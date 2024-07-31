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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Партизан
0:1
Второй тайм: 61'
Динамо Киев

Ход матча

17'
0:1
Ярмоленко Андрей
(Ванат Владислав)
54'
 
Биловар Кристиан
Дячук Максим

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 129
Партизан 39.5% (51)
X 19.4% (25)
Динамо Киев 41.1% (53)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йованович
Александар
II
26
Филипович
Александар
18
Муякич
Нихад
6
Маркович
Светозар
4
Юрчевич
Марио
29
Захид
Гайас
16
Овусу
Леонард
50
Лазаревич
Милан
15
Калулу
Альдо
77
Ён
Чжун
Го
11
Салданья
1
Бущан
Георгий
20
Караваев
Александр
4
Попов
Денис
II
3
Дячук
Максим
44
Дубинчак
Владислав
76
Пихалёнок
Александр
29
Буяльский
Виталий
10
Шапаренко
Николай
7
Ярмоленко
Андрей
11
Ванат
Владислав
9
Волошин
Назар
Партизан
4-2-3-1
Динамо Киев
4-3-3

История личных встреч

Партизан
Динамо Киев

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЧ
6:2
ЛЕ
4:1
ЛЕ
2:3

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

5
3

Среднее время на гол

18
30

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

4
2

Тотал матчей

5.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

22
45

Бомбардиры внутри турнира

Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салданья 2 (1) 1
Ибрагим Зубаиру 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабаев Владислав 1 0.5
Ярмоленко Андрей 1 0.5
Караваев Александр 1 0.5
Пихалёнок Александр 1 0.5
Шапаренко Николай 1 0.5
Попов Денис II 1 0.5
Бражко Владимир 1 0.5
Волошин Назар 0 0
Ванат Владислав 0 0

Карточки

Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салданья 1 0
Де Медина Натан 1 0
Ариага Кервин 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бражко Владимир 1 0

Результаты матчей

Партизан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Киев
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
6
Партизан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Киев
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Партизан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Единство Уб - Партизан 0:4 Динамо Киев - Партизан 6:2 Напредак - Партизан 0:1 Локомотив Москва - Партизан 1:1
ЦСКА Москва - Партизан 3:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Браво - Партизан 2:1 Партизан - Раднички 1923 2:2 Чукарички - Партизан 0:1 Партизан - Младост Лучани 3:0 Напредак - Партизан 3:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3 Партизан - Бачка-Топола 1:2 Црвена Звезда - Партизан 2:0 Црвена Звезда - Партизан 3:2 Чукарички - Партизан 3:2 Партизан - Вождовац 1:1 Партизан - Нови Пазар 2:0 Вождовац - Партизан 2:3 Партизан - Спартак Суботица 1:0
Динамо Киев
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4
Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Полесье 3:0 Минай - Динамо Киев 1:3 Александрия - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Заря - Динамо Киев 0:3 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1

