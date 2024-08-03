☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 25000
Карлсруэ
3:2
Конец матча
Нюрнберг
0'
9' Желтая карточка
Йенсен Леон
0:1
20' Гол
Окунуки Кандзи
0:2
31' Гол
Пик Флориан
1:2
45' Гол
Зивзивадзе Буду
45' Желтая карточка
Ельч Финн
52' Желтая карточка
Бурнич Дженис
66' Желтая карточка
Кастроп Йенс
2:2
73' Гол
Зивзивадзе Буду
78' Желтая карточка
Флик Флориан
3:2
79' Гол
Зивзивадзе Буду
87' Желтая карточка
Серра Янни
90'+7
1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
29
Гюнтер
Лассе
17
Рапп
Николай
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
7
Бурнич
Дженис
11
Зивзивадзе
Буду
24
Шлойзенер
Фабиан
1
Рейхерт
Ян
43
Хофман
Янник
31
Кнохе
Робин
4
Ельч
Финн
3
Данило
Соарес
17
Кастроп
Йенс
6
Флик
Флориан
20
Яндер
Каспар
11
Окунуки
Кандзи
7
Пик
Флориан
36
Шлаймер
Лукас
Карлсруэ
4-1-2-1-2
Нюрнберг
4-3-3

История личных встреч

Карлсруэ
Нюрнберг

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

19 матчей

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.6%
57.9%
10.5%
6 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
0:1
ТМК
3:1
Б2
4:1
Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
4:1
Б2
2:1
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
3:0
ТМС
3:2
Б
2:0

Голы

Всего голов

24
7

Голов в среднем за матч

2.18
0.88

Среднее время на гол

41
102

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

1.68
0.95

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

53
95

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 3 3
Юнг Себастьян 0 0
Хунцикер Андрин 0 0
Конте Бамбасе 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пик Флориан 1 1
Окунуки Кандзи 1 1

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурнич Дженис 1 0
Йенсен Леон 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серра Янни 1 0
Флик Флориан 1 0
Кастроп Йенс 1 0
Ельч Финн 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нюрнберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Карлсруэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нюрнберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3
Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5
Нюрнберг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1
Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4 Херсбрук - Нюрнберг 0:13 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Герта - Нюрнберг 3:3 Нюрнберг - Ингольштадт 0:2 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1

Результаты матчей

Карлсруэ
Нюрнберг

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ульм 1846
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ульм 1846
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ян
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кёльн
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ульм 1846
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 2
Ганновер 96 Nicolo Tresoldi 1 (1)
Нюрнберг Пик Флориан 1
Ганновер 96 Дем Янник 1
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Стеффен Баумгарт 1
Герта Кемпф Марк-Оливер 1
Падерборн Михель Свен 1
Магдебург Матисен Маркус 1
Ганновер 96 Кристиансен Макс 1
Весь список
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