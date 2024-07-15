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Тур: 1. Стадион: .
Спартак Москва
3:0
Второй тайм: 67'
Насаф
0'
11' Желтая карточка
Станоевич Марко
1:0
13' Гол
Денисов Даниил
35' Желтая карточка
Голбан Игорь
2:0
43' Гол
Мелёшин Павел
3:0
45' Гол
Зорин Даниил

Ход матча

11'
 
Станоевич Марко
13'
Денисов Даниил
1:0
35'
 
Голбан Игорь
43'
Мелёшин Павел
2:0
45'
Зорин Даниил
3:0
Прогнозы 190
Спартак Москва 82.1% (156)
X 7.4% (14)
Насаф 10.5% (20)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Спартак Москва
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Спартак Москва
Насаф

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1
Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2
Насаф
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Насаф - Навбахор 3:2 Металлург Бекабад - Насаф 0:0 Насаф - Нефтчи Фергана 1:0 Согдиана - Насаф 1:0
Насаф - Локомотив Ташкент 3:0 Пахтакор - Насаф 1:1 Насаф - Динамо Самарканд 1:1 Сурхан - Насаф 0:1 Насаф - Бунёдкор 0:0 АГМК - Насаф 3:4 Андижан - Насаф 1:1 Насаф - Кызылкум 2:1 Пахтакор - Насаф 0:0 Насаф - Олимпик Ташкент 2:0 Аль-Айн - Насаф 2:1 Насаф - Аль-Айн 0:0 Насаф - Брук-Бет Термалица 0:2 Мауаэнсе - Насаф 0:1 Сегед - Насаф 2:0 Факел - Насаф 1:2
  • Второй тайм
  • Замена
    85'
    Замена в составе "Насафа": Вместо Мухитдинова на поле вышел Рахматов.
  • 84'
    Кенжабоев покатил партнеру под удар, который решил зарядить по воротам с дальней дистанции - мяч прошел намного выше перекладины. 
  • 83'
    Угальде решил пробить с дальней дистанции - мяч по красивой траектории шел в дальний угол, но вратарь справился. 
  • 82'
    Угальде оставил мяч Жозе и стал открываться под передачу, но бразилец не смог вывести партнера на ударную позицию. 
  • 80'
    Очень медленно передвигается Мартинс. Много пространства сейчас получает "Насаф" в опорной зоне "Спартака", куда не успевает опускаться хавбек сборной Люксембурга. 
  • Фол, нарушение
    79'
    "Насаф" пытался организовать атаку по своему правому флангу, но Рябчук здорово поборолся, смог отвоевать мяч, а после заработал еще и штрафной удар.
  • Замена
    78'
    Замены в составе "Спартака": Вместо Мелёшина, Гузиева и Зиньковского на поле вышли Жозе, Никифоров и Сысоев.
  • 77'
    Виллиан Жозе готовится выйти на поле у "Спартака"! Пока мы его не видели в деле, ведь он сыграл только в закрытом матче против "Уфы".
  • 76'
    Угальде качнул защитника, вошел с мячом в штрафную площадь "Насафа" и пробил в дальний угол, но Эргашев забрал мяч под свой контроль.
  • 75'
    Зиньковский сместился с правого фланга в центр и пробил с линии штрафной площади - после рикошета мяч ушел за пределы поля. 
  • 74'
    Джебов покатил на ход Мелёшину, который сразу же решил пробить с острого угла - голкипер отразил удар. 
  • Желтая карточка
    73'
    Гайбуллаев попал рукой по лицу Мелёшина и получил желтую карточку.
  • 72'
    Угальде, Зиньковский и Мелёшин разыграли неплохую комбинацию, но до удара дело довести не удалось.
  • 70'
    Арбитр отправил команды на перерыв попить воды.
  • 69'
    Мартинс упустил в предыдущем эпизоде Акрамова. Очень тяжелым вышел на замену Кристофер. Кажется, что он пока к сезону не готов.
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    • 68'
      Акрамов принял мяч на линии штрафной площади и сильно пробил по воротам - намного выше.
    • 67'
      Джебов вышел на ударную позицию, но решил покатить на Зиньковского, который долго целился в дальний угол, но попасть по воротам не смог.
    • 66'
      Длинный заброс пошел в штрафную площадь "Спартака", но оборона легко справилась в эпизоде. 
    • 65'
      Литвинов покатил пяткой под удар Угальде, который решил пробить в касание, но его выстрел был заблокирован.
    • Замена
      64'
      Замена в составе "Спартака": Вместо Игнатова на поле вышел Угальде.
    • Замена
      63'
      Замена в составе "Спартака": Вместо Зорина на поле вышел Джебов.
    • Опасный момент
      62'
      МОМЕНТИЩЕ! В быструю атаку убежали игроки "Насафа"! Абдухаликов с правого края вырезал мяч в центр на Акрамова, который в касание не смог попасть по воротам "Спартака", хотя никто не мешал ему это сделать. 
    • 61'
      Насруллаев по левому флангу добрался до штрафной "Спартака" и пробил по воротам Селихова, но попал точно в голкипера.
    • 59'
      Пруцев увидел забегание Зорина в чужую штрафную и покатил ему в свободный коридор, но передача оказалась слишком сильной.
    • 58'
