтая карточка
Годой Эрик
13' Вторая желтая карточка
Годой Эрик
57' Желтая карточка
Milton Aaron Celiz
1:0
58' Гол
Antony Alonso
2:0
79' Гол
Браво Гонзало
87' Желтая карточка
Maximiliano Brito Hernandez
90'+5
1
Ignacio
Arce
40
Alan
Barrionuevo
15
Nicolas
Sansotre
3
Nicolas
Torres
27
Jonatan
Goitia
5
Рамирес
Педро
8
Milton
Aaron
Celiz
35
Brian
Sanchez
14
Pablo
Monje
7
Antony
Alonso
9
Jonathan
Herrera1
50
Родригес
Диего
II
16
Альварес
Франсиско
4
Годой
Эрик
19
Гальван
Джонатан
20
Прието
Себастьян
8
Родригес
Алан
36
Ariel
Gamarra
15
Хередиа
Леонардо
10
Верон
Гастон
21
Ороз
Николас
9
Ромеро
Максимильяно
Депортиво Риестра
5-3-2
Архентинос Хуниорс
4-2-3-1

История личных встреч

Депортиво Риестра
Архентинос Хуниорс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КПЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 2 0.29
Браво Гонзало 1 0.14
Alan Barrionuevo 1 0.14
Antony Alonso 1 0.14
Nicolas Benegas 1 (1) 0.14
Рамирес Педро 0 0
Leonardo Landriel 0 0
Maximiliano Rodriguez1 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 2 (1) 0.29
Гальван Джонатан 1 0.14
Ороз Николас 1 0.14
Альварес Франсиско 1 0.14
Гондоу Лусиано 1 0.14
E. Viveros 0 0
Ariel Gamarra 0 0

Карточки

Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milton Aaron Celiz 3 0
Pablo Monje 3 0
Рамирес Педро 2 0
Кристиан Фаббиани 1 0
Nicolas Torres 1 0
Leonardo Landriel 1 0
Maximiliano Brito Hernandez 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Yaison Murillo Mena 1 0
Maximiliano Rodriguez1 1 0
Jonathan Herrera1 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Эрик 2 1
Вега Роман 3 0
Альварес Франсиско 1 1
Хередиа Леонардо 2 0
Сантамария Тьяго 2 0
Хосе Херрейра 1 0
Lucas Gomez 1 0
Родригес Диего II 1 0
Гальван Джонатан 1 0
Ороз Николас 1 0
Ariel Gamarra 1 0

Результаты матчей

Депортиво Риестра
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Архентинос Хуниорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Депортиво Риестра
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
7
Депортиво Риестра
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Архентинос Хуниорс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
3
43%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Депортиво Риестра
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2
Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0
Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1

Результаты матчей

Депортиво Риестра
Архентинос Хуниорс

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

2:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Депортиво Риестра
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Унион Санта-Фе
 6 4 2 0 7 - 2 14
3.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Институто Кордоба
 6 4 1 1 10 - 5 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Бельграно
 6 3 2 1 10 - 10 11
7.
Ривер Плейт
 6 3 1 2 11 - 6 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 6 10
9.
Индепендьенте Ривадавия
 6 3 1 2 4 - 2 10
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 3 0 3 4 - 5 9
11.
Росарио Сентраль
 6 2 3 1 11 - 8 9
12.
Ланус
 6 2 3 1 8 - 7 9
13.
Депортиво Риестра
 7 3 0 4 6 - 7 9
14.
Архентинос Хуниорс
 7 3 0 4 6 - 11 9
15.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 7 - 6 8
16.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
17.
Платенсе
 6 2 2 2 5 - 5 8
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 5 8
19.
Сармьенто
 6 2 1 3 7 - 8 7
20.
Атлетико Тукуман
 6 1 4 1 5 - 6 7
21.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 5 - 8 6
22.
Банфилд
 6 1 2 3 5 - 8 5
23.
Тигре
 6 1 2 3 5 - 10 5
24.
Барракас Сентраль
 6 1 1 4 3 - 8 4
25.
Дефенса и Хустисия
 6 0 4 2 5 - 8 4
26.
Годой Крус
 5 0 3 2 3 - 7 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 2 3 4 - 7 2
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 0 6 6 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 7 - 0 9
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Уракан
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
7.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
8.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
9.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
10.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
11.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 4 - 1 6
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 2 6
13.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 2 0 3 - 1 5
15.
Банфилд
 3 1 2 0 4 - 2 5
16.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 6 - 4 5
17.
Атлетико Тукуман
 3 1 2 0 3 - 2 5
18.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
19.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
20.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
21.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 1 1 4 - 5 4
22.
Сармьенто
 3 1 0 2 3 - 3 3
23.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 3 2
25.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 7 - 6 7
2.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Институто Кордоба
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Уракан
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Расинг Авельянеда
 3 1 1 1 8 - 6 4
7.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Сармьенто
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Платенсе
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 3 3
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 0 2 2 - 4 3
15.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
16.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Годой Крус
 3 0 2 1 1 - 4 2
19.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
20.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
21.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 2 - 5 1
22.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 0 2 2 - 4 0
24.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Бельграно Хара Франко 4
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Carrizo 5
Унион Санта-Фе Пас Николас 5
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 13'
      Годой Эрик получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 12'
      УДАЛЕНИЕ! - Годой Эрик увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 3'
      Годой Эрик получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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