Результаты матчей

Партизан
Динамо Киев

Точный счет

6:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

6:2
1 раз 100%
6:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Партизан
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Карабах Жуниньо VI 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Петрокуб Борш Ион 3
УЭ Санта-Колома Youssef El Ghazoui 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Проникающий пас исполнял Захид в штрафную на ход Салданье, но тому пробить в подкате не позволил Биловар.
  • 59'
    Отдавал пас в штрафную соперника Биловар на ход Волошину, но тому пробить по воротам не позволил Захид.
  • Желтая карточка
    58'
    На фланге получил по ногам Волошин, но получил по ногам от Филиповича. Судья показал желтую карточку нарушителю.
  • 56'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Юрчевич, но на выходе спокойно забрал сферу в руки Бущан.
  • 55'
    Продавил соперника по флангу Салданья, но его на газон в подкате сбил Караваев. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • Замена
    54'
    Вынужденная замена в составе "Динамо" произошла. Вместо травмированного Дячука на поле появился Кристиан Биловар.
  • 53'
    Долгое время не могут медики поднять игрока "Динамо" на ноги. Похоже, игру он уже не продолжит.
  • 52'
    Пауза в матче. Получил повреждение в столкновении с соперником Дячук. Потребуется ему помощь медиков.
  • Штанга
    50'
    После навеса от Юрчевича пробил головой из пределов штрафной Салданья. Мяч полетел точно в дальнюю штангу.
  • 49'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Сладнья после сольного прохода, но мяч полетел выше перекладины.
  • 48'
    С правого фланга прострелил вновь Калулу, но здесь никто из партнеров та и не смог пробить по воротам.
  • 47'
    Пробивал по воротам из пределов штрафной Сальданья после прострела от Калулу, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в руки Бущану.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли удержать преимущество киевляне? 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне киевлян!
  • Опасный момент
    45'
    После поперечного паса от Шапаренко пробивал по воротам из пределов штрафной Волошин, но мяч полетел рядом с дальней штангой.
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    • Дополнительное время
      45'
      Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.
    • 44'
      Убегал в контратаку по флангу Калулу и покатил вдоль ворот, но никто из партнеров на этот пас не откликнулся. 
    • 43'
      Пробивал по воротам головой Ванат после навеса с флангу от Пихалёнка, но мяч полетел точно в спину защитнику. 
    • 42'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Пихалёнок. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
    • 41'
      На фланге Маркович заехал по ногам Пихалёнку. Штрафной удар исполнять будут игроки "Динамо".
    • 40'
      Мягко забросил Пихалёнок в штрафную на ход Ярмоленко, но тот не смог пробить в борьбе против Марковича.
    • 39'
      На чужой половине поля Буяльский наступил на ногу сопернику. Судья зафиксировал фол в атаке.
    • 38'
      Протащил мяч по флангу Ярмоленко и отдал пас в центр на Шапаренко, но перехватил мяч в последний момент Захид.
    • 37'
      После скидки от Салданби по воротам мог пробивать Калулу, но нарушил он правила в борьбе против Шапаренко.
    • 36'
      Мягко забросил в штрафную Овусу на ход Салданье, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Попову.
    • 35'
      Убегал по флангу на скорости Лазаревич после паса от Овусу, но напоролся на Дубинчака, который в подкате отобрал мяч.
    • 34'
      В центре поля Дячук грубо встретил Салданью. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 33'
      Разыграли угловой киевляне, после чего Пихалёнок навесил на линию вратарской, но здесь Юрчевич вынес сферу головой.
    • Угловой
      32'
      С фланга прострелил Буяльский в цент штрафной, но здесь в подкате вынес сферу на угловой Маркович.
    • 31'
      Диагональ Попов исполнял на фланг, куда забегал Дубинчак, но в борьбе с защитником выпустил он сферу в аут.
    • 30'
      Протащил мяч по флангу Калулу и покатил в центр на Салданью, но того опередил на выходе Бущан.
    • 29'
      Со штрафного подавал на дальнюю штангу Захид, но здесь проиграл Салданья верховую борьбу за мяч Дячуку.
    • 28'
      На своей половине поля Попов сбил в подкате Калулу. На этот раз обошлось без желтой карточки.
    • 27'
      Со штрафного навесил Ярмоленко на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 26'
      В центре поля получил по ногам Ванат в борьбе против Овусу. Штрафной удар исполнять будут киевляне.
    • 25'
      После поперечного паса от Пихалёнка пробивал с линии чужой штрафной Ярмоленко низом, но точно в руки Йовановичу.
    • 24'
      После ошибки обороны соперника подхватил мяч в чужой штрафной Волошин, но пробил с ходу крайне неточно.
    • 23'
      Зацепился за мяч Калулу на чужой половине поля и сбросил головой поперек на Салданью, но тому пробить не позволил Попов.
    • Офсайд
      22'
      Протащил мяч в штрафную соперника по центру Волошин и отдал поперек на Ваната, но тот оказался в офсайде.
    • 21'
      Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Салданнья, в итоге нарушил он правила в борьбе с Поповым.
    • 20'
      Овусу с правого фланга отдавал пас в штрафную на ход Калулу, но тот в касание пробил рядом с ближней штангой.
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Андрей Ярмоленко! Смогли открыть счёт в матче украинцы. После обрезки от Калулу перехватил мяч Ярмоленко, ворвался в штрафную соперника и легко переиграл голкипера, пробив в дальний нижний угол ворот.
    • 17'
      Оторвался от опеки защитника по флангу Калулу, сместился в центр и пробил по воротам, но угодил в спину защитнику.
    • 16'
      Мог убегать Салданья на ворота соперника после паса от Овусу, но вернулся в оборону Караваев и отобрал мяч в подкате.
    • 15'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Ярмоленко на Волошина, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 14'
      В медленном темпе начали команды поединок, не торопятся они раскрываться, боясь допустить ошибку.
    • 13'
      Ярмоленко подхватил снаряд на правой бровке и тут же подал на дальнюю штангу, но Волошин здесь не смог пробить головой.
    • 12'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Ванат и сбросил под удар Шапаренко, но перехватил этот пас защитник.
    • Офсайд
      11'
      Отобрал мяч в центре поля Захид и забросил в штрафную на Салданью, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
    • 10'
      Пихалёнок вырезал пас в штрафную на Ярмоленко, но прочитал эпизод Муякич и перехватил снаряд.
    • 9'
      Со штрафного навесил Юрчевич на линию вратарской, но здесь головой Попов вынес сферу на фланг.
    • 8'
      Дубинчак на фланге наступил на ногу Салданье в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут сербы.
    • 7'
      Отдавал пас Дубинчак по флангу на ход Волошину, но в силовой борьбе с защитником выпустил он сферу за пределы поля.
    • 6'
      Влетел прямой ногой Салданья влетел в ногу Бущану. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
    • 5'
      Проникающий пас исполнял Овусу в штрафную на Салданью, но прочитал Ярмоленко эпизод и перехватил снаряд.
    • 4'
      В центре поля Ярмоленко руками подтолкнул в спину Ёна. Штрафной удар исполнять будут игроки "Партизана".
    • 3'
      Отдавал пас Дячук на правый фланг, куда забегал Караваев, но сохранить мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе сине-желтый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Динамо"!
    • Второй тайм
    • 54'
      Дячук Максим уходит с поля. Биловар Кристиан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Ванат Владислав сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Ярмоленко Андрей бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Партизан 0:1 Динамо Киев

    Исход игры
    Партизан
    39.5% (51)
    Ничья
    19.4% (25)
    Динамо Киев
    41.1% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.17% (79)
    Меньше
    28.83% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    85.59% (95)
    Нет
    14.41% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Киев
    24% (31)
    2:1 Партизан
    23.3% (30)
    1:1 Ничья
    13.2% (17)
    0:1 Динамо Киев
    5.4% (7)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    2:3 Динамо Киев
    3.1% (4)
    3:2 Партизан
    3.1% (4)
    1:0 Партизан
    2.3% (3)
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