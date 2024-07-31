Долгое время не могут медики поднять игрока "Динамо" на ноги. Похоже, игру он уже не продолжит.

Вынужденная замена в составе "Динамо" произошла. Вместо травмированного Дячука на поле появился Кристиан Биловар.

Продавил соперника по флангу Салданья, но его на газон в подкате сбил Караваев. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Со штрафного навесил на дальнюю штангу Юрчевич, но на выходе спокойно забрал сферу в руки Бущан.

На фланге получил по ногам Волошин, но получил по ногам от Филиповича. Судья показал желтую карточку нарушителю.

Отдавал пас в штрафную соперника Биловар на ход Волошину, но тому пробить по воротам не позволил Захид.

Проникающий пас исполнял Захид в штрафную на ход Салданье, но тому пробить в подкате не позволил Биловар.

Пробивал по воротам из пределов штрафной Сальданья после прострела от Калулу, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в руки Бущану.

С правого фланга прострелил вновь Калулу, но здесь никто из партнеров та и не смог пробить по воротам.

С дальней дистанции пробивал по воротам Сладнья после сольного прохода, но мяч полетел выше перекладины.

После навеса от Юрчевича пробил головой из пределов штрафной Салданья. Мяч полетел точно в дальнюю штангу.

Пауза в матче. Получил повреждение в столкновении с соперником Дячук. Потребуется ему помощь медиков.

После поперечного паса от Шапаренко пробивал по воротам из пределов штрафной Волошин, но мяч полетел рядом с дальней штангой.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне киевлян!

Мягко забросил в штрафную Овусу на ход Салданье, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Попову.

После скидки от Салданби по воротам мог пробивать Калулу, но нарушил он правила в борьбе против Шапаренко.

Протащил мяч по флангу Ярмоленко и отдал пас в центр на Шапаренко, но перехватил мяч в последний момент Захид.

На чужой половине поля Буяльский наступил на ногу сопернику. Судья зафиксировал фол в атаке.

Мягко забросил Пихалёнок в штрафную на ход Ярмоленко, но тот не смог пробить в борьбе против Марковича.

На фланге Маркович заехал по ногам Пихалёнку. Штрафной удар исполнять будут игроки "Динамо".

Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Пихалёнок. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

Пробивал по воротам головой Ванат после навеса с флангу от Пихалёнка, но мяч полетел точно в спину защитнику.

Убегал в контратаку по флангу Калулу и покатил вдоль ворот, но никто из партнеров на этот пас не откликнулся.

Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.

35' Убегал по флангу на скорости Лазаревич после паса от Овусу, но напоролся на Дубинчака, который в подкате отобрал мяч.

34' В центре поля Дячук грубо встретил Салданью. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

33' Разыграли угловой киевляне, после чего Пихалёнок навесил на линию вратарской, но здесь Юрчевич вынес сферу головой.

32' С фланга прострелил Буяльский в цент штрафной, но здесь в подкате вынес сферу на угловой Маркович.

31' Диагональ Попов исполнял на фланг, куда забегал Дубинчак, но в борьбе с защитником выпустил он сферу в аут.

30' Протащил мяч по флангу Калулу и покатил в центр на Салданью, но того опередил на выходе Бущан.

29' Со штрафного подавал на дальнюю штангу Захид, но здесь проиграл Салданья верховую борьбу за мяч Дячуку.

28' На своей половине поля Попов сбил в подкате Калулу. На этот раз обошлось без желтой карточки.

27' Со штрафного навесил Ярмоленко на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

26' В центре поля получил по ногам Ванат в борьбе против Овусу. Штрафной удар исполнять будут киевляне.

25' После поперечного паса от Пихалёнка пробивал с линии чужой штрафной Ярмоленко низом, но точно в руки Йовановичу.

24' После ошибки обороны соперника подхватил мяч в чужой штрафной Волошин, но пробил с ходу крайне неточно.

23' Зацепился за мяч Калулу на чужой половине поля и сбросил головой поперек на Салданью, но тому пробить не позволил Попов.

22' Протащил мяч в штрафную соперника по центру Волошин и отдал поперек на Ваната, но тот оказался в офсайде.

21' Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Салданнья, в итоге нарушил он правила в борьбе с Поповым.

20' Овусу с правого фланга отдавал пас в штрафную на ход Калулу, но тот в касание пробил рядом с ближней штангой.

18' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Андрей Ярмоленко! Смогли открыть счёт в матче украинцы. После обрезки от Калулу перехватил мяч Ярмоленко, ворвался в штрафную соперника и легко переиграл голкипера, пробив в дальний нижний угол ворот.

17' Оторвался от опеки защитника по флангу Калулу, сместился в центр и пробил по воротам, но угодил в спину защитнику.

16' Мог убегать Салданья на ворота соперника после паса от Овусу, но вернулся в оборону Караваев и отобрал мяч в подкате.

15' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Ярмоленко на Волошина, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

14' В медленном темпе начали команды поединок, не торопятся они раскрываться, боясь допустить ошибку.

13' Ярмоленко подхватил снаряд на правой бровке и тут же подал на дальнюю штангу, но Волошин здесь не смог пробить головой.

12' Зацепился за мяч на чужой половине поля Ванат и сбросил под удар Шапаренко, но перехватил этот пас защитник.

11' Отобрал мяч в центре поля Захид и забросил в штрафную на Салданью, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

10' Пихалёнок вырезал пас в штрафную на Ярмоленко, но прочитал эпизод Муякич и перехватил снаряд.

9' Со штрафного навесил Юрчевич на линию вратарской, но здесь головой Попов вынес сферу на фланг.

8' Дубинчак на фланге наступил на ногу Салданье в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут сербы.

7' Отдавал пас Дубинчак по флангу на ход Волошину, но в силовой борьбе с защитником выпустил он сферу за пределы поля.

6' Влетел прямой ногой Салданья влетел в ногу Бущану. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

5' Проникающий пас исполнял Овусу в штрафную на Салданью, но прочитал Ярмоленко эпизод и перехватил снаряд.

4' В центре поля Ярмоленко руками подтолкнул в спину Ёна. Штрафной удар исполнять будут игроки "Партизана".

3' Отдавал пас Дячук на правый фланг, куда забегал Караваев, но сохранить мяч в пределах поля ему не удалось.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе сине-желтый комплект формы.