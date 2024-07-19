  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 6.
Индепендьенте Ривадавия
1:0
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
35' Желтая карточка
Канто Густаво
1:0
37' Гол
Lautaro Rios
73' Желтая карточка
Кабрал Джонатан
76' Желтая карточка
Bruno Felix Bianchi
90' Желтая карточка
Rodrigo Castillo
90' Красная карточка
Кабрал Джонатан
91' Желтая карточка
Luis Sequeira
90'+16
1
Центурион
Эзекиль
2
Bruno
Felix
Bianchi
40
Ivan
Villalba
42
Tiago
Palacios
14
Luciano
Gomez
16
Tobias
Ostchega
17
Lautaro
Rios
26
Франко
Ромеро
8
Хэм
Эзекиль
22
Вилья
Себастьян
31
Mauricio
Asenjo
23
Инсфран
Нельсон
15
Пинтадо
Хуан
20
Кабрал
Джонатан
32
Канто
Густаво
3
Rodrigo
Gallo
19
Кастро
Лукас
14
Боливар
Агустин
10
Де
Бласис
Пабло
9
Абальдо
Матиас
30
Rodrigo
Castillo
7
Домингес
Бенжамин
Индепендьенте Ривадавия
5-3-2
Химнасия Ла-Плата
4-3-3

История личных встреч

Индепендьенте Ривадавия
Химнасия Ла-Плата

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

КПЛ
2:3
ПБ
3:0
ПБ
1:1
ПБ
2:1
НБ
0:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Гастон 1 0.17
Lautaro Rios 1 0.17
Matias Reali 1 0.17
Francisco Petrasso 1 0.17
Хэм Эзекиль 0 0
Victorio Gabriel Ramis 0 0
Вилья Себастьян 0 0
Antonio Napolitano 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Castillo 3 0.5
Абальдо Матиас 3 0.5
Кастро Лукас 1 0.17
Коласо Николас 1 0.17
Домингес Бенжамин 1 (1) 0.17
Пинтадо Хуан 0 0

Карточки

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tiago Palacios 3 0
Victorio Gabriel Ramis 1 1
Francisco Petrasso 1 1
Bruno Felix Bianchi 2 0
Mauricio Asenjo 2 0
Франко Ромеро 1 0
Mauro Angel Maidana 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Matias Reali 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моралес Леонардо 4 0
Кабрал Джонатан 3 0
Rodrigo Castillo 1 1
Коласо Николас 1 0
Де Бласис Пабло 1 0
Кастро Лукас 1 0
Канто Густаво 1 0
Родригес Йонатан 1 0
Домингес Бенжамин 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Индепендьенте Ривадавия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
8
Индепендьенте Ривадавия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
67%
3
38%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
3
33%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1
Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2
Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Ривадавия
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 5 4 1 0 11 - 4 13
2.
Уракан
 5 4 1 0 8 - 2 13
3.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 7 - 2 13
4.
Институто Кордоба
 2:0 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Расинг Авельянеда
 5 3 1 1 12 - 6 10
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 6 10
7.
Индепендьенте Ривадавия
 6 3 1 2 4 - 2 10
8.
Ривер Плейт
 5 3 0 2 9 - 4 9
9.
Архентинос Хуниорс
 6 3 0 3 6 - 9 9
10.
Ланус
 5 2 2 1 6 - 5 8
11.
Бельграно
 5 2 2 1 8 - 9 8
12.
Сармьенто
 5 2 1 2 5 - 4 7
13.
Бока Хуниорс
 5 2 1 2 5 - 4 7
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 5 - 5 7
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Депортиво Риестра
 5 2 0 3 3 - 5 6
17.
Росарио Сентраль
 5 1 3 1 7 - 6 6
18.
Атлетико Тукуман
 5 1 3 1 4 - 5 6
19.
Индепендьенте Авельянеда
 0:2 6 1 3 2 4 - 7 6
20.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 4 - 6 5
21.
Платенсе
 5 1 2 2 3 - 5 5
22.
Тигре
 6 1 2 3 5 - 10 5
23.
Банфилд
 5 1 1 3 4 - 7 4
24.
Барракас Сентраль
 5 1 1 3 3 - 7 4
25.
Годой Крус
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 5 0 3 2 3 - 6 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 1 3 3 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 0 5 6 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Уракан
 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
6.
Институто Кордоба
 2:0 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Бельграно
 3 2 1 0 7 - 5 7
8.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
9.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 4 - 1 6
10.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Депортиво Риестра
 3 2 0 1 3 - 2 6
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 2 6
13.
Атлетико Тукуман
 3 1 2 0 3 - 2 5
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Банфилд
 2 1 1 0 3 - 1 4
16.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
17.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
19.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
20.
Индепендьенте Авельянеда
 0:2 3 1 1 1 4 - 5 4
21.
Сармьенто
 3 1 0 2 3 - 3 3
22.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 1 - 1 2
23.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 2 - 2 2
24.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Институто Кордоба
 2:0 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Уракан
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Сармьенто
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Расинг Авельянеда
 3 1 1 1 8 - 6 4
8.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
11.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Годой Крус
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Ланус
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Индепендьенте Авельянеда
 0:2 3 0 2 1 0 - 2 2
16.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 2 - 5 1
20.
Платенсе
 3 0 1 2 2 - 5 1
21.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 0 2 2 - 4 0
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 0 - 3 0
26.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 4 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Банфилд Milton Gimenez 4
Химнасия Ла-Плата Rodrigo Castillo 3 (2)
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Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
Уракан Lucas Carrizo 4
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Вилья Себастьян сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Лаутаро Риос бьет в цель!
    • 35'
      Канто Густаво получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Индепендьенте Ривадавия 1:0 Химнасия Ла-Плата онлайн

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