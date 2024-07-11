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  3. Медийная футбольная лига (WINLINE MFL) 2024
2DROTS
 
Позже
Broke Boys
Прогнозы 60
2DROTS 86.7% (52)
X 11.7% (7)
Broke Boys 1.7% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

2DROTS
Broke Boys

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:1
СМ
1:2
МКС(
2:1
МКС(
0:0
МФЛ(M
1:2

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
1.2

Среднее время на гол

0
75

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

90
75

Бомбардиры внутри турнира

2DROTS
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сычев Дмитрий (KARIUS) 1 0.09
Гудаев Денис (DE GUDAI) 1 0.09
Семенов Владислав (SEMIO) 1 0.09
Broke Boys
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майрович Максим 2 0.18
Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР) 1 0.09

Карточки

Результаты матчей

2DROTS
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Broke Boys
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
2DROTS
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Broke Boys
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
2DROTS
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Broke Boys
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
2
67%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

2DROTS
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
2DROTS - ФК Титан 1:0 2DROTS - ФК Титан 1:2 Амкал - 2DROTS 2:1 2DROTS - Амкал 2:1
ФК Народная Команда - 2DROTS 0:7 2DROTS - ФК Матч 5:1 FC Fight Nights - 2DROTS 0:2 2DROTS - Деньги Рокетов 2:0 2DROTS - Lotus 5:0 2DROTS - FC Bus 6:2 2DROTS - ФК 10 0:3 2DROTS - ЦСКА М (мол.) 1:1 2DROTS - Broke Boys 1:1 2DROTS - ФК Титан 0:1 2DROTS - Broke Boys 1:2 2DROTS - СД Фэмили 0:1 Амкал - 2DROTS 0:1 СД Фэмили - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 2DROTS - ФК Эгриси 0:0
Broke Boys
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Broke Boys - FC Fight Nights 2:0 Broke Boys - FC Fight Nights 0:1 ФК Родина Медиа - Broke Boys 0:1 ФК Родина Медиа - Broke Boys 0:0
Broke Boys - СКА-Ростов 1:1 ФК 10 - Broke Boys 1:3 Тандем - Broke Boys 1:1 Broke Boys - ФК Козлы 1:2 ФК Матч - Broke Boys 0:3 Broke Boys - ФК Кони 3:1 Broke Boys - ФК Эгриси 3:0 2DROTS - Broke Boys 1:1 Чертаново Медиа - Broke Boys 3:0 Broke Boys - Кызылжар 0:2 Спартак-2 - Broke Boys 0:1 Broke Boys - Енисей 2:0 ФК Родина Медиа - Broke Boys 1:0 2DROTS - Broke Boys 1:2 ФК 10 - Broke Boys 0:0 Broke Boys - Амкал 1:0

Результаты матчей

2DROTS
Broke Boys

Точный счет

0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
6
1 раз 9%
7
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

2DROTS
Broke Boys

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
3
1.5
3
3
3
5
2.5
2
4
3
5
3.5
3
5
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
2
2.5
2
3
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
5
6
4
7
2.5
4
7
4
7
3.5
4
7
4.5
2
9
5.5
1/4 финала
2 ФК Родина Медиа
4 Broke Boys
3 Тандем
7 FC Fight Nights
7 2DROTS
6 Амкал
5 ФК Титан
1 FC DMEDIA
1/2 финала
2 Broke Boys
1 FC Fight Nights
6 2DROTS
4 ФК Титан
Финал
2DROTS
Broke Boys

Топ бомбардиров
Broke Boys Майрович Максим 2
ФК Титан Алтунин Антон 1
Амкал Костюков Степан 1
Broke Boys Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР) 1
Амкал Пичугин Максим (ПИЧА) 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча 2DROTS - Broke Boys от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июля 2024, осталось 2 дня 7 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 60
    2DROTS 86.7% (52)
    X 11.7% (7)
    Broke Boys 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч 2DROTS - Broke Boys онлайн

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    Прогнозы на матч 2DROTS - Broke Boys

    Исход игры
    2DROTS
    86.7% (52)
    Ничья
    11.7% (7)
    Broke Boys
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (33)
    Меньше
    40% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    70.91% (39)
    Нет
    29.09% (16)
    Популярный счёт
    2:1 2DROTS
    46.7% (28)
    1:0 2DROTS
    16.7% (10)
    1:1 Ничья
    10% (6)
    2:0 2DROTS
    10% (6)
    3:2 2DROTS
    3.3% (2)
    3:1 2DROTS
    3.3% (2)
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    2DROTS
    Broke Boys
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