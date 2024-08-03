Тур: 1. Стадион: МДСС-Арена.
0:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаМатисен Маркус
58' Желтая карточкаЭбер Даниэль
59' Желтая карточкаSemih Sahin
88' Желтая карточкаNicolas Kristof
90' Желтая карточкаИто Тацуя
90'+9
Ход матча
45'
58'
59'
60'
88'
90'
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
11 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
530 Количество передач 357
-
63 Владение мячом, % 37
24
Югоне
Жан
15
Эбер
Даниэль
29
Livan
Burcu
25
Гнака
Силас
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югоне ЖанЗащитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
-
29 Livan BurcuПолузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
- Нападающий
-
10 Сека ДжейсонНападающий
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
История личных встреч
Магдебург
Эльвeрсберг
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|1
|0
|Ито Тацуя
|1
|0
|Эбер Даниэль
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Semih Sahin
|1
|0
|Nicolas Kristof
|1
|0
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0
Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0 Фортуна - Магдебург 3:2 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2 Магдебург - Гамбург 2:2 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2
Эльвeрсберг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1
Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|3
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|Ганновер 96
|Nicolo Tresoldi
|1 (1)
|Нюрнберг
|Пик Флориан
|1
|Ганновер 96
|Дем Янник
|1
|Гамбург
|Стеффен Баумгарт
|1
|Герта
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|Падерборн
|Михель Свен
|1
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1
|Ганновер 96
|Кристиансен Макс
|1