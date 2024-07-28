Тур: 8.
0:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаFrancisco Ramirez
27' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
0:1
30' ГолWalter Mazzanti
62' Желтая карточкаRodrigo Cabral
90'+6
Ход матча
30'
62'
24
Хименес
Хуан
45
Kevin
Ortiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Копетти ЭнцоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Alejo Toledo
-
22 Pablo Siles
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Росарио Сентраль
Уракан
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
21 матч
38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1.13
1
Среднее время на гол
80
90
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
1.05
1.1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
85
82
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agustin Modica
|3
|0.43
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.14
|Рубен Марко
|1
|0.14
|Facundo Mallo
|1
|0.14
|Копетти Энцо
|1
|0.14
|Alan Rodriguez2
|1
|0.14
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.14
|Fabricio Oviedo
|1
|0.14
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|Victor Malcorra
|0
|0
|Комар Хуан
|0
|0
|Кампас Хаминтон
|0
|0
|Francesco Lo Celso
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
|Хименес Хуан
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуссетто Игнасио
|5 (2)
|0.63
|Фертоли Эктор
|3
|0.38
|Walter Mazzanti
|1
|0.13
|Аларкон Вильям
|1
|0.13
|Cesar Ibanez
|0
|0
|Federico Fattori
|0
|0
|Lucas Carrizo
|0
|0
|Francisco Ramirez
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Quintana
|2
|0
|Damian Alberto Martinez
|2
|0
|Ибарра Франко
|2
|0
|Рубен Марко
|1
|0
|Мартинес Маурисио
|1
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Facundo Mallo
|1
|0
|Emanuel Coronel
|1
|0
|Tomas O'Connor
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Laurtaro Giaccone
|1
|0
|Kevin Ortiz
|1
|0
|Хименес Хуан
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Carrizo
|5
|0
|Аларкон Вильям
|2
|1
|Cesar Ibanez
|3
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Francisco Ramirez
|2
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Walter Mazzanti
|1
|0
|Rodrigo Cabral
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
|Frank Kudelka
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Уракан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Уракан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
5
Росарио Сентраль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Уракан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
50%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
20%
2
20%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
3
30%
76-90
Пропущено
10
3
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1
Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1
Уракан
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Платенсе - Уракан 0:0
Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Уракан 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Уракан
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Уракан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
34
26
16
17
16
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|5
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|5
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|5
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 3