      Зиньковский накрутил Голбана на левом фланге и попытался прострелить в штрафную, но Голбан все же успел помешать россиянину. 
    • 57'
      Игнатов сделал разрезающий пас на ход Рябчуку, но тому немного не хватило скорости. 
    • 56'
      Гузиев сначала проиграл борьбу сопернику в своей штрафной площади, но в последний момент в подкате смог помешать игроку "Насафа" нанести удар с убойной позиции!
    • Замена
      55'
      Замена в составе "Насафа": Вместо Станоевича на поле вышел Акрамов.
    • Штанга
      54'
      ШТАНГА! Зиньковский классно закрутил на дальнюю штангу, где Мелёшин смог пробить головой, но удар не получился сильным. Однако это не помешало форварду угодить в стойку ворот!
    • 53'
      Насруллаев прорвался по левой бровке и прострелил во вратарскую, где Селихов в прыжке забрал мяч под свой контроль. 
    • Желтая карточка
      51'
      Рябчук получил желтую карточку за отмашку. Защитник "Спартака" зарядил точно нос Насруллаеву.
    • Фол, нарушение
      50'
      Абдухаликов оказался неправ в борьбе с Зориным. Фол в центре поля зафиксировал рефери.
    • 49'
      Вторая подряд ошибка Селихова. Голкипер "Спартака" не смог сделать точную передачу партнеру, отправив мяч в аут. 
    • 48'
      Селихов ошибся в передаче у своих ворот, но благодаря усилиям Плотникова мяч был выбит на угловой. 
    • Замена
      47'
      Замены в составе "Спартака": Вместо Денисова, Умярова и Максименко на поле вышли Плотников, Мартинс и Селихов.
    • Второй тайм начался
      46'
      Начался второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Ничего не стал добавлять арбитр. Перерыв!
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Зорин!!!
      Игнатов классно разогнал атаку, ушел от Станоевича и выкатил на Зорина, который отклеился от защитника и с линии штрафной отправил мяч в сетку!
    • Описание гола
      44'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Мелёшин!!!
      Лучший бомбардир "Спартака" в летнее межсезонье удваивает преимущество своей команды! Игнатов разрезал оборону передачей на Рябчука, который в касание отдал назад Зиньковскому - тот пробил в дальний угол, а Мелёшин подправил мяч в сетку!
    • 43'
      59 - 41 – владение мячом в процентном соотношении в пользу "Спартака".
    • 42'
      Гузиев классно себя проявил в своей штрафной площади. Молодой защитник грамотно отобрал мяч у Кенжабоева, поставил корпус и отдал точную передачу на партнера. 
    • Опасный момент
      41'
      МОМЕНТ! Максименко ошибся в передаче на своей половине поле, отдав мяч точно на ногу Насруллаеву - тот сразу же пробил по пустым воротам, но попасть не сумел.
    • Фол, нарушение
      40'
      Станоевич выскакивал из-за спины Игнатова, но хавбек "Спартака" немного зацепил соперника. 
    • Угловой
      39'
       Мухитдинов навесил на ближний угол, где Мелёшин головой выбил мяч из своей зоны. 
    • 38'
      Абдухаликов получил мяч в штрафной "Спартака" и попытался пробить, но заработал угловой удар.
    • 36'
      Умяров классно пяткой покатил на Зорина, который с угла штрафной площади целил в дальний угол "Насафа" - выше цели. 
    • Желтая карточка
      35'
      Пруцев вырезал на Мелёшина, который уже уходил от Голбана, но получил по ногам. Желтка карточка. 
    • Опасный момент
      34'
      Мелёшин покатил на ход Зиньковскому, который ворвался с мячом в штрафную площадь "Насафа" и пробил с острого угла - мяч прошел рядом с дальней штангой! 
    • 33'
      Зиньковский прошел нескольких соперников, покатил на Пруцева, который в касание перевел на Игнатова - Михаил пробил по воротам, но вратарь поймал мяч.
    • Опасный момент
      32'
      А вот и первый момент создал "Насаф".  Насруллаев здорово навесил на дальнюю штангу, где Рябчук упустил Нарзуллаева — тот нанес удар по воротам, но Максименко справился.
    • Фол, нарушение
      30'
      Умяров загрузил мяч по левой бровке на Рябчука, который в борьбе отвоевал мяч у соперника, но сделал это с нарушением правил. 
    • 29'
      Пруцев покатил на левый фланг Рябчуку, который долго целился, но так и не смог сделать точный кроос в штрафную "Насафа".
    • 28'
      Зиньковский придумал тонкую передачу, но выполнить ее не смог. Однако "красно-белые" моментально включили прессинг и вернули мяч. 
    • 27'
      Решил взять передышку "Спартак" после очень активного начала. Сейчас "Насаф" больше владеет мячом, но "красно-белые" пока не оставляют свободных зон.
    • 26'
      Насруллаев прорвался по левому флангу и низом отправил мяч в штрафную "Спартака", но Литвинов здорово сыграл в своей зоне.
    • 24'
      Арбитр отправляет команды на небольшой перерыв, чтобы игроки могли попить водички и перевести дух.
    • Фол, нарушение
      23'
      Гузиев немного перестарался в отборе и угодил в ногу игроку "Насафа". Фол в атаке зафиксировал арбитр. 
    • 22'
      Очень активен "Спартак" в прессинге. "Красно-белые" не дают сопернику выходить со своей половины поля.
    • 21'
      Впервые в матче "Насафу" удалось ненадолго закрепиться на половине поля "Спартака". Однако Умяров хорошо отработал в обороне и забрал мяч. 
    • 20'
      Потрясающе выглядит "Спартак" на первых минутах матча! Ничего не позволяет сделать "Насафу". 
    • Опасный момент
      19'
      МОМЕНТИЩЕ! Пруцев, Мелёшин и Зорин разыграли классный треугольник, в результате чего форвард вырвался один на один с вратарём "Насафа", но не попал в створ! 
    • Фол, нарушение
      18'
      Умяров жестко сыграл против Мухитдинова, но судья не стал показывать желтую карточку российскому хавбеку. 
    • 17'
      Игнатов сделал пару финтов и вышел на ударную позицию, но мяч после его выстрела был заблокирован Станоевичем. 
    • Опасный момент
      16'
      МОМЕНТ! Денисов получил гектар свободного пространства на правом фланге, сделал несколько шагов и вырезал идеальную передачу на линию вратарской, где Мелёшин выиграл вверх, но пробил немного выше перекладины! 
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Денисов!!!
      Зиньковский мощно пробил, но попал в стенку! После отскока мяч оказался у Денисова, который с первой попытки не смог переиграть голкипера, но после уже буквально занес мяч в ворота "Насафа"!
    • Желтая карточка
      13'
      После удара в Пруцева влетел в грубом подкате Станоевич, за что получил желтую карточку. Опасный штрафной удар заработал "Спартак".
    • Опасный момент
      12'
      Игнатов перехватил мяч на линии чужой штрафной и покатил на Пруцева, который сразу же пробил по воротам, но попал в защитника. 
    • 11'
      Зиньковский прорвался по правому флангу и выполнил навес в штрафную "Насафа", но адресата своей подачей найти не смог. 
    • 10'
      Зиньковский ложным движением убрал соперника и пробил в ближний угол с угла штрафной площади. Вратарь "Насафа" пока надежен. 
    • 9'
      Рябчук сместился в левый полуфланг, добрался до лицевой линии и прострелил вдоль ворот, но мяч достался Эргашеву.
    • 8'
      Зиньковский с Рябчуком обыгрались на левой бровке. Защитник решил выполнить подачу на дальнюю штангу, где никого из спартаковцев не оказалось. 
    • 7'
      Мелёшин и Пруцев здорово вскрыли оборону соперника и второй ворвался с мячом в штрафную площадь, но не смог устоять на ногах в контактной борьбе. 
    • 6'
      Рябчук совершил рывок по левой бровке, после чего навесил в центр штрафной площади "Насафа", но никто из его партнеров до мяча не добрался. 
    • 5'
      Пруцев перехватил мяч на чужой половине поля, приблизился к штрафной площади и пытался пробить по воротам, но защитник в подкате заблокировал выстрел. 
    • 4'
      Зиньковский загрузил мяч в штрафную соперника, но защитники "Насафа" справились с подачей.
    • Фол, нарушение
      3'
      Мелёшин здорово поставил корпус, но получил по ногам от Голбана. Штрафной удар на половине поля гостей.
    • 2'
      Футболисты "Спартака" разыграли мяч с центра поля, они сегодня в бело-красной форме. "Насаф" вышел в синем комплекте. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Добро пожаловать на текстовую трансляцию товарищеского матча между московским "Спартаком" и узбекистанским "Насафом". Помогать вам следить за событиями встречи будет Дмитрий Миляев. 
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 66% завершится ничьей.
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      1.52 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 190
    Спартак Москва 82.1% (156)
    X 7.4% (14)
    Насаф 10.5% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Насаф
    4.40
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    7.44
    75.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва 3:0 Насаф

    Исход игры
    Спартак Москва
    82.1% (156)
    Ничья
    7.4% (14)
    Насаф
    10.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.74% (51)
    Меньше
    55.26% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    37.72% (43)
    Нет
    62.28% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Спартак Москва
    24.2% (46)
    2:1 Спартак Москва
    15.8% (30)
    1:0 Спартак Москва
    8.4% (16)
    3:1 Спартак Москва
    5.3% (10)
    3:0 Спартак Москва
    4.2% (8)
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