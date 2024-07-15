Первый тайм

14' Угловой заработали у нас Broke Boys. Мяч после подачи выбили защитники, а повторный навес последовал уже за лицевую.

14' Broke Boys стараются играть широко, быстро доставлять мяч на чужую половину поля, но зацепиться там не получается. Довольно много брака у нас сейчас на поле.

13' Сычёв немного вышел вперёд, а издали его хотели перебросить. Мяч ударился о газон около вратарской, а после этого пролетел над перекладиной.

12' Нет пенальти! Не было касания со стороны Соснина, будет спорный мяч у нас! Продолжается игра.

12' Отправился главный арбитр проверять этот эпизод. Александр Филимонов примет решение скоро, повторы очень противоречивую информацию для размышлений нам дают.

11' Пенальти в ворота Broke Boys! Скоропупов заработал его! Соснин зацепил Илью в своей штрафной.