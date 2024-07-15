Замены в составе "Спартака": Вместо Мелёшина, Гузиева и Зиньковского на поле вышли Жозе, Никифоров и Сысоев.

"Насаф" пытался организовать атаку по своему правому флангу, но Рябчук здорово поборолся, смог отвоевать мяч, а после заработал еще и штрафной удар.

Очень медленно передвигается Мартинс. Много пространства сейчас получает "Насаф" в опорной зоне "Спартака", куда не успевает опускаться хавбек сборной Люксембурга.

Угальде оставил мяч Жозе и стал открываться под передачу, но бразилец не смог вывести партнера на ударную позицию.

Угальде решил пробить с дальней дистанции - мяч по красивой траектории шел в дальний угол, но вратарь справился.

Кенжабоев покатил партнеру под удар, который решил зарядить по воротам с дальней дистанции - мяч прошел намного выше перекладины.

Замена в составе "Насафа": Вместо Мухитдинова на поле вышел Рахматов.

Мартинс упустил в предыдущем эпизоде Акрамова. Очень тяжелым вышел на замену Кристофер. Кажется, что он пока к сезону не готов.

Угальде, Зиньковский и Мелёшин разыграли неплохую комбинацию, но до удара дело довести не удалось.

Гайбуллаев попал рукой по лицу Мелёшина и получил желтую карточку.

Джебов покатил на ход Мелёшину, который сразу же решил пробить с острого угла - голкипер отразил удар.

Зиньковский сместился с правого фланга в центр и пробил с линии штрафной площади - после рикошета мяч ушел за пределы поля.

Угальде качнул защитника, вошел с мячом в штрафную площадь "Насафа" и пробил в дальний угол, но Эргашев забрал мяч под свой контроль.

Виллиан Жозе готовится выйти на поле у "Спартака"! Пока мы его не видели в деле, ведь он сыграл только в закрытом матче против "Уфы".

Зиньковский накрутил Голбана на левом фланге и попытался прострелить в штрафную, но Голбан все же успел помешать россиянину.

Пруцев увидел забегание Зорина в чужую штрафную и покатил ему в свободный коридор, но передача оказалась слишком сильной.

Насруллаев по левому флангу добрался до штрафной "Спартака" и пробил по воротам Селихова, но попал точно в голкипера.

МОМЕНТИЩЕ! В быструю атаку убежали игроки "Насафа"! Абдухаликов с правого края вырезал мяч в центр на Акрамова, который в касание не смог попасть по воротам "Спартака", хотя никто не мешал ему это сделать.

Замена в составе "Спартака": Вместо Зорина на поле вышел Джебов.

Замена в составе "Спартака": Вместо Игнатова на поле вышел Угальде.

Литвинов покатил пяткой под удар Угальде, который решил пробить в касание, но его выстрел был заблокирован.

Длинный заброс пошел в штрафную площадь "Спартака", но оборона легко справилась в эпизоде.

Джебов вышел на ударную позицию, но решил покатить на Зиньковского, который долго целился в дальний угол, но попасть по воротам не смог.

Акрамов принял мяч на линии штрафной площади и сильно пробил по воротам - намного выше.

Замены в составе "Спартака": Вместо Денисова, Умярова и Максименко на поле вышли Плотников, Мартинс и Селихов.

Селихов ошибся в передаче у своих ворот, но благодаря усилиям Плотникова мяч был выбит на угловой.

Вторая подряд ошибка Селихова. Голкипер "Спартака" не смог сделать точную передачу партнеру, отправив мяч в аут.

Абдухаликов оказался неправ в борьбе с Зориным. Фол в центре поля зафиксировал рефери.

Насруллаев прорвался по левой бровке и прострелил во вратарскую, где Селихов в прыжке забрал мяч под свой контроль.

ШТАНГА! Зиньковский классно закрутил на дальнюю штангу, где Мелёшин смог пробить головой, но удар не получился сильным. Однако это не помешало форварду угодить в стойку ворот!

Замена в составе "Насафа": Вместо Станоевича на поле вышел Акрамов.

Гузиев сначала проиграл борьбу сопернику в своей штрафной площади, но в последний момент в подкате смог помешать игроку "Насафа" нанести удар с убойной позиции!

Игнатов сделал разрезающий пас на ход Рябчуку, но тому немного не хватило скорости.

Первый тайм

— Ничего не стал добавлять арбитр. Перерыв!

45' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Зорин!!!

Игнатов классно разогнал атаку, ушел от Станоевича и выкатил на Зорина, который отклеился от защитника и с линии штрафной отправил мяч в сетку!

44' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Мелёшин!!!

Лучший бомбардир "Спартака" в летнее межсезонье удваивает преимущество своей команды! Игнатов разрезал оборону передачей на Рябчука, который в касание отдал назад Зиньковскому - тот пробил в дальний угол, а Мелёшин подправил мяч в сетку!

43' 59 - 41 – владение мячом в процентном соотношении в пользу "Спартака".

42' Гузиев классно себя проявил в своей штрафной площади. Молодой защитник грамотно отобрал мяч у Кенжабоева, поставил корпус и отдал точную передачу на партнера.

41' МОМЕНТ! Максименко ошибся в передаче на своей половине поле, отдав мяч точно на ногу Насруллаеву - тот сразу же пробил по пустым воротам, но попасть не сумел.

40' Станоевич выскакивал из-за спины Игнатова, но хавбек "Спартака" немного зацепил соперника.

39' Мухитдинов навесил на ближний угол, где Мелёшин головой выбил мяч из своей зоны.

38' Абдухаликов получил мяч в штрафной "Спартака" и попытался пробить, но заработал угловой удар.

36' Умяров классно пяткой покатил на Зорина, который с угла штрафной площади целил в дальний угол "Насафа" - выше цели.

35' Пруцев вырезал на Мелёшина, который уже уходил от Голбана, но получил по ногам. Желтка карточка.

34' Мелёшин покатил на ход Зиньковскому, который ворвался с мячом в штрафную площадь "Насафа" и пробил с острого угла - мяч прошел рядом с дальней штангой!

33' Зиньковский прошел нескольких соперников, покатил на Пруцева, который в касание перевел на Игнатова - Михаил пробил по воротам, но вратарь поймал мяч.

32' А вот и первый момент создал "Насаф". Насруллаев здорово навесил на дальнюю штангу, где Рябчук упустил Нарзуллаева — тот нанес удар по воротам, но Максименко справился.

30' Умяров загрузил мяч по левой бровке на Рябчука, который в борьбе отвоевал мяч у соперника, но сделал это с нарушением правил.

29' Пруцев покатил на левый фланг Рябчуку, который долго целился, но так и не смог сделать точный кроос в штрафную "Насафа".

28' Зиньковский придумал тонкую передачу, но выполнить ее не смог. Однако "красно-белые" моментально включили прессинг и вернули мяч.

27' Решил взять передышку "Спартак" после очень активного начала. Сейчас "Насаф" больше владеет мячом, но "красно-белые" пока не оставляют свободных зон.

26' Насруллаев прорвался по левому флангу и низом отправил мяч в штрафную "Спартака", но Литвинов здорово сыграл в своей зоне.

24' Арбитр отправляет команды на небольшой перерыв, чтобы игроки могли попить водички и перевести дух.

23' Гузиев немного перестарался в отборе и угодил в ногу игроку "Насафа". Фол в атаке зафиксировал арбитр.

22' Очень активен "Спартак" в прессинге. "Красно-белые" не дают сопернику выходить со своей половины поля.

21' Впервые в матче "Насафу" удалось ненадолго закрепиться на половине поля "Спартака". Однако Умяров хорошо отработал в обороне и забрал мяч.

20' Потрясающе выглядит "Спартак" на первых минутах матча! Ничего не позволяет сделать "Насафу".

19' МОМЕНТИЩЕ! Пруцев, Мелёшин и Зорин разыграли классный треугольник, в результате чего форвард вырвался один на один с вратарём "Насафа", но не попал в створ!

18' Умяров жестко сыграл против Мухитдинова, но судья не стал показывать желтую карточку российскому хавбеку.

17' Игнатов сделал пару финтов и вышел на ударную позицию, но мяч после его выстрела был заблокирован Станоевичем.

16' МОМЕНТ! Денисов получил гектар свободного пространства на правом фланге, сделал несколько шагов и вырезал идеальную передачу на линию вратарской, где Мелёшин выиграл вверх, но пробил немного выше перекладины!

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Денисов!!!

Зиньковский мощно пробил, но попал в стенку! После отскока мяч оказался у Денисова, который с первой попытки не смог переиграть голкипера, но после уже буквально занес мяч в ворота "Насафа"!

13' После удара в Пруцева влетел в грубом подкате Станоевич, за что получил желтую карточку. Опасный штрафной удар заработал "Спартак".

12' Игнатов перехватил мяч на линии чужой штрафной и покатил на Пруцева, который сразу же пробил по воротам, но попал в защитника.

11' Зиньковский прорвался по правому флангу и выполнил навес в штрафную "Насафа", но адресата своей подачей найти не смог.

10' Зиньковский ложным движением убрал соперника и пробил в ближний угол с угла штрафной площади. Вратарь "Насафа" пока надежен.

9' Рябчук сместился в левый полуфланг, добрался до лицевой линии и прострелил вдоль ворот, но мяч достался Эргашеву.

8' Зиньковский с Рябчуком обыгрались на левой бровке. Защитник решил выполнить подачу на дальнюю штангу, где никого из спартаковцев не оказалось.

7' Мелёшин и Пруцев здорово вскрыли оборону соперника и второй ворвался с мячом в штрафную площадь, но не смог устоять на ногах в контактной борьбе.

6' Рябчук совершил рывок по левой бровке, после чего навесил в центр штрафной площади "Насафа", но никто из его партнеров до мяча не добрался.

5' Пруцев перехватил мяч на чужой половине поля, приблизился к штрафной площади и пытался пробить по воротам, но защитник в подкате заблокировал выстрел.

4' Зиньковский загрузил мяч в штрафную соперника, но защитники "Насафа" справились с подачей.

3' Мелёшин здорово поставил корпус, но получил по ногам от Голбана. Штрафной удар на половине поля гостей.

2' Футболисты "Спартака" разыграли мяч с центра поля, они сегодня в бело-красной форме. "Насаф" вышел в синем комплекте.