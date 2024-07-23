Тур: 7.
2:0
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаГодой Эрик
13' Вторая желтая карточкаГодой Эрик
57' Желтая карточкаMilton Aaron Celiz
1:0
58' ГолAntony Alonso
2:0
79' ГолБраво Гонзало
87' Желтая карточкаMaximiliano Brito Hernandez
90'+5
Ход матча
3'
13'
58'
1:0
79'
2:0
14
Pablo
Monje
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Pablo MonjeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Fabbiani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Верон ГастонПолузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Чавес МатеоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Lucas GomezПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Tomas MolinaНападающий
-
22 Лескано АланНападающий
-
-
29 E. Viveros
-
Главный тренер: Геде Пабло
История личных встреч
Депортиво Риестра
Архентинос Хуниорс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Депортиво Риестра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|2
|0.29
|Браво Гонзало
|1
|0.14
|Alan Barrionuevo
|1
|0.14
|Antony Alonso
|1
|0.14
|Nicolas Benegas
|1 (1)
|0.14
|Рамирес Педро
|0
|0
|Leonardo Landriel
|0
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|0
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|2 (1)
|0.29
|Гальван Джонатан
|1
|0.14
|Ороз Николас
|1
|0.14
|Альварес Франсиско
|1
|0.14
|Гондоу Лусиано
|1
|0.14
|E. Viveros
|0
|0
|Ariel Gamarra
|0
|0
Карточки
Депортиво Риестра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milton Aaron Celiz
|3
|0
|Pablo Monje
|3
|0
|Рамирес Педро
|2
|0
|Кристиан Фаббиани
|1
|0
|Nicolas Torres
|1
|0
|Leonardo Landriel
|1
|0
|Maximiliano Brito Hernandez
|1
|0
|Nicolas Dematei
|1
|0
|Yaison Murillo Mena
|1
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|1
|0
|Jonathan Herrera1
|1
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Эрик
|2
|1
|Вега Роман
|3
|0
|Альварес Франсиско
|1
|1
|Хередиа Леонардо
|2
|0
|Сантамария Тьяго
|2
|0
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Lucas Gomez
|1
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Гальван Джонатан
|1
|0
|Ороз Николас
|1
|0
|Ariel Gamarra
|1
|0
Результаты матчей
Депортиво Риестра
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Архентинос Хуниорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Депортиво Риестра
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
7
Депортиво Риестра
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Архентинос Хуниорс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
7
Голы по времени матча
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
3
43%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Депортиво Риестра
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2
Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0
Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1
Результаты матчей
Депортиво Риестра
Архентинос Хуниорс
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
2:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Депортиво Риестра
Архентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
25
25
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|4
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|5
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 3
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4