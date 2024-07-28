☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 8.
Росарио Сентраль
0:1
Конец матча
Уракан
0'
9' Желтая карточка
Francisco Ramirez
27' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
0:1
30' Гол
Walter Mazzanti
62' Желтая карточка
Rodrigo Cabral
90'+6
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
6
Miguel
Barbieri
24
Хименес
Хуан
21
Alan
Rodriguez2
45
Kevin
Ortiz
16
Мартинес
Маурисио
7
Ловера
Максимилиано
10
Victor
Malcorra
18
Francesco
Lo
Celso
44
Agustin
Modica
1
Галиндес
Эрнан
29
Де
ла
Фуэнте
Эрнан
6
Fabio
Pereyra
3
Lucas
Carrizo
13
Guillermo
Benitez1
24
Federico
Fattori
10
Walter
Mazzanti
20
Эчеверрия
Родриго
5
Аларкон
Вильям
16
Rodrigo
Cabral
17
Francisco
Ramirez
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Уракан
4-1-4-1

История личных встреч

Росарио Сентраль
Уракан

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

21 матч

38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
2:0
КПЛ
1:0
ЛП
0:2
ЛП
2:0
КПЛ
2:1
ЛП
1:4
С
2:1
С
2:1
С
2:3
П
1:1
П
1:1
КА
0:0
ПБ
0:1
ПБ
0:0
ПБ
3:0
НБ
0:1
ПА
0:2
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
0:2
ПАК
1:1

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.13
1

Среднее время на гол

80
90

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.05
1.1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

85
82

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agustin Modica 3 0.43
Laurtaro Giaccone 1 0.14
Рубен Марко 1 0.14
Facundo Mallo 1 0.14
Копетти Энцо 1 0.14
Alan Rodriguez2 1 0.14
Luca Martinez Dupuy 1 0.14
Fabricio Oviedo 1 0.14
Ловера Максимилиано 0 0
Victor Malcorra 0 0
Комар Хуан 0 0
Кампас Хаминтон 0 0
Francesco Lo Celso 0 0
Ибарра Франко 0 0
Хименес Хуан 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуссетто Игнасио 5 (2) 0.63
Фертоли Эктор 3 0.38
Walter Mazzanti 1 0.13
Аларкон Вильям 1 0.13
Cesar Ibanez 0 0
Federico Fattori 0 0
Lucas Carrizo 0 0
Francisco Ramirez 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Quintana 2 0
Damian Alberto Martinez 2 0
Ибарра Франко 2 0
Рубен Марко 1 0
Мартинес Маурисио 1 0
Victor Malcorra 1 0
Комар Хуан 1 0
Facundo Mallo 1 0
Emanuel Coronel 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Laurtaro Giaccone 1 0
Kevin Ortiz 1 0
Хименес Хуан 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Carrizo 5 0
Аларкон Вильям 2 1
Cesar Ibanez 3 0
Pablo Siles 2 0
Francisco Ramirez 2 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Walter Mazzanti 1 0
Rodrigo Cabral 1 0
Lucas Souto 1 0
Frank Kudelka 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Уракан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Уракан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
5
Росарио Сентраль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Уракан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
50%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
20%
2
20%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
3
30%
76-90

Пропущено

10
3
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1
Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1
Уракан
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Платенсе - Уракан 0:0
Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Уракан 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Уракан

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Уракан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
2
6
1
6
2.5
1
7
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 8 5 3 0 10 - 3 18
2.
Унион Санта-Фе
 6 4 2 0 7 - 2 14
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Индепендьенте Ривадавия
 8 4 2 2 5 - 2 14
5.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 15 - 7 13
6.
Институто Кордоба
 7 4 1 2 10 - 6 13
7.
Ланус
 7 3 3 1 11 - 9 12
8.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 9 - 6 11
9.
Бельграно
 7 3 2 2 12 - 13 11
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 6 11
11.
Ривер Плейт
 7 3 1 3 12 - 8 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 10 - 7 10
13.
Сармьенто
 7 3 1 3 8 - 8 10
14.
Атлетико Тукуман
 7 2 4 1 6 - 6 10
15.
Депортиво Риестра
 7 3 0 4 6 - 7 9
16.
Архентинос Хуниорс
 7 3 0 4 6 - 11 9
17.
Росарио Сентраль
 7 2 3 2 11 - 9 9
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 3 2 5 - 5 9
19.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
20.
Платенсе
 7 2 2 3 5 - 7 8
21.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 4 3 5 - 9 7
22.
Годой Крус
 6 1 3 2 5 - 8 6
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 6 - 8 6
24.
Тигре
 7 1 3 3 6 - 11 6
25.
Банфилд
 6 1 2 3 5 - 8 5
26.
Барракас Сентраль
 7 1 2 4 3 - 8 5
27.
Дефенса и Хустисия
 7 0 5 2 6 - 9 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 1 6 7 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Уракан
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 7 - 0 9
5.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
7.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
8.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
10.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
11.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
12.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 2 7
13.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
14.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
16.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
17.
Банфилд
 3 1 2 0 4 - 2 5
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 2 0 3 - 1 5
19.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
21.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
22.
Годой Крус
 3 1 1 1 4 - 4 4
23.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
24.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Тигре
 4 0 2 2 2 - 7 2
27.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
3.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Институто Кордоба
 4 2 0 2 4 - 3 6
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Сармьенто
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Расинг Авельянеда
 4 1 1 2 8 - 7 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Велес Сарсфилд
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Платенсе
 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
15.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
16.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
17.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
18.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Годой Крус
 3 0 2 1 1 - 4 2
20.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 3 - 6 2
21.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
22.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
23.
Бельграно
 3 0 1 2 3 - 7 1
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Бельграно Хара Франко 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 5
Уракан Lucas Carrizo 5
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 5
Унион Санта-Фе Пас Николас 5
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Федерико Фаттори сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Уолтер Маццанти бьет в цель!
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