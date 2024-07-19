Тур: 6.
1:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаКанто Густаво
1:0
37' ГолLautaro Rios
73' Желтая карточкаКабрал Джонатан
76' Желтая карточкаBruno Felix Bianchi
90' Желтая карточкаRodrigo Castillo
90' Красная карточкаКабрал Джонатан
91' Желтая карточкаLuis Sequeira
90'+16
Ход матча
35'
37'
1:0
73'
90'
90'
91'
17
Lautaro
Rios
15
Пинтадо
Хуан
19
Кастро
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Lautaro RiosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
36 Fredy Vera2
-
-
-
Главный тренер: Martin Cicotello
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Mendez
История личных встреч
Индепендьенте Ривадавия
Химнасия Ла-Плата
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Гастон
|1
|0.17
|Lautaro Rios
|1
|0.17
|Matias Reali
|1
|0.17
|Francisco Petrasso
|1
|0.17
|Хэм Эзекиль
|0
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|0
|0
|Вилья Себастьян
|0
|0
|Antonio Napolitano
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Castillo
|3
|0.5
|Абальдо Матиас
|3
|0.5
|Кастро Лукас
|1
|0.17
|Коласо Николас
|1
|0.17
|Домингес Бенжамин
|1 (1)
|0.17
|Пинтадо Хуан
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tiago Palacios
|3
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|1
|Francisco Petrasso
|1
|1
|Bruno Felix Bianchi
|2
|0
|Mauricio Asenjo
|2
|0
|Франко Ромеро
|1
|0
|Mauro Angel Maidana
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моралес Леонардо
|4
|0
|Кабрал Джонатан
|3
|0
|Rodrigo Castillo
|1
|1
|Коласо Николас
|1
|0
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|Кастро Лукас
|1
|0
|Канто Густаво
|1
|0
|Родригес Йонатан
|1
|0
|Домингес Бенжамин
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Индепендьенте Ривадавия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
8
Индепендьенте Ривадавия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
67%
3
38%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
3
33%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1
Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2
Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Ривадавия
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|4.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|4 - 2
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|9.
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|12.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|15.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|16.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|17.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|18.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|19.
|0:2
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|20.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|21.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|23.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|24.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|25.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|27.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|28.
|5
|0
|0
|5
|6 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|5.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|6.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|8.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|14.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|16.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|17.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|18.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|19.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|20.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|21.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|22.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|23.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|27.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|28.
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|0:2
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|21.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|22.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|23.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|26.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|4 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|4
|Химнасия Ла-Плата
|Rodrigo Castillo
|3 (2)
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 3
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4
|Уракан
|Lucas Carrizo
|4
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|4