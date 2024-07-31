Тур: 2. Стадион: Партизан. Главный судья: Marian Barbu
0:1
Второй тайм: 61'
Ход матча
17'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
18
Муякич
Нихад
29
Захид
Гайас
15
Калулу
Альдо
77
Ён
Чжун
Го
11
Салданья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Захид ГайасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Калулу АльдоПолузащитник
-
77 Ён Чжун ГоПолузащитник
-
11 СалданьяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Натхо БибрасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станоджевич Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Шовковски
История личных встреч
Партизан
Динамо Киев
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
5
3
Среднее время на гол
18
30
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
4
2
Тотал матчей
5.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
22
45
Бомбардиры внутри турнира
Партизан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салданья
|2 (1)
|1
|Ибрагим Зубаиру
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабаев Владислав
|1
|0.5
|Ярмоленко Андрей
|1
|0.5
|Караваев Александр
|1
|0.5
|Пихалёнок Александр
|1
|0.5
|Шапаренко Николай
|1
|0.5
|Попов Денис II
|1
|0.5
|Бражко Владимир
|1
|0.5
|Волошин Назар
|0
|0
|Ванат Владислав
|0
|0
Карточки
Партизан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салданья
|1
|0
|Де Медина Натан
|1
|0
|Ариага Кервин
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бражко Владимир
|1
|0
Результаты матчей
Партизан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Киев
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
6
Партизан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Киев
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Партизан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Единство Уб - Партизан 0:4 Динамо Киев - Партизан 6:2 Напредак - Партизан 0:1 Локомотив Москва - Партизан 1:1
ЦСКА Москва - Партизан 3:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Браво - Партизан 2:1 Партизан - Раднички 1923 2:2 Чукарички - Партизан 0:1 Партизан - Младост Лучани 3:0 Напредак - Партизан 3:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3 Партизан - Бачка-Топола 1:2 Црвена Звезда - Партизан 2:0 Црвена Звезда - Партизан 3:2 Чукарички - Партизан 3:2 Партизан - Вождовац 1:1 Партизан - Нови Пазар 2:0 Вождовац - Партизан 2:3 Партизан - Спартак Суботица 1:0
Динамо Киев
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4
Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Полесье 3:0 Минай - Динамо Киев 1:3 Александрия - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Заря - Динамо Киев 0:3 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1
Результаты матчей
Партизан
Динамо Киев
Точный счет
6:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
6:2
1 раз 100%
6:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
6
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Партизан
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|Карабах
|Жуниньо VI
|4 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|3 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (2)
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Клаксвик
|Эджупи Альберт
|3
|Динамо Минск
|Пигас Вадим
|3
|Петрокуб
|Борш Ион
|3
|УЭ Санта-Колома
|Youssef El Ghazoui
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Партизан 0:1 Динамо Киев
Исход игры
Партизан
39.5% (51)
Ничья
19.4% (25)
Динамо Киев
41.1% (53)
Тотал 2.5
Больше
71.17% (79)
Меньше
28.83% (32)
Обе команды забьют
Да
85.59% (95)
Нет
14.41% (16)
Популярный счёт
1:2 Динамо Киев
24% (31)
2:1 Партизан
23.3% (30)
1:1 Ничья
13.2% (17)
0:1 Динамо Киев
5.4% (7)
2:2 Ничья
3.9% (5)
2:3 Динамо Киев
3.1% (4)
3:2 Партизан
3.1% (4)
1:0 Партизан
2.3% (3)
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