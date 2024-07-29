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Тур: 2. Стадион: .
Партизан
 
Позже
Динамо Киев
Прогнозы 41
Партизан 41.5% (17)
X 24.4% (10)
Динамо Киев 34.1% (14)
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Лучшие коэффициенты
Партизан
Ничья
Динамо Киев
4.70
4.10
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4.00
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История личных встреч

Партизан
Динамо Киев

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЧ
6:2
ЛЕ
4:1
ЛЕ
2:3

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

5
3

Среднее время на гол

18
30

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

4
2

Тотал матчей

5.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

22
45

Бомбардиры внутри турнира

Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салданья 2 (1) 2
Ибрагим Зубаиру 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабаев Владислав 1 1
Караваев Александр 1 1
Пихалёнок Александр 1 1
Шапаренко Николай 1 1
Попов Денис II 1 1
Бражко Владимир 1 1
Волошин Назар 0 0

Карточки

Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салданья 1 0
Де Медина Натан 1 0
Ариага Кервин 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бражко Владимир 1 0

Результаты матчей

Партизан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Киев
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
6
Партизан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Киев
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Партизан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Единство Уб - Партизан 0:4 Динамо Киев - Партизан 6:2 Напредак - Партизан 0:1 Локомотив Москва - Партизан 1:1
ЦСКА Москва - Партизан 3:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Браво - Партизан 2:1 Партизан - Раднички 1923 2:2 Чукарички - Партизан 0:1 Партизан - Младост Лучани 3:0 Напредак - Партизан 3:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3 Партизан - Бачка-Топола 1:2 Црвена Звезда - Партизан 2:0 Црвена Звезда - Партизан 3:2 Чукарички - Партизан 3:2 Партизан - Вождовац 1:1 Партизан - Нови Пазар 2:0 Вождовац - Партизан 2:3 Партизан - Спартак Суботица 1:0
Динамо Киев
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4
Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Полесье 3:0 Минай - Динамо Киев 1:3 Александрия - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Заря - Динамо Киев 0:3 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1

Результаты матчей

Партизан
Динамо Киев

Точный счет

6:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

6:2
1 раз 100%
6:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Партизан
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 3
Ференцварош Траоре Адама VII 3
ФКСБ Микулеску Давид 3
Фенербахче Джеко Эдин 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Петрокуб Борш Ион 3
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Борац Баня-Лука Mladen Zizovic 1 1
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Партизан - Динамо Киев от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2024, осталось 2 дня 12 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 41
    Партизан 41.5% (17)
    X 24.4% (10)
    Динамо Киев 34.1% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Партизан
    Ничья
    Динамо Киев
    4.70
    4.10
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    4.00
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    Прогнозы на матч Партизан - Динамо Киев

    Исход игры
    Партизан
    41.5% (17)
    Ничья
    24.4% (10)
    Динамо Киев
    34.1% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (26)
    Меньше
    33.33% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    87.18% (34)
    Нет
    12.82% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Партизан
    29.3% (12)
    1:2 Динамо Киев
    22% (9)
    1:1 Ничья
    19.5% (8)
    0:1 Динамо Киев
    7.3% (3)
    2:2 Ничья
    4.9% (2)
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