Тур: 1. Стадион: Лукойл Арена.
3:0
Второй тайм: 67'
0'
11' Желтая карточкаСтаноевич Марко
1:0
13' ГолДенисов Даниил
35' Желтая карточкаГолбан Игорь
2:0
43' ГолМелёшин Павел
3:0
45' ГолЗорин Даниил
Ход матча
11'
13'
1:0
35'
43'
2:0
45'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
74 Гузиев ЕгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
-
28 Зорин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Бонгонда ТеоНападающий
- Нападающий
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Голбан ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бердиев Рузикул
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1
Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2
Насаф
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Насаф - Навбахор 3:2 Металлург Бекабад - Насаф 0:0 Насаф - Нефтчи Фергана 1:0 Согдиана - Насаф 1:0
Насаф - Локомотив Ташкент 3:0 Пахтакор - Насаф 1:1 Насаф - Динамо Самарканд 1:1 Сурхан - Насаф 0:1 Насаф - Бунёдкор 0:0 АГМК - Насаф 3:4 Андижан - Насаф 1:1 Насаф - Кызылкум 2:1 Пахтакор - Насаф 0:0 Насаф - Олимпик Ташкент 2:0 Аль-Айн - Насаф 2:1 Насаф - Аль-Айн 0:0 Насаф - Брук-Бет Термалица 0:2 Мауаэнсе - Насаф 0:1 Сегед - Насаф 2:0 Факел - Насаф 1:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва 3:0 Насаф
Исход игры
Спартак Москва
82.1% (156)
Ничья
7.4% (14)
Насаф
10.5% (20)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (51)
Меньше
55.26% (63)
Обе команды забьют
Да
37.72% (43)
Нет
62.28% (71)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
24.2% (46)
2:1 Спартак Москва
15.8% (30)
1:0 Спартак Москва
8.4% (16)
3:1 Спартак Москва
5.3% (10)
3:0 Спартак Москва
4.2% (8)
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