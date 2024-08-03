☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Магдебург
0:0
Конец матча
Эльвeрсберг
0'
45' Желтая карточка
Матисен Маркус
58' Желтая карточка
Эбер Даниэль
59' Желтая карточка
Semih Sahin
88' Желтая карточка
Nicolas Kristof
90' Желтая карточка
Ито Тацуя
90'+9

Ход матча

45'
Матисен Маркус
 
46'
 
Luca Duerholtz
Frederik Schmahl
58'
Эбер Даниэль
 
59'
 
Semih Sahin
60'
Хёршер Филипп
Эль-Ханкури Мохамед
 
60'
Ито Тацуя
Livan Burcu
 
62'
 
Асллани Фисник
Manuel Feil
75'
 
Герезгихер Филимон
Luca Pascal Schnellbacher
82'
Марушич Алекса
Abu-Bekir El-Zein
 
85'
 
Сикингер Карло
Paul Stock
88'
 
Nicolas Kristof
90'
Сека Джейсон
Тейшейра Брайан
 
90'
Ито Тацуя
 

Статистика матча

  • 16 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 530 Количество передач 357
  • 63 Владение мячом, % 37
1
Райманн
Доминик
24
Югоне
Жан
16
Матисен
Маркус
15
Эбер
Даниэль
29
Livan
Burcu
25
Гнака
Силас
14
Abu-Bekir
El-Zein
19
Мусонда
Лубамба
8
Тейшейра
Брайан
9
Карс
Мартейн
11
Эль-Ханкури
Мохамед
20
Nicolas
Kristof
2
Баум
Элиас
19
Lukas
Pinckert
3
Ле
Жонкур
Флориан
33
Maurice
Neubauer
6
Robin
Fellhauer
8
Semih
Sahin
7
Manuel
Feil
21
Paul
Stock
17
Frederik
Schmahl
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
Магдебург
3-4-3
Эльвeрсберг
4-2-3-1

История личных встреч

Магдебург
Эльвeрсберг

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
0:0
Б2
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 1 0
Ито Тацуя 1 0
Эбер Даниэль 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Semih Sahin 1 0
Nicolas Kristof 1 0

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0
Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0 Фортуна - Магдебург 3:2 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2 Магдебург - Гамбург 2:2 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2
Эльвeрсберг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1
Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ульм 1846
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ульм 1846
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ян
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кёльн
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ульм 1846
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 2
Ганновер 96 Nicolo Tresoldi 1 (1)
Нюрнберг Пик Флориан 1
Ганновер 96 Дем Янник 1
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Стеффен Баумгарт 1
Герта Кемпф Марк-Оливер 1
Падерборн Михель Свен 1
Магдебург Матисен Маркус 1
Ганновер 96 Кристиансен Макс 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Матисен Маркус получил желтую карточку от судьи
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    • Судья начинает матч
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