Тур: 1.
История личных встреч
Челси
Рексхэм
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0
Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3
Рексхэм
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Рексхэм - Борнмут 1:1 Хэнли Таун - Рексхэм 1:5 Рексхэм - Стокпорт 2:1 Крю Александра - Рексхэм 0:3
Рексхэм - Форест Грин 6:0 Рексхэм - Кроули Таун 4:1 Колчестер - Рексхэм 1:2 Донкастер - Рексхэм 1:0 Рексхэм - Мансфилд Таун 2:0 Гримсби - Рексхэм 1:3 Рексхэм - Транмир 0:1 Рексхэм - Харрогейт 0:0 Моркам - Рексхэм 1:3 Рексхэм - Аккрингтон 4:0 Форест Грин - Рексхэм 1:1 Джиллингем - Рексхэм 1:0 Милтон-Кейнс Донс - Рексхэм 1:1 Рексхэм - Ноттс Каунти 1:0 Саттон - Рексхэм 1:2 Рексхэм - Брэдфорд Сити 0:1
Прогнозы на матч Челси - Рексхэм
Исход игры
Челси
100% (29)
Ничья
0% (0)
Рексхэм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (12)
Меньше
57.14% (16)
Обе команды забьют
Да
21.43% (6)
Нет
78.57% (22)
Популярный счёт
2:0 Челси
48.3% (14)
3:0 Челси
20.7% (6)
2:1 Челси
10.3% (3)
3:1 Челси
10.3% (3)
1:0 Челси
6.9% (2)
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