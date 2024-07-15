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  3. Медийная футбольная лига (WINLINE MFL) 2024
2DROTS
0:0
Первый тайм
Broke Boys
Прогнозы 163
2DROTS 81.6% (133)
X 8.6% (14)
Broke Boys 9.8% (16)
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2DROTS
Broke Boys

История личных встреч

2DROTS
Broke Boys

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:1
СМ
1:2
МКС(
2:1
МКС(
0:0
МФЛ(M
1:2

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
1.2

Среднее время на гол

0
75

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

90
75

Бомбардиры внутри турнира

2DROTS
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сычев Дмитрий (KARIUS) 1 0.08
Гудаев Денис (DE GUDAI) 1 0.08
Семенов Владислав (SEMIO) 1 0.08
Broke Boys
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майрович Максим 2 0.17
Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР) 1 0.08

Карточки

Результаты матчей

2DROTS
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Broke Boys
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
2DROTS
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Broke Boys
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
2DROTS
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Broke Boys
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
2
67%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

2DROTS
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
2DROTS - ФК Титан 1:0 2DROTS - ФК Титан 1:2 Амкал - 2DROTS 2:1 2DROTS - Амкал 2:1
ФК Народная Команда - 2DROTS 0:7 2DROTS - ФК Матч 5:1 FC Fight Nights - 2DROTS 0:2 2DROTS - Деньги Рокетов 2:0 2DROTS - Lotus 5:0 2DROTS - FC Bus 6:2 2DROTS - ФК 10 0:3 2DROTS - ЦСКА М (мол.) 1:1 2DROTS - Broke Boys 1:1 2DROTS - ФК Титан 0:1 2DROTS - Broke Boys 1:2 2DROTS - СД Фэмили 0:1 Амкал - 2DROTS 0:1 СД Фэмили - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 2DROTS - ФК Эгриси 0:0
Broke Boys
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Broke Boys - FC Fight Nights 2:0 Broke Boys - FC Fight Nights 0:1 ФК Родина Медиа - Broke Boys 0:1 ФК Родина Медиа - Broke Boys 0:0
Broke Boys - СКА-Ростов 1:1 ФК 10 - Broke Boys 1:3 Тандем - Broke Boys 1:1 Broke Boys - ФК Козлы 1:2 ФК Матч - Broke Boys 0:3 Broke Boys - ФК Кони 3:1 Broke Boys - ФК Эгриси 3:0 2DROTS - Broke Boys 1:1 Чертаново Медиа - Broke Boys 3:0 Broke Boys - Кызылжар 0:2 Спартак-2 - Broke Boys 0:1 Broke Boys - Енисей 2:0 ФК Родина Медиа - Broke Boys 1:0 2DROTS - Broke Boys 1:2 ФК 10 - Broke Boys 0:0 Broke Boys - Амкал 1:0

Результаты матчей

2DROTS
Broke Boys

Точный счет

0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
6
1 раз 9%
7
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

2DROTS
Broke Boys

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
3
1.5
3
3
3
5
2.5
2
4
3
5
3.5
3
5
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
2
2.5
2
3
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
5
6
4
7
2.5
4
7
4
7
3.5
4
7
4.5
2
9
5.5
1/4 финала
2 ФК Родина Медиа
4 Broke Boys
3 Тандем
7 FC Fight Nights
7 2DROTS
6 Амкал
5 ФК Титан
1 FC DMEDIA
1/2 финала
2 Broke Boys
1 FC Fight Nights
6 2DROTS
4 ФК Титан
Финал
2DROTS
Broke Boys

Топ бомбардиров
Broke Boys Майрович Максим 2
ФК Титан Алтунин Антон 1
Амкал Костюков Степан 1
FC Fight Nights Аляпин Владислав 1
Broke Boys Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР) 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    14'
    Угловой заработали у нас Broke Boys. Мяч после подачи выбили защитники, а повторный навес последовал уже за лицевую.
  • 14'
    Broke Boys стараются играть широко, быстро доставлять мяч на чужую половину поля, но зацепиться там не получается. Довольно много брака у нас сейчас на поле. 
  • 13'
    Сычёв немного вышел вперёд, а издали его хотели перебросить. Мяч ударился о газон около вратарской, а после этого пролетел над перекладиной.
  • 12'
    Нет пенальти! Не было касания со стороны Соснина, будет спорный мяч у нас! Продолжается игра.
  • Видеоповтор
    12'
    Отправился главный арбитр проверять этот эпизод. Александр Филимонов примет решение скоро, повторы очень противоречивую информацию для размышлений нам дают.
  • Пенальти!
    11'
    Пенальти в ворота Broke Boys! Скоропупов заработал его! Соснин зацепил Илью в своей штрафной.
  • 10'
    Киряков сейчас поборолся за мяч, на него жёстко пошли ногой, едва не попав шипами в колено. К счастью, пронесло - травмы нет, а Егоров просил красную - лукавил.
  • 9'
    Амир Натхо вышел на поле вместо Мартусевича, который получил повреждение в предыдущем эпизоде.
  • Травма, повреждение
    8'
    Майрович пошёл в жёсткий подкат в центре поля, выиграв борьбу, но Мартусевич получил небольшое повреждение. 
  • 7'
    Быстрая ответная атака со стороны 2DROTS, а пробить не дали дважды! Классно могло быть, вполне опасно, только Слон чуть-чуть мог получше навесить.
  • 6'
    Дмитрий Сычёв сейчас здорово сыграл на выходе, выбив мяч подальше от своих ворот. А бил-то после розыгрыша углового Павел Яковлев.
  • Судья
    4'
    Оба футболиста хватали друг друга руками, поэтому судья напомнил, что у нас футбол, финал, поэт ому за такую борьбу он не готов назначать 11-метровый.
  • Видеоповтор
    3'
    После подачи мяч полетел на дальнюю штангу, где защитник прихватил руками Плешко. Судья по челленджу номинальных гостей пошёл смотреть повтор.
  • Угловой
    2'
    "Броуки" чуть активней начали эту встречу, заработав угловой на левом фланге. Большими силами идут вперёд номинальные гости.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Старт матча немного задерживается. Команды только сейчас выходят на поле.
    • Этот финал проходит в Москве на домашнем стадионе ЦСКА "ВЭБ Арене".
    • Приветствуем всех любителей футбола! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция финального матча Медийной футбольной лиги, в котором 2DROTS сыграет с Broke Boys.
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    Прогнозы 163
    2DROTS 81.6% (133)
    X 8.6% (14)
    Broke Boys 9.8% (16)
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    Где смотреть матч 2DROTS 0:0 Broke Boys онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч 2DROTS 0:0 Broke Boys

    Исход игры
    2DROTS
    81.6% (133)
    Ничья
    8.6% (14)
    Broke Boys
    9.8% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.57% (75)
    Меньше
    32.43% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    76.58% (85)
    Нет
    23.42% (26)
    Популярный счёт
    2:1 2DROTS
    36.8% (60)
    1:0 2DROTS
    10.4% (17)
    1:1 Ничья
    6.1% (10)
    2:0 2DROTS
    4.9% (8)
    3:1 2DROTS
    3.1% (5)
    1:2 Broke Boys
    3.1% (5)
    3:2 2DROTS
    1.2% (2)
    2:2 Ничья
    1.2% (2)
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    2DROTS
    Broke Boys
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