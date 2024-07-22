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Тур: 1.
Челси
 
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Рексхэм
Прогнозы 29
Челси 100% (29)
X 0% (0)
Рексхэм 0% (0)
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История личных встреч

Челси
Рексхэм

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
5:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0
Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3
Рексхэм
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Рексхэм - Борнмут 1:1 Хэнли Таун - Рексхэм 1:5 Рексхэм - Стокпорт 2:1 Крю Александра - Рексхэм 0:3
Рексхэм - Форест Грин 6:0 Рексхэм - Кроули Таун 4:1 Колчестер - Рексхэм 1:2 Донкастер - Рексхэм 1:0 Рексхэм - Мансфилд Таун 2:0 Гримсби - Рексхэм 1:3 Рексхэм - Транмир 0:1 Рексхэм - Харрогейт 0:0 Моркам - Рексхэм 1:3 Рексхэм - Аккрингтон 4:0 Форест Грин - Рексхэм 1:1 Джиллингем - Рексхэм 1:0 Милтон-Кейнс Донс - Рексхэм 1:1 Рексхэм - Ноттс Каунти 1:0 Саттон - Рексхэм 1:2 Рексхэм - Брэдфорд Сити 0:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Рексхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июля 2024, осталось 2 дня 21 час 42 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 48.3% пользователей.
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    • Прогнозы 29
    Челси 100% (29)
    X 0% (0)
    Рексхэм 0% (0)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Челси - Рексхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Рексхэм

    Исход игры
    Челси
    100% (29)
    Ничья
    0% (0)
    Рексхэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (12)
    Меньше
    57.14% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    21.43% (6)
    Нет
    78.57% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    48.3% (14)
    3:0 Челси
    20.7% (6)
    2:1 Челси
    10.3% (3)
    3:1 Челси
    10.3% (3)
    1:0 Челси
    6.9% (2)
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