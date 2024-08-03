Тур: 1. Стадион: BBBank Wildpark. Зрители: 25000
0'
9' Желтая карточкаЙенсен Леон
0:1
20' ГолОкунуки Кандзи
0:2
31' ГолПик Флориан
1:2
45' ГолЗивзивадзе Буду
45' Желтая карточкаЕльч Финн
52' Желтая карточкаБурнич Дженис
66' Желтая карточкаКастроп Йенс
2:2
73' ГолЗивзивадзе Буду
78' Желтая карточкаФлик Флориан
3:2
79' ГолЗивзивадзе Буду
87' Желтая карточкаСерра Янни
90'+7
Ход матча
9'
20'
0:1
31'
0:2
45'
1:2
45'
52'
66'
73'
2:2
78'
79'
87'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
393 Количество передач 338
-
51 Владение мячом, % 49
29
Гюнтер
Лассе
17
Рапп
Николай
43
Хофман
Янник
31
Кнохе
Робин
17
Кастроп
Йенс
20
Яндер
Каспар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Хофман ЯнникЗащитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Яндер КаспарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сидел НикЗащитник
-
19 Шевчик МихалПолузащитник
- Нападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Нападающий
-
35 Йоахим Симон
-
Главный тренер: Клозе Мирослав
История личных встреч
Карлсруэ
Нюрнберг
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
19 матчей
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.6%
57.9%
10.5%
6 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
7
Голов в среднем за матч
2.18
0.88
Среднее время на гол
41
102
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
1.68
0.95
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
53
95
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|3
|3
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хунцикер Андрин
|0
|0
|Конте Бамбасе
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пик Флориан
|1
|1
|Окунуки Кандзи
|1
|1
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бурнич Дженис
|1
|0
|Йенсен Леон
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серра Янни
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
|Кастроп Йенс
|1
|0
|Ельч Финн
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нюрнберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Карлсруэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нюрнберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3
Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5
Нюрнберг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1
Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4 Херсбрук - Нюрнберг 0:13 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Герта - Нюрнберг 3:3 Нюрнберг - Ингольштадт 0:2 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1
Результаты матчей
Карлсруэ
Нюрнберг
Точный счет
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|3
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|Ганновер 96
|Nicolo Tresoldi
|1 (1)
|Нюрнберг
|Пик Флориан
|1
|Ганновер 96
|Дем Янник
|1
|Гамбург
|Стеффен Баумгарт
|1
|Герта
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|Падерборн
|Михель Свен
|1
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1
|Ганновер 96
|Кристиансен Макс
|1