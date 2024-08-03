☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Герта
1:2
Конец матча
Падерборн
0'
2' Желтая карточка
Кемпф Марк-Оливер
0:1
42' Гол
Гётце Феликс
0:2
48' Гол
Бильбия Филип
69' Желтая карточка
Михель Свен
1:2
72' Гол
Маза Ибрагим
88' Желтая карточка
Шулер Лука
90'+6

Ход матча

2'
Кемпф Марк-Оливер
 
35'
Дордой Мартон
Кемпф Марк-Оливер
 
42'
0:1
Гётце Феликс
(Аарон Зентер)
48'
0:2
Бильбия Филип
(Михель Свен)
55'
Шерхант Дерри
Дардаи Палко
 
61'
 
Херрманн Лука
Клаас Себастьян
67'
Шулер Лука
Marten Winkler
 
67'
Карбовник Михал
Дуджак Джереми
 
69'
 
Михель Свен
69'
 
Гримальди Адриано
Костонс Кун
69'
 
Ilyas Ansah
Бильбия Филип
72'
Маза Ибрагим
(Демме Диего)
1:2
78'
 
Кинсомби Давид
Михель Свен
88'
Шулер Лука
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 456 Количество передач 315
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
44
Гехтер
Линус
4
Кемпф
Марк-Оливер
19
Дуджак
Джереми
27
Кюизанс
Микаэль
6
Демме
Диего
22
Marten
Winkler
20
Дардаи
Палко
10
Маза
Ибрагим
25
Табакович
Харис
1
Бувинк
Пелле
25
Шеллер
Тьярк
16
Муслиу
Визар
20
Гётце
Феликс
23
Обермайр
Рафаэль
5
Santiago
Castaneda
26
Клаас
Себастьян
32
Аарон
Зентер
11
Михель
Свен
10
Костонс
Кун
7
Бильбия
Филип
Герта
4-2-3-1
Падерборн
3-4-3

История личных встреч

Герта
Падерборн

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
2:3
Б2
3:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
3:1
Б2
0:1
Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
1:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.2
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Среднее время на гол

64
112

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.8
1.1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
81

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маза Ибрагим 1 1
Демме Диего 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гётце Феликс 1 1
Бильбия Филип 1 1
Михель Свен 0 0
Аарон Зентер 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Шулер Лука 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 1 0

Результаты матчей

Герта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Падерборн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Герта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Падерборн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2
Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4 Оснабрюк - Герта 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Герта - Ганза 4:0 Падерборн - Герта 2:3 Герта - Нюрнберг 3:3 Герта - Шальке 04 5:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2
Падерборн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1
Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0

Результаты матчей

Герта
Падерборн

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Герта
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ульм 1846
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ульм 1846
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ян
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кёльн
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ульм 1846
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 2
Ганновер 96 Nicolo Tresoldi 1 (1)
Нюрнберг Пик Флориан 1
Ганновер 96 Дем Янник 1
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Стеффен Баумгарт 1
Герта Кемпф Марк-Оливер 1
Падерборн Михель Свен 1
Магдебург Матисен Маркус 1
Ганновер 96 Кристиансен Макс 1
Весь список